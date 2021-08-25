Із загиблим від кулі російських найманців воїном 74-го окремого розвідувального батальйону В'ячеславом Пітьком попрощаються 27 серпня на Дніпропетровщині

Із загиблим командиром відділення 74-го розвідувального батальйону В'ячеславом Пітьком попрощаються 27 серпня в Кам'янському (Дніпропетровська область).

Про це повідомляє Кам'янська міськрада в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Пітько В'ячеслав Павлович, 1972 року народження, проходив службу за контрактом з липня 2019 року. Служив командиром відділення 74-го розвідувального батальйону.

Загинув 24 серпня від обстрілу позицій збройних сил України зі стрілецької зброї.

Вдома у загиблого залишилися дружина, 10-річна донька і брат.

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Вірний громадянському обов'язку і військовій присязі, В'ячеслав самовіддано відстоював свободу рідної країни, захищав мирне небо і наше спокійне життя.

Світла пам'ять про В'ячеслава назавжди залишиться в серцях кам'янчан.

Поховають героя 27 серпня о 10:00 на Алеї Слави військового кладовища по вул. Весняна (Соцмісто)", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 24 серпня на взводному опорному пункті в зоні ООС загинув старший сержант В'ячеслав Пітько.