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У зоні ООС на Донбасі загинув молодший сержант Олександр Аксьонов, житель Борисполя, - мер Борисенко

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

У зоні ООС на Донбасі загинув молодший сержант Олександр Аксьонов, житель Борисполя, - мер Борисенко

23 серпня в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув Олександр Васильович Аксьонов, 1982 року народження, молодший сержант, військовослужбовець одного з підрозділів ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Борисполя Володимир Борисенко на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук.

У зоні ООС на Донбасі загинув молодший сержант Олександр Аксьонов, житель Борисполя, - мер Борисенко 01

"Сумна звістка зі Сходу… У зоні проведення ООС загинув наш земляк Олександр Аксьонов. Йому було лише 38 років. Незалежність виборюється… На жаль, такою болючою ціною. Світла пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.

Детальнішу інформацію, а також дату і час прощання буде повідомлено додатково.

Також читайте: За минулу добу на Донбасі загинув один український воїн, окупанти чотири рази порушували режим тиші, - штаб ООС

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+26
Нет слов,одна боль..
23 августа на Донбассе погиб младший сержант Александр Аксенов, житель Борисполя, - мэр Борисенко - Цензор.НЕТ 9891
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25.08.2021 13:07
+22
Ответка пришла извергам.
УКРАЇНСЬКИЙ СНАЙПЕР ЗАСТРЕЛИВ РОСІЙСЬКОГО ПІДПОЛКОВНИКА НА ДОНБАСІ - РОЗВІДКА

24 серпня в госпітальну установу у Ростові з тимчасово окупованої території ОРДЛО доставлено тіло Манакова Кагиза

Український снайпер застрелив підполковника Збройних сил Російської Федерації на Донбасі.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє International Human Rights Community - Special Monitoring Mission.
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25.08.2021 13:08
+20
До Дня Незалежності снайпер застрелив на Донбасі підполковника армії РФ
23 серпня на окупованому Донбасі "стояв дикий вереск, бо український снайпер підстрелив щось велике".
Вже 24 серпня в госпітальну установу Південного військового округу Збройних сил РФ в Ростові з тимчасово-окупованій території ОРДЛО було доставлено тіло підполковника ВС РФ Кагіза Олександровича Манакова, 1985 року народження.
Мінаков офіційно був заступником начальника курсу спеціальної підготовки 54-го центру підготовки розвідувальних підрозділів ЗС РФ Владикавказ (в/ч 90091). Причиною смерті російського підполковника є не сумісне з життям одиничне кульове поранення.
показати весь коментар
25.08.2021 13:10
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Нет слов,одна боль..
23 августа на Донбассе погиб младший сержант Александр Аксенов, житель Борисполя, - мэр Борисенко - Цензор.НЕТ 9891
показати весь коментар
25.08.2021 13:07 Відповісти
Ответка пришла извергам.
УКРАЇНСЬКИЙ СНАЙПЕР ЗАСТРЕЛИВ РОСІЙСЬКОГО ПІДПОЛКОВНИКА НА ДОНБАСІ - РОЗВІДКА

24 серпня в госпітальну установу у Ростові з тимчасово окупованої території ОРДЛО доставлено тіло Манакова Кагиза

Український снайпер застрелив підполковника Збройних сил Російської Федерації на Донбасі.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє International Human Rights Community - Special Monitoring Mission.
показати весь коментар
25.08.2021 13:08 Відповісти
До Дня Незалежності снайпер застрелив на Донбасі підполковника армії РФ
23 серпня на окупованому Донбасі "стояв дикий вереск, бо український снайпер підстрелив щось велике".
Вже 24 серпня в госпітальну установу Південного військового округу Збройних сил РФ в Ростові з тимчасово-окупованій території ОРДЛО було доставлено тіло підполковника ВС РФ Кагіза Олександровича Манакова, 1985 року народження.
Мінаков офіційно був заступником начальника курсу спеціальної підготовки 54-го центру підготовки розвідувальних підрозділів ЗС РФ Владикавказ (в/ч 90091). Причиною смерті російського підполковника є не сумісне з життям одиничне кульове поранення.
показати весь коментар
25.08.2021 13:10 Відповісти
Мабуть бурят із кацапіі !
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25.08.2021 13:48 Відповісти
Іх та х... поймеш якоі вони національності. Виродки роду людського.
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25.08.2021 18:28 Відповісти
вони рюзьге...кацацо-орда, коротше.
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25.08.2021 20:47 Відповісти
Вічна пам'ять нашому Герою 😪😪
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25.08.2021 13:12 Відповісти
Вічна пам'ять герою....

23 серпня на Донбасі загинув молодший сержант Олександр Аксьонов, житель Борисполя, - мер Борисенко - Цензор.НЕТ 1398
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25.08.2021 13:36 Відповісти
Вечная память Александру!
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25.08.2021 14:02 Відповісти
В его похоронах должен весь город участвовать.Надо с флагами и музыкой тело героя через весь город пронести на кладбище.Напряжение должно возрастать и город должен почуствовать войну и возрастающий гнев народа,а не только слезы.В Одэрбэйджане гробы в сопровождении людей и воинственной музыки входят во все селении.Шахидами гордятся и хотят отомстить, ими страна живет.Слава умершим за Родину!!!
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25.08.2021 15:22 Відповісти
В Баку во время войны на ветринах многих магазинов,ресторанов,госучреждений были фотографии шахидов.Они в мирной жизни там работали-молодые красивые ребята-танцоры,продавцы телефонов,поставщики еды надом и т.д.Это только обьединяло народ и его любовь к РОДИНЕ.
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25.08.2021 15:28 Відповісти
Клоуни поверніть наших снайперів на передову хватить гратись односторонє перемир'я у ворога земля під ногами має горітим ,а нам про якісь мінські домовленості і міфічне перемир'я.
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25.08.2021 15:27 Відповісти
эти сволочи активизировались скоты
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25.08.2021 15:29 Відповісти
Зато парадік був гарний
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25.08.2021 15:35 Відповісти
Вічна память герою. Дякуючи таким патріотам зірваний проект "новоросія",зупинена агресія путлеровської росії. Слава героям!!
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25.08.2021 16:06 Відповісти
R.I.P. Земля пухом...
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25.08.2021 17:31 Відповісти
Слава Герою !

Загинув Воіном

Земля пухом !
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25.08.2021 19:33 Відповісти
 
 