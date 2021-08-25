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24 серпня на взводному опорному пункті в зоні ООС загинув старший сержант В'ячеслав Пітько, - ОТУ "Схід"

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24 серпня на взводному опорному пункті в зоні ООС загинув старший сержант В'ячеслав Пітько, - ОТУ

Вчора, 24 серпня, під час несення служби на взводному опорному пункті загинув старший сержант В'ячеслав Пітько.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Схід".

"З сумом повідомляємо, що вчора, під час несення служби на взводному опорному пункті, від ворожої кулі загинув старший сержант В’ячеслав Павлович ПІТЬКО. Це непоправна втрата для країни, для армії, для родини, друзів та побратимів", - следует из сообщения.

"В’ячеслав гідно і відповідально ніс службу, був добрим і надійним товаришем, справжнім патріотом України та мав багато планів на майбутнє. 
Командування та особовий оперативно-тактичного угруповання ’’Схід’’ висловлюють глибокі співчуття родині бійця, який віддав своє життя, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України", - додали в пресцентрі ОТУ "Схід".

24 серпня на взводному опорному пункті в зоні ООС загинув старший сержант Вячеслав Пітько, - ОТУ Схід 01
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Топ коментарі
+12
Так.
Цікаво би було почитати коментарі від журноглистів, блохерів, які стібались над полуницями, що були додатком до антиснайперських систем, які були відвезені на передову для захисту бійців. При повній бездіяльності верховного головноклоуна.
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25.08.2021 17:59
+7
Земля пухом...
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25.08.2021 18:17
+5
Вічна память герою. Дякуючи таким патріотам зірваний проект "новоросія",зупинена агресія путлеровської росії. Слава героям!!
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25.08.2021 20:28
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знову снайпер?
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25.08.2021 17:53 Відповісти
Так.
Цікаво би було почитати коментарі від журноглистів, блохерів, які стібались над полуницями, що були додатком до антиснайперських систем, які були відвезені на передову для захисту бійців. При повній бездіяльності верховного головноклоуна.
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25.08.2021 17:59 Відповісти
А с чего ты взял, что в кацапов не стреляют?
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25.08.2021 18:09 Відповісти
Земля пухом...
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25.08.2021 18:17 Відповісти
Вічна память герою. Дякуючи таким патріотам зірваний проект "новоросія",зупинена агресія путлеровської росії. Слава героям!!
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25.08.2021 20:28 Відповісти
Вічна пам'ять герою....

24 серпня на взводному опорному пункті в зоні ООС загинув старший сержант В'ячеслав Пітько, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 1565
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25.08.2021 21:07 Відповісти
За два дня --две смерти от пули снайпера в одном месте...
Царствия Небесного Воину!
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26.08.2021 01:53 Відповісти
 
 