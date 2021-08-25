Від початку доби війська РФ двічі порушили режим "тиші" на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Від початку доби російсько-окупаційні війська на Донбасі двічі порушили режим "тиші", втрат серед особового складу українських воїнів немає.

Про це в Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Поблизу Новолуганського російські найманці обстріляли позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.

На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

За поточну добу втрат серед українських військових немає.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

До операції Об'єднаних сил залучені й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 1 гектар території і передали на знищення 2 вибухонебезпечні предмети.