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Пєсков про програш оператора "Північного потоку-2" в суді Німеччини: Компанія сама визначить подальші дії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Пєсков про програш оператора

Компанія Nord Stream 2 AG програла в суді справу про звільнення "Північного потоку-2" від вимог Газової директиви ЄС. У Кремлі назвали цю справу корпоративним питанням.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

За його словами, компанія повинна сама визначати подальші кроки.

"Швидше, це корпоративне питання. Все-таки сама компанія повинна ухвалювати рішення про подальші дії", - сказав Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+19
Это вопрос обтекания,письков.)
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25.08.2021 13:43
+19
А тем временем:
На Донбассе снайпер убил подполковника спецназа ВС РФ...

Блогер из «Твиттера» «tZE inform» сегодня сообщил, что в военный госпиталь Ростова-на-Дону с оккупированного Донбасса доставлен труп подполковника Вооруженных сил Российской Федерации Манакова Кагыза Александровича 1985 года рождения: «Причина смерти - не совместимое с жизнью одиночное пулевой ранение». Смотри скрин.Еще вчера «tZE inform» написал: «Украинский снайпер на Донбассе подстрелил что-то крупное. Там визг такой стоит… Выясняем, кого».Покойный якобы был заместителем начальника курса специальной подготовки 54-го центра подготовки разведывательных подразделений ВС РФ (Владикавказ, военная часть 90091): «Группа (оккупантов) готовилась к учениям ОДКБ в сентябре. Приехала (на Донбасс) "подышать порохом". Подышали…».
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25.08.2021 14:23
+8
Руководство "Газпрома" уже проводит конкурс на название новой независимой от "Газпрома" компании. Пока лидирует название "НеГазпром".
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25.08.2021 13:50
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Это вопрос обтекания,письков.)
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25.08.2021 13:43 Відповісти
А тем временем:
На Донбассе снайпер убил подполковника спецназа ВС РФ...

Блогер из «Твиттера» «tZE inform» сегодня сообщил, что в военный госпиталь Ростова-на-Дону с оккупированного Донбасса доставлен труп подполковника Вооруженных сил Российской Федерации Манакова Кагыза Александровича 1985 года рождения: «Причина смерти - не совместимое с жизнью одиночное пулевой ранение». Смотри скрин.Еще вчера «tZE inform» написал: «Украинский снайпер на Донбассе подстрелил что-то крупное. Там визг такой стоит… Выясняем, кого».Покойный якобы был заместителем начальника курса специальной подготовки 54-го центра подготовки разведывательных подразделений ВС РФ (Владикавказ, военная часть 90091): «Группа (оккупантов) готовилась к учениям ОДКБ в сентябре. Приехала (на Донбасс) "подышать порохом". Подышали…».
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25.08.2021 14:23 Відповісти
привіз слухачів курсів перепідготовки снаперів. Ротація.То Сирія то Лівія, напевне, уроджений осетин, вони зовні схожі з арабами.
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25.08.2021 14:42 Відповісти
"Мышебрата" Кагыза мочканули. Истинного славянина и ревнителя православной веры😂
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25.08.2021 14:44 Відповісти
Один ватний хмирь це ніщо порівняно з тією кількістю наших воїнів
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25.08.2021 15:45 Відповісти
Дай Бог ему здоровячка.
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25.08.2021 16:43 Відповісти
мі тут пасаветуємса - і компанія сама вирішить
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25.08.2021 13:45 Відповісти
я віроно зрозумів, що вартість труби гаптоматично виросла удвічи ? Песков о проигрыше оператора "Северного потока-2" в суде Германии: Компания сама определит дальнейшие действия - Цензор.НЕТ 9883
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25.08.2021 13:49 Відповісти
Себестоимость, теоритически) Но скорей всего рашка на вторые 50% втулит свою "западную" прокладку и будет ей продавать газ на входе)
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25.08.2021 13:53 Відповісти
любая прокладка утолщает изделие Песков о проигрыше оператора "Северного потока-2" в суде Германии: Компания сама определит дальнейшие действия - Цензор.НЕТ 9621.в смысле продажной цены
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25.08.2021 14:00 Відповісти
Эта прокладка будет состоять из уборщицы бабы Анжелы и бухгалтера, работающего по контракту, на оплату труда которых будет уходить вся прибыль, составляющая около 0,000000001% от дохода.
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25.08.2021 14:09 Відповісти
да какая разница,из кого состоит Пєсков про програш оператора "Північного потоку-2" в суді Німеччини: Компанія сама визначить подальші дії - Цензор.НЕТ 8238.налоги платить обязана,как юридическое лицо?отож...
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25.08.2021 14:20 Відповісти
Так их с прибыли платить будут, а ее еле на зп уборщицы хватает.
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25.08.2021 14:24 Відповісти
плюс страховки,плюс юристы Пєсков про програш оператора "Північного потоку-2" в суді Німеччини: Компанія сама визначить подальші дії - Цензор.НЕТ 7263
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25.08.2021 14:42 Відповісти
Скорее всего руководить ей будет Меркель)))
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25.08.2021 14:21 Відповісти
Ихтамнет?) А если бы выиграли, то это было бы вяличеем нарасии?)
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25.08.2021 13:49 Відповісти
Кстати, "Ихтамнет" тоже хорошее название для независимой от "Газпрома" компании.
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25.08.2021 13:53 Відповісти
Руководство "Газпрома" уже проводит конкурс на название новой независимой от "Газпрома" компании. Пока лидирует название "НеГазпром".
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25.08.2021 13:50 Відповісти
Байден вас баранов сделал за 5 копеек... Песков о проигрыше оператора "Северного потока-2" в суде Германии: Компания сама определит дальнейшие действия - Цензор.НЕТ 2187
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25.08.2021 13:51 Відповісти
Хрюкните Афган наш,Талибан наш,Лаптестан наш... Песков о проигрыше оператора "Северного потока-2" в суде Германии: Компания сама определит дальнейшие действия - Цензор.НЕТ 6217
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25.08.2021 13:52 Відповісти
а вже хотіли відмічати свято газового сабантуя. А тут навіть у пескова ус відклеївся Програли апеляцію по самій Директиві ЕС, програли суд по застосуванню директиви - залишились Ольгінські понти. Вольдемар (як у фільмі Біле сонце пустелі) просив Фрау - Договорись з таможней (судом), у Фрау відповіла -Вольдемар, таможня (суд) добро не дає, за державу обідно.
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25.08.2021 14:50 Відповісти
а вже хотіли відмічати свято газового сабантуя. А тут навіть у пескова ус відклеївся Програли апеляцію по самій Директиві ЕС, програли суд по застосуванню директиви - залишились Ольгінські понти. Вольдемар (як у фільмі Біле сонце пустелі) просив Фрау - Договорись з таможней (судом), у Фрау відповіла -Вольдемар, таможня (суд) добро не дає, за державу обідно.
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25.08.2021 14:53 Відповісти
Песков о проигрыше оператора "Северного потока-2" в суде Германии: Компания сама определит дальнейшие действия - Цензор.НЕТ 5901 Песков о проигрыше оператора "Северного потока-2" в суде Германии: Компания сама определит дальнейшие действия - Цензор.НЕТ 5861Избуха Хрюкни...РАБссия наше всьо...
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25.08.2021 13:54 Відповісти
канешна-канешна... ))))
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25.08.2021 13:56 Відповісти
Всё за ваш счёт.
Просто организация прокладок будет стоить сколько-то лямов бабла.
Но, за это заплатит биомасса, голосующая за пуйла.
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25.08.2021 13:58 Відповісти
ершик-эксперт по газовым вопросам Песков о проигрыше оператора "Северного потока-2" в суде Германии: Компания сама определит дальнейшие действия - Цензор.НЕТ 5488
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25.08.2021 13:58 Відповісти
Песков о проигрыше оператора "Северного потока-2" в суде Германии: Компания сама определит дальнейшие действия - Цензор.НЕТ 5593 Песков о проигрыше оператора "Северного потока-2" в суде Германии: Компания сама определит дальнейшие действия - Цензор.НЕТ 3466вам когда то дойдет ...что значит Порошенко в мировой политике..депилы
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25.08.2021 13:59 Відповісти
Стиль Пескова:
- включить дурака
- упасть на мороз
- лепит горбатого
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25.08.2021 14:03 Відповісти
-гнать пургу
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25.08.2021 14:18 Відповісти
Песков о проигрыше оператора "Северного потока-2" в суде Германии: Компания сама определит дальнейшие действия - Цензор.НЕТ 8195
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25.08.2021 14:05 Відповісти
многаходовачка "батут рагозіна")
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25.08.2021 14:08 Відповісти
Подробности из Госдепа излагать не буду,поскольку РАБссия запретила в ЮТЬЮБЕ излагать мысли украинского Контента Омельчук ТВ....Подпишитесь на мой любимый канал...Дуже Дякую ПАНОВЕ... Песков о проигрыше оператора "Северного потока-2" в суде Германии: Компания сама определит дальнейшие действия - Цензор.НЕТ 7224
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25.08.2021 14:08 Відповісти
Пєсков про програш оператора "Північного потоку-2" в суді Німеччини: Компанія сама визначить подальші дії - Цензор.НЕТ 1629
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25.08.2021 14:47 Відповісти
Ваши дальнейшие действия - заткнуть хлебало величия, вытереть сопли могучести и заменить памперсы непобедимости.
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25.08.2021 14:48 Відповісти
да да ))) "ускорили падение", "усилили проседание", "подняли снижение"
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25.08.2021 14:52 Відповісти
Блин, преподносят это...
Ребята, да эти требования по новым директивам ЕС - относятся чуть ли не ко всем уполномоченным экспортерам в ЕС.
С бумагами поработают менеджеры и все.
Один только момент - на суды таки потратились.
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25.08.2021 14:58 Відповісти
Таки да...
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25.08.2021 19:18 Відповісти
 
 