Бронзова призерка Олімпіади-2020 Коляденко віддала подаровану їй квартиру своєму тренеру: "Ви її заслужили"

Бронзова призерка Олімпіади-2020 у вільній боротьбі до 62 кг Ірина Коляденко віддала подаровану їй квартиру в Ірпені своєму тренеру Володимиру Яременку.

Про це Коляденко повідомила в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора відбулась ще одна дуже важлива і така потрібна подія в моєму житті. Губернатор Київської області Володін Василь Генадійович вручив мені ключі, вже від моєї квартири, в моєму місті Ірпінь. Що це значить для мене? Ну, щоб Ви розуміли, я навіть своєї кімнати ніколи не мала! Так склалося моє життя. Своє власне житло - це насправді була моя мрія, не менш бажана ніж олімпійська медаль. І ось сьогодні я тримаю право власності на однокімнатну квартиру на 41 м. кв. І вже завтра я б могла розпочати ремонтні роботи. Але....Але за всіма моїми перемогами, стоїть ще одна людина. Це мій тренер, з яким я працюю на протязі восьми років, який мене не тільки тренує, а й завжди був поряд протягом всього часу", - говориться в повідомленні.

За словами спортсменки, був час, коли тренер їй навіть купував одяг.

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"Його маленька донька Тетяна та його дружина не бачать його місяцями, тому що він постійно зі мною на зборах. Знаходив кошти, щоб підтримати мене в першу чергу. Не маючи свого власного житла! Я дуже ціную весь вклад свого тренера в мене. Я розумію на які жертви він йшов заради цієї перемоги", - додала Коляденко.

Крім того, вона заявила, що в Україні "на жаль, тренерів залишають поза увагою".

"Я все ж хочу сказати своєму тренеру ДЯКУЮ!!! І віддати подаровану мені квартиру заслуженому тренеру України Володимиру Васильовичу Яременку. Ви її заслужили!!! А я продовжую мріяти та працювати над втіленням своїх мрій. А Ви мені як завжди допоможете", - підсумувала вона.