Майже 90 громадян України залишаються в Афганістані. Опрацьовуємо шляхи евакуації, - речник МЗС Ніколенко
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У понеділок, 23 серпня, Україна виконала третій рейс з Кабула, евакуювавши із захопленого талібами Афганістану 41 українця і 57 афганців. Однак станом на сьогодні в Афганістані продовжують перебувати близько 90 громадян України.
Про це заявив прессекретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"На території Афганістану продовжує залишатися близько 90 громадян України. МЗС та наше посольство в Таджикистані разом з іншими причетними відомствами зараз опрацьовують можливі шляхи евакуації наших громадян з Афганістану, зокрема із залученням логістичних можливостей західних партнерів", - заявив він.
Ніколенко зазначив, що пріоритетом є евакуація українських громадян та членів їхніх родин, але Україна також не виключає і евакуацію іноземців, якщо для цього будуть можливості.
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Зеленский - конченый идиот!!!!
Україна їх туда не посилала, чого тепер паритись. Захотілось хлопцям східної екзотики, тепер отримали. Дивно, що у колишніх військових відсутній інстинкт самозбережння, давно пора було валити звідти.
ВСЕХ СВОИХ, Хотели-перехотели - их дело. И всех не украинцев кто просит помощи.
Потому что добро плодит добро. А желать зла - оно тебе и вернется.
Не переломится наш самолет если вывезет пару десятков афганцев, спасет их жизни.
Каждый должен делать что может. Не хочешь спасть людей, когда есть такая возможность - гореть тебе в аду.
Рекомендації громадянам України у зв'язку із загостренням безпекової ситуації в Афганістані
Опубліковано 12 серпня 2021 року о 18:55 https://mfa.gov.ua/news/rekomendaciyi-gromadyanam-********-u-zvyazku-iz-zagostrennyam-bezpekovoyi-situaciyi-v-afganistani
Бедные люди …
Учитывая тенденции нужно попробовать их туда завозить. Тогда число оставшихся уменьшится, а при массовом завозе может и вообще их там не останется.