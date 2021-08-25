УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10067 відвідувачів онлайн
Новини Події
11 411 42
адвокат (888) Кривий Ріг (809) Павлов Костянтин (28)

Над будинком Павлова місяць літали квадрокоптери, в останній тиждень він боявся підходити до вікон, - адвокат сім'ї про смерть мера Кривого Рога

Новини Цензор.НЕТ Події

Над будинком Павлова місяць літали квадрокоптери, в останній тиждень він боявся підходити до вікон, - адвокат сім'ї про смерть мера Кривого Рога

Адвокат сім'ї загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова Дмитро Манелюк стверджує, що протягом місяця до того нещасливого дня над будинком Павлових літали квардокоптери.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Первый городской".

"Від дружини загиблого Костянтина Юрійовича мені стало відомо, що протягом останнього місяця над їхнім будинком літали квадрокоптери. А останній тиждень перед смертю Костянтин Юрійович дуже боявся підходити до вікон будинку. Забороняв дружині підходити до вікон, виходити на вулицю і навіть вивішувати прання на другому поверсі, а просив зробити це на першому", - розповів адвокат.

Також, за словами Манелюка, останній тиждень Костянтин Павлов побоювався повертатися додому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Юрій Вілкул виконуватиме обов'язки мера Кривого Рогу, - підсумки таємного голосування на сесії міськради

"Ми сподіваємося, що всі ці подробиці будуть враховані слідством й сподіваємося на якнайшвидше встановлення істини", - зазначив адвокат.

Нагадаємо, мера Кривого Рогу Костянтина Павлова 15 серпня знайшли мертвим на порозі будинку в селі Вільне. Біля тіла загиблого лежала рушниця. Мером Кривого Рогу Павлов став у листопаді 2020 року. Він обраний від партії "Опозиційна платформа - За життя". Він пройшов до другого туру після того, як Юрій Вілкул зняв свою кандидатуру.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+23
Не знаю что там летало а по фото видно что умер от Ковид 100%
показати весь коментар
25.08.2021 16:50
+21
ну дык...кому выгодно-ясно...временным мэром будет вилкул
показати весь коментар
25.08.2021 16:45
+12
рыгоанальная братва не поделила баблишко.
показати весь коментар
25.08.2021 16:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну дык...кому выгодно-ясно...временным мэром будет вилкул
показати весь коментар
25.08.2021 16:45 Відповісти
А вдруг это инсценировка и он живой и скоро воскреснет как Аркадий Бабченко в свое время? кто его знает Над домом Павлова месяц летали квадрокоптеры, в последнюю неделю он боялся подходить к окнам, - адвокат семьи о смерти мэра Кривого Рога - Цензор.НЕТ 2397
показати весь коментар
25.08.2021 16:53 Відповісти
Неясно какие квадрокоптеры летали.....вдруг черные.....или Байрактары.....а если Черные Байрактары - оч плохая примета-а.....
показати весь коментар
25.08.2021 17:05 Відповісти
это смотря для кого...
показати весь коментар
25.08.2021 17:10 Відповісти
А почему Падлов не заявил в полицию или мог потренироваться в стрельбе из своей "Сайги" по дронам?
показати весь коментар
25.08.2021 18:13 Відповісти
СТО ПРОЦЕНТІВ, НАВІТЬ СЛУГА ЗЛЯКАВСЯ І ВТІК ІЗ СЕКРЕТАРЯ.
показати весь коментар
25.08.2021 20:59 Відповісти
Так кого же он так боялся, фамилии будут озвучены или жители Кривого Рога их прекрасно знают?
показати весь коментар
25.08.2021 16:46 Відповісти
рыгоанальная братва не поделила баблишко.
показати весь коментар
25.08.2021 16:48 Відповісти
Ложкулу приготовиться Над домом Павлова месяц летали квадрокоптеры, в последнюю неделю он боялся подходить к окнам, - адвокат семьи о смерти мэра Кривого Рога - Цензор.НЕТ 3161
показати весь коментар
25.08.2021 16:49 Відповісти
занял деньги. Вот результат.
показати весь коментар
25.08.2021 16:49 Відповісти
А как покойник долг отдаст если его убить? Над домом Павлова месяц летали квадрокоптеры, в последнюю неделю он боялся подходить к окнам, - адвокат семьи о смерти мэра Кривого Рога - Цензор.НЕТ 944
показати весь коментар
25.08.2021 16:51 Відповісти
дійсно, якось тупо виглядає
коли б же він ще міг більше заробити, ніж будучи мером?
і вбити його в цей період...
показати весь коментар
25.08.2021 16:55 Відповісти
тим більш, він міг би на цьому посту надати послуги більш цінні, ніж гроші
показати весь коментар
25.08.2021 16:58 Відповісти
И кинуть он никого не пытался как гаврик из полиции Измаила. Видимо морально довели чувака до суицида. Перестарались маленько Над будинком Павлова місяць літали квадрокоптери, в останній тиждень він боявся підходити до вікон, - адвокат сім'ї про смерть мера Кривого Рога - Цензор.НЕТ 157
показати весь коментар
25.08.2021 17:00 Відповісти
Например, уступит кресло мэра. На выборы надо кучу бабла кидать, а тут оп-ля, секретарь (из слуг урода) самоустранился и Вилкул-старший стал мэром с офигенной экономией.
показати весь коментар
25.08.2021 17:30 Відповісти
секретарь (из слуг урода) возможно не самоустранился,а решил не привлекать внимание. может он и причастен
показати весь коментар
25.08.2021 19:36 Відповісти
Мером Кривого Рогу Павлов став у листопаді 2020 року. Він обраний від партії "Опозиційна платформа - За життя". Він пройшов до другого туру після того, як Юрій Вілкул зняв свою кандидатуру.
показати весь коментар
26.08.2021 07:23 Відповісти
Не знаю что там летало а по фото видно что умер от Ковид 100%
показати весь коментар
25.08.2021 16:50 Відповісти
Ну шо ви таке кажете! Там же явна ангіна!)))
показати весь коментар
25.08.2021 16:56 Відповісти
я теж за ангіну (ну чого б то він літом... вдома.... шкарпетки натягнув та туфлі? ) (які чомусь на домашню камеру відео спостереження (яку він чомусь не виключа коли вдома))) здаються шлёпками і...не видно носків)...бррр...ангіна - явно !
показати весь коментар
25.08.2021 17:11 Відповісти
Может крышу рвануло, боязнь Карлсона
показати весь коментар
25.08.2021 16:53 Відповісти
це що, ви показуєте громадянам, що навіть мер великого міста не може захиститись від бандюків?
афігенно
показати весь коментар
25.08.2021 16:54 Відповісти
А как же он может от них защититься, если он сам - член их банды? Над будинком Павлова місяць літали квадрокоптери, в останній тиждень він боявся підходити до вікон, - адвокат сім'ї про смерть мера Кривого Рога - Цензор.НЕТ 2008
показати весь коментар
25.08.2021 16:58 Відповісти
Побеждать должен был Вилкул,этому фигуранту в носках просто купили мэрство,но он видать плохо отрабатывал.
показати весь коментар
25.08.2021 16:55 Відповісти
Выходит передал эстафету Вилкулу.
показати весь коментар
25.08.2021 16:56 Відповісти
Якщо тебе дістали сусідські дрони так сильно, що ти готовий витратити 500 баксів, купи глушилку антидрон, та створи навколо свого будинку безполітну зону.
показати весь коментар
25.08.2021 17:03 Відповісти
вже мовчимо що маючи зброю міт тихенько їх сбивати...
показати весь коментар
25.08.2021 17:12 Відповісти
Дроны) от ваших дронов есть отличное приспособление. Берем микроволновку, берем магнетрон, удлинняем провода, делаем направленный инвертор на магнетрон (по желанию если есть знания, делаем усилитель СВЧ. А потом выходим с этой палкой в руках и сбиваем направленным сигналом все летучую срань вокруг дома. За одно подрываем все мобилы и смартфоны и зачищаем всю електронику в доме. Вместе с жучками и другой мелочью.
показати весь коментар
25.08.2021 17:12 Відповісти
А если из микроволновок построить дом...то и рептилоиды будут не страшны...😀
показати весь коментар
25.08.2021 17:16 Відповісти
Ну, сама микроволновка это ничего интересного. Но в качестве ЕМИ ею можно прекрасно избавляться от прослушки) Вот на границе было бы хорошо попрятать такие скрытые СВЧшки, на детектор движения попался и поджарился.
показати весь коментар
25.08.2021 18:27 Відповісти
Ойц! Це навідь веселіше, ніж у кварталі!) Якби я раніше про це знала, то половина б мого 16-ти поверхового будинку не проголосувала б за беніного кловуна дебільного!)
показати весь коментар
25.08.2021 17:27 Відповісти
Не хотел говорить, но раз такое дело...
В-общем, за три месяца до этого вокруг дома Павлова ходили ... белые медведи.
Матерно ругались и пили пиво "Десант"!
Вот нервы у бедолаги ине выдержали...(
показати весь коментар
25.08.2021 17:24 Відповісти
И дом и машины и бабло- а домой боялся!!!!
Работа такая!!! У Чиновников ОПАСНАЯ!!!!
показати весь коментар
25.08.2021 17:27 Відповісти
Там ещё и сейчас НЛО летают.
показати весь коментар
25.08.2021 17:39 Відповісти
Каждый, каждый мэр Кривого Рога!!!.....который не вмэр!! Должен в приказном порядке посмотреть фильм ..."Леон". Он должен знать движения героев на зубок,....даже ночью....чуть, чо эт.......СНАЙПЕР!...Снааайпееррр!!!....на землю!! Ложись! Ложись на землю!......вспышка слеваааа! ...вспышка справаааа!!....Под кровать ползком!.....Точки, точки на лбуууу!!!
показати весь коментар
25.08.2021 19:03 Відповісти
Так обосрался, что решил застрелиться? Какой нервный мер на родине неЛоха.
показати весь коментар
25.08.2021 20:22 Відповісти
какая чушь
там госохрана за каждым кустом на посту днюет и ночует
показати весь коментар
25.08.2021 20:48 Відповісти
явно явочная квартира опэзжопника была провалена, даже если цветок на подоконнике не стоял ))
показати весь коментар
25.08.2021 21:37 Відповісти
Зебил ситуацию в стране не контролирует.
показати весь коментар
26.08.2021 06:29 Відповісти
Ваших бьют?)

показати весь коментар
19.10.2021 07:06 Відповісти
...а ты не воруй! ©

показати весь коментар
19.10.2021 07:05 Відповісти
 
 