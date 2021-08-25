УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4213 відвідувачів онлайн
Новини ЕкономікаСуспільство
4 174 30
цукор (32) ціни (672) зернові (118)

Зростання світових цін на рослинні олії, цукор і зернові досягло десятирічного рекорду

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Зростання світових цін на рослинні олії, цукор і зернові досягло десятирічного рекорду

Україна є одним з найбільших світових експортерів соняшникової олії, тому рівень світових цін значно впливає на формування цін всередині країни.

Різке зростання світових цін на рослинні олії, цукор і зернові у травні поточного року досягло найвищого значення з вересня 2011 року.

Про це свідчать дані Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН.

Згідно з даними організації, у травні поточного року світові ціни на продовольство зросли на найзначнішу величину за більш ніж десять років, а відносно минулого року ціни зросли майже на 40%.

Одним із факторів зростання цього індексу, стало різке збільшення світових цін на рослинні олії, цукор і зернові, воно досягло найвищого значення з вересня 2011 року, яке лише на 7,6 відсотка нижче його історичного максимуму в номінальному вираженні.

Згідно зі звітом, у 2021 році в світі буде вироблено майже 2821 млн тонн зернових, що на 1,9 відсотка перевищить обсяг виробництва 2020 року, причому найбільший приріст у 3,7 відсотка в порівнянні з попереднім роком очікується по кукурудзі.

Як повідомляв УНІАН, Державна служба статистики повідомила, що ціни на соняшникову олію та цукор в Україні у червні в річному вираженні - у порівнянні з червнем 2020 року - підвищилися на 80,3% і 70,1% відповідно.

Як відомо, Україна є одним із найбільших світових експортерів соняшникової олії, тому рівень світових цін значно впливає на формування цін всередині країни.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
У липні був у Чорногорії. В супермаркетах курортної Будви ціна на соняшникову олію - 1.5 євро / літр, ціна на цукор 0.6 євро / кг. Порівняйте з цінами у нас!
показати весь коментар
25.08.2021 15:01
+8
Зростання світових цін на рослинні олії, цукор і зернові досягло десятирічного рекорду - Цензор.НЕТ 4620 Зростання світових цін на рослинні олії, цукор і зернові досягло десятирічного рекорду - Цензор.НЕТ 6131
показати весь коментар
25.08.2021 14:56
+7
Две недели назад, ездили в Украину и нас просили привезти подсолнечное масло и сахар. Как раз те продукты в которых Украина лидер. Вчера жена купила масло венгерское за 35 крон, а украинское за 50.
показати весь коментар
25.08.2021 15:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Значит,нужно быстренько распродать земельку,которая скоро станет даже не золотой,а бриллиантовой..
показати весь коментар
25.08.2021 14:46 Відповісти
Прості україні так раді зростанню цих цін. Так раді. Агробарони озолотяться.Зє отримає додаткові кошти на будівництво свого університету. Гривня посилиться, а бабуся пенціонерка з 2 тисячами пенсії загнеться.
показати весь коментар
25.08.2021 14:59 Відповісти
Частник рулит и загребает !
показати весь коментар
25.08.2021 14:50 Відповісти
Согласно данным организации в мае текущего года мировые цены на продовольствие выросли на самую значительную величину за более чем десять лет, а относительно прошлого года цены выросли почти на 40%.

Источник: https://censor.net/ru/n3284451

А чому в Україні, яка виробляє рослинну олію, ціна на неї виросла на 100% ?
показати весь коментар
25.08.2021 14:53 Відповісти
тому що "є одне цікаве рішення..." (с)
показати весь коментар
25.08.2021 15:09 Відповісти
на какие 100%? - на все 200%!
показати весь коментар
25.08.2021 15:39 Відповісти
300
показати весь коментар
25.08.2021 16:07 Відповісти
Була по 30 +, стала 60 +.
200% виходить по підручниках трускавецької "академії" ?
показати весь коментар
25.08.2021 16:53 Відповісти
потому что и для нее начали применять формулу Роттердам +
показати весь коментар
25.08.2021 16:48 Відповісти
Та ні, тут вже формула "Кінець епохи бідності".
показати весь коментар
25.08.2021 16:50 Відповісти
Тому що масово вивозять за валюту за кордон. А населенню України українські виробники пропонують користатися формулою "віддай жінку дяді, - сам іди на *****".
показати весь коментар
25.08.2021 22:56 Відповісти
с сахаром еще хуже.

Фьючерс на сахар Лондон - (LSU)

478,80 +1,30 +0,27%

25/08 - Закрыт. Цена в USD

Вид: Товар

Группа: Сельское хозяйство
Единица: 1 тонна
12800грн. за тонну! Лондон. Украина АТБ 27,50 грн. кг.!!!
показати весь коментар
26.08.2021 09:24 Відповісти
И это не предел! И мы не намерены останавливаться на достигнутом. Вы, должны нас понять - мы ведь всего два с половиной года у власти!
показати весь коментар
25.08.2021 14:54 Відповісти
Зростання світових цін на рослинні олії, цукор і зернові досягло десятирічного рекорду - Цензор.НЕТ 4620 Зростання світових цін на рослинні олії, цукор і зернові досягло десятирічного рекорду - Цензор.НЕТ 6131
показати весь коментар
25.08.2021 14:56 Відповісти
У липні був у Чорногорії. В супермаркетах курортної Будви ціна на соняшникову олію - 1.5 євро / літр, ціна на цукор 0.6 євро / кг. Порівняйте з цінами у нас!
показати весь коментар
25.08.2021 15:01 Відповісти
Німеччина 2006 рік: олія- 0,99 євро/л...2021 рік- 1,19 євро/ л
показати весь коментар
25.08.2021 15:16 Відповісти
пальмовая
показати весь коментар
25.08.2021 16:49 Відповісти
Соняшникова олія...Пальмовий умнiк Зростання світових цін на рослинні олії, цукор і зернові досягло десятирічного рекорду - Цензор.НЕТ 2927
показати весь коментар
25.08.2021 18:01 Відповісти
Все Зелене Лайно потрібно переробити на біогаз.
показати весь коментар
25.08.2021 15:07 Відповісти
Две недели назад, ездили в Украину и нас просили привезти подсолнечное масло и сахар. Как раз те продукты в которых Украина лидер. Вчера жена купила масло венгерское за 35 крон, а украинское за 50.
показати весь коментар
25.08.2021 15:08 Відповісти
почему в Польше эти продукты дешевле? неужели польские шпекулянты добрее наших
показати весь коментар
25.08.2021 15:14 Відповісти
Рост мировых цен на растительные масла, сахар и зерновые достиг десятилетнего рекорда.

Поменять " мировых" на " украинских " и "десятилетнего" на " стадесятилетнего" и всё встаёт на свои места!)
показати весь коментар
25.08.2021 15:30 Відповісти
У нас уже все дороже чем в Польше. Львов Одесса Киев, самые дорогие города. В польше на 100злотых выжить неделю проще, чем у нас на те же 760грн.
показати весь коментар
25.08.2021 16:14 Відповісти
Рост мировых цен на растительные масла, сахар и зерновые.-Поэтому Зеленский подписал закон о продаже земли: "Исторический момент для всех(!) украинцев и для меня лично".
показати весь коментар
25.08.2021 16:20 Відповісти
Украина лидер по ценам😁😁😁😁
показати весь коментар
25.08.2021 16:34 Відповісти
Вы слышали чтобы эта проблема обсуждалась в парламенте? На телеканалах?
Вот вам и ответ: "Почему так". Проблемы индейцев вождя ...
показати весь коментар
25.08.2021 16:36 Відповісти
Ожидаем рост цен на хлеб.
показати весь коментар
25.08.2021 17:37 Відповісти
Украина является одним из крупнейших мировых экспортеров подсолнечного маслаИсточник: https://censor.net/ru/n3284451
Уф, отлегло. Теперь все понятно, а я волновался, почему в стране-мировом производителе подсолнечного масла цены на это самое масло для собственных граждан вдруг достигли десятилетнего рекорда.
показати весь коментар
25.08.2021 19:58 Відповісти
Странное дело - в статье ссылки - а в них НИЧЕГО про цены на масло / сахар.
Мировая цена на сахар - 12-13 грн / кило ...
показати весь коментар
25.08.2021 20:40 Відповісти
 
 