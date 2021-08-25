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Новини Політика України
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Крим (12753) Пєсков (1443) Туреччина (2248) Чавушоглу (127) Кримська платформа (314)

Нам не прийнятна позиція Туреччини, озвучена на "Кримській платформі". Будемо роз'яснювати колегам, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нам не прийнятна позиція Туреччини, озвучена на

Росія вважає позицію Туреччини щодо Криму, озвучену в рамках "Кримської платформи", абсолютно неправильною.

Про це заявив журналістам у середу прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Ми не сприймаємо таку позицію наших турецьких колег, ми вважаємо її абсолютно неправильною. І ми готові і сповнені терпіння далі роз'яснювати нашим турецьким колегам, так само як і іншим країнам, реальний стан справ із цим "російським регіоном", - сказав він, коментуючи виступ турецької делегації на саміті "Кримської платформи".

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Він зазначив, що російсько-турецькі відносини загалом мають партнерський характер.

До царини істотних розбіжностей належить кримська тема", - вказав прессекретар Путіна.
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Топ коментарі
+35
Отношения носят партнерский характер: Турция сбила росиянский Су-24, в ответ те раздавили на тракторах все турецкие помидоры.
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25.08.2021 17:04
+34
Он отметил, что российско-турецкие отношения в целом носят партнерский характер.

Мы не приемлем позицию Турции, озвученную на "Крымской платформе". Будем разъяснять коллегам, - Песков - Цензор.НЕТ 965

...
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25.08.2021 17:06
+16
Шо самое интересное - сначала купили, а потом раздавили..
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25.08.2021 17:06
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Чим будете разЪяснять?
В своєму репертуарі диверсіями, підпалами та іншою підлотою?
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25.08.2021 17:03 Відповісти
Будут закупать помидоры и давить, давить...
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25.08.2021 17:09 Відповісти
Отношения носят партнерский характер: Турция сбила росиянский Су-24, в ответ те раздавили на тракторах все турецкие помидоры.
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25.08.2021 17:04 Відповісти
Шо самое интересное - сначала купили, а потом раздавили..
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25.08.2021 17:06 Відповісти
Именно так. Бизнес по-росиянски.
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25.08.2021 17:07 Відповісти
точно: - куплю билет, пойду пешком))
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26.08.2021 08:36 Відповісти
Которые предварительно купили )))
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25.08.2021 17:07 Відповісти
Он отметил, что российско-турецкие отношения в целом носят партнерский характер.

Мы не приемлем позицию Турции, озвученную на "Крымской платформе". Будем разъяснять коллегам, - Песков - Цензор.НЕТ 965

...
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25.08.2021 17:06 Відповісти
Нам не прийнятна позиція Туреччини, озвучена на "Кримській платформі". Будемо роз'яснювати колегам, - Пєсков - Цензор.НЕТ 6722 Нам не прийнятна позиція Туреччини, озвучена на "Кримській платформі". Будемо роз'яснювати колегам, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4830
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25.08.2021 18:17 Відповісти
Іншала !!!!!
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25.08.2021 18:18 Відповісти
гвинторогі кацапи пугають Турків Мы не приемлем позицию Турции, озвученную на "Крымской платформе". Будем разъяснять коллегам, - Песков - Цензор.НЕТ 8822 потім плакать будуть
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25.08.2021 17:07 Відповісти
Зеленский превзошел себя. Браво!
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25.08.2021 17:10 Відповісти
Отримана вказівка хвалити Зєлю навіть в темах, в яких його не згадують?
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25.08.2021 17:15 Відповісти
Так а какова была позиция Турции?
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25.08.2021 17:11 Відповісти
Если пролистать Камасутру...то...ну да ладно история что то не припомню я чтобы агрессор враг и оккупант кому то поясняли свои позиции в части их намерений..сюрреализм по путински да и только
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25.08.2021 17:14 Відповісти
"а иначе отключим газ" (С). В данном случае - запретят турецкие помидоры
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25.08.2021 17:15 Відповісти
Мы не приемлем позицию Турции, озвученную на "Крымской платформе". Будем разъяснять коллегам, - Песков - Цензор.НЕТ 8600

Армянам вже пояснили дикуни козлорилі?
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25.08.2021 17:17 Відповісти
Мы не приемлем позицию Турции, озвученную на "Крымской платформе"/ Но приемлят они позицию Израиля, не приемлят они позицию Израиля, непонятно.
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25.08.2021 17:21 Відповісти
Надо бы туркам ускориться с каналом в обход Босфора. Может, включить его в вэлыкэ будивныцтво? Только обязательно надо делать канал таким, чтобы весь флот НАТО свободно проходил в Черное море за сутки. Вот это будет по-партнерски.
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25.08.2021 17:28 Відповісти
так там куча представителей стран были

когда меркель приезжала то про это тоже говорила
но в своих сми они обычно эти реплики не показывают
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25.08.2021 17:44 Відповісти
"Мы не приемлем позицию Турции, озвученную на "Крымской платформе". Будем разъяснять турецким помидорам и Воронежу" - Песков.
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25.08.2021 17:57 Відповісти
...разъясняйте, кацапырлы Нам не прийнятна позиція Туреччини, озвучена на "Кримській платформі". Будемо роз'яснювати колегам, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8443
Нам не прийнятна позиція Туреччини, озвучена на "Кримській платформі". Будемо роз'яснювати колегам, - Пєсков - Цензор.НЕТ 7001
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25.08.2021 18:19 Відповісти

Ще в 1991 році, після історичного розпаду кривавої в'язниці народів срср коли Україна перестала бути колонією і відновила свій суверенітет, свободу і незалежність. Ще тоді турецький уряд Тургута Озала повністю визнав суверенітет України над Кримом, в обмін на відновленням автономії і прав кримських татар, які на півострові становлять корінну національну меншину, створенні кримсько - татарської автономії в складі Української держави. Тоді ж турецька влада, з посиланням на норми міжнародно права, вказали на те, що на Український Крим в складі незалежної Української держави категорично не може претендувати кривава мілітаристська Росія. (паРаша).
Але прокляті російські фашисти загарбники )(уйла тимчасово злочинно - окупували Український Крим і проводят свої криваві репресії і геноцид проти корінних українського і кримсько - татарского народів: вбивства, викрадення, тортури, депортація, масові взяття під варту ...
І природно Туреччина як і всі держави демократичного світу не визнали злочинну окупацію і тимчасову анексію Українського Криму проклятими кривавими російськими фашистами -окупантами )(уйла.-
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25.08.2021 18:33 Відповісти
Что снова турецкий "удар в спину" или ниже?
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25.08.2021 18:34 Відповісти
Нам не прийнятна позиція Туреччини, озвучена на "Кримській платформі". Будемо роз'яснювати колегам, - Пєсков - Цензор.НЕТ 3159
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25.08.2021 18:35 Відповісти
Нам не прийнятна позиція Туреччини, озвучена на "Кримській платформі". Будемо роз'яснювати колегам, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8417
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25.08.2021 18:36 Відповісти
Почти Кернес.
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25.08.2021 23:56 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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25.08.2021 21:03 Відповісти
реальное положение дел с этим "российским регионом",Источник: https://censor.net/ru/n3284487

А реально з окупованою Росією територією України , корінним народом якої є дуже близькі Турції - кримські татари !
Нам не прийнятна позиція Туреччини, озвучена на "Кримській платформі". Будемо роз'яснювати колегам, - Пєсков - Цензор.НЕТ 7836 Словоблудієм займаєшся і усе тут Нам не прийнятна позиція Туреччини, озвучена на "Кримській платформі". Будемо роз'яснювати колегам, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4898
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25.08.2021 22:07 Відповісти
 
 