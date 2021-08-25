Нам не прийнятна позиція Туреччини, озвучена на "Кримській платформі". Будемо роз'яснювати колегам, - Пєсков
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Росія вважає позицію Туреччини щодо Криму, озвучену в рамках "Кримської платформи", абсолютно неправильною.
Про це заявив журналістам у середу прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Ми не сприймаємо таку позицію наших турецьких колег, ми вважаємо її абсолютно неправильною. І ми готові і сповнені терпіння далі роз'яснювати нашим турецьким колегам, так само як і іншим країнам, реальний стан справ із цим "російським регіоном", - сказав він, коментуючи виступ турецької делегації на саміті "Кримської платформи".
Він зазначив, що російсько-турецькі відносини загалом мають партнерський характер.
До царини істотних розбіжностей належить кримська тема", - вказав прессекретар Путіна.
Будь ласка, зачекайте...
В своєму репертуарі диверсіями, підпалами та іншою підлотою?
...
Армянам вже пояснили дикуни козлорилі?
когда меркель приезжала то про это тоже говорила
но в своих сми они обычно эти реплики не показывают
Ще в 1991 році, після історичного розпаду кривавої в'язниці народів срср коли Україна перестала бути колонією і відновила свій суверенітет, свободу і незалежність. Ще тоді турецький уряд Тургута Озала повністю визнав суверенітет України над Кримом, в обмін на відновленням автономії і прав кримських татар, які на півострові становлять корінну національну меншину, створенні кримсько - татарської автономії в складі Української держави. Тоді ж турецька влада, з посиланням на норми міжнародно права, вказали на те, що на Український Крим в складі незалежної Української держави категорично не може претендувати кривава мілітаристська Росія. (паРаша).
Але прокляті російські фашисти загарбники )(уйла тимчасово злочинно - окупували Український Крим і проводят свої криваві репресії і геноцид проти корінних українського і кримсько - татарского народів: вбивства, викрадення, тортури, депортація, масові взяття під варту ...
І природно Туреччина як і всі держави демократичного світу не визнали злочинну окупацію і тимчасову анексію Українського Криму проклятими кривавими російськими фашистами -окупантами )(уйла.-
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
А реально з окупованою Росією територією України , корінним народом якої є дуже близькі Турції - кримські татари !
Словоблудієм займаєшся і усе тут