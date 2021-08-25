Таліби встановили КПП і не пропускають афганців в аеропорт Кабула. Починається паніка, - телеканал "Аль-Джазіра"

Рух "Талібан" у середу втілив у життя погрози, що пролунали раніше, і припинив пропускати афганців до аеропорту Кабула.

Про це повідомляє "Аль-Джазіра", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Кореспондент телеканалу зазначає, що "за ніч ситуація повністю змінилася". Зокрема, таліби встановили КПП за 5 км від північного в'їзду в аеропорт і пропускають або громадян країн НАТО, або афганців, які вже мають візу чи запрошення від влади західних країн. За його інформацією, такий же КПП діє і на іншому напрямку, що веде в аеропорт.

"Аль-Джазіра" зазначає, що в результаті багато афганців тепер не можуть потрапити в аеропорт, і в Кабулі серед населення починається паніка.

Минулого вівторка таліби попереджали, що в подальшому не будуть пропускати до аеропорту громадян Афганістану. Вони мотивували це тим, що на підступах до аеропорту і так накопичилося безліч людей, які сподіваються на евакуацію за кордон.

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