Зеленський привітав українських спортсменів з медалями у перший день Паралімпіади-2020: Ви неймовірні!

Президент України Володимир Зеленський привітав українських паралімпійців із завоюванням медалей у перший день Паралімпійських ігор у Токіо.

Слова привітання Зеленський розмістив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаю паралімпійців України з чудовими результатами в перший день на Паралімпійських іграх в Токіо. Золото принесла плавчиха Єлизавета Мерешко, срібло вибороли Антон Коль, Максим Кріпак, Олексій Вірченко, Артем Манько та Олена Федота, бронзу - Євгенія Бреус та Анна Гонтар. Ви неймовірні!", - написав глава держави.

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