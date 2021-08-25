В Україні знято мораторій на відключення боржників від комунальних послуг
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В Україні офіційно зняли обмеження на відключення населення за заборгованість з оплати вартості комунальних послуг, яка передбачалася законодавством в рамках адаптивного карантину (для нерозповсюдження коронавірусної інфекції).
Про це пише РБК-Україна з посиланням на відповідний закон, який набув чинності.
До прийняття таких змін, на період дії карантину та 30 днів після нього заборонялося нарахування пені і штрафів за заборгованість за житлово-комунальні послуги та припинення надання таких послуг.
Згідно з правками в законі така заборона буде діяти тільки в регіонах, де встановлено "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки.
Постачальники мають право відновити відключення через 30 днів після того, як регіон вийде з "червоної" зони карантину. Таким чином, комунальні підприємства зможуть відключати боржників від газу, електроенергії та інших видів комунальних послуг.
Щоб відновити подачу комунальних послуг у разі відключення, побутовим споживачам крім погашення заборгованості доведеться також сплатити послугу повторного підключення. Наприклад, в залежності від технічних умов та регіону витрати побутових споживачів на відключення від електроенергії за борги і повторного узгодження протоколу можуть становити від 600 до 2000 грн.
Як повідомлялося раніше, Міністерство юстиції України наказом № 1061/5 від 23.03.2021 дозволило державним і приватним виконавцям накладати арешт на рахунки боржників за комунальні послуги, а банкам - автоматично списувати кошти з таких арештованих рахунків.
Як повідомлялось, за даними Державної служби статистики України, борги населення за комунальні послуги станом на кінець червня 2021 року становили 70,6 млрд грн.
Будь ласка, зачекайте...
тепло.
А почему весь стояк многоквартирного дома должен страдать из-за того, что кто-то один не платит за комуналку? (отключить газ на конкретную квартиру эти долбодятлы не могут, отключают весь стояк).
Я звонил в теплосеть, у меня долг "болтается" 26грн. Просил - отключите меня от отопления. Байпасы на всех батареях стоят, и краны тоже.
Сказали - фигу тебе, отключим холодную воду или электричество.
Может ведь быть ситуация, когда я не могу оплачивать или услуга мне не нужна?
От отопления отключиться невозможно! Только всем домом, при согласии 12 инстанций. Полтора года рассматривали инстанции, последняя была теплосеть, сказала из-з-зя!
Министерство экономики Украины опубликовало "Прогноз экономического и социального развития Украины". В нем говорится о том, что в следующие четыре года, украинцам стоит ожидать удорожания всех коммунальных услуг. Почему тарифы ежегодно растут, и к каким последствиям это приведет
Такую страну в 2019-м потеряли!
Дык они и по сегодня тунеядствуют.
А я плачу за все, кроме обслуживание дома.
Пусть выкусят.
Оплачивалось аналогично другим через ГИОЦ.
Теперь эта коза требует бросать ей на карточку.
Ось так і залишиш своїм дітям борги, а жидоклоунським - скарби
І не мені вам пояснювати скільки законодавчого лайна наприймали нові обличчя у турбо режимі - там розгрібати та розгрібати....
Я б купив наперед на пару років кіловат і кубів.
Куби-кіловати можна розрахувати і прогнозувати. А от тарифи і олігархічні апетити - ні.
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Пакетнник вмикнути - 2000 грн
"Эх, мне бы только бы это суметь! Она бы весь рот открыла!"
Вовка в тридевятом царстве
Зе-зе-зе
бе-бе-бе
зе-зе-зе
бе-бе-бе
На "крышу" уже не хватает у 25% населения.
Хуже рабов?
За рік - з травня 2020 року по травень 2021 року - тарифи на житлово-комунальні послуги в Україні зросли на 35%.
https://www.epravda.com.ua/news/2021/06/9/674846/