Захист від COVID-19 після вакцин Pfizer і AstraZeneca починає слабшати вже через 3 місяці, - дослідження

Дослідники з Великої Британії встановили, що захист двох найбільш поширених вакцин слабшає проти "дельта"-штаму SARS-CoV-2 після трьох місяців дії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Новое время".

Згідно з останнім аналізу даних програми Zoe, укол Pfizer був ефективний на 88 відсотків через місяць після другої дози, але захист впав до 74 відсотків через п’ять-шість місяців.

У дослідженні використовуються реальні дані, зібрані за допомогою програми для мобільного телефону з більш ніж мільйоном активних користувачів, які реєструють подробиці своїх щеплень і результатів тестів, які потім аналізуються дослідниками, у тому числі вченими з Королівського коледжу Лондона.

У дослідженні взяли участь більше 1,2 мільйона учасників. Захист від вакцини AstraZeneca впав з 77 відсотків через місяць після другої дози до 67 відсотків через чотири-п'ять місяців.

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Провідний науковий співробітник програми Zoe, професор Тім Спектор, сказав, що необхідні додаткові дані про те, як змінюється ефективність вакцини в різних вікових групах.

Кількість випадків захворювання у Великій Британії різко зросла після того, як в липні були зняті соціальні обмеження, але протягом останнього місяця кількість госпіталізацій залишалося стабільною. Але Спектор, професор генетичної епідеміології Королівського коледжу Лондона, попередив, що зниження ефективності вакцини серед найбільш уразливих може привести до більшої кількості госпіталізацій і смертей до зими.

"На мій погляд, в найгіршому випадку до зими рівень захисту людей похилого віку та медичних працівників може бути нижчим за 50 відсотків", — сказав він.

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Якщо збережеться високий рівень інфекції, викликаний більш передавальним варіантом Delta і ослабленням обмежень, "цей сценарій може означати збільшення кількості госпіталізацій і смертей", — сказав учений.

Останні результати з’явилися після того, як інше дослідження вчених Оксфордського університету, опубліковане минулого тижня, показало, що ефективність вакцини Pfizer знижується швидше, ніж ефективність вакцини AstraZeneca.