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Бронзова призерка Олімпіади-2020 Коляденко віддала подаровану їй квартиру своєму тренеру: "Ви її заслужили"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Спорт

Бронзова призерка Олімпіади-2020 Коляденко віддала подаровану їй квартиру своєму тренеру:

Бронзова призерка Олімпіади-2020 у вільній боротьбі до 62 кг Ірина Коляденко віддала подаровану їй квартиру в Ірпені своєму тренеру Володимиру Яременку.

Про це Коляденко повідомила в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора відбулась ще одна дуже важлива і така потрібна подія в моєму житті. Губернатор Київської області Володін Василь Генадійович вручив мені ключі, вже від моєї квартири, в моєму місті Ірпінь. Що це значить для мене? Ну, щоб Ви розуміли, я навіть своєї кімнати ніколи не мала! Так склалося моє життя. Своє власне житло - це насправді була моя мрія, не менш бажана ніж олімпійська медаль. І ось сьогодні я тримаю право власності на однокімнатну квартиру на 41 м. кв. І вже завтра я б могла розпочати ремонтні роботи. Але....Але за всіма моїми перемогами, стоїть ще одна людина. Це мій тренер, з яким я працюю на протязі восьми років, який мене не тільки тренує, а й завжди був поряд протягом всього часу", - говориться в повідомленні.

За словами спортсменки, був час, коли тренер їй навіть купував одяг.

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"Його маленька донька Тетяна та його дружина не бачать його місяцями, тому що він постійно зі мною на зборах. Знаходив кошти, щоб підтримати мене в першу чергу. Не маючи свого власного житла! Я дуже ціную весь вклад свого тренера в мене. Я розумію на які жертви він йшов заради цієї перемоги", - додала Коляденко.

Крім того, вона заявила, що в Україні "на жаль, тренерів залишають поза увагою".

"Я все ж хочу сказати своєму тренеру ДЯКУЮ!!! І віддати подаровану мені квартиру заслуженому тренеру України Володимиру Васильовичу Яременку. Ви її заслужили!!! А я продовжую мріяти та працювати над втіленням своїх мрій. А Ви мені як завжди допоможете", - підсумувала вона.
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Топ коментарі
+38
Прекрасный поступок.
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25.08.2021 17:45
+34
Умничка!
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25.08.2021 17:45
+27
не каждый сможет сделать такой поступок
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25.08.2021 17:49
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Умничка!
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25.08.2021 17:45 Відповісти
Бронзова призерка Олімпіади-2020 Коляденко віддала подаровану їй квартиру своєму тренеру: "Ви її заслужили" - Цензор.НЕТ 7434
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25.08.2021 19:23 Відповісти
Прекрасный поступок.
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25.08.2021 17:45 Відповісти
Талантливая и очень щедрая. Надеюсь, и, скорее всего , так будет - судьба у нее сложится счастливо. Иначе, для чего тогда справедливость?
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25.08.2021 17:58 Відповісти
Браво! Бронзовый призер Олимпиады-2020 Коляденко отдала подаренную ей квартиру своему тренеру: "Вы ее заслужили" - Цензор.НЕТ 5338
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25.08.2021 17:46 Відповісти
Достойный поступок!
Бронзовый призер Олимпиады-2020 Коляденко отдала подаренную ей квартиру своему тренеру: "Вы ее заслужили" - Цензор.НЕТ 1491
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25.08.2021 17:48 Відповісти
это жесть
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25.08.2021 17:49 Відповісти
не каждый сможет сделать такой поступок
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25.08.2021 17:49 Відповісти
А це ПОСТУПОК!
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25.08.2021 17:56 Відповісти
_Девочке жить негде, а она - тренеру. Это неправильный поступок, неодобряю. И тренер, по совести, должен отругать за глупость, поблагодарить за благородство и великодушие - и отказаться.
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25.08.2021 17:56 Відповісти
Я так понял, что у тренера тоже нет жилья.
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25.08.2021 17:58 Відповісти
Так завжди було ...Базар йде до змагань про поділ *призових * (якщо не дають грошей для тренера )
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25.08.2021 18:00 Відповісти
И если на то пошло, киевская область сможет найти квартиру и для такого тренера, полагаю.
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25.08.2021 18:00 Відповісти
Я поражена! Вот это благородство!
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25.08.2021 18:16 Відповісти
Это вам не дупататы имющие десятки домов и квартир...Поступок достойный уважения,умница.
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25.08.2021 18:21 Відповісти
Круто......Після цієї олімпіади на спортсменів дивишся зовсім по-іншому....

P.S... Я б купив ще одну квартиру для цієї дівчини...Заслужила...
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25.08.2021 18:21 Відповісти
на это и расчет(и это не плохо). благодаря резонансу найдется меценат
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25.08.2021 19:11 Відповісти
Поступок достойный, но очень печальный. Надеюсь теперь будет меньше вопросов: Почему у Украины такие печальные результаты на Олимпиадах.Олимпийская чемпионка и ее тренер не имели собственного жилья.

А, например, среднестатистический прокурор имеет их с десяток.
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25.08.2021 18:23 Відповісти
Вже не пам"ятаю прізвища тоі шахматистки що виграла першість Європи два чи три роки назад, так вона взагалі жила в якійсь халабуді без опалення і води. Оце так в роки незалежності влада , але незрозуміло чия, але точно не краінська, дбає про престиж дерави і плекає своіх спортсменів.
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25.08.2021 19:21 Відповісти
если это нужно для тренировочного процесса то почему и нет?
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25.08.2021 19:16 Відповісти
вы скот
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25.08.2021 23:20 Відповісти
кацап, сиди на бутылке молча Бронзова призерка Олімпіади-2020 Коляденко віддала подаровану їй квартиру своєму тренеру: "Ви її заслужили" - Цензор.НЕТ 915
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26.08.2021 01:40 Відповісти
Я бы так не смог...
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25.08.2021 19:00 Відповісти
Удивляет что еще есть такие люди.
Наверное, если бы юзеки-голобородьки получили квартиру, то предъявили бы претензии почему квартира без мебели!
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25.08.2021 19:08 Відповісти
Шляхетний вчинок
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25.08.2021 19:09 Відповісти
можно только шляпу снять перед ней...
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25.08.2021 19:20 Відповісти
"губернатор" это все-таки что-то явно "оттуда", в смысле, из могилы. у нас вроде - "голова" или как-то так. или уже вдруг губернии запилили пока народ бухал видимо от офигения?
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25.08.2021 19:28 Відповісти
Молодец! Пусть у нее все в дальнейшем хорошо сложится и заработает себе квартиру.
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25.08.2021 19:35 Відповісти
Добровільно примусово віддала, бо практика така - віджимають . Як надавати спортспорядження, то за свої бабки, і виключно у тренера купувати його, який сам їх отримав безкоштовно для передачі спортсменам.
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25.08.2021 19:45 Відповісти
Дуже людяний і гідний вчинок.
Перемог тобі надалі, землячко !
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25.08.2021 21:09 Відповісти
Этим она показала власти её никчемность !!!

У власти в почете выступающие под фонограмму напомаженные уроды и поющие трусы
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26.08.2021 06:49 Відповісти
 
 