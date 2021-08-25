Організаторами нападу на Порошенка були правоохоронці, а замовником - ОП, - Кононенко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Напад на п'ятого президента Петра Порошенка було організовано правоохоронцями, а безпосереднім замовником було керівництво Офісу Президента Зеленського.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook пише генерал СБУ, депутат Київради від "ЄС" Віктор Кононенко.
"Аналізуючи вчорашній напад тітушок на п’ятого Президента, хочу нагадати, що ще рік тому ми виявили незаконне стеження за лідером "ЄС" Петром Порошенком. Попри відповідні заяви до правоохоронних органів досі ніхто так і не відповів, хто і навіщо стежить за Порошенком. Цю тему вже рік намагаються "зам’яти", - говориться в повідомленні.
"Як людина, причетна до органів безпеки, можу стверджувати – напад на охоронювану відповідно до закону особу (а Порошенко як президент України охороняється за законом) був здійснений саме з волі Банкової. І це висновок не тільки на основі факту незаконного стеження за лідером опозиційної партії. Всі ж розуміють, що організатори Маршу погоджували з органами влади маршрут колони заздалегідь? Так от, влада заборонила прохід по вулиці Грушевського – її взагалі заблокували у стилі пізнього Януковича автозаками і броньованими машинами. Так само відмовили і в інших альтернативних маршрутах, залишивши лише шлях по вулиці Інститутській", - додав Кононенко.
За словами депутата, цей маршрут "злили".
"За моїми даними, організаторами нападу були правоохоронці, а безпосереднім замовником - керівництво Офісу глави держави. Єдиним вигодоздобувачем є особисто Зеленський. Перша спроба нападу була здійснена, коли зелену суміш намагалися кинути в Порошенка з мосту на Алеї Героїв Небесної Сотні. Але зрештою скористались "вузьким місцем" біля Меморіалу, де колона зупинилась на прохання членів родин загиблих героїв", - продовжив Кононенко.
Крім того, за словами депутата, Управління державної охорони чомусь "зняло з охорони Петра Порошенка трьох осіб".
"Особисто я вважаю, що таким чином виконавцям цього нападу був створений режим найбільшого сприяння. Хочу також нагадати – коли люди затримали нападника, поліція швидко повела його і фактично сховала за кордоном силовиків на вулиці Банковій. Це тільки посилило підозру у тому, що за цим стоїть Офіс Зеленського", - підсумував Кононенко.
Нагадаємо, 24 серпня Порошенка облили зеленкою. Поліція затримала нападника, це 22-річний уродженець Чернігівщини. Йому загрожує до 5 років обмеження свободи за статтею про хуліганство.
Будь ласка, зачекайте...
А скільки залишилося?
Особи (а їх було декілька), які причетні до нападу на п'ятого президента Петра Порошенка під час Маршу Патріотів 24 серпня, вже ідентифіковані, але влада блокує розслідування і не зацікавлена в розкритті цього злочину. Про це під Печерським судом, де мала розглядатись скарга на бездіяльність прокуратури, повідомив адвокат Ілля Новіков.
"Сьогодні не відбулося засідання по нашій скарзі на Офіс генерального прокурора. Ми мали надію, що суд нас вислухає, що ми зможемо зробити комунікацію з Офісом прокурора, хоч вони не хочуть з нами розмовляти", - говорить Новіков.
Він також повідомив, що після оприлюднення кадрів із ймовірними учасниками нападу на Петра Порошенка вдалося їх ідентифікувати.
"Там був не один нападник. Там було їх кілька, вони вже ідентифіковані. Ми очікуємо, що правоохоронці або за власною ініціативою, хоч у це не дуже віриться, або бувши примушеними, через рішення, які мав би ухвалити суд, викликають їх на допит. Очевидно, що коли це була група, коли вони погоджували свої дії, відстежували цю ходу, очікували на такий момент, щоб здійснити цей напад - це вже не ***********. Це напад на державного діяча, тому ми очікуємо на конструктивний діалог з Офісом генерального прокурора. І на те, що буде порушено кримінальне провадження за належною статтею", - зазначає Ілля Новіков.
Генерал СБУ, депутат Київради Віктор Кононенко, який був одним зі свідків нападу на Порошенка, повідомив, що досі органи слідства з ним навіть не поспілкувались.
"Наші заяви не розглядаються, розгляд блокується. Я ще не допитаний, зі мною не спілкувалося слідство. Усе це і судове засідання сьогодні дає нам підстави говорити, що злочин не лише не розслідується, а він свідомо покривається владою. Влада не зацікавлена, щоб він розслідувався", - переконаний Кононенко.
Він також подякував небайдужим людям, які допомогли ідентифікувати осіб, причетних до нападу.
"Ми вчора після публікації цих фотографій вже протягом години знали дані двох із трьох нападників. На сьогодні на ранок ми знаємо все про їхніх родичів, які проживають в Україні і за її межами. Ми знаємо спортзал, де вони займаються, ми знаємо інших членів угруповання, з якими вони контактують. Ми із задоволенням передамо ці матеріали поліції. Але поліція не зацікавлена їх отримати, вони саботують роботу. Вони ігнорують ту інформацію, яка є у нас", - констатує Віктор Кононенко.
За словами адвоката Ігоря Голованя, це була організована та скоординована група людей, які мають серйозну кримінальну історію участі у різних протиправних діях, таких як рейдерські захоплення у сфері сільського господарства.
"Це відомі "тітушки", тепер ми їх можемо називати "зеленими тітушками", які скоординовано, сплановано здійснили напад на п'ятого президента Петра Порошенка під час святкування державного свята, під час урочистої ходи", - зазначає адвокат Ігор Головань.
Він зауважив, що безпосередній виконавець нападу був затриманий, але майже одразу відпущений і прикритий представниками поліції.
"Наскільки ми знаємо, його доставили на його батьківщину, потім привезли назад. Тобто я особисто переконаний, що цих людей, як, наприклад і сумнозвісного суддю Чауса, зараз просто ховають від суспільства і від слідства", - сказав Головань.
Адвокат додав, що навіть Управління держохорони не тільки не подало жодних заяв за фактом цього злочину, але і не забезпечило явку своїх працівників для допиту поліції як свідків стосовно того, що сталося.
"Тобто ми бачимо абсолютно скоординовану з найвищих кабінетів діяльність державних правоохоронних органів, спрямовану на приховування і прикриття злочинних дій, вчинених явно на замовлення влади. І звичайно ми все це будемо викривати, показувати суспільству і домагатися покарання винних", - резюмує Головань.
Нагадаємо, напад стався 24 серпня в самому центрі Києва, коли політик брав участь у багатотисячній ході. Лідер "ЄС" разом із родиною загиблого морпіха Ярослава Журавля в цей час покладав квіти до Меморіалу Героїв Небесної Сотні. Окрім Порошенка, дісталося і кільком ветеранам - учасникам Маршу.