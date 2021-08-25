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Захист від COVID-19 після вакцин Pfizer і AstraZeneca починає слабшати вже через 3 місяці, - дослідження

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Захист від COVID-19 після вакцин Pfizer і AstraZeneca починає слабшати вже через 3 місяці, - дослідження

Дослідники з Великої Британії встановили, що захист двох найбільш поширених вакцин слабшає проти "дельта"-штаму SARS-CoV-2 після трьох місяців дії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Новое время".

Згідно з останнім аналізу даних програми Zoe, укол Pfizer був ефективний на 88 відсотків через місяць після другої дози, але захист впав до 74 відсотків через п’ять-шість місяців.

У дослідженні використовуються реальні дані, зібрані за допомогою програми для мобільного телефону з більш ніж мільйоном активних користувачів, які реєструють подробиці своїх щеплень і результатів тестів, які потім аналізуються дослідниками, у тому числі вченими з Королівського коледжу Лондона.

У дослідженні взяли участь більше 1,2 мільйона учасників. Захист від вакцини AstraZeneca впав з 77 відсотків через місяць після другої дози до 67 відсотків через чотири-п'ять місяців.

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Провідний науковий співробітник програми Zoe, професор Тім Спектор, сказав, що необхідні додаткові дані про те, як змінюється ефективність вакцини в різних вікових групах.

Кількість випадків захворювання у Великій Британії різко зросла після того, як в липні були зняті соціальні обмеження, але протягом останнього місяця кількість госпіталізацій залишалося стабільною. Але Спектор, професор генетичної епідеміології Королівського коледжу Лондона, попередив, що зниження ефективності вакцини серед найбільш уразливих може привести до більшої кількості госпіталізацій і смертей до зими.

"На мій погляд, в найгіршому випадку до зими рівень захисту людей похилого віку та медичних працівників може бути нижчим за 50 відсотків", — сказав він.

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Якщо збережеться високий рівень інфекції, викликаний більш передавальним варіантом Delta і ослабленням обмежень, "цей сценарій може означати збільшення кількості госпіталізацій і смертей", — сказав учений.

Останні результати з’явилися після того, як інше дослідження вчених Оксфордського університету, опубліковане минулого тижня, показало, що ефективність вакцини Pfizer знижується швидше, ніж ефективність вакцини AstraZeneca.
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Топ коментарі
+5
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! Защита от COVID-19 после вакцин Pfizer и AstraZeneca начинает слабеть уже через 3 месяца, - исследование - Цензор.НЕТ 758
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25.08.2021 21:07
+5
Вот тут Файзер говорит что даже третьей прививки мало . Нужен бустер от вариантов . То есть четвертая шчепенка .

https://www.thegatewaypundit.com/2021/08/pfizer-ceo-says-covid-19-vaccine-resistant-variant-likely-emerge-pharma-co-system-place-release-new-variant-specific-jab-3-months-video/
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25.08.2021 21:20
+5
не знаю в какую группу тебя записать .
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25.08.2021 21:22
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Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! Защита от COVID-19 после вакцин Pfizer и AstraZeneca начинает слабеть уже через 3 месяца, - исследование - Цензор.НЕТ 758
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25.08.2021 21:07 Відповісти
Ты вакцинировался ?
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25.08.2021 21:12 Відповісти
С какой целью интересуешься?
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25.08.2021 21:13 Відповісти
не знаю в какую группу тебя записать .
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25.08.2021 21:22 Відповісти
А не знаешь, так и ступай к себе в палату. Приляг Защита от COVID-19 после вакцин Pfizer и AstraZeneca начинает слабеть уже через 3 месяца, - исследование - Цензор.НЕТ 1681
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25.08.2021 21:24 Відповісти
не знаю в какую группу тебя записать .

Это платный бот,рекламирующий вакцинацию и пугающий смертельными последствиями,в случае нежелания привиться...
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26.08.2021 11:53 Відповісти
Ты слеп? Повторяю специально для тебя:

Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! Захист від COVID-19 після вакцин Pfizer і AstraZeneca починає слабшати вже через 3 місяці, - дослідження - Цензор.НЕТ 4536
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26.08.2021 21:51 Відповісти
я переболел в апреле. В июне вакцинировался первой, в июле - второй дозами.
Дальше что?
вакцинировал всех близких и сагитировал друзей.
Все довольны.
После Модерны побочка была жесткой. Двое суток с температурой. Потом норм.
Доволен.
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25.08.2021 23:30 Відповісти
У переболевшего иммунитет лучше чем от любой прививки .Официально выздоровевший от короны имеет такой же статус как и привитый . По крайней мере в США. Вы если решили прививаться то хотя бы через год после болезни . Ибо прививаясь с уже имеющимся имунитетом вы вредите своему организму . прививка вынуждает ваш организм генерировать спайк протеин на присутсвие которого организм вырабатывает анитела к вирусу. спайк протеин гораздо опаснее самого вируса и может вызывать поражение сердечной мышцы , клеток головного мозга , печени , почек . самое опасное то что эта привика может явиться причиной болезни Альцгеймера . . .
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25.08.2021 23:59 Відповісти
Брехня - я через п'ять місяців захворів вдруге
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26.08.2021 07:59 Відповісти
Это потому что иммунитет у вас слабый , а вирус после активной стадии еще долго остаеться в организме в горле , верхней части легких и верхней части желудка и может вызывать повторное заражение . как вирус герпеса дремлет , ослабленный иммунитет начинает активизироватся.
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26.08.2021 21:22 Відповісти
Кацапы должны вакцинироваться только новачком V.
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25.08.2021 21:18 Відповісти
А кацапам вакцины запрещены к ввозу на лаптестан.
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25.08.2021 21:19 Відповісти
Так, а "Новачок V" це чістА кацапсячє ізобрєтєніє... Защита от COVID-19 после вакцин Pfizer и AstraZeneca начинает слабеть уже через 3 месяца, - исследование - Цензор.НЕТ 4799
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25.08.2021 21:37 Відповісти
Каждому своё... Защита от COVID-19 после вакцин Pfizer и AstraZeneca начинает слабеть уже через 3 месяца, - исследование - Цензор.НЕТ 614
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25.08.2021 21:40 Відповісти
У них уже есть новачок 5 лайт. Хватает одной таблэтки
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25.08.2021 21:24 Відповісти
Защита от COVID-19 после вакцин Pfizer и AstraZeneca начинает слабеть уже через 3 месяца, - исследование - Цензор.НЕТ 8800
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25.08.2021 21:34 Відповісти
Вот как выглядит естественный отбор
Смертность после вакцин
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26.08.2021 12:00 Відповісти
Ти ковідом сам хворів?
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25.08.2021 21:39 Відповісти
Два раза. С перерывом в 1 год и 3 месяца. Ничем не лечился. Грипп как грипп. Ничего хорошего, но и танцы с бубном устраивать по этому поводу смысла нет.
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26.08.2021 06:54 Відповісти
то есть ты считаешь, что для изобретения вакцины "ничего делать не надо"? просто печатать деньги?
ты дурак с рождения или это благоприобретенное свойство твоего головного мозга?
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25.08.2021 23:31 Відповісти
Скоро скажут, что надо колоться через каждые 2недели
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25.08.2021 21:11 Відповісти
это если спутник
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25.08.2021 21:15 Відповісти
Если спутник, то через две недели могут не успеть...
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25.08.2021 21:19 Відповісти
Вот тут Файзер говорит что даже третьей прививки мало . Нужен бустер от вариантов . То есть четвертая шчепенка .

https://www.thegatewaypundit.com/2021/08/pfizer-ceo-says-covid-19-vaccine-resistant-variant-likely-emerge-pharma-co-system-place-release-new-variant-specific-jab-3-months-video/
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25.08.2021 21:20 Відповісти
А откуда такая инфа, шо он не хочет?
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25.08.2021 21:41 Відповісти
Как и все кацапские фейки - из "анналов" Защита от COVID-19 после вакцин Pfizer и AstraZeneca начинает слабеть уже через 3 месяца, - исследование - Цензор.НЕТ 4107
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25.08.2021 21:44 Відповісти
Защита от COVID-19 после вакцин Pfizer и AstraZeneca начинает слабеть уже через 3 месяца, - исследование - Цензор.НЕТ 7780
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25.08.2021 22:00 Відповісти
якщо цей вірус раптом зникне, як колись "іспанка", то інерція з рекомендацій по щепленню буде тривати ще роками. як і самі щеплення. 5028 доза, 11246 доза... Защита от COVID-19 после вакцин Pfizer и AstraZeneca начинает слабеть уже через 3 месяца, - исследование - Цензор.НЕТ 2672
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25.08.2021 21:26 Відповісти
Почему не догадывались? Большинство социальных фантастов жили на западе. Что же они, живя в свободном обществе видели, описывая тоталитаризм? Видимо неизменяемость человека.
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25.08.2021 21:42 Відповісти
Отделить вакцинированных было-бы неплохо . Ибо именно вы виноваты в том что вирус генерирует варианты и быстро мутирует на привитых . Ученые предупреждали что массовая вакцинация породит больше проблем чем принесет положительный результат . Мы бы уже давно забыли о пандемии , лямбда и дельта вариантах если бы не желающие вколоть себе мРНА шмурдяк .
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26.08.2021 00:09 Відповісти
Дело не в деньгах - в их количестве!
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25.08.2021 21:27 Відповісти
тиць-пердиць
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25.08.2021 21:27 Відповісти
У мене вже 2 міс минуло(
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25.08.2021 21:31 Відповісти
Вирусы мутируют - от, прививка от вируса до вирус для прививки
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25.08.2021 21:34 Відповісти
От коли виявиться, що через рік у вакцинованих пропадає весь імунітет, то тоді треба буде реально лікуватись . Чи такого не може бути?
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25.08.2021 21:43 Відповісти
может. если заболеешь ВИЧ.
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25.08.2021 23:33 Відповісти
Так, Данелія був справжнім пророком.
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25.08.2021 23:37 Відповісти
у некоторых прививок, не будем тыкать пальцем - защита 2 года...
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26.08.2021 05:11 Відповісти
весь Мир - на иглу.... "бабки" нужны.....
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26.08.2021 13:19 Відповісти
 
 