Майже 90 громадян України залишаються в Афганістані. Опрацьовуємо шляхи евакуації, - речник МЗС Ніколенко

У понеділок, 23 серпня, Україна виконала третій рейс з Кабула, евакуювавши із захопленого талібами Афганістану 41 українця і 57 афганців. Однак станом на сьогодні в Афганістані продовжують перебувати близько 90 громадян України.

Про це заявив прессекретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На території Афганістану продовжує залишатися близько 90 громадян України. МЗС та наше посольство в Таджикистані разом з іншими причетними відомствами зараз опрацьовують можливі шляхи евакуації наших громадян з Афганістану, зокрема із залученням логістичних можливостей західних партнерів", - заявив він.

Ніколенко зазначив, що пріоритетом є евакуація українських громадян та членів їхніх родин, але Україна також не виключає і евакуацію іноземців, якщо для цього будуть можливості.

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