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Німеччина (4508) суд (8030) Північний потік (1369) Макогон Сергій (54)

Глава "Оператора ГТС України" Макогон про рішення суду Німеччини щодо "Північного потоку-2": Саме те, на чому ми наполягали. Запропонуємо наші послуги з управління газопроводом

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Глава

Вердикт суду Німеччини щодо оператора "Північного потоку-2" - дуже довгоочікуване і важливе рішення.

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук глава ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, рішення суду не звільняти ПП2 від правил Європейського Союзу, які вимагають, щоб власники трубопроводів відрізнялися від постачальників газу для них для забезпечення чесної конкуренції, - "це саме те, на чому наполягає українська сторона в переговорах щодо "Північного потоку-2".

"Запропонуємо наші послуги з управління "Північним потоком-2" як реально незалежний від РФ оператор ГТС", - написав у коментує до цього допису Макогон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков про програш оператора "Північного потоку-2" в суді Німеччини: Компанія сама визначить подальші дії

Як повідомлялося, оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
Зачётный троллинг. Глава "Оператора ГТС Украины" Макогон о решении суда Германии по "Северному потоку-2": Именно то, на чем мы настаивали. Предложим наши услуги по управлению газопроводом - Цензор.НЕТ 2366
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25.08.2021 15:40
+8
надсилайте ваші пропозиції разом із засобами по охолодженню пердака
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25.08.2021 15:44
+7
Глава "Оператора ГТС Украины" Макогон о решении суда Германии по "Северному потоку-2": Именно то, на чем мы настаивали. Предложим наши услуги по управлению газопроводом - Цензор.НЕТ 3105правильно...дави их б...
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25.08.2021 15:45
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Зачётный троллинг. Глава "Оператора ГТС Украины" Макогон о решении суда Германии по "Северному потоку-2": Именно то, на чем мы настаивали. Предложим наши услуги по управлению газопроводом - Цензор.НЕТ 2366
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25.08.2021 15:40 Відповісти
они бы предложили европейцам управление и владение нашей трубой в виде Консорциума,
еще 20 лет тому назад !
а не устраивали ритуальные танцы вокруг трубы во главе с ************* жЮлькой!

тогда бы и не имели никаких "потоков" !
и безопасность была бы гарантирована....
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25.08.2021 15:58 Відповісти
ну как знать в пику России с Путиным и что Украина таки заинтересована в стабильном получении газа Украина вполне даже может стать оператором СП №" 2 как бы иронично и фантастично сие не звучало ..не исключен вариант консорциума с участием стран Европы и Украины также с долевым участием и пакетом акций...
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25.08.2021 16:13 Відповісти
Можно было еще зачетнее. например, предложить РФ выкупить их газопровод. Уверен, **** с удовольствием бы кредитнул такую сделку.
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25.08.2021 16:20 Відповісти
а що буде тендер де можна демпінганувши стати керманичем. щось невіриться
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25.08.2021 15:41 Відповісти
надсилайте ваші пропозиції разом із засобами по охолодженню пердака
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25.08.2021 15:44 Відповісти
Глава "Оператора ГТС Украины" Макогон о решении суда Германии по "Северному потоку-2": Именно то, на чем мы настаивали. Предложим наши услуги по управлению газопроводом - Цензор.НЕТ 3105правильно...дави их б...
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25.08.2021 15:45 Відповісти
Правильно Макогон.Украине не нужны компенсации в виде меморандумом и грошей.Украине треба место в совете директоров управления СП с долей акций в 30%.Это будет лучшее решение и лучше чем любая компенсация Глава "Оператора ГТС Украины" Макогон о решении суда Германии по "Северному потоку-2": Именно то, на чем мы настаивали. Предложим наши услуги по управлению газопроводом - Цензор.НЕТ 5703
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25.08.2021 15:47 Відповісти
Смешно. Шютка Квартал 95...ишо Кобелева управляющим поставьте с зарплатой пару лямов зелени в месяц!
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25.08.2021 15:49 Відповісти
снова топор в ср*** бумеранг откуда не ждали.
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25.08.2021 15:49 Відповісти
"Украина может обзавестись границей с РФ на Балтике"
https://www.youtube.com/watch?v=Q3AdfFv2ZPM
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25.08.2021 15:57 Відповісти
предложим свои услуги... вот эта фраза настораживает.. пифдец2 тогда северному потоку2.. вы бы с нашим справились бы для начала, кто вас пустит то к пиру, когда свой стол не можете содержать нормально.. идиото
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25.08.2021 16:03 Відповісти
"Предложим наши услуги по управлению "Северным потоком-2" как реально независимый от РФ оператор ГТС", - написал в комментирии к данному посту МакогонИсточник: https://censor.net/ru/n3284466

в этом случае у Украины может появиться кусочек границы с эрэфией на Балтике. "верной дорогой идете товарищи!"
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25.08.2021 16:21 Відповісти
Перепишите все на наших,ботоксный карлик охренеет от тарифов на перекачку.
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25.08.2021 16:37 Відповісти
 
 