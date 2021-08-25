Зустріч Зеленського і Байдена призначена на найбільш "мертвий" тиждень у політичному календарі. Лідер України поїде додому із запевненнями у дружбі і підтримки, - Forbes

Зеленський здійснить офіційний візит до Вашингтона 31 серпня. Зустріч з президентом США Джо Байденом була призначена на саму "мертву" тиждень у політичному календарі столиці США.

Про це пише у своїй статті видання Forbes, інформує Цензор.НЕТ.

"Зеленський, ймовірно, переконає Вашингтон у постійній фінансовій підтримці, але Україна переважно залишається сама по собі. Зеленський незадоволений невиконаними обіцянками Заходу", - цитує видання новина The Washington Post.

Як приклад наводиться ситуація зі скасуванням адміністрацією Байдена санкцій проти "Північного потоку-2".

"Це майже напевно скорочує частку України в транзиті газу і позбавляє її річного доходу в 2 мільярди доларів, що становить близько 1,33% ВВП. Україні необхідно довести своїм іноземним інвесторам, що вона може в кінцевому підсумку просто замінити "Газпром" і стати реальною альтернативою. На цей момент в енергетику України надходить мало серйозних корпоративних інвестицій", - підкреслює Forbes.

Також читайте: Зеленський і Байден зустрінуться 31 серпня. Передбачено розширений формат і переговори віч-на-віч, - Кулеба. ВIДЕО

"З огляду на пандемію і недавні заголовки про Афганістан, поїздка українського лідера в округ Колумбія навряд чи повторить той випадок, коли країну оголошували бідною жертвою поганої людини в Білому домі. Якщо Байдену не буде пред'явлений імпічмент через Афганістан (що дуже малоймовірно), йому, безумовно, не буде пред'явлений імпічмент через Україну", - випливає зі статті.

"З огляду на все, що зараз на тарілці президента Байдена, Зеленський, швидше за все, піде додому тільки із запевненнями у дружбі та підтримці проти російської агресії. Україні відчайдушно потрібно більше іноземних корпорацій, щоб вкладати гроші в роботу. Особливо в сфері енергетики. Але якщо це місце залишиться таким же корумпованим і неблагополучним, як старе шоу Зеленського "Слуга народу", тільки не таким смішним, то американські компанії втратять інтерес. США в кращому випадку прохолодно ставляться до України", - резюмує видання.