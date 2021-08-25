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Новини Події Захоплення влади в Афганістані
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Афганістан (450) аеропорт (684) Талібан (136) евакуація (1921)

Таліби встановили КПП і не пропускають афганців в аеропорт Кабула. Починається паніка, - телеканал "Аль-Джазіра"

Новини Цензор.НЕТ Події

Таліби встановили КПП і не пропускають афганців в аеропорт Кабула. Починається паніка, - телеканал

Рух "Талібан" у середу втілив у життя погрози, що пролунали раніше, і припинив пропускати афганців до аеропорту Кабула.

Про це повідомляє "Аль-Джазіра", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Кореспондент телеканалу зазначає, що "за ніч ситуація повністю змінилася". Зокрема, таліби встановили КПП за 5 км від північного в'їзду в аеропорт і пропускають або громадян країн НАТО, або афганців, які вже мають візу чи запрошення від влади західних країн. За його інформацією, такий же КПП діє і на іншому напрямку, що веде в аеропорт.

"Аль-Джазіра" зазначає, що в результаті багато афганців тепер не можуть потрапити в аеропорт, і в Кабулі серед населення починається паніка.

Минулого вівторка таліби попереджали, що в подальшому не будуть пропускати до аеропорту громадян Афганістану. Вони мотивували це тим, що на підступах до аеропорту і так накопичилося безліч людей, які сподіваються на евакуацію за кордон.

Також читайте: ООН побоюється голоду в Афганістані: Якщо становище погіршиться - для народу настане "пекло на землі"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
Прямо по сценарию КПП Лугандона...
Талибы установили КПП и не пропускают афганцев в аэропорт Кабула. Начинается паника, - телеканал "Аль-Джазира" - Цензор.НЕТ 2542
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25.08.2021 13:12
+13
Результат "ністрілять".
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25.08.2021 13:23
+8
а шо, непоганий бізнес план: зажахати населення, а потім за великі гроші видавати дозвіл на втечу
як раз під стать наркоторгівцям талібану
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25.08.2021 13:20
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Прямо по сценарию КПП Лугандона...
Талибы установили КПП и не пропускают афганцев в аэропорт Кабула. Начинается паника, - телеканал "Аль-Джазира" - Цензор.НЕТ 2542
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25.08.2021 13:12 Відповісти
Четко помечено.👍
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25.08.2021 13:19 Відповісти
Населення всієї ж країни вивезти неможливо. Нехай ті, що не зможуть виїхати, пристосовуються або боряться. У всх же гаряча афганська кров.
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25.08.2021 13:28 Відповісти
Ну такой РАЙ такой РАЙ и не выпускают из него всех кто вырывается из рая....ясно Что Альбан это помесь идей нацизма религиозного фанатизма смеси бреда с явью не имеющего ничего общего с реальностью кучка дебилов и психосоциатов захватила целую страну чтобы ещё раз преподать урок планете что опухоль или гангрену надо удалять а не выпестовывать
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25.08.2021 14:03 Відповісти
неправильно называть кучкой большинство населения страны
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25.08.2021 14:17 Відповісти
300000 отлично вооруженных афганцев проспали страну кучке дикарей. Теперь закономерный результат. Если что клоун убежит, а мы будем как те афганцы
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25.08.2021 14:22 Відповісти
афганської крові як і афганської національності не існує - ця штучно створена країна заселена пуштунами, таджиками, узбеками і т.д.
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25.08.2021 16:05 Відповісти
а шо, непоганий бізнес план: зажахати населення, а потім за великі гроші видавати дозвіл на втечу
як раз під стать наркоторгівцям талібану
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25.08.2021 13:20 Відповісти
У свій час Чаушеску, так би мовити, торгував із Заходом своїми німцями і євреями, - випускав їх тільки тоді, коли платили грубі гроші.

«Евреи, немцы и нефть - наш лучший экспорт»
Эти слова принадлежат румынскому диктатору Николае Чаушеску, который правил Румынией с 1965г. и был расстрелян по приговору военного трибунала в 1989 г. И это были не только слова, но и дела. За две недели до свержения и казни диктатору был отправлен последний отчет о доходах Румынии от «продажи» евреев и немцев.
Чаушеску не был автором этой «гениальной» идеи, торговать «живым товаром», которого в Румынии было достаточно: 350 тыс. оставшихся после Холокоста евреев и 300 тыс. Volksdeutsche. Ещё его предшественник Георгиу-Деж начал рассматривать румынских евреев и немцев как предмет выгодной торговли с Израилем и Германией по принципу монтёра Мечникова из романа «12 стульев»: утром - деньги (и желательно налом!), вечером - евреи (или немцы). Но именно Чаушеску поставил это дело на поток, и бартер заменил исключительно чистым налом.
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25.08.2021 14:09 Відповісти
ой, да кому нужны эти афганцы, чтобы за них платили талибам?
это ж не евреи
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25.08.2021 16:50 Відповісти
Мы не можем им сказать за это спасибо.
Тусть еще вытребуют взад разных наемов и тех, кого бубочка успел привезти.
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25.08.2021 13:21 Відповісти
Результат "ністрілять".
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25.08.2021 13:23 Відповісти
Україна - не член НАТО. То тепер громадян України не випустять?
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25.08.2021 13:24 Відповісти
Талібам не цікаві іноземні громадяни. Вони можуть їхати куди захочуть.
Навіть якщо кабульський аеропорт буде зачинено, то можна виїхати в сусідній Пакистан/Узбекистан/Туркменистан/Іран , а далі вже додому.
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25.08.2021 13:37 Відповісти
Го.роту спецуры туда.
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25.08.2021 13:42 Відповісти
Они не хотели защищать себя, какого кто-то должен им? Параллель с Украиной не напоминает?
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25.08.2021 14:13 Відповісти
кальсони на прямому зв'язку з мордором. Адінарот...
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25.08.2021 14:14 Відповісти
Народ, який не здатний себе захистити, приречений на зникнення.
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25.08.2021 15:05 Відповісти
у талибов широкая поддержка у народного населения, так что там речь о защите только в отношении небольшой "кучки" тех, кто хотел прогресса для страны, и тех, кто прикрываясь прогрессивными лозунгами пилил американские деньги, а народ по аулам в ущельях там веками жил по тем законам, которые на щите у талибов, и его всё устраивает
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25.08.2021 16:21 Відповісти
Пол века утюжили тот афган. Недожали. Теперь там будет присутствие только руssких и ******** талибов.
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25.08.2021 16:25 Відповісти
талибов поддерживает афганский народ
и это факт
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25.08.2021 16:49 Відповісти
Не поддерживает. Никогда. Не путайте.
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25.08.2021 17:05 Відповісти
Якби народ не підтримував талібан,то за місяць влади вони не побачили,а пкртизанили ще років 30
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25.08.2021 18:29 Відповісти
Это вам так сказали сми и другие лицемерные особи. У нас в Украине поддерживают лнр днр? нет. Так же и там. Руки пожаты, обмыты и все утрясено.
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25.08.2021 18:36 Відповісти
Ну вот, талибы сделают всю грязную работу за американцев, которые не знали, что делать с толпами беженцев в аэропорту.
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25.08.2021 16:48 Відповісти
 
 