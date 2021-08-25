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Пєсков про програш оператора "Північного потоку-2" в суді Німеччини: Компанія сама визначить подальші дії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Компанія Nord Stream 2 AG програла в суді справу про звільнення "Північного потоку-2" від вимог Газової директиви ЄС. У Кремлі назвали цю справу корпоративним питанням.
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
За його словами, компанія повинна сама визначати подальші кроки.
"Швидше, це корпоративне питання. Все-таки сама компанія повинна ухвалювати рішення про подальші дії", - сказав Пєсков.
Топ коментарі
+19 Garry Grant
показати весь коментар25.08.2021 13:43
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+8 Alex Lodje
показати весь коментар25.08.2021 13:50
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На Донбассе снайпер убил подполковника спецназа ВС РФ...
Блогер из «Твиттера» «tZE inform» сегодня сообщил, что в военный госпиталь Ростова-на-Дону с оккупированного Донбасса доставлен труп подполковника Вооруженных сил Российской Федерации Манакова Кагыза Александровича 1985 года рождения: «Причина смерти - не совместимое с жизнью одиночное пулевой ранение». Смотри скрин.Еще вчера «tZE inform» написал: «Украинский снайпер на Донбассе подстрелил что-то крупное. Там визг такой стоит… Выясняем, кого».Покойный якобы был заместителем начальника курса специальной подготовки 54-го центра подготовки разведывательных подразделений ВС РФ (Владикавказ, военная часть 90091): «Группа (оккупантов) готовилась к учениям ОДКБ в сентябре. Приехала (на Донбасс) "подышать порохом". Подышали…».
Просто организация прокладок будет стоить сколько-то лямов бабла.
Но, за это заплатит биомасса, голосующая за пуйла.
- включить дурака
- упасть на мороз
- лепит горбатого
Ребята, да эти требования по новым директивам ЕС - относятся чуть ли не ко всем уполномоченным экспортерам в ЕС.
С бумагами поработают менеджеры и все.
Один только момент - на суды таки потратились.