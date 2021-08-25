Суд дозволив заочне розслідування проти Януковича і його сина у справі про заволодіння "Межигір'ям"

Вищий антикорупційний суд дав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування проти колишнього президента-втікача і його сина.

Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційної прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

"Слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ, узгоджені прокурором САП, про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно колишнього власника державної резиденції "Межигір'я" і його сина, які підозрюються в незаконному оберненні комплексу споруд на території Вишгородського району на свою користь. Збитки, завдані державі, перевищують 500 млн грн", - сказано в повідомленні.

Це рішення суду дасть можливість закінчити досудове розслідування проти Януковича, зазначили в САП.

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