Медалістці Коляденко, яка віддала свою квартиру тренеру, подарували ще одну

Тепер своє житло буде і в Ірини Коляденко, і в її тренера Володимира Яременка.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "5 канал".

Через кілька годин після публікації, в якій Ірина розповіла, що віддасть свою квартиру тренеру, їй подзвонили з міськради Ірпеня і сказали, що дарують квартиру.

"Вирішили з нашим містом, з нашими підприємцями вручити ще одну квартиру нашій Коляденко і показати приклад іншим громадам", - прокоментував мер Ірпеня Олександр Маркушин.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що бронзова медалістка Олімпіади Ірина Коляденко вирішила віддати подаровану їй облрадою квартиру своєму тренеру Володимиру Яременку.

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