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газ (2584) нафта (703) тарифи (724) економіка (714)

Вартість нафти від початку пандемії зросла втричі, ціна на газ у Європі перевищила історичний максимум, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Вартість нафти від початку пандемії зросла втричі, ціна на газ у Європі перевищила історичний максимум, - ЗМІ

Вартість нафти з моменту початку пандемії і її значного падіння зросла втричі, а світові ціни на газ упродовж серпня залишаються рекордно високими.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний аналіз цін провів УНІАН.

Отже, з початком пандемії в березні 2020 року ціни на нафту марки Brent впали удвічі, до 20 доларів за барель. На деяких торгових майданчиках з початком пандемії ціни падали до рівня нижче 10 доларів за барель.

Але з приходом 2021 року ціни на нафту почали знову зростати і вже в середині лютого вартість нафти перевищила 60 доларів за барель. У липні вартість нафти вже була вище позначки 77 доларів за барель. Потім в середині серпня відбувся незначний спад до рівня 68 дол. за барель. Таким, чином розцінки на нафту повернулися на рівень до початку пандемії.

Водночас, у липні ціна на газ в Європі перевищила історичний максимум, досягнувши 40 євро за мегават-годину, що еквівалентно майже 500 доларів за тисячу кубометрів. Упродовж серпня ціна на блакитне паливо продовжила своє зростання, досягнувши 560 доларів за тис. куб. м.

При цьому, за рік вартість газу у світі виросла втричі, зі 180 доларів рік тому.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ціни на газ в Європі і світі перебувають на одній з найвищих позначок за останні 20 років.

Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Волуйчак пояснила, що зростання вартості сировинних товарів було спровоковано відразу декількома факторами, пов'язаними з виходом світової економіки з найгострішої фази коронакризи.

Зокрема, стрімке зростання економік багатьох країн привело до збільшення попиту на сировину. За час пандемії виробництво у багатьох галузях скорочувалася, тому обсяги пропозиції були менші, а на деяких ринках навіть почали говорити про ймовірний дефіцит.

З іншого боку, за час пандемії світова економіка отримала потужну ін'єкцію ліквідності, тобто збільшилися грошові вливання з боку центральних банків.

Частина цих коштів неминуче потрапила на біржі, що призвело до стрімкого зростання спочатку цін на акції технологічних гігантів, які, як вважалося, найменше постраждають від коронакризи. А потім, коли світ почав виходити з піке і багато країн стали активно вакцинувати населення, пішли вгору і ціни на сировинні товари.
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Топ коментарі
+4
А зарплата працівників, задіяних в нафтогазовидобувній компанії зросла аж на "достойні" 10% за ДВА!!! роки, тобто по 5% за рік. А тепер згадаємо рівень річної інфляції і осягнемо той масштаб "покращення" від команди турборежимних члєнів та члєнкинь.
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25.08.2021 19:19
+3
"Анаконда" сдохла...
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25.08.2021 19:15
+3
В США стоїть чи не вся нафтогазова галузь, зокрема, видобуток сланцевого газу. Тепер все різко рушило. І видобуток нафти, і знову пішли вгору вітроенергетика і сонячні панелі. Поки ціни на енергоносії високі - демократичні економіки знову прискорять монтаж сонячних батарей та вітряків. До речі, сумарна потужність сонячних панелей в зовсім не південній Польщі перевищила потужність великої атомної електростанції.
І ще, догадайтесь, що буде, коли США знову вийдуть на перше місце в світі по видобутку природнього газу. Так було перед епідемією.
Так що ця гойдалка, як тільки починає розгойдуватись - кожного разу б'є Рашку в зуби.
А чи знаєте ви, що більшість автомобілів, які зараз продаються в Норвегії - електричні? Чи міг би хтось про таке мріяти ще пару років тому?
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25.08.2021 19:39
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Какая разніца - Запад нам допоможе.
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25.08.2021 19:13 Відповісти
"Анаконда" сдохла...
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25.08.2021 19:15 Відповісти
Задавилася.
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25.08.2021 19:20 Відповісти
Нефть Мавзолейная белорусские заводы колхозника вырубила за сутки...,это типа качество говна уменьшилась,или заводы Лукашеску не купили фильтры у фрау Риббентроп? Стоимость нефти с начала пандемии выросла в 3 раза, цена на газ в Европе превысила исторический максимум, - СМИ - Цензор.НЕТ 6460
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25.08.2021 19:17 Відповісти
кацапам поперло.***** Трамп вернись!
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25.08.2021 19:17 Відповісти
Это как беременность, временно.
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25.08.2021 19:22 Відповісти
А зарплата працівників, задіяних в нафтогазовидобувній компанії зросла аж на "достойні" 10% за ДВА!!! роки, тобто по 5% за рік. А тепер згадаємо рівень річної інфляції і осягнемо той масштаб "покращення" від команди турборежимних члєнів та члєнкинь.
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25.08.2021 19:19 Відповісти
За неделю на РАБссии сгорело 5 самолетов,тут по любасу нефть вырастет в цене...Астрахань Рулит и МИГ-29.... Стоимость нефти с начала пандемии выросла в 3 раза, цена на газ в Европе превысила исторический максимум, - СМИ - Цензор.НЕТ 6223
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25.08.2021 19:19 Відповісти
Шо, апять?
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25.08.2021 19:21 Відповісти
Как только вонючая парашная бензоколонка будет уничтожена, цены на нефть и газ вернутся на нормальный уровень. Стоимость нефти с начала пандемии выросла в 3 раза, цена на газ в Европе превысила исторический максимум, - СМИ - Цензор.НЕТ 9369
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25.08.2021 19:21 Відповісти
Ціни взагалі зникнуть... Разом із цивілізацією в наслідокок термоядерної війни. Якби так було все легко і просто.
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25.08.2021 20:34 Відповісти
Раковую опухоль тоже удаляют нелегко и непросто. Химиотерапия, облучение, вырезание, повторные курсы, побочные эффекты. Но удалять надо, иначе всему человечеству придёт хана. Вартість нафти від початку пандемії зросла втричі, ціна на газ у Європі перевищила історичний максимум, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7519
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25.08.2021 21:54 Відповісти
Дмитрий Потапенко вещает из РАБссии...,на Мацковии резко возросли цены на Гробы... Стоимость нефти с начала пандемии выросла в 3 раза, цена на газ в Европе превысила исторический максимум, - СМИ - Цензор.НЕТ 1856видать пожары в Якутии и Красноярском Крае помогли быдлу Путлера...
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25.08.2021 19:22 Відповісти
Так в чому проблема? Сонячними панелями топіть.🙂
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25.08.2021 19:26 Відповісти
Значить вся Європа буде активно фінансувати міжнародний тероризм
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25.08.2021 19:27 Відповісти
Зеленский своим избирателям на осень готовит сюрприз...

Вава честный еврейский мальчик, обещал снизить коммунальные тарифы, значит снизит, он не обманет ....😊 Он же не "барыга", чтобы на пенсионерах зарабатывать, и друзья его "честнейшие люди", особенно Коломойский, Ахметов, Пинчук ( на каналах которых так агитировали голосовать за Владимира Ссаныча....)
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25.08.2021 19:28 Відповісти
Таисия Повалий споет болванам Мавзолейным песенку про то,что по ночам выбухає....РАБссия єто вам не Олег Винник с песней Волчица подмосковная *********... Стоимость нефти с начала пандемии выросла в 3 раза, цена на газ в Европе превысила исторический максимум, - СМИ - Цензор.НЕТ 5623Пропаганда кремлескиих шакалов,єто не Мракобессие Стоимость нефти с начала пандемии выросла в 3 раза, цена на газ в Европе превысила исторический максимум, - СМИ - Цензор.НЕТ 5623
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25.08.2021 19:29 Відповісти
Джо Байден прислал Путлеру визитку Яроша...,у Ольги ********** начались преждевременніе уРоды Стоимость нефти с начала пандемии выросла в 3 раза, цена на газ в Европе превысила исторический максимум, - СМИ - Цензор.НЕТ 1672 Стоимость нефти с начала пандемии выросла в 3 раза, цена на газ в Европе превысила исторический максимум, - СМИ - Цензор.НЕТ 1672 ...Стоимость нефти с начала пандемии выросла в 3 раза, цена на газ в Европе превысила исторический максимум, - СМИ - Цензор.НЕТ 149
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25.08.2021 19:32 Відповісти
Это еще цветочки. Америка с начала пандемии в некоторые месяцы печатает по триллион долларов. То же самое делает Центробанк Европы. Это главная причина.
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25.08.2021 19:35 Відповісти
)))) да неужели? ))))
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25.08.2021 19:41 Відповісти
Пятница, беги покупать зеленые бусы, чтобы в Америке или ЕС не случилась гиперинфляция или супердевальвация. Они на тебя рассчитывают. Стоимость нефти с начала пандемии выросла в 3 раза, цена на газ в Европе превысила исторический максимум, - СМИ - Цензор.НЕТ 4644
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25.08.2021 19:51 Відповісти
Странно, а почему это рубль стоит 0,011 Евро? То-есть, рубль стоит одну европейскую копейку...
Жалкое зрелище. ))))
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25.08.2021 21:20 Відповісти
О зелёных бусах.
Для упрощения берём не газ, а нефть. Один баррель нефти стОит сейчас 70 долларов. Один баррель, если прикинуть в килограммах, это 135кг. Округляем до 140 кг. Итак, стоимость 1 кг нефти составляет 0,5 доллара. Ну, или 500 долларов тонна. По такой цене Запад покупает российское сырьё.
И там из этой нефти делают, предположим, пластик. А из пластика уже чуть ли не наполовину состоят автомобили.
Вес Мерседеса или БМВ около 2 тонн (ориентировочно).
Это значит, что доля нефтяного сырья в его себестоимости составляет, скажем, 500 долларов. Это столько немцы потратили на пластик (ориентировочно) для каждого своего автомобиля. Что дальше? А дальше автомобиль продают в Россию. По цене 100 тысяч долларов. Что эквивалентно 200 тоннам нефти.
Вот вам и бусы.))))) За КАЖДЫЙ АВТОМОБИЛЬ РАШКА ОТДАЁТ 200 ТОНН НЕФТИ.
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25.08.2021 21:35 Відповісти
24 августа 1991 года Горбачев звонит Ельцину...
Боря это ты виноват что цена на нефть 9 долларов за баррель...
Нет Миша это ты виноват,что приехал в Берлин за грибами Отсосиновиками к Рейгану,потому и Гермиания соединилась...в экстазе... Стоимость нефти с начала пандемии выросла в 3 раза, цена на газ в Европе превысила исторический максимум, - СМИ - Цензор.НЕТ 9557
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25.08.2021 19:39 Відповісти
В США стоїть чи не вся нафтогазова галузь, зокрема, видобуток сланцевого газу. Тепер все різко рушило. І видобуток нафти, і знову пішли вгору вітроенергетика і сонячні панелі. Поки ціни на енергоносії високі - демократичні економіки знову прискорять монтаж сонячних батарей та вітряків. До речі, сумарна потужність сонячних панелей в зовсім не південній Польщі перевищила потужність великої атомної електростанції.
І ще, догадайтесь, що буде, коли США знову вийдуть на перше місце в світі по видобутку природнього газу. Так було перед епідемією.
Так що ця гойдалка, як тільки починає розгойдуватись - кожного разу б'є Рашку в зуби.
А чи знаєте ви, що більшість автомобілів, які зараз продаються в Норвегії - електричні? Чи міг би хтось про таке мріяти ще пару років тому?
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25.08.2021 19:39 Відповісти
Если США напечатает 500 триллионов долларов,на РАБссии утром в Сбербанке Германа Грефа буже 700 триллионов...баксов...Это РАбссия... Стоимость нефти с начала пандемии выросла в 3 раза, цена на газ в Европе превысила исторический максимум, - СМИ - Цензор.НЕТ 8324 Шарико-Швондеров и баранов КГБистов...Стоимость нефти с начала пандемии выросла в 3 раза, цена на газ в Европе превысила исторический максимум, - СМИ - Цензор.НЕТ 8324
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25.08.2021 19:42 Відповісти
значит лабораторию надо искать не в Ухане...
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25.08.2021 19:44 Відповісти
Норвегия первая в Мире страна прекратившая добычу газа...
Видать Викинги шойся знають наперед...
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25.08.2021 19:48 Відповісти
кому ж була вигідна пандемія?
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25.08.2021 20:12 Відповісти
Модер, витри мій месаг. Але залиш підписаним, я урочисто обіцяю не казати слів типу: кака, бяка, какашка, кізяк, срань господа, а також схожі за змістом.
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25.08.2021 20:14 Відповісти
РАБссиянцы,если крым ваш,то почему в крыму нет ни одного отделения Сбербанка РАБссии Германа Грефа....,санкции или очко жим жим...? Стоимость нефти с начала пандемии выросла в 3 раза, цена на газ в Европе превысила исторический максимум, - СМИ - Цензор.НЕТ 3513
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25.08.2021 20:16 Відповісти
теперь всё ясно кто этот вирус создал и запустил
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25.08.2021 20:30 Відповісти
Сама ес виновата,что подсела на монополии газа из рф.Нужно прокладывать другие газопроводы из ближнего востока.И иметь свой стратегический запас нефти,чтобы можно было выбросииь его на рынок и сбить цены на нефть и газ.А сейчас только сша могут снова обвалить цену выкинуть критическую массу нефти из своих запасов и сбить нефть до 20-30$ баррель!
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26.08.2021 00:32 Відповісти
 
 