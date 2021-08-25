Зустріч Зеленського і Байдена призначена на найбільш "мертвий" тиждень у політичному календарі. Лідер України поїде додому із запевненнями у дружбі і підтримки, - Forbes
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Зеленський здійснить офіційний візит до Вашингтона 31 серпня. Зустріч з президентом США Джо Байденом була призначена на саму "мертву" тиждень у політичному календарі столиці США.
Про це пише у своїй статті видання Forbes, інформує Цензор.НЕТ.
"Зеленський, ймовірно, переконає Вашингтон у постійній фінансовій підтримці, але Україна переважно залишається сама по собі. Зеленський незадоволений невиконаними обіцянками Заходу", - цитує видання новина The Washington Post.
Як приклад наводиться ситуація зі скасуванням адміністрацією Байдена санкцій проти "Північного потоку-2".
"Це майже напевно скорочує частку України в транзиті газу і позбавляє її річного доходу в 2 мільярди доларів, що становить близько 1,33% ВВП. Україні необхідно довести своїм іноземним інвесторам, що вона може в кінцевому підсумку просто замінити "Газпром" і стати реальною альтернативою. На цей момент в енергетику України надходить мало серйозних корпоративних інвестицій", - підкреслює Forbes.
"З огляду на пандемію і недавні заголовки про Афганістан, поїздка українського лідера в округ Колумбія навряд чи повторить той випадок, коли країну оголошували бідною жертвою поганої людини в Білому домі. Якщо Байдену не буде пред'явлений імпічмент через Афганістан (що дуже малоймовірно), йому, безумовно, не буде пред'явлений імпічмент через Україну", - випливає зі статті.
"З огляду на все, що зараз на тарілці президента Байдена, Зеленський, швидше за все, піде додому тільки із запевненнями у дружбі та підтримці проти російської агресії. Україні відчайдушно потрібно більше іноземних корпорацій, щоб вкладати гроші в роботу. Особливо в сфері енергетики. Але якщо це місце залишиться таким же корумпованим і неблагополучним, як старе шоу Зеленського "Слуга народу", тільки не таким смішним, то американські компанії втратять інтерес. США в кращому випадку прохолодно ставляться до України", - резюмує видання.
Будь ласка, зачекайте...
А вот у Украины - проблемы, да
а клоун убедит Байдена, что коррупционер мельник - "лутшая кОндидатура" в БЭБ?
Или снова клован останется "недовольным" - что ему давно никто не верит))
И - приняли "свой, 100% нужный" закон, по которому импичмент объявить нереально (одна их норм импичмента - чуть ли не согласие самого президента на импичмент)
(кстати было бы лучше)))))
Але в ОПі так і планували. Пріоритет-не політики США (конгресмени,урядовці),а відомі особистості:Маск,Безос,Кук,може з актором відомим заселфиться.Бидлоелекторату таке сподобається.
"Видання зазначає, що від ідеї зустрічі українського лідера з членами американського уряду вирішили відмовитися."....Зеленський у США може зустрітись з Ілоном Маском і главою Apple Куком - ЗМІ
"Но, если это место /Украина / останется таким же коррумпированным и неблагополучным, как старое шоу Зеленского "Слуга народа", только не таким смешным, то американские компании потеряют интерес. США в лучшем случае прохладно относятся к Украине" - Forbes.
прохладновраждебно относится к Украине - и ещё кучка путлеровских холуёв вокруг него. В отличие от Конгресса. Зато они очень тепло относятся к фашистскому, людоедскому режиму путлера! Мрази.
Тупо путают Зеленского и Украину. "Патриоты" еще те, да...
Теперь тебе большие дяди из США просто говорят, что ты теперь участник ********* шоу, а не гражданин Украины, какой она была до 2019 года.
Про його бабушку Бєню?
Чи про його фсбешника деьмака?
Чи про його відкати від крадівництв?!
Не в бровь, а в глаз.
А Кулебяки и Арахламии хай дальше рассказывают ЗЕбилам, что ща вот ЗЕ поедет к Байдену и все порешает.