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Суд дозволив заочне розслідування проти Януковича і його сина у справі про заволодіння "Межигір'ям"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Суд дозволив заочне розслідування проти Януковича і його сина у справі про заволодіння

Вищий антикорупційний суд дав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування проти колишнього президента-втікача і його сина.

Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційної прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

"Слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ, узгоджені прокурором САП, про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно колишнього власника державної резиденції "Межигір'я" і його сина, які підозрюються в незаконному оберненні комплексу споруд на території Вишгородського району на свою користь. Збитки, завдані державі, перевищують 500 млн грн", - сказано в повідомленні.

Це рішення суду дасть можливість закінчити досудове розслідування проти Януковича, зазначили в САП.

Читайте також: Заарештувати Януковича і його сина просять НАБУ і САП
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Топ коментарі
+5
Суд разрешил заочное расследование против Януковича и его сына по делу о завладении "Межигорьем" - Цензор.НЕТ 775
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25.08.2021 19:51
+3
а если бі не разрешил ?
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25.08.2021 19:48
+1
А заочний розстріл теж дозволив?)
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25.08.2021 21:40
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а если бі не разрешил ?
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25.08.2021 19:48 Відповісти
Нифига себе. Семь лет прошло. Как же так? Суд разрешил заочное расследование против Януковича и его сына по делу о завладении "Межигорьем" - Цензор.НЕТ 6107
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25.08.2021 19:50 Відповісти
Суд разрешил заочное расследование против Януковича и его сына по делу о завладении "Межигорьем" - Цензор.НЕТ 775
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25.08.2021 19:51 Відповісти
Наш ЗЕбил кинул глаз на Хонку, будет вдали от глаз Ленкы ему Мендельвошка яйки парить!?)
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25.08.2021 20:44 Відповісти
А заочний розстріл теж дозволив?)
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25.08.2021 21:40 Відповісти
Так нужно национализовать все имущество беглых казнакрадов и все.Давно пора!
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26.08.2021 00:36 Відповісти
Як то так, якщо всі в темі 🙃😉
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26.08.2021 12:00 Відповісти
Биин!
Прочёл с разбега "разрешил заочно расстрелять..."
👹
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26.08.2021 10:56 Відповісти
в стотыщпятисотый раз спрашиваю- куда делась казна госдарства в 2014????????????????
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26.08.2021 10:57 Відповісти
То був розіграш національної лотореї , щасливчик , який зірвав джекпот лишився невідомим 😆
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26.08.2021 11:59 Відповісти
Суд дозволив заочне розслідування проти Януковича і його сина у справі про заволодіння "Межигір'ям" - Цензор.НЕТ 9679
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26.08.2021 11:04 Відповісти
 
 