Організаторами нападу на Порошенка були правоохоронці, а замовником - ОП, - Кононенко

Напад на п'ятого президента Петра Порошенка було організовано правоохоронцями, а безпосереднім замовником було керівництво Офісу Президента Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook пише генерал СБУ, депутат Київради від "ЄС" Віктор Кононенко.

"Аналізуючи вчорашній напад тітушок на п’ятого Президента, хочу нагадати, що ще рік тому ми виявили незаконне стеження за лідером "ЄС" Петром Порошенком. Попри відповідні заяви до правоохоронних органів досі ніхто так і не відповів, хто і навіщо стежить за Порошенком. Цю тему вже рік намагаються "зам’яти", - говориться в повідомленні.

"Як людина, причетна до органів безпеки, можу стверджувати – напад на охоронювану відповідно до закону особу (а Порошенко як президент України охороняється за законом) був здійснений саме з волі Банкової. І це висновок не тільки на основі факту незаконного стеження за лідером опозиційної партії. Всі ж розуміють, що організатори Маршу погоджували з органами влади маршрут колони заздалегідь? Так от, влада заборонила прохід по вулиці Грушевського – її взагалі заблокували у стилі пізнього Януковича автозаками і броньованими машинами. Так само відмовили і в інших альтернативних маршрутах, залишивши лише шлях по вулиці Інститутській", - додав Кононенко.

Читайте також: Посольство США: Нападам на політиків немає місця в процвітаючій демократії

За словами депутата, цей маршрут "злили".

"За моїми даними, організаторами нападу були правоохоронці, а безпосереднім замовником - керівництво Офісу глави держави. Єдиним вигодоздобувачем є особисто Зеленський. Перша спроба нападу була здійснена, коли зелену суміш намагалися кинути в Порошенка з мосту на Алеї Героїв Небесної Сотні. Але зрештою скористались "вузьким місцем" біля Меморіалу, де колона зупинилась на прохання членів родин загиблих героїв", - продовжив Кононенко.

Крім того, за словами депутата, Управління державної охорони чомусь "зняло з охорони Петра Порошенка трьох осіб".

"Особисто я вважаю, що таким чином виконавцям цього нападу був створений режим найбільшого сприяння. Хочу також нагадати – коли люди затримали нападника, поліція швидко повела його і фактично сховала за кордоном силовиків на вулиці Банковій. Це тільки посилило підозру у тому, що за цим стоїть Офіс Зеленського", - підсумував Кононенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Порошенко - Зеленському: Не намагайтеся нас зупинити вашою зеленою шмарклею

Нагадаємо, 24 серпня Порошенка облили зеленкою. Поліція затримала нападника, це 22-річний уродженець Чернігівщини. Йому загрожує до 5 років обмеження свободи за статтею про хуліганство.