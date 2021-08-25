Зеленський нагородив орденом "За заслуги" мера Бучі Федорука, який називав майданівців "терористами"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
До Дня Незалежності президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами деяких депутатів і міських голів. Орден "За заслуги" II ступеня отримав мер Бучі Анатолій Федорук. Він фігурує у справі про незаконний розподіл землі, а також раніше називав учасників Майдану "терористами".
На це звернув увагу рух "ЧЕСНО", повідомляє Цензор.НЕТ.
Федорук очолює Бучу з 1998 року. До Помаранчевої революції він був у "Партії регіонів", після чого перейшов у "Нашу Україну", але з 2010 року знову став регіоналом. У жовтні 2020-го його обрали мером від "Слуги народу".
"У 2014 році він підтримав Віктора Януковича і виступив проти Майдану, називаючи учасників терористами. Генпрокуратура звинувачує його в незаконному розподілі землі. Суд обирав Федоруку запобіжний захід - домашній арешт, але згодом політик повернувся до виконання обов'язків мера міста, а судові засідання відкладають", - розповіли в "ЧЕСНО".
Крім Федорука, нагороди від Зеленського отримали мери Житомира, Тернополя та міста Кіцмань Чернівецької області, а також 14 депутатів, з яких дев'ять - від "Слуги народу". Всього до Дня Незалежності державні нагороди вручили близько 300 особам.
Будь ласка, зачекайте...
Зрозуміло, що абсолютно безпринципний
Є ж у вас там консультатнти, інші нероби. Ну ось навіщо ригоанальне гівно нагороджувати? Ще й таке гівно як це.
гениальные люди гениальны во всем...
та же фигня и с идиотами ))))
Капитал удвоили за два года и довольны.
Кстати, где боты, методички запаздывают?
значит, звания продаются прямо из кабинета Ермака..
...
https://novynarnia.com/2021/08/24/nahorody24/
прямо
коксомхлебом не корми )))
Все сепарське сміття, кожен корупціонер обласкані обігріті ВАЗеленським і прилаштовані на керіні посади. Наобирали, су.и.
Я взагалі до Яника був байдужий, ну був собі такй був простий донецький крадій.
Але це зелене ЧМО... це самий справжній антихрист.
Уявіть почуття Зеленського до Майдану.
Він, совєцький хлюпчик, який жартами про хохлів розважав росіску та місцеву ватяну публіку. Наварив мільйонний статок на цьому. Мав перспективні проекти з кацапами. Всі оті фільми, сріали , концерти...
І раптом МАЙДАН !
Це ж кінець світу для снгешного клована . Де тепер годуватись бідосикові...
Але яку техніку нам показали на Хрещатику?
Перш за все усі зразки українського та закордонного озброєння, які ми побачили - отримані та розроблені в 2014-2019 роках.
Реактивна система залпового вогню «Вільха», мобільний мінометний комплекс «Барс-8ММК», БТР-4К, ПТРК «Стругна-П», ПТРК «Javelin», оперативно-тактичний ракетний комплекс «Сапсан», РЛС П-18 «Малахіт» - все це, м'яко кажучи, або зовсім не досягнення нинішніх, або фінансуються та приймаються на озброєння під тиском суспільної думки...
Щоб не бути голослівними, швидко пройдемося по переліку:
⁃ мобільний мінометний комплекс «Барс 8 ММК» - не експлуатується через численні дефекти, які були виявлені ще в кінці 2019 року. За два роки жодних робіт щодо усунення дефектів не проведено;
⁃ броньований автомобіль «Новатор» з ПТРК «Стугна-П» - фактично є масогабаритним макетом, а не зброєю. Не дивлячись на те, що проєкт не новий, за два роки МОУ не спромоглися підписати дозвіл на початок дослідно-конструкторських робіт. На озброєнні ці зразки не стоять і не можуть стояти.
⁃ 152 мм гармата «Гіацинт-Б» - зразок модернізованої радянської гармати. Проблема тільки в одному - для неї нема снарядів, які намагаються закупати за кордоном, при тому що за два с половиною роки МОУ робить все для того, щоб зірвати вітчизняне виробництво снарядів цих калібрів, переважно розтягуючи строки держвипробувань.
⁃ РСЗВ «Вільха» - розробка в рамках програми «Ракетний щит». Випробування модернізованої установки «Вільха-М» штучно затягуються МОУ з незрозумілих мотивів.
Єдиним "новим зразком" великої техніки, яка з'явилася за останні пару років можна назвати хіба що тягач "Татра".
На ньому йшов ракетний комплекс берегової оборони «Нептун», який був розроблений та профінансований у 2014-2019 роках в рамках тієї ж концепції «Ракетний щит».
Але найсумніша іронія цього сьогоднішнього перформансу полягає у тому, що на параді широко представлені бойові автомобілі на платформі «Богдан». Їх присутність, вочевидь, підтверджує, успішне використання цих машин на фронті та їх якість попри справжню істерію тоді ще "опозиційних" ЗМІ, яку почали роздмухувати десь с 2018 року.
Але й це ще не все. В рамках воєнно-морського параду в Одесі морем пройдуть бойові катери «Гюрза-М», проєкту «Кентавр», які виготовляються на заводі «Кузня на Рибальському». І яка теж, відповідно до підозри Дер жбюро, є "неналежною".
Не можна також не згадати протиповітряний комплекс 9К330 «Тор», який продемонстрували суспільству як "штатну техніку".
Але "Тори" на сьогодні на озброєнні ЗСУ не стоять!
Ну і коли ми говоримо про нові зразки техніки, закуплені для армії за часи "Зе", не можна обійти дві спроби приймати парад на спеціально закуплених "членовозах". Спочатку це були европейські лімузини, а надалі, після того, як справа отримала розголос, "командно-штабні машини" з відкритим дахом, на які було витрачені шалені 18 мільйонів гривень. Але ці "парадно-бойові" членовози-кабріолети є фактично перефарбованими в хакі версіями цивільних машин Iveco - всесвітньо відомого виробника фур...
По словам Кошкиной, на встрече был весьма ограниченный круг участников, однако удалось узнать некоторые подробности.
"Приведу дословную характеристику, данную Зеленскому одним из послов. Заметьте, это не мои слова, его. "Мы думали, что он (Зеленский) просто ноль. И что это поправимо. Но он, увы, минус. Большой жирный минус для страны. Что очень опасно. И вряд ли можно с этим что-то поделать", - дословно сказал в приватной беседе высокопоставленный посланник. Притом что дипломаты в выражениях обычно весьма сдержаны..."
А тепер ми бачимо результати прогнозу більш ніж двохлітньої давності.
( Владимир Цибулько)
Що тепер скажете на це?
- як в народі кажуть, не вір клятві наркомана, сльозам повії та посмішці прокурора.😭😂
Об этом подвиге украинского бойца пишет журналист Юрий Бутусов на своей странице в соцсети Facebook в среду, 25 августа, вечером.
"Слова о борьбе с российской оккупацией это хорошо. Но вместо слов куда более убедительней поскорей увидеть день, когда будет награжден званием Герой Украины человек, совершивший самый потрясающий подвиг 2021-го года.
Со временем мы опубликуем все детали, это произошло некоторое время назад.
Один украинский воин в одиночку зашел на позиции противника и уничтожил весь личный состав опорного пункта, нарушавшего условия перемирия и обстреливавшего украинские посты. Это происходило в "серой зоне", которая по условиям Минских соглашений должна была находиться под контролем Украины. В результате сразу пять наемников оккупационных войск на Донбассе, имеющих паспорта граждан РФ, были нейтрализованы на месте. Причем подтвержденных самим противником, с опубликованными личными данными. Теперь они уже никогда не нарушат "перемирие".
Герой благополучно вернулся.
З приводу так званого «безкоштовного» концерт італійського оперного співака Андреа Бочеллі.
Так от. Виявляється ніякий він не безкоштовний. Бюджету він обійшовся у 19,5 млн грн.
Звісно, якби його виступ масово почули люди - тоді жодних зауважень
А так Маріїнський парк заблокували і люди не змогли до нього потрапити.
Пр факту, його змогли побачити і почути виключно ЗЕленський і півтора сотні чиновників, депутатів та ЗЕоточення
Такий собі приватний корпоративчик для ЗЕкоманди за наші гроші 🤦♂️
Так і хочеться сказати словами класика: «только по прежнему Слуги народние лучше народа живут» 😉
Мародери і сибарити.
Но наши 73% таких любят, и таких выбирают, ибо сами такие же беспринципные, жадные, недальновидные, с интеллектуальрым лимитом уровня председателя колхоза.
Який був той доказ здогадатися не важко, тому і медальку купити може запросто, в офісі найвеличнішого ********** "кеш".