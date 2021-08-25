Глава "Оператора ГТС України" Макогон про рішення суду Німеччини щодо "Північного потоку-2": Саме те, на чому ми наполягали. Запропонуємо наші послуги з управління газопроводом

Вердикт суду Німеччини щодо оператора "Північного потоку-2" - дуже довгоочікуване і важливе рішення.

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук глава ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, рішення суду не звільняти ПП2 від правил Європейського Союзу, які вимагають, щоб власники трубопроводів відрізнялися від постачальників газу для них для забезпечення чесної конкуренції, - "це саме те, на чому наполягає українська сторона в переговорах щодо "Північного потоку-2".

"Запропонуємо наші послуги з управління "Північним потоком-2" як реально незалежний від РФ оператор ГТС", - написав у коментує до цього допису Макогон.

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Як повідомлялося, оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому".