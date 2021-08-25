Зростання світових цін на рослинні олії, цукор і зернові досягло десятирічного рекорду
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Україна є одним з найбільших світових експортерів соняшникової олії, тому рівень світових цін значно впливає на формування цін всередині країни.
Різке зростання світових цін на рослинні олії, цукор і зернові у травні поточного року досягло найвищого значення з вересня 2011 року.
Про це свідчать дані Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН.
Згідно з даними організації, у травні поточного року світові ціни на продовольство зросли на найзначнішу величину за більш ніж десять років, а відносно минулого року ціни зросли майже на 40%.
Одним із факторів зростання цього індексу, стало різке збільшення світових цін на рослинні олії, цукор і зернові, воно досягло найвищого значення з вересня 2011 року, яке лише на 7,6 відсотка нижче його історичного максимуму в номінальному вираженні.
Згідно зі звітом, у 2021 році в світі буде вироблено майже 2821 млн тонн зернових, що на 1,9 відсотка перевищить обсяг виробництва 2020 року, причому найбільший приріст у 3,7 відсотка в порівнянні з попереднім роком очікується по кукурудзі.
Як повідомляв УНІАН, Державна служба статистики повідомила, що ціни на соняшникову олію та цукор в Україні у червні в річному вираженні - у порівнянні з червнем 2020 року - підвищилися на 80,3% і 70,1% відповідно.
Як відомо, Україна є одним із найбільших світових експортерів соняшникової олії, тому рівень світових цін значно впливає на формування цін всередині країни.
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Источник: https://censor.net/ru/n3284451
А чому в Україні, яка виробляє рослинну олію, ціна на неї виросла на 100% ?
200% виходить по підручниках трускавецької "академії" ?
Фьючерс на сахар Лондон - (LSU)
478,80 +1,30 +0,27%
25/08 - Закрыт. Цена в USD
Вид: Товар
Группа: Сельское хозяйство
Единица: 1 тонна
12800грн. за тонну! Лондон. Украина АТБ 27,50 грн. кг.!!!
Поменять " мировых" на " украинских " и "десятилетнего" на " стадесятилетнего" и всё встаёт на свои места!)
Вот вам и ответ: "Почему так". Проблемы индейцев вождя ...
Уф, отлегло. Теперь все понятно, а я волновался, почему в стране-мировом производителе подсолнечного масла цены на это самое масло для собственных граждан вдруг достигли десятилетнего рекорда.
Мировая цена на сахар - 12-13 грн / кило ...