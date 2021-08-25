Бронзова призерка Олімпіади-2020 Коляденко віддала подаровану їй квартиру своєму тренеру: "Ви її заслужили"
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Бронзова призерка Олімпіади-2020 у вільній боротьбі до 62 кг Ірина Коляденко віддала подаровану їй квартиру в Ірпені своєму тренеру Володимиру Яременку.
Про це Коляденко повідомила в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора відбулась ще одна дуже важлива і така потрібна подія в моєму житті. Губернатор Київської області Володін Василь Генадійович вручив мені ключі, вже від моєї квартири, в моєму місті Ірпінь. Що це значить для мене? Ну, щоб Ви розуміли, я навіть своєї кімнати ніколи не мала! Так склалося моє життя. Своє власне житло - це насправді була моя мрія, не менш бажана ніж олімпійська медаль. І ось сьогодні я тримаю право власності на однокімнатну квартиру на 41 м. кв. І вже завтра я б могла розпочати ремонтні роботи. Але....Але за всіма моїми перемогами, стоїть ще одна людина. Це мій тренер, з яким я працюю на протязі восьми років, який мене не тільки тренує, а й завжди був поряд протягом всього часу", - говориться в повідомленні.
За словами спортсменки, був час, коли тренер їй навіть купував одяг.
"Його маленька донька Тетяна та його дружина не бачать його місяцями, тому що він постійно зі мною на зборах. Знаходив кошти, щоб підтримати мене в першу чергу. Не маючи свого власного житла! Я дуже ціную весь вклад свого тренера в мене. Я розумію на які жертви він йшов заради цієї перемоги", - додала Коляденко.
Крім того, вона заявила, що в Україні "на жаль, тренерів залишають поза увагою".
"Я все ж хочу сказати своєму тренеру ДЯКУЮ!!! І віддати подаровану мені квартиру заслуженому тренеру України Володимиру Васильовичу Яременку. Ви її заслужили!!! А я продовжую мріяти та працювати над втіленням своїх мрій. А Ви мені як завжди допоможете", - підсумувала вона.
Будь ласка, зачекайте...
P.S... Я б купив ще одну квартиру для цієї дівчини...Заслужила...
А, например, среднестатистический прокурор имеет их с десяток.
Наверное, если бы юзеки-голобородьки получили квартиру, то предъявили бы претензии почему квартира без мебели!
пока народ бухал видимо от офигения?
Перемог тобі надалі, землячко !
У власти в почете выступающие под фонограмму напомаженные уроды и поющие трусы