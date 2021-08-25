Таліби встановили КПП і не пропускають афганців в аеропорт Кабула. Починається паніка, - телеканал "Аль-Джазіра"
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Рух "Талібан" у середу втілив у життя погрози, що пролунали раніше, і припинив пропускати афганців до аеропорту Кабула.
Про це повідомляє "Аль-Джазіра", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Кореспондент телеканалу зазначає, що "за ніч ситуація повністю змінилася". Зокрема, таліби встановили КПП за 5 км від північного в'їзду в аеропорт і пропускають або громадян країн НАТО, або афганців, які вже мають візу чи запрошення від влади західних країн. За його інформацією, такий же КПП діє і на іншому напрямку, що веде в аеропорт.
"Аль-Джазіра" зазначає, що в результаті багато афганців тепер не можуть потрапити в аеропорт, і в Кабулі серед населення починається паніка.
Минулого вівторка таліби попереджали, що в подальшому не будуть пропускати до аеропорту громадян Афганістану. Вони мотивували це тим, що на підступах до аеропорту і так накопичилося безліч людей, які сподіваються на евакуацію за кордон.
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як раз під стать наркоторгівцям талібану
«Евреи, немцы и нефть - наш лучший экспорт»
Эти слова принадлежат румынскому диктатору Николае Чаушеску, который правил Румынией с 1965г. и был расстрелян по приговору военного трибунала в 1989 г. И это были не только слова, но и дела. За две недели до свержения и казни диктатору был отправлен последний отчет о доходах Румынии от «продажи» евреев и немцев.
Чаушеску не был автором этой «гениальной» идеи, торговать «живым товаром», которого в Румынии было достаточно: 350 тыс. оставшихся после Холокоста евреев и 300 тыс. Volksdeutsche. Ещё его предшественник Георгиу-Деж начал рассматривать румынских евреев и немцев как предмет выгодной торговли с Израилем и Германией по принципу монтёра Мечникова из романа «12 стульев»: утром - деньги (и желательно налом!), вечером - евреи (или немцы). Но именно Чаушеску поставил это дело на поток, и бартер заменил исключительно чистым налом.
это ж не евреи
Тусть еще вытребуют взад разных наемов и тех, кого бубочка успел привезти.
Навіть якщо кабульський аеропорт буде зачинено, то можна виїхати в сусідній Пакистан/Узбекистан/Туркменистан/Іран , а далі вже додому.
и это факт