Вартість нафти від початку пандемії зросла втричі, ціна на газ у Європі перевищила історичний максимум, - ЗМІ
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Вартість нафти з моменту початку пандемії і її значного падіння зросла втричі, а світові ціни на газ упродовж серпня залишаються рекордно високими.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний аналіз цін провів УНІАН.
Отже, з початком пандемії в березні 2020 року ціни на нафту марки Brent впали удвічі, до 20 доларів за барель. На деяких торгових майданчиках з початком пандемії ціни падали до рівня нижче 10 доларів за барель.
Але з приходом 2021 року ціни на нафту почали знову зростати і вже в середині лютого вартість нафти перевищила 60 доларів за барель. У липні вартість нафти вже була вище позначки 77 доларів за барель. Потім в середині серпня відбувся незначний спад до рівня 68 дол. за барель. Таким, чином розцінки на нафту повернулися на рівень до початку пандемії.
Водночас, у липні ціна на газ в Європі перевищила історичний максимум, досягнувши 40 євро за мегават-годину, що еквівалентно майже 500 доларів за тисячу кубометрів. Упродовж серпня ціна на блакитне паливо продовжила своє зростання, досягнувши 560 доларів за тис. куб. м.
При цьому, за рік вартість газу у світі виросла втричі, зі 180 доларів рік тому.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ціни на газ в Європі і світі перебувають на одній з найвищих позначок за останні 20 років.
Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Волуйчак пояснила, що зростання вартості сировинних товарів було спровоковано відразу декількома факторами, пов'язаними з виходом світової економіки з найгострішої фази коронакризи.
Зокрема, стрімке зростання економік багатьох країн привело до збільшення попиту на сировину. За час пандемії виробництво у багатьох галузях скорочувалася, тому обсяги пропозиції були менші, а на деяких ринках навіть почали говорити про ймовірний дефіцит.
З іншого боку, за час пандемії світова економіка отримала потужну ін'єкцію ліквідності, тобто збільшилися грошові вливання з боку центральних банків.
Частина цих коштів неминуче потрапила на біржі, що призвело до стрімкого зростання спочатку цін на акції технологічних гігантів, які, як вважалося, найменше постраждають від коронакризи. А потім, коли світ почав виходити з піке і багато країн стали активно вакцинувати населення, пішли вгору і ціни на сировинні товари.
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Вава честный еврейский мальчик, обещал снизить коммунальные тарифы, значит снизит, он не обманет ....😊 Он же не "барыга", чтобы на пенсионерах зарабатывать, и друзья его "честнейшие люди", особенно Коломойский, Ахметов, Пинчук ( на каналах которых так агитировали голосовать за Владимира Ссаныча....)
Жалкое зрелище. ))))
Для упрощения берём не газ, а нефть. Один баррель нефти стОит сейчас 70 долларов. Один баррель, если прикинуть в килограммах, это 135кг. Округляем до 140 кг. Итак, стоимость 1 кг нефти составляет 0,5 доллара. Ну, или 500 долларов тонна. По такой цене Запад покупает российское сырьё.
И там из этой нефти делают, предположим, пластик. А из пластика уже чуть ли не наполовину состоят автомобили.
Вес Мерседеса или БМВ около 2 тонн (ориентировочно).
Это значит, что доля нефтяного сырья в его себестоимости составляет, скажем, 500 долларов. Это столько немцы потратили на пластик (ориентировочно) для каждого своего автомобиля. Что дальше? А дальше автомобиль продают в Россию. По цене 100 тысяч долларов. Что эквивалентно 200 тоннам нефти.
Вот вам и бусы.))))) За КАЖДЫЙ АВТОМОБИЛЬ РАШКА ОТДАЁТ 200 ТОНН НЕФТИ.
Боря это ты виноват что цена на нефть 9 долларов за баррель...
Нет Миша это ты виноват,что приехал в Берлин за грибами Отсосиновиками к Рейгану,потому и Гермиания соединилась...в экстазе...
І ще, догадайтесь, що буде, коли США знову вийдуть на перше місце в світі по видобутку природнього газу. Так було перед епідемією.
Так що ця гойдалка, як тільки починає розгойдуватись - кожного разу б'є Рашку в зуби.
А чи знаєте ви, що більшість автомобілів, які зараз продаються в Норвегії - електричні? Чи міг би хтось про таке мріяти ще пару років тому?
Видать Викинги шойся знають наперед...