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Новини Політика України
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Байден (2314) візит (1291) Зеленський (17387) США (14437) Північний потік (1369)

Зустріч Зеленського і Байдена призначена на найбільш "мертвий" тиждень у політичному календарі. Лідер України поїде додому із запевненнями у дружбі і підтримки, - Forbes

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зустріч Зеленського і Байдена призначена на найбільш

Зеленський здійснить офіційний візит до Вашингтона 31 серпня. Зустріч з президентом США Джо Байденом була призначена на саму "мертву" тиждень у політичному календарі столиці США.

Про це пише у своїй статті видання Forbes, інформує Цензор.НЕТ.

"Зеленський, ймовірно, переконає Вашингтон у постійній фінансовій підтримці, але Україна переважно залишається сама по собі. Зеленський незадоволений невиконаними обіцянками Заходу", - цитує видання новина The Washington Post.

Як приклад наводиться ситуація зі скасуванням адміністрацією Байдена санкцій проти "Північного потоку-2".

"Це майже напевно скорочує частку України в транзиті газу і позбавляє її річного доходу в 2 мільярди доларів, що становить близько 1,33% ВВП. Україні необхідно довести своїм іноземним інвесторам, що вона може в кінцевому підсумку просто замінити "Газпром" і стати реальною альтернативою. На цей момент в енергетику України надходить мало серйозних корпоративних інвестицій", - підкреслює Forbes.

Також читайте: Зеленський і Байден зустрінуться 31 серпня. Передбачено розширений формат і переговори віч-на-віч, - Кулеба. ВIДЕО

"З огляду на пандемію і недавні заголовки про Афганістан, поїздка українського лідера в округ Колумбія навряд чи повторить той випадок, коли країну оголошували бідною жертвою поганої людини в Білому домі. Якщо Байдену не буде пред'явлений імпічмент через Афганістан (що дуже малоймовірно), йому, безумовно, не буде пред'явлений імпічмент через Україну", - випливає зі статті.

"З огляду на все, що зараз на тарілці президента Байдена, Зеленський, швидше за все, піде додому тільки із запевненнями у дружбі та підтримці проти російської агресії. Україні відчайдушно потрібно більше іноземних корпорацій, щоб вкладати гроші в роботу. Особливо в сфері енергетики. Але якщо це місце залишиться таким же корумпованим і неблагополучним, як старе шоу Зеленського "Слуга народу", тільки не таким смішним, то американські компанії втратять інтерес. США в кращому випадку прохолодно ставляться до України", - резюмує видання.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+20
"Зеленский, вероятно, убедит Вашингтон в постоянной финансовой поддержке, но Украина в основном остается сама по себе. Зеленский недоволен невыполненными обещаниями Запада"

а клоун убедит Байдена, что коррупционер мельник - "лутшая кОндидатура" в БЭБ?
Или снова клован останется "недовольным" - что ему давно никто не верит))
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25.08.2021 14:18
+16
Недолугому убогому "наполеончику" расскажут что дяди и тетя порешали...Скажут ну ну ну...и что делать и не скулить и вякать.
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25.08.2021 14:15
+14
Почему Зеленскому не могут объявить импичмент? Он же полностью обкакался по всем фронтам . Экономика не выдержит его правление
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25.08.2021 14:21
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Недолугому убогому "наполеончику" расскажут что дяди и тетя порешали...Скажут ну ну ну...и что делать и не скулить и вякать.
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25.08.2021 14:15 Відповісти
Если ещё захотят тратить время. Дурака учить только время тратить
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25.08.2021 14:31 Відповісти
Зустріч Зеленського і Байдена призначена на найбільш "мертвий" тиждень у політичному календарі. Лідер України поїде додому із запевненнями у дружбі і підтримки, - Forbes - Цензор.НЕТ 2352
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25.08.2021 16:01 Відповісти
Ой!
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25.08.2021 16:15 Відповісти
Зе совсем не "все"
А вот у Украины - проблемы, да
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25.08.2021 16:46 Відповісти
И требованием закрыть шахты. Это тоже проявление дружбы. Возможно, даже самое дружественное за десятилетия.
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25.08.2021 14:16 Відповісти
Их во всем мире закрывают давно. И только украинцы никак не могут расстаться со средневековым рабским трудом.
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25.08.2021 14:32 Відповісти
Или олигархами. Их здесь очень любят. Готовы все им отдать, включая с трудом нажитое...
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25.08.2021 14:34 Відповісти
У нас очень большой процент электроэнергии и тепла генерируется углем. Или российский газ лучше?
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25.08.2021 17:57 Відповісти
Это не катастрофа Зеленского. Это-наша общая катастрофа. Попробуйте сковырнуть тех,кто сидит на потоках!
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25.08.2021 14:17 Відповісти
Был один такой дядька в Европе,сковырнул,но большинству в мире это не понравилось..
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25.08.2021 14:20 Відповісти
Дядька часом не Адіком звали?😏
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25.08.2021 14:37 Відповісти
Так в Бабьем Яру лежат те кто на потоках сидели???
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25.08.2021 15:19 Відповісти
я про Ленина вообще-то,не вижу логики..
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25.08.2021 15:27 Відповісти
Виноват) Про него я как то не подумал)
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25.08.2021 15:50 Відповісти
Правда вместе с теми "кто на потоках", под раздачу попали все подряд...
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25.08.2021 15:54 Відповісти
Это будет моей катастрофой только тогда,когда не будет вашей шмаркли -а сейчас хлебайте сами...и чем больше зелю опустят,тем мне будет смешнее -оно не Украина,а временное недоразумение
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25.08.2021 14:24 Відповісти
Але нарід його любить на відміну від Петруся ))
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25.08.2021 14:42 Відповісти
Тому нарід нехай не скитить, а харчується любов'ю. 😊
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25.08.2021 14:59 Відповісти
завжди у всіх є помилки, і завжди є незадоволені, це нормально
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25.08.2021 15:04 Відповісти
Как там жулик международного масштаба Беня поживает?
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25.08.2021 16:18 Відповісти
Поэтому и обклеел всю Одессу вчера "Зеленский *****",а на Марше кричали "путен пуйло!" и "Зеленский ***** и сцыкло",да ещё повешенных жаб на палочках носили)))
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25.08.2021 14:59 Відповісти
купка дурнів може кричати що завгодно, а в цілому його *******
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25.08.2021 15:03 Відповісти
Що не завадить притягнути його до відповідальності, коли буде час. І жоден з тих, хто його "любить" слова на захист не скаже.
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25.08.2021 15:21 Відповісти
А в целом это СКОЛЬКО?) За последние полгода НИ ОДНОГО в реале не встречал) Все отвечают "язанегонеголосовал")))
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25.08.2021 15:25 Відповісти
так некоторые и водку любят
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25.08.2021 15:15 Відповісти
Это катастрофа для всего мира, а нам с Афганистаном повезло оказаться в первом ряду.
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25.08.2021 14:32 Відповісти
"Зеленский, вероятно, убедит Вашингтон в постоянной финансовой поддержке, но Украина в основном остается сама по себе. Зеленский недоволен невыполненными обещаниями Запада"

а клоун убедит Байдена, что коррупционер мельник - "лутшая кОндидатура" в БЭБ?
Или снова клован останется "недовольным" - что ему давно никто не верит))
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25.08.2021 14:18 Відповісти
Почему Зеленскому не могут объявить импичмент? Он же полностью обкакался по всем фронтам . Экономика не выдержит его правление
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25.08.2021 14:21 Відповісти
Кто ему обьявит импичмент, если у него в парламенте монобільшість + опзж и прикормленные юлька с голосом
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25.08.2021 14:24 Відповісти
Бо закон про імпічмент розробляли в Опі Зєлєнского.Потрібто 3\4 голосів від складу парламенту.(334 голоса). Це практично нереально.
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25.08.2021 14:25 Відповісти
Це нереально без Майдану.
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25.08.2021 14:28 Відповісти
а майданить придется......ведь зима по-любому придет....ой не зря хитрожопый армянин свалил
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25.08.2021 16:21 Відповісти
потому что зебилы провели в ВР слуг урода в монобольшинстве.. И эти слуги урода уничтожили закон, по которому можно объявить импиичмент или снять неприкосновенность с депутата.
И - приняли "свой, 100% нужный" закон, по которому импичмент объявить нереально (одна их норм импичмента - чуть ли не согласие самого президента на импичмент)
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25.08.2021 14:25 Відповісти
для зели главный сам факт встречи...а там... хоть молча посидеть... и сфоткаться ))))
(кстати было бы лучше)))))
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25.08.2021 14:22 Відповісти
Політологи про це від самого початку писали.
Але в ОПі так і планували. Пріоритет-не політики США (конгресмени,урядовці),а відомі особистості:Маск,Безос,Кук,може з актором відомим заселфиться.Бидлоелекторату таке сподобається.
"Видання зазначає, що від ідеї зустрічі українського лідера з членами американського уряду вирішили відмовитися."....Зеленський у США може зустрітись з Ілоном Маском і главою Apple Куком - ЗМІ
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25.08.2021 14:22 Відповісти
Зеленскому-импичмент.
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25.08.2021 14:27 Відповісти
скорее столб фонарный ему светит....и ящик фанерный...
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25.08.2021 16:24 Відповісти
Основная цель поездки зеленскаГа в США это выгулять ленку в Голивуде...ну и если ленка отпустит то в Ласвегасе рулетку крутнуть....а все остальное...байден там и прочее то попутно..
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25.08.2021 14:28 Відповісти
да на пляж он едет. атлантический. устало, *****.
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25.08.2021 14:41 Відповісти
Зелю єто полностью устраивает. И пофоткаться можна и конгресмени не будут тяжкие вопроси задавать
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25.08.2021 14:31 Відповісти
Если Байдену не будет предъявлен импичмент из-за Афганистана (что весьма маловероятно), ему, безусловно, не будет предъявлен импичмент из-за Украины", - не исключено о американско- рашистском сговоре .Американцы поспешно оставляют Афганистан , выдвинув уход с Афганистана как ширму , дабы оставить Украину так как есть, и с тем,что есть ( буферная зона между НАТО и ЕС с одной стороны и рашистом -оккупантом с другой)
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25.08.2021 14:31 Відповісти
Америка нас не кине
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25.08.2021 14:45 Відповісти
Ну на озабоченность можно как всегда расчитывать.
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25.08.2021 14:51 Відповісти
я вам кажу, навіть якщо Байден там щось якось, то конгресмени дадуть йому жару Зустріч Зеленського і Байдена призначена на найбільш "мертвий" тиждень у політичному календарі. Лідер України поїде додому із запевненнями у дружбі і підтримки, - Forbes - Цензор.НЕТ 6429
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25.08.2021 14:53 Відповісти
Ага уже 7 лет жару дают. Но к чести сказать про озабоченность ни разу не забыли.
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25.08.2021 14:58 Відповісти
Озабоченность в размере многих десятков миллионов долларов и вооружения никому еще не мешала.
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25.08.2021 15:13 Відповісти
В обмен на отказ от яо и гарантий терцелостности, как то дёшево.
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25.08.2021 16:23 Відповісти
вона це зробила у 2014 році, пообіцяв в Будапешті не кинути. Американці не тільки міцна економікою держава,але ще й міцна американською брехнею і невиконаними обіцянками
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25.08.2021 16:01 Відповісти
а че, все по времени совпадает - т.н. "пандемия", сп-2, Афган, Олимпиада и т.д. - руссо. туристо, Укрэниан ин зе Империан РФ... Зустріч Зеленського і Байдена призначена на найбільш "мертвий" тиждень у політичному календарі. Лідер України поїде додому із запевненнями у дружбі і підтримки, - Forbes - Цензор.НЕТ 4943
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25.08.2021 14:33 Відповісти
после того ка зе обратился к байдену в той хамской манере в которой он обращался к пороху, байден ему не помощник
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25.08.2021 14:34 Відповісти
так в том и причина холодного отношения запада и штатов к нелоху. все его считают - без мозгов.
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25.08.2021 14:43 Відповісти
Думаю, що Байден маріонетка з чужою рукою в сраці, як і Меркель.
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25.08.2021 14:36 Відповісти
Чією? Дарта Вейдера?))
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25.08.2021 14:49 Відповісти
Ні.
Зустріч Зеленського і Байдена призначена на найбільш "мертвий" тиждень у політичному календарі. Лідер України поїде додому із запевненнями у дружбі і підтримки, - Forbes - Цензор.НЕТ 8641
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25.08.2021 16:08 Відповісти
_Президед и дементор обайден - предатель США и их союзников, верный слуга путлера и враг Украины и всех, кому угрожает фашистская расия.
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25.08.2021 14:47 Відповісти
_Причем этот холуй путлера - последовательный и убеждённый враг Украины ещё со времён всратого "миротворца" (хотя вербанули это чмо может ещё во время его поездок в ссср).
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25.08.2021 14:50 Відповісти
ты зачем-то вместо байдена трампа только что описал)
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25.08.2021 15:14 Відповісти
_Я реальность воспринимаю такой как она есть, и без сотворения себе кумиров. И о подлеце байдене сужу ровно так же как и обо всех прочих: по его делам/бездействиям.
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25.08.2021 15:45 Відповісти
В бан, дурнику.
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25.08.2021 16:14 Відповісти
Поедет послушать глубокую озабоченность! Зустріч Зеленського і Байдена призначена на найбільш "мертвий" тиждень у політичному календарі. Лідер України поїде додому із запевненнями у дружбі і підтримки, - Forbes - Цензор.НЕТ 1189
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25.08.2021 14:49 Відповісти
Украинский снайпер убил подполковника РФ

Зустріч Зеленського і Байдена призначена на найбільш "мертвий" тиждень у політичному календарі. Лідер України поїде додому із запевненнями у дружбі і підтримки, - Forbes - Цензор.НЕТ 3953
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25.08.2021 14:56 Відповісти
неблагополучное и корумпированное старое шоу зеленского "Сліга народа" - не в бровь а в глаз гнусавому поцу. Вивертались з єрмаком як вужі, а як витягнули на сонце -то і обкакались зеленими нечистотами.
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25.08.2021 15:10 Відповісти
хорошо. зрады нет.
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25.08.2021 15:11 Відповісти
В мафію вкладають кошти тільки мафіозі.
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25.08.2021 15:16 Відповісти
це занадто важко для ума найвеличнішого. він грає свою роль, він сцарь, його оточення в баблі та посаді,а свита сама порішає, а тв зробить потрібну картинку
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25.08.2021 15:27 Відповісти
Для нього не важливий результат зустрічі, головне, показати Ленке Штати і сфоткатися з Максом та Байденом.
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25.08.2021 15:40 Відповісти
О каких инвестициях можно говорить , если Украина ,это феодальное государство со слабой королевской властью Зустріч Зеленського і Байдена призначена на найбільш "мертвий" тиждень у політичному календарі. Лідер України поїде додому із запевненнями у дружбі і підтримки, - Forbes - Цензор.НЕТ 9872
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25.08.2021 16:06 Відповісти
Тю! Байден може подати в відставку до зустрічі-так тут все погано, так що в Вави є шанс покурити айкосик із Камалою.
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25.08.2021 16:12 Відповісти
Украина - Афганистан.... В США еще не пережили унижение Афганистаном... "В расчете на душу населения ни одна страна не получала такую международную помощь как Афганистан - 200-300 миллиардов в год. Какая-то часть, совершенно мизерная, я думаю, шла на социальные нужды. Хотя большая часть сразу по получении разворовывалась. Думаю, что в сознание многих афганцев уже вошла мысль: все равно помогут, никуда не денутся. (с) США ушли из Афганистана из-за всепроникающей коррупции, едва ли не средневекового консерватизма , непонимания основ демократических традиций и чисто восточной хитрости населения и умения симулировать какие-то свои действия как внешнее проявление современных взглядов на вещи ради получения выгоды. Возможно, теперь поэтому Украина может напоминать болезненное разочарования США в возможности трансформировать Афганистан.
"Но, если это место /Украина / останется таким же коррумпированным и неблагополучным, как старое шоу Зеленского "Слуга народа", только не таким смешным, то американские компании потеряют интерес. США в лучшем случае прохладно относятся к Украине" - Forbes.
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25.08.2021 16:29 Відповісти
_Это лично байден прохладно враждебно относится к Украине - и ещё кучка путлеровских холуёв вокруг него. В отличие от Конгресса. Зато они очень тепло относятся к фашистскому, людоедскому режиму путлера! Мрази.
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25.08.2021 16:39 Відповісти
нереально
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25.08.2021 16:42 Відповісти
Это все, чтобы не дать Украине Статус Особого Союзника...
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25.08.2021 16:40 Відповісти
Комментаторы на Цензоре в очередной ракз поражают.
Тупо путают Зеленского и Украину. "Патриоты" еще те, да...
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25.08.2021 16:41 Відповісти
Это ты спутал Украину с ******** шоу ЗЕ, когда за него голосовал.

Теперь тебе большие дяди из США просто говорят, что ты теперь участник ********* шоу, а не гражданин Украины, какой она была до 2019 года.
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26.08.2021 12:01 Відповісти
Дед Байден показывает квартальному абсосу его реальное место. И нам до купы с ним так же, к сожалению. Это логично. С ним никто не разговаривает. За два с лишним года ни одной результативной встречи ни с одним лидером страны. О чем с ним разговаривать. Все вроде и ездят, так, посмотреть а него как е зверушку, потом все понимают и махнув рукой едут домой. Наше счастье что лапотники этим пока воспользоваться не могут, из-за своей дремучей тупости. Да и у них там своя сата-варвара намечается по ходу. Ощущение что это не против касапов, а простив нас санкции ввели. Только их ввели свои же 73%. Многие там кричали что при Порохе 5 лет потеряли. Оказалось нихрена, вот теперь вы поймете что такое потерянное время и упущенные возможности.
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25.08.2021 17:01 Відповісти
Зустріч Зеленського і Байдена призначена на найбільш "мертвий" тиждень у політичному календарі. Лідер України поїде додому із запевненнями у дружбі і підтримки, - Forbes - Цензор.НЕТ 119
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25.08.2021 17:13 Відповісти
Я от взагалі не розумію,ну про що взагалі може нормальна людина розмовляти з клоуном? Про цирк,хіба що...
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25.08.2021 17:26 Відповісти
А про що розмовляти з слаборозумовим наркоманом?
Про його бабушку Бєню?
Чи про його фсбешника деьмака?
Чи про його відкати від крадівництв?!
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25.08.2021 17:35 Відповісти
Хто буде інвестувати у цей бардак, керований в ручному режимі олігархами через своїх маріонеток у влади (тому їм навіть претензій ніяких не пред'явити)?
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25.08.2021 18:43 Відповісти
раб народу їде в гості до борця з рабством
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25.08.2021 20:25 Відповісти
Чего стОим, то и имеем
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25.08.2021 21:50 Відповісти
Но если это место останется таким же коррумпированным и неблагополучным, как старое шоу Зеленского "Слуга народа", только не таким смешным, то американские компании потеряют интерес. США в лучшем случае прохладно относятся к Украине", - резюмирует Forbes.

Не в бровь, а в глаз.
А Кулебяки и Арахламии хай дальше рассказывают ЗЕбилам, что ща вот ЗЕ поедет к Байдену и все порешает.
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26.08.2021 11:58 Відповісти
 
 