У зоні ООС на Донбасі загинув молодший сержант Олександр Аксьонов, житель Борисполя, - мер Борисенко
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23 серпня в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув Олександр Васильович Аксьонов, 1982 року народження, молодший сержант, військовослужбовець одного з підрозділів ЗСУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Борисполя Володимир Борисенко на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук.
"Сумна звістка зі Сходу… У зоні проведення ООС загинув наш земляк Олександр Аксьонов. Йому було лише 38 років. Незалежність виборюється… На жаль, такою болючою ціною. Світла пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.
Детальнішу інформацію, а також дату і час прощання буде повідомлено додатково.
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УКРАЇНСЬКИЙ СНАЙПЕР ЗАСТРЕЛИВ РОСІЙСЬКОГО ПІДПОЛКОВНИКА НА ДОНБАСІ - РОЗВІДКА
24 серпня в госпітальну установу у Ростові з тимчасово окупованої території ОРДЛО доставлено тіло Манакова Кагиза
Український снайпер застрелив підполковника Збройних сил Російської Федерації на Донбасі.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє International Human Rights Community - Special Monitoring Mission.
23 серпня на окупованому Донбасі "стояв дикий вереск, бо український снайпер підстрелив щось велике".
Вже 24 серпня в госпітальну установу Південного військового округу Збройних сил РФ в Ростові з тимчасово-окупованій території ОРДЛО було доставлено тіло підполковника ВС РФ Кагіза Олександровича Манакова, 1985 року народження.
Мінаков офіційно був заступником начальника курсу спеціальної підготовки 54-го центру підготовки розвідувальних підрозділів ЗС РФ Владикавказ (в/ч 90091). Причиною смерті російського підполковника є не сумісне з життям одиничне кульове поранення.
Загинув Воіном
Земля пухом !