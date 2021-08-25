Над будинком Павлова місяць літали квадрокоптери, в останній тиждень він боявся підходити до вікон, - адвокат сім'ї про смерть мера Кривого Рога

Адвокат сім'ї загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова Дмитро Манелюк стверджує, що протягом місяця до того нещасливого дня над будинком Павлових літали квардокоптери.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Первый городской".

"Від дружини загиблого Костянтина Юрійовича мені стало відомо, що протягом останнього місяця над їхнім будинком літали квадрокоптери. А останній тиждень перед смертю Костянтин Юрійович дуже боявся підходити до вікон будинку. Забороняв дружині підходити до вікон, виходити на вулицю і навіть вивішувати прання на другому поверсі, а просив зробити це на першому", - розповів адвокат.

Також, за словами Манелюка, останній тиждень Костянтин Павлов побоювався повертатися додому.

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"Ми сподіваємося, що всі ці подробиці будуть враховані слідством й сподіваємося на якнайшвидше встановлення істини", - зазначив адвокат.

Нагадаємо, мера Кривого Рогу Костянтина Павлова 15 серпня знайшли мертвим на порозі будинку в селі Вільне. Біля тіла загиблого лежала рушниця. Мером Кривого Рогу Павлов став у листопаді 2020 року. Він обраний від партії "Опозиційна платформа - За життя". Він пройшов до другого туру після того, як Юрій Вілкул зняв свою кандидатуру.