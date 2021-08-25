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Зеленський привітав українських спортсменів з медалями у перший день Паралімпіади-2020: Ви неймовірні!

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Зеленський привітав українських спортсменів з медалями у перший день Паралімпіади-2020: Ви неймовірні!

Президент України Володимир Зеленський привітав українських паралімпійців із завоюванням медалей у перший день Паралімпійських ігор у Токіо.

Слова привітання Зеленський розмістив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаю паралімпійців України з чудовими результатами в перший день на Паралімпійських іграх в Токіо. Золото принесла плавчиха Єлизавета Мерешко, срібло вибороли Антон Коль, Максим Кріпак, Олексій Вірченко, Артем Манько та Олена Федота, бронзу - Євгенія Бреус та Анна Гонтар. Ви неймовірні!", - написав глава держави.

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Топ коментарі
+5
Зеленский поздравил украинских спортсменов с медалями

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ЗЕпіздравун ...Краще обісцянки свої виконуй! Зеленский поздравил украинских спортсменов с медалями в первый день Паралимпиады-2020: Вы невероятные! - Цензор.НЕТ 6934
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25.08.2021 16:11
+4
Вава, тєбя ж просілі нікого нє поздравлять, бєдоносєц малоросський!
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25.08.2021 16:28
+2
Це криворогате чмо аж 30 разів на протязі багато- годинних зйомок і склеєк, тіпо підтягнулося!))) Вєрю! Нєстаніславський.)
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25.08.2021 16:24
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Зеленский поздравил украинских спортсменов с медалями

====================
ЗЕпіздравун ...Краще обісцянки свої виконуй! Зеленский поздравил украинских спортсменов с медалями в первый день Паралимпиады-2020: Вы невероятные! - Цензор.НЕТ 6934
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25.08.2021 16:11 Відповісти
Це криворогате чмо аж 30 разів на протязі багато- годинних зйомок і склеєк, тіпо підтягнулося!))) Вєрю! Нєстаніславський.)
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25.08.2021 16:24 Відповісти
ЗАКРИЙ РОТИК ! КАЦАП! НЕ ІНАЧЕ! ВІН НАШ ПРЕЗИДЕНТ! ВИБРАНИЙ МАЙЖЕ ОДНОГОЛОСНО УКРАІНСЬКИМ НАРОДОМ І ВСІМ СВІТОМ!!!
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25.08.2021 17:47 Відповісти
Шо ж ти так надриваєсся капсом, зебіле?!) Шо, тоже унюхав зелін конєц?!))) Нінєрвнічай так. Порохоботи нє кровожадні. Ще поживьош в конце епохі бєдності!) Зельцману прівєт.)
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25.08.2021 18:03 Відповісти
Вава, тєбя ж просілі нікого нє поздравлять, бєдоносєц малоросський!
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25.08.2021 16:28 Відповісти
правильно.
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25.08.2021 16:38 Відповісти
Зеленський привітав українських спортсменів з медалями у перший день Паралімпіади-2020: Ви неймовірні! - Цензор.НЕТ 5034
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25.08.2021 16:45 Відповісти
Призедент-поздравець і виношувальник ідіотских прожектів, про загибель бійців ні пари з уст
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25.08.2021 17:05 Відповісти
А загиблі воїни то дріб'язок, так, віслюче??? Головне медальки! Вони блискучі і на них можна попіаритись! От же ж падло криворізське...
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25.08.2021 17:05 Відповісти
Молодці наші спортсмени. Ось на кого рівнятися треба нашій основній олімпійської команди.
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25.08.2021 20:21 Відповісти
 
 