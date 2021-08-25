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Новини Події Захоплення влади в Афганістані
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Афганістан (450) МЗС (3559) евакуація (1922) Ніколенко (154)

Майже 90 громадян України залишаються в Афганістані. Опрацьовуємо шляхи евакуації, - речник МЗС Ніколенко

Новини Цензор.НЕТ Події

Майже 90 громадян України залишаються в Афганістані. Опрацьовуємо шляхи евакуації, - речник МЗС Ніколенко

У понеділок, 23 серпня, Україна виконала третій рейс з Кабула, евакуювавши із захопленого талібами Афганістану 41 українця і 57 афганців. Однак станом на сьогодні в Афганістані продовжують перебувати близько 90 громадян України.

Про це заявив прессекретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На території Афганістану продовжує залишатися близько 90 громадян України. МЗС та наше посольство в Таджикистані разом з іншими причетними відомствами зараз опрацьовують можливі шляхи евакуації наших громадян з Афганістану, зокрема із залученням логістичних можливостей західних партнерів", - заявив він.

Ніколенко зазначив, що пріоритетом є евакуація українських громадян та членів їхніх родин, але Україна також не виключає і евакуацію іноземців, якщо для цього будуть можливості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таліби встановили КПП і не пропускають афганців в аеропорт Кабула. Починається паніка, - телеканал "Аль-Джазіра"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
весь мир смотрит в восхищении (с)
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25.08.2021 15:24
+7
Совет им от арестовича 🤣🤣🤣.
Около 90 граждан Украины остаются в Афганистане. Прорабатываем пути эвакуации, - спикер МИД Николенко - Цензор.НЕТ 3644
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25.08.2021 15:26
+4
Вывозим.. вывозим.. а количество остающихся граждан Украины в Афганистане почему то не сильно меняется...
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25.08.2021 15:49
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весь мир смотрит в восхищении (с)
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25.08.2021 15:24 Відповісти
Пока "найвеличніший *ідер **********", пиарил "свои" "достижения" к дню независимости (танк "оплот", флагштоки, большой герб, и др. достижения к которім он не имеет ни малейшего отношения "Мрию", катера и пр. военная техника). Рашка уже заявила, что несмотря на недружественную украинскую власть, типа протягивает руку помощи "братскому украинскому народу" и отправила туда самолет для эвакуации украинцев, которые типо сами обратились к Рашке, после того как Киев типа отказал им в эвакуации!
Зеленский - конченый идиот!!!!
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25.08.2021 18:02 Відповісти
На юг пусть идут...это самый безопасный путь..😀
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25.08.2021 15:24 Відповісти
Совет им от арестовича 🤣🤣🤣.
Около 90 граждан Украины остаются в Афганистане. Прорабатываем пути эвакуации, - спикер МИД Николенко - Цензор.НЕТ 3644
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25.08.2021 15:26 Відповісти
напрямки далековато чиргикать огородами..
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25.08.2021 15:27 Відповісти
та не далеко по прямой чесать от бердянска 2400 км это если не покупать не че в дороге..тока самолетом...
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25.08.2021 15:29 Відповісти
драсти-приехали. а шаурму в Алматы?
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25.08.2021 15:55 Відповісти
в олмоте своя казахстанчиковая из трупов замерзших в - 50 котов и блогеров..скелет не брать и сапоги.. Майже 90 громадян України залишаються в Афганістані. Опрацьовуємо шляхи евакуації, - речник МЗС Ніколенко - Цензор.НЕТ 2009
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25.08.2021 17:50 Відповісти
Надеюсь они деньги хоть на билет имеют?!
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25.08.2021 15:35 Відповісти
имели бі деньги, так улетели б уже!!! видимо места в самолете продавались с аукциона.
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25.08.2021 15:52 Відповісти
Це наші військовослужбовці в Афганістані - брехня. Вони колишні військовослужбовці, але на базі у Кабулі перебувають як приватні особи за міжнародним контрактом з компанією, що є субконтрактором ООН. Тому прохання до ЗМІ і користувачів соцмереж не вестися на провокації і не розганяти дезу про «військовослужбовців».Кулеба запевнив, що «хлопців вивеземо або ми, або компанії, за чиїм контрактом вони та інші іноземці працювали на базі». Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/mi-svojih-ne-kidajemo-kuleba-proviv-peregovori-z-ukrajincem-u-kabuli-776754.html

Україна їх туда не посилала, чого тепер паритись. Захотілось хлопцям східної екзотики, тепер отримали. Дивно, що у колишніх військових відсутній інстинкт самозбережння, давно пора було валити звідти.
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25.08.2021 15:39 Відповісти
эти хлопцы захотели в этих вагнеровцах бабло рубить потому как кроме как АкМ и РПГ на плече таскать больше ничего не умеют и не хотят уметь... а учится видно тяму совсем не было...
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25.08.2021 15:56 Відповісти
эти уже давно вылетели кто куда. Там остались гражданские в основном. Причем указано не количество ВСЕХ украинцев в Афгане, а только тех кто хочет уехать, т.к. цифра растет - видимо, уже успели насмотреться на добрых пуштунов.
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25.08.2021 16:31 Відповісти
потому что Украина обязана спасать всех граждан Украины, кто бы они ни были. Это ты нас со своим Кацапстаном перепутал.

ВСЕХ СВОИХ, Хотели-перехотели - их дело. И всех не украинцев кто просит помощи.
Потому что добро плодит добро. А желать зла - оно тебе и вернется.
Не переломится наш самолет если вывезет пару десятков афганцев, спасет их жизни.
Каждый должен делать что может. Не хочешь спасть людей, когда есть такая возможность - гореть тебе в аду.
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25.08.2021 16:35 Відповісти
ого ты загнул, так может еще ползарплаты им перечисли, возможность у тебя есть, а то еще в ад попадешь, философ
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25.08.2021 16:46 Відповісти
Для громадян України і в тому числі ПГМнутих була інформація МЗС:

Рекомендації громадянам України у зв'язку із загостренням безпекової ситуації в Афганістані
Опубліковано 12 серпня 2021 року о 18:55 https://mfa.gov.ua/news/rekomendaciyi-gromadyanam-********-u-zvyazku-iz-zagostrennyam-bezpekovoyi-situaciyi-v-afganistani
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25.08.2021 18:31 Відповісти
Ты бы лучше читал,что написано.По контрактам ООН! Они остаются нашими гражданами, мы члены ООН.Причем их прошлое? Они работают как гражданские лица,пилотами вертолетов,диспетчерами,водителями,айтишниками. ООН может оставаться в Афганистане и после ухода войск США!!
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25.08.2021 16:44 Відповісти
Вывозим.. вывозим.. а количество остающихся граждан Украины в Афганистане почему то не сильно меняется...
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25.08.2021 15:49 Відповісти
навіть зростає! Кулеба казав про 50. сюди тиць.
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25.08.2021 15:54 Відповісти
Аж 50? так это уже надо Мрию которая на параде летала посылать, она керосина мало жрет и тем более за счет наших ВСУ ! зато зеле какой респект и уважуха от ЕС и Байдена.... дебилы мля... вот кто объяснит на яух Украине ещё и Афган? шо своих проблем мало???
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25.08.2021 16:00 Відповісти
я шо то не пойму - за чей счёт банкет? кого вы там возите или вывозите? шо авиационный керосин страшно подешевел или моточасы самолета уже ничего не стоят? шо это за куйня? каких то украинцев- вагнеровцев они вывозят, какие то украинские афганцы и афганки (это шо те бл .ди которые в 3-тей женой афгацского моджахеда стали?). да и йух на них занятся нечем?. зеля, шо страна страшно богатая некуда бабло девать??? так прибавь моей матери пенсию шо б она не 2 тыс была а хотя бы 4. мля уроды, зла не хватает... нам этот Афган на яух? у нас там ни посольства ни консульства, никаких отношений и связей! мля, не фига не понимаю такой внешней политики.....
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25.08.2021 15:53 Відповісти
вывозите быстрее! они там плодятся.
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25.08.2021 15:53 Відповісти
так кого вы возите? три самолета прилетело. было 100 осталось 90
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25.08.2021 16:10 Відповісти
Чим більше ви їх вивозите, тим більше їх там з'являються.
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25.08.2021 16:20 Відповісти
Навіть на цій біді зелені примудряються заробляти...Вивозять іракців,афганців в основному,і для пристойності парочку українців теж посадять...
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25.08.2021 16:37 Відповісти
Зеленский взял под личный контроль ?
Бедные люди …
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25.08.2021 16:46 Відповісти
Агрономи з макових плантацій нє?
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25.08.2021 19:29 Відповісти
Удивительное дело - чем больше их вывозят, тем больше их остается. Было 50 граждан, вывезли два самолета, теперь их 90.

Учитывая тенденции нужно попробовать их туда завозить. Тогда число оставшихся уменьшится, а при массовом завозе может и вообще их там не останется.
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25.08.2021 21:34 Відповісти
 
 