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Новини Політика України
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Зеленський (17387) Київська область (3131) нагорода (1099) Буча (498) Федорук (32) ЧЕСНО (98)

Зеленський нагородив орденом "За заслуги" мера Бучі Федорука, який називав майданівців "терористами"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський нагородив орденом

До Дня Незалежності президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами деяких депутатів і міських голів. Орден "За заслуги" II ступеня отримав мер Бучі Анатолій Федорук. Він фігурує у справі про незаконний розподіл землі, а також раніше називав учасників Майдану "терористами".

На це звернув увагу рух "ЧЕСНО", повідомляє Цензор.НЕТ.

Федорук очолює Бучу з 1998 року. До Помаранчевої революції він був у "Партії регіонів", після чого перейшов у "Нашу Україну", але з 2010 року знову став регіоналом. У жовтні 2020-го його обрали мером від "Слуги народу".

"У 2014 році він підтримав Віктора Януковича і виступив проти Майдану, називаючи учасників терористами. Генпрокуратура звинувачує його в незаконному розподілі землі. Суд обирав Федоруку запобіжний захід - домашній арешт, але згодом політик повернувся до виконання обов'язків мера міста, а судові засідання відкладають", - розповіли в "ЧЕСНО".

Читайте також: В найближчому місяці меру Бучі Федоруку буде висунуто звинувачення і справа піде в суд, - Луценко

Крім Федорука, нагороди від Зеленського отримали мери Житомира, Тернополя та міста Кіцмань Чернівецької області, а також 14 депутатів, з яких дев'ять - від "Слуги народу". Всього до Дня Незалежності державні нагороди вручили близько 300 особам.

Зеленський нагородив орденом За заслуги мера Бучі Федорука, який називав майданівців терористами 01
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Топ коментарі
+61
зелейоби, то ви натворили.....
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25.08.2021 21:31
+50
А чего? Братья по мировоззрению. Все логично.
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25.08.2021 21:36
+36
Зеленский наградил орденом "За заслуги" мэра Бучи Федорука, который называл майдановцев "террористами" - Цензор.НЕТ 1418
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25.08.2021 21:41
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зелейоби, то ви натворили.....
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25.08.2021 21:31 Відповісти
Так його Порошенко нагородив, чи зеленський? То при кому він святим став ардєнаносцем?
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25.08.2021 23:36 Відповісти
Награждение непричастных и наказание невиновных-осел гринпоц оманский во всей своей красе.
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26.08.2021 00:55 Відповісти
Не может быть! Наговаривают, плетут интриги, врут.
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25.08.2021 21:33 Відповісти
Да,шото мутят,интриганты)))
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25.08.2021 21:44 Відповісти
Ага интрига горшок стоит а вокруг воняет...загадка..ответ а какая разница....
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25.08.2021 22:04 Відповісти
А чего? Братья по мировоззрению. Все логично.
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25.08.2021 21:36 Відповісти
Его мировоззрение мир видел и слышал вчера на Дне Независимости.
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25.08.2021 21:39 Відповісти
Ага. Об этом я и говорю. Манкурт под личиной патриота. Не приглашен и ни награжден ни ОДИН человек, имеющий непосредственное участие к созданию независимой Украины в 1991 году и боровшиеся за нее до этого.
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25.08.2021 21:42 Відповісти
И так "восхитился",что сегодня вылил на зекрысу таз дерьма))))
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25.08.2021 22:01 Відповісти
Не дерьма, а зелёнки))))
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26.08.2021 14:52 Відповісти
На зекрысу вылили дерьмо)кстати,представитель США на платформе тоже -зачвила,что не о чем ей с зекретинами было разговаривать
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26.08.2021 14:56 Відповісти
Ну, твои фантазии от скабеевских почти не отличаются, поэтому опускаю.
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26.08.2021 15:01 Відповісти
Ну да)"фантазии"...наезд президентов Эстонии и Польши тоже мои фантазии,наверно,зесрань))))
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26.08.2021 15:04 Відповісти
Дану,братья?)))
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25.08.2021 21:39 Відповісти
Зеленский наградил орденом "За заслуги" мэра Бучи Федорука, который называл майдановцев "террористами" - Цензор.НЕТ 7355
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25.08.2021 21:45 Відповісти
А шототам крайний сверху? Стройный шото пацан был)))
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25.08.2021 21:50 Відповісти
Зеленский наградил орденом "За заслуги" мэра Бучи Федорука, который называл майдановцев "террористами" - Цензор.НЕТ 175
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25.08.2021 21:47 Відповісти
лысого хоть оставь в покое-гнилого достаточно))((...
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25.08.2021 21:54 Відповісти
патрийот, агась...

Зеленський нагородив орденом "За заслуги" мера Бучі Федорука, який називав майданівців "терористами" - Цензор.НЕТ 6720
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25.08.2021 22:25 Відповісти
Предатель наградил другого предателя
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26.08.2021 00:52 Відповісти
ЗеЛеный подонок.за все будет отвечать
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25.08.2021 21:37 Відповісти
Будет сидеть. Ему бежать некуда. На зоне будет очень популярен. Только непонятно в какой сфере... Там писюном по роялю играют немного по-другому...
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25.08.2021 21:42 Відповісти
Новое лицо.
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25.08.2021 21:37 Відповісти
Такий з ясними очима і ****** расію вступить, якшо хутін введе
Зрозуміло, що абсолютно безпринципний
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25.08.2021 21:38 Відповісти
тячевские повстанцы уже в маршрутке?
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25.08.2021 21:39 Відповісти
Да, станкостроение набирает в Украине обороты: и бабло усиленно печатают, ордена и медальки для своих.
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25.08.2021 21:39 Відповісти
та він взагалі совок прикацаплений той Зеленський
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25.08.2021 21:39 Відповісти
Це талант. Це талантище - вміти бурити ДНО.
Є ж у вас там консультатнти, інші нероби. Ну ось навіщо ригоанальне гівно нагороджувати? Ще й таке гівно як це.
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25.08.2021 21:39 Відповісти
***
гениальные люди гениальны во всем...
та же фигня и с идиотами ))))
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25.08.2021 21:48 Відповісти
Зеленський нагородив орденом "За заслуги" мера Бучі Федорука, який називав майданівців "терористами" - Цензор.НЕТ 3569
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25.08.2021 22:01 Відповісти
Зеленский наградил орденом "За заслуги" мэра Бучи Федорука, который называл майдановцев "террористами" - Цензор.НЕТ 1418
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25.08.2021 21:41 Відповісти
Десь напевно заридав Карплюк, обідно стало
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25.08.2021 21:41 Відповісти
а не треба бути жлобом. Ось Федорук регулярно возить гроші кому треба і під слідством отримує нагороди.
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26.08.2021 11:02 Відповісти
А фирташа когда? Или ахметова?
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25.08.2021 21:42 Відповісти
Им эти бранзолетки до одного места.
Капитал удвоили за два года и довольны.
Кстати, где боты, методички запаздывают?
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25.08.2021 21:47 Відповісти
коли вже Портнова нагородять?
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25.08.2021 21:42 Відповісти
это свидетельство коррупции в Офисе перЗедента..
значит, звания продаются прямо из кабинета Ермака..
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25.08.2021 21:44 Відповісти
Зеленський нагородив орденом "За заслуги" мера Бучі Федорука, який називав майданівців "терористами" - Цензор.НЕТ 3721

...
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25.08.2021 21:49 Відповісти
Зеля міг нагородити тільки зрадника або злодія.
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25.08.2021 21:48 Відповісти
Зе клоун риє собі могилу дуже наполегливо. Питання в тому чи заважати йому це робити? Зеленський нагородив орденом "За заслуги" мера Бучі Федорука, який називав майданівців "терористами" - Цензор.НЕТ 8966
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25.08.2021 21:49 Відповісти
Кого нагороджено Указом Президента:
https://novynarnia.com/2021/08/24/nahorody24/
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25.08.2021 21:50 Відповісти
ой как найсветлейший любит медальками разбрасываться...
прямо коксом хлебом не корми )))
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25.08.2021 21:51 Відповісти
Ох уже это советское наследие, глубоко засело в менталитете, тогда раздавать любили всякие значки для простого человека и партработники медали друг другу, Брежневу уже вешать не было куда. Наша элита тоже себя любит чествовать и героев Украины награждали людей, которые ничего серьезного не сделали для страны, а некоторые предали и лепят эти медали людям по которым тюрьма плачет.
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25.08.2021 21:53 Відповісти
Даже не удивлен...
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25.08.2021 22:01 Відповісти
Зеленський нагородив орденом "За заслуги" мера Бучі Федорука, який називав майданівців "терористами" - Цензор.НЕТ 7124
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25.08.2021 22:01 Відповісти
Для цього ушльопка Майдан це щось абстрактне, якийсь міф який його не стосується.
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25.08.2021 22:05 Відповісти
Не смішно. Це якийсь безкінечний третьорічний зЕздець.
Все сепарське сміття, кожен корупціонер обласкані обігріті ВАЗеленським і прилаштовані на керіні посади. Наобирали, су.и.
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25.08.2021 22:07 Відповісти
А вийди звідси розбійник, ярослава годунока нагородили не обійшли ласкою?
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25.08.2021 22:12 Відповісти
ну и кто Зе на подпись мог бумаги с такими одиозными фамилиями на стол то положить?))а мне вот Золотую Рыбку, олимп. чемпионку жаль,что на парад не пригласили..вот за это Бубке шелбан таки отвесить нужно! Зеленський нагородив орденом "За заслуги" мера Бучі Федорука, який називав майданівців "терористами" - Цензор.НЕТ 8930
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25.08.2021 22:14 Відповісти
Если уже давать ордена мэрам, чиновникам, не понимая, что это их работа, то нужно давать хлебопекарям, они хлеб выпекают, весь город кормят, еще сантехникам и сварщикам, они на морозе трубы ремонтируют, спасают жителей от замерзания. Многие из них заслуживают орден ЗА ЗАСЛУГИ, а тут Зеля подмахнул не глядя список, не тот человек к власти прошел, к сожалению, в систему влился, одел бронежилет и сидит как в танке.
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25.08.2021 22:18 Відповісти
Сидит в тёплой ванне, а его хозяева aka агенты путлера подливают водичку.
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25.08.2021 23:46 Відповісти
Я навіть Яника не ненавидів так як цього тупого клоуна.
Я взагалі до Яника був байдужий, ну був собі такй був простий донецький крадій.
Але це зелене ЧМО... це самий справжній антихрист.
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25.08.2021 22:22 Відповісти
Не ви один , нас багато 👍🏼🙁
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26.08.2021 00:23 Відповісти
Ненависть то занадто для тої мерзоти. В мене просто огида. Як тільки, так відразу рвотний рефлекс спрацьовує.
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26.08.2021 21:13 Відповісти
Не перший раз Зрадник зєлєнскій нагороджує посіпак ворога. Це ще когось дивує?
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25.08.2021 22:23 Відповісти
А чого ви дивуєтесь ?
Уявіть почуття Зеленського до Майдану.
Він, совєцький хлюпчик, який жартами про хохлів розважав росіску та місцеву ватяну публіку. Наварив мільйонний статок на цьому. Мав перспективні проекти з кацапами. Всі оті фільми, сріали , концерти...
І раптом МАЙДАН !
Це ж кінець світу для снгешного клована . Де тепер годуватись бідосикові... Зеленський нагородив орденом "За заслуги" мера Бучі Федорука, який називав майданівців "терористами" - Цензор.НЕТ 4018
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25.08.2021 22:28 Відповісти
Ждем скорейшего возвращения Януковича и его реабилитации проведенной лично ЗЕ-командой во главе с Ермаком и Зеленским, хотя кто этого Зеленского спрашивать будет... Ведь это 74% хотят, не так ли?
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25.08.2021 22:29 Відповісти
І чого після подібних нагороджень варті ці ордени, а?
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25.08.2021 22:38 Відповісти
Вчорашній парад - один з наймасштабніших за всі тридцять років відновлення незалежності України. Заперечувати це безглуздо.

Але яку техніку нам показали на Хрещатику?

Перш за все усі зразки українського та закордонного озброєння, які ми побачили - отримані та розроблені в 2014-2019 роках.

Реактивна система залпового вогню «Вільха», мобільний мінометний комплекс «Барс-8ММК», БТР-4К, ПТРК «Стругна-П», ПТРК «Javelin», оперативно-тактичний ракетний комплекс «Сапсан», РЛС П-18 «Малахіт» - все це, м'яко кажучи, або зовсім не досягнення нинішніх, або фінансуються та приймаються на озброєння під тиском суспільної думки...

Щоб не бути голослівними, швидко пройдемося по переліку:

⁃ мобільний мінометний комплекс «Барс 8 ММК» - не експлуатується через численні дефекти, які були виявлені ще в кінці 2019 року. За два роки жодних робіт щодо усунення дефектів не проведено;

⁃ броньований автомобіль «Новатор» з ПТРК «Стугна-П» - фактично є масогабаритним макетом, а не зброєю. Не дивлячись на те, що проєкт не новий, за два роки МОУ не спромоглися підписати дозвіл на початок дослідно-конструкторських робіт. На озброєнні ці зразки не стоять і не можуть стояти.

⁃ 152 мм гармата «Гіацинт-Б» - зразок модернізованої радянської гармати. Проблема тільки в одному - для неї нема снарядів, які намагаються закупати за кордоном, при тому що за два с половиною роки МОУ робить все для того, щоб зірвати вітчизняне виробництво снарядів цих калібрів, переважно розтягуючи строки держвипробувань.

⁃ РСЗВ «Вільха» - розробка в рамках програми «Ракетний щит». Випробування модернізованої установки «Вільха-М» штучно затягуються МОУ з незрозумілих мотивів.

Єдиним "новим зразком" великої техніки, яка з'явилася за останні пару років можна назвати хіба що тягач "Татра".

На ньому йшов ракетний комплекс берегової оборони «Нептун», який був розроблений та профінансований у 2014-2019 роках в рамках тієї ж концепції «Ракетний щит».

Але найсумніша іронія цього сьогоднішнього перформансу полягає у тому, що на параді широко представлені бойові автомобілі на платформі «Богдан». Їх присутність, вочевидь, підтверджує, успішне використання цих машин на фронті та їх якість попри справжню істерію тоді ще "опозиційних" ЗМІ, яку почали роздмухувати десь с 2018 року.

Але й це ще не все. В рамках воєнно-морського параду в Одесі морем пройдуть бойові катери «Гюрза-М», проєкту «Кентавр», які виготовляються на заводі «Кузня на Рибальському». І яка теж, відповідно до підозри Дер жбюро, є "неналежною".

Не можна також не згадати протиповітряний комплекс 9К330 «Тор», який продемонстрували суспільству як "штатну техніку".

Але "Тори" на сьогодні на озброєнні ЗСУ не стоять!

Ну і коли ми говоримо про нові зразки техніки, закуплені для армії за часи "Зе", не можна обійти дві спроби приймати парад на спеціально закуплених "членовозах". Спочатку це були европейські лімузини, а надалі, після того, як справа отримала розголос, "командно-штабні машини" з відкритим дахом, на які було витрачені шалені 18 мільйонів гривень. Але ці "парадно-бойові" членовози-кабріолети є фактично перефарбованими в хакі версіями цивільних машин Iveco - всесвітньо відомого виробника фур...
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26.08.2021 01:01 Відповісти
Та стаду пох, если никаким боком суда Петю нельзя приплести...
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25.08.2021 22:39 Відповісти
Вот что скрывается под маской веселого комика, да уж, зелебобики какие на этот раз отмазки будете лепить.
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25.08.2021 22:42 Відповісти
"Две или три недели назад шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский провел встречу с послами стран Евросоюза в Украине. Об этом 24 февраля сообщила шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина в своем Telegram.
По словам Кошкиной, на встрече был весьма ограниченный круг участников, однако удалось узнать некоторые подробности.
"Приведу дословную характеристику, данную Зеленскому одним из послов. Заметьте, это не мои слова, его. "Мы думали, что он (Зеленский) просто ноль. И что это поправимо. Но он, увы, минус. Большой жирный минус для страны. Что очень опасно. И вряд ли можно с этим что-то поделать", - дословно сказал в приватной беседе высокопоставленный посланник. Притом что дипломаты в выражениях обычно весьма сдержаны..."
А тепер ми бачимо результати прогнозу більш ніж двохлітньої давності.
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25.08.2021 22:43 Відповісти
"...идут литовцы - на параде их называют латышами, идут шведы - их называют финнами. А какая разница! И это в присутствии лидеров этих государств..."
( Владимир Цибулько)
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25.08.2021 22:44 Відповісти
Справедливости ради это не нелох наградил, а те,кто подавал списки на награждение. Похожие истории были и при Порошенко, когда его обвиняли в назначении одиозных судей. Ну просто физически не может человек знать все и обо всех, для того и существует администрация или как сейчас модно офис.
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25.08.2021 22:52 Відповісти
Ну так если завхоз у клована занимается государственными делами,то по идее у клована в обязанностях следить за списками для награждений.
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25.08.2021 23:47 Відповісти
Справедливости заради з Федоруком знайомі всі політики, і якось жодного разу в історії не призначили "помилково" когось зі звичайних волонтерів, чи активістів Майдану. А от Федоруків/Карплюків аж на раз.
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25.08.2021 23:54 Відповісти
ЗЕленое быдло это состояние "души", они находят друг дружку интуитивно, кто по тупой морде лица, кто по тупому стебу, кто по количеству просмотров "квартальных шлюх" или сКатов ... Как тут не вспомнить слова классика: А быдло сбивается в кодло и счастливо скотским единством...
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25.08.2021 23:19 Відповісти
Отлить в металле Но только золотом....🤫
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26.08.2021 00:31 Відповісти
Силуминий - самое то...
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26.08.2021 00:59 Відповісти
А зелоху что с того? Оно готово награждать всех, кто готов лизать ему очко.
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25.08.2021 23:40 Відповісти
Государственные награды Украины превращены всякими клованами в никчемные бряцалки. В бижутерию для подонков и мразей. Позорище.
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25.08.2021 23:44 Відповісти
Заслужил бл*.
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26.08.2021 00:04 Відповісти
- діду, а ви бачили як Зельонський вчора щиро плакав? 😀
Що тепер скажете на це?
- як в народі кажуть, не вір клятві наркомана, сльозам повії та посмішці прокурора.😭😂
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26.08.2021 00:25 Відповісти
кто бы сомневался... предатель предателю глаз не выклюет. зеленский такой же коллаборант как и те которые сбежали в рашку после Майдана. только 73-процентным идиотам это было неочевидно, и они стали соучастниками всех преступлений совершенных этой ЗЕленой "властью".
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26.08.2021 00:30 Відповісти
Наша задача дати 100к трупиків. Зеля команду "фас" недасть, до осені не померзнемо.
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26.08.2021 00:40 Відповісти
А ми можемо. Нас мало.х12. Ми такі.
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26.08.2021 00:42 Відповісти
А ми можемо. Нас мало.х12. Ми такі.
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26.08.2021 00:42 Відповісти
Один из военнослужащих Вооруженных сил Украины ликвидировал в "серой зоне" на Донбассе всех боевиков одного из опорных пунктов, нарушавших режим прекращения огня и обстреливавших украинские позиции.
Об этом подвиге украинского бойца пишет журналист Юрий Бутусов на своей странице в соцсети Facebook в среду, 25 августа, вечером.
"Слова о борьбе с российской оккупацией это хорошо. Но вместо слов куда более убедительней поскорей увидеть день, когда будет награжден званием Герой Украины человек, совершивший самый потрясающий подвиг 2021-го года.
Со временем мы опубликуем все детали, это произошло некоторое время назад.
Один украинский воин в одиночку зашел на позиции противника и уничтожил весь личный состав опорного пункта, нарушавшего условия перемирия и обстреливавшего украинские посты. Это происходило в "серой зоне", которая по условиям Минских соглашений должна была находиться под контролем Украины. В результате сразу пять наемников оккупационных войск на Донбассе, имеющих паспорта граждан РФ, были нейтрализованы на месте. Причем подтвержденных самим противником, с опубликованными личными данными. Теперь они уже никогда не нарушат "перемирие".
Герой благополучно вернулся.
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26.08.2021 01:33 Відповісти
Та ну, вони самі перестрілялися! У нас же "перемир*я".
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26.08.2021 07:23 Відповісти
В какой помойке эти бумажки выкопали?))))
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26.08.2021 05:02 Відповісти
Все логічно, У нас ті, хто паплюжив майданівців, навіть президентами і депутатами стають.
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26.08.2021 07:21 Відповісти
все вірно- заслуги в нього таки є ! "правильной дорогой идут товарищи" які набрали 73%
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26.08.2021 07:30 Відповісти
А чому б і ні? Не своє ж віддає?!! А людина буде длячна, підставить плече, якщо що. Правда, стосовно "людини" дуже сумніваюсь. Гидота...
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26.08.2021 08:20 Відповісти
Концерт за бюджетні гроші слухали лише "слуги урода"
З приводу так званого «безкоштовного» концерт італійського оперного співака Андреа Бочеллі.

Так от. Виявляється ніякий він не безкоштовний. Бюджету він обійшовся у 19,5 млн грн.

Звісно, якби його виступ масово почули люди - тоді жодних зауважень

А так Маріїнський парк заблокували і люди не змогли до нього потрапити.

Пр факту, його змогли побачити і почути виключно ЗЕленський і півтора сотні чиновників, депутатів та ЗЕоточення

Такий собі приватний корпоративчик для ЗЕкоманди за наші гроші 🤦‍♂️

Так і хочеться сказати словами класика: «только по прежнему Слуги народние лучше народа живут» 😉

Мародери і сибарити.
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26.08.2021 08:24 Відповісти
Типичный послужной список "перекрашенки"- до 91 года ярый коммунист, потом демократ, потом "заЕду", наша Украина, регионал, потом резко-оранжевый, снова регионал (или БЮТ- тут на выбор), после победы сил Майдана- резко за Майдан, но ближе к выборам уже разводил вовсю саботаж и готовил ЗЕленый флаг.

Но наши 73% таких любят, и таких выбирают, ибо сами такие же беспринципные, жадные, недальновидные, с интеллектуальрым лимитом уровня председателя колхоза.
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26.08.2021 09:13 Відповісти
кличко который был с первого дня на майдане и который сотни раз побеждал на рингах с национальным флагом - зеупырь ненавидет, а сепары для него свои.
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26.08.2021 10:27 Відповісти
"Красти треба зразу і багато, аби потім було чим відкупатися"- це, слова самого Федорука. Два рази на нього відкривали справи і у нього було чим "парєшать". В 2013-2014 роках він утримував загони тітушок в таборах Бучі та Ворзеля готових до захоплення адмінбудівель за донецьою схемою.Було навть місце, куди звезли купу зброї та *********** але там залишили мінімальну охорону з міліції. Місцеві з Бучі, Ворзелю та Ірпеня тоді заблокували ключові точки аби тітухани не дорвалися до зброї. Про цей епізод в історії якось забули бо, мало хто тоді розумів усю загрозу. До подій на сході були ще місяці. Ну, а тепер, медаль знайшла свого героя.
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26.08.2021 11:24 Відповісти
Коли тягали Федорука з Карплюком при генпрокурорі Луценко, то мер Бучі в одному інтерв"ю сказав: "докази своєї невинуватості я особисто заніс в генпрокуратуру".
Який був той доказ здогадатися не важко, тому і медальку купити може запросто, в офісі найвеличнішого ********** "кеш".
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26.08.2021 18:18 Відповісти
,,Родственные дущи".
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26.08.2021 20:17 Відповісти
Яка там подія на черзі, щоб приурочити, а то Портнов вже зачекався?
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26.08.2021 21:15 Відповісти
 
 