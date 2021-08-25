Від початку доби війська РФ двічі порушили режим "тиші" на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС
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Від початку доби російсько-окупаційні війська на Донбасі двічі порушили режим "тиші", втрат серед особового складу українських воїнів немає.
Про це в Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.
Поблизу Новолуганського російські найманці обстріляли позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.
На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
За поточну добу втрат серед українських військових немає.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.
До операції Об'єднаних сил залучені й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 1 гектар території і передали на знищення 2 вибухонебезпечні предмети.
Будь ласка, зачекайте...
За дні підготовки до параду та самого свята, з 22 серпня, в нас на фронті троє загиблих та один поранений. І все це сталося тому, що Зеленський наказав вивести контрснайперські та протидиверсійні групи ЗСУ, щоб "не провокувати" окупантів. При чому, командування йому доповідало про зосередження додаткових груп російських снайперів та ПТУРистів для загострення ситуації спеціально на свята. Але клоун вирішив, що він краще знає і віддав розпорядження зняти з фронту тих, хто міг запобігти смертям наших воїнів. І у мить, коли Зеленський нагороджував Монатика, коли слухав Бочеллі на закритому концерті у Маріїнському парку, коли після бухав на закритій вечірці - вбивали наших воїнів.
Serg Marco
А теперь пост негатива.
В связи с празднованием Дня Независимости, с САМОГО верха спустилась просьба, ну очень большая просьба заморозить противостояние на передовой с 22 августа.
Потому что верховному главнокомандующему не хотелось во время праздника отвлекаться на "провокации".
Нет, в ответ никто стрелять не запрещал, это действо непосредственно в распоряжении непосредственного командира и он никогда не запретит защищать свою жизнь бойцу.
Но.
Снайперам работу запретили, те кто работали- на свой страх и риск. Открытие огня- только по разрешению вышестоящего командования. Превентивные действия- запрещены. Спецов, что вели антиснайперскую и антидиверсионную работу- вообще вывели.
При этом довели что с той стороны планируются провокации, зашли группы снайперов, птурщиков и диверсантов. Потому заходы безпеки и вот это все...
Результат- у нас с 22 августа трое погибший и один раненый. Снайпера. Просто потому что на праздники мы отдали инициативу в руки врага зная при это о том, что он будет действовать максимально в этом окне возможностей.
И пролистнув страницы Новососии вы не найдете новостей про погибших от наших снайперов, арты. Только подорвавшиеся типы, предположительно пытавшиеся пройти через заминированое поле на позиции ЗСУ.
Это не претензия к Залужному, не подумайте. Залужный боевой генерал, он не по наслышке знает что такое удерживать армию от открытия огня.
Просто знайте что за бравурными речами на параде на тему "будем лететь, всех бамбить", по итогу у нас трое погибших и один раненый. Приказ действует и дальше. Пока что.
Вывода не будет. Просто помните о погибших.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!