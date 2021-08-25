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У нас немає непорозумінь зі США щодо "Північного потоку - 2", - Маркарова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У нас немає непорозумінь зі США щодо

Україна і США сприймають "Північний потік - 2" як геополітичний проєкт Російської Федерації.

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявила посол України в США Оксана Маркарова, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас немає непорозумінь щодо самого "Північного потоку-2". І ми, і США сприймаємо його дуже однозначно: це геополітичний проєкт Російської Федерації, і ми розуміємо, які ризики він несе не тільки для України, а й для регіону в цілому. Щодо звільнення від санкцій - нам це може подобатися або не подобатися, але це суверенне право Сполучених Штатів приймати такі рішення. Але ми абсолютно чітко відчуваємо зацікавленість у США разом з нами далі працювати над тим, щоб "Північний потік-2" не став зброєю проти України і регіону", - підкреслила вона.

За словами посла, активна робота проти "Північного потоку - 2" триває.

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Топ коментарі
+6
Витя, пока тебя снова не забанили и под этим ником, повторю тебе служивому еще раз -- Тебя не устраивает наш языковый закон и Конституция? Без проблем, тебя никто на форуме силком не держит, служивый -- чемодан, вокзал и вали,в страну своей мечты.
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25.08.2021 22:32
+4
Вот и я о том-же. Символ зеленой дипломатии во всей красе -- никто сотрясает воздух ни о чем.
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25.08.2021 22:02
+4
Ольгинское тело -- твоя хата под шконкой. Еще раз если не дошло -- Тебя не устраивают украинский языковый закон и Конституция Украины -- пшел вон, служивый. Тебя здесь никто силком не держит.
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25.08.2021 22:42
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А Маркарова-хто це ?
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25.08.2021 21:53 Відповісти
Новая сосна,хз...
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25.08.2021 22:02 Відповісти
збочинець У нас нет недоразумений с США по "Северному потоку - 2", - Маркарова - Цензор.НЕТ 1856

У нас нет недоразумений с США по "Северному потоку - 2", - Маркарова - Цензор.НЕТ 1556
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25.08.2021 22:27 Відповісти
Знаток...
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25.08.2021 22:40 Відповісти
Фу! Ещё и воровка. Её уже аккредитовали?
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26.08.2021 08:40 Відповісти
Не чув. Але подібне призначення як мінімум дивує.
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26.08.2021 08:47 Відповісти
Вот и я о том-же. Символ зеленой дипломатии во всей красе -- никто сотрясает воздух ни о чем.
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25.08.2021 22:02 Відповісти
Ага. И именно поэтому ты "патриот" ольгинский сидишь под прокси, а я у себя дома в Украине. И где вас таких недалеких набирают?
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25.08.2021 22:11 Відповісти
Витя, пока тебя снова не забанили и под этим ником, повторю тебе служивому еще раз -- Тебя не устраивает наш языковый закон и Конституция? Без проблем, тебя никто на форуме силком не держит, служивый -- чемодан, вокзал и вали,в страну своей мечты.
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25.08.2021 22:32 Відповісти
Ольгинское тело -- твоя хата под шконкой. Еще раз если не дошло -- Тебя не устраивают украинский языковый закон и Конституция Украины -- пшел вон, служивый. Тебя здесь никто силком не держит.
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25.08.2021 22:42 Відповісти
Баба на самоваре))))
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25.08.2021 22:07 Відповісти
Конечно , после того как Талибайден дал пуйлу возможнoсть его достроить .
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25.08.2021 21:54 Відповісти
А тебе нахера на диване этот Талибан????
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25.08.2021 22:09 Відповісти
Зелень і є тим непорозумінням.
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25.08.2021 22:00 Відповісти
ксюха,кстати поссал...по недоразумению...
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25.08.2021 22:08 Відповісти
Помоєму цій послиці пора додому
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25.08.2021 22:18 Відповісти
Норвегия ваще прекратила добычу газа.Бедные северяне замерзнут....Мавзололейные хмыри спасите братский норвежский народ У нас нет недоразумений с США по "Северному потоку - 2", - Маркарова - Цензор.НЕТ 9041
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25.08.2021 22:22 Відповісти
Димон Ведмедев будучи премьером РАБссии пожаловался Путлеру...
Ваваныч, уровень газификации РАБссии 47,7 %...денег нет но держатся... У нас нет недоразумений с США по "Северному потоку - 2", - Маркарова - Цензор.НЕТ 4470
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25.08.2021 22:25 Відповісти
Министерство торговли США ввело пошлины на импорт стальных труб из России, Украины и Южной Кореи. В случае с российскими трубам пошлина достигла 210%.



Отмечается, что пошлина на российские трубы составила 209,72% У нас нет недоразумений с США по "Северному потоку - 2", - Маркарова - Цензор.НЕТ 1329 , для украинский - 23,75%, а для корейских - 4,44%.
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25.08.2021 22:28 Відповісти
У нас нет недоразумений с США по "Северному потоку - 2", - Маркарова - Цензор.НЕТ 3381 У нас нет недоразумений с США по "Северному потоку - 2", - Маркарова - Цензор.НЕТ 7478Байден и Порошенко хоронят Северное дерьмо Путлера
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25.08.2021 22:31 Відповісти
Радикальное движение «Талибан (организация запрещена в России)» У нас нет недоразумений с США по "Северному потоку - 2", - Маркарова - Цензор.НЕТ 8275 открыто для участия России У нас нет недоразумений с США по "Северному потоку - 2", - Маркарова - Цензор.НЕТ 1481 в афганской экономике, в том числе в сфере освоения месторождений. Об этом заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов
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25.08.2021 22:34 Відповісти
Дефицитом автомобилей в России воспользовался Китай
Эксперты предсказали передел российского авторынка из-за нехватки чипов У нас нет недоразумений с США по "Северному потоку - 2", - Маркарова - Цензор.НЕТ 4143
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25.08.2021 22:36 Відповісти
В горах Афгана найдут и газ и нефть и золото и бриллианты с Алмазами сгоревшей Якутии... У нас нет недоразумений с США по "Северному потоку - 2", - Маркарова - Цензор.НЕТ 7077
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25.08.2021 22:36 Відповісти
Забрали даже огнетушители. У нас нет недоразумений с США по "Северному потоку - 2", - Маркарова - Цензор.НЕТ 1848
Что известно об ограблении российского Ми-8 в КабулеUtair перебазировала поврежденный вертолет Ми-8 из аэропорта Кабула
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25.08.2021 22:40 Відповісти
 
 