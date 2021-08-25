УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4200 відвідувачів онлайн
Новини Спорт
3 279 8
Олімпіада (580) спорт (1383) Буча (498)

У Бучі відкрили Академію спорту, яка стане майданчиком для змагань з олімпійських видів спорту

Новини Цензор.НЕТ Спорт

У місті Буча на Київщині на День Незалежності відбулося відкриття сучасної Академії спорту.

Про це повідомляє Київська ОДА.

Академія стала одним із проєктів, реалізованих у Київській області за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Новозбудована Академія працюватиме у форматі багатофункціонального спортивного комплексу та стане майданчиком для змагань з олімпійських видів спорту всеукраїнського та міжнародного значень та занять з мініфутболу, баскетболу, волейболу, гандболу й великого тенісу, повідомив голова Київської ОДА Василь Володін.

Там є спортивний зал, глядацькі трибуни, роздягальні з душовими та санвузлами, малі тренажерні зали та робочі кабінети. На території - п’ять спортивних майданчиків: два мініфутбольних поля зі штучним покриттям, один баскетбольний майданчик із поліуретановим покриттям, один багатофункціональний майданчик, а також майданчик для занять зі strit-файту.

Академія, за словами Володіна, буде відкритою абсолютно для кожного. Передбачено проєктом і норми інклюзивності.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський дав старт програмі "Здорова Україна", яка, зокрема, передбачає можливість для українців раз на два роки проходити повне медичне обстеження безкоштовно.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Таки смогли украсть землю у протестантов.
показати весь коментар
25.08.2021 14:23 Відповісти
У Бучі відкрили Академію спорту, яка стане майданчиком для змагань з олімпійських видів спорту - Цензор.НЕТ 5922 У Бучі відкрили Академію спорту, яка стане майданчиком для змагань з олімпійських видів спорту - Цензор.НЕТ 4775
показати весь коментар
25.08.2021 14:26 Відповісти
при чем ту зедебилы вообще? Они и тут достижения Порошенка присвоили?
показати весь коментар
25.08.2021 15:03 Відповісти
А будут соревнования по стрип-дансу? Это же олимпийский вид. Или по толканию ядра трансексуальными женщинами? Такая толерантная планета.
показати весь коментар
25.08.2021 14:43 Відповісти
ще одна надспортивна структура-кормушка для чиновників?
показати весь коментар
25.08.2021 14:44 Відповісти
Буча - показательная Громада на всю Украину, детище Децентрализации Петра Алексеевича - нашего Президента
показати весь коментар
25.08.2021 15:03 Відповісти
Слава Украине! Пороху Слава!
показати весь коментар
25.08.2021 15:09 Відповісти
Красота,среди бегущих
Первых нет и отстающих
Бег на месте общепримиряющий..
Теперь задача СБУ защитить эту красоту от китайской синтетики, афганского наркотрафика и мордовского коксо картеля.Тому как мало построить площадку для здоровья нации.Треба уметь эту площадку защитить.Як вариант У Бучі відкрили Академію спорту, яка стане майданчиком для змагань з олімпійських видів спорту - Цензор.НЕТ 8272
показати весь коментар
25.08.2021 15:25 Відповісти
 
 