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Медалістці Коляденко, яка віддала свою квартиру тренеру, подарували ще одну
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Тепер своє житло буде і в Ірини Коляденко, і в її тренера Володимира Яременка.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "5 канал".
Через кілька годин після публікації, в якій Ірина розповіла, що віддасть свою квартиру тренеру, їй подзвонили з міськради Ірпеня і сказали, що дарують квартиру.
"Вирішили з нашим містом, з нашими підприємцями вручити ще одну квартиру нашій Коляденко і показати приклад іншим громадам", - прокоментував мер Ірпеня Олександр Маркушин.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що бронзова медалістка Олімпіади Ірина Коляденко вирішила віддати подаровану їй облрадою квартиру своєму тренеру Володимиру Яременку.
Топ коментарі
+31 sokrovichshe
показати весь коментар25.08.2021 22:30
+29 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показати весь коментар25.08.2021 22:31
+18 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показати весь коментар25.08.2021 22:39
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Будь ласка, зачекайте...
ПС. І ще раз: менталітет закладений природою і ніякий совок його змінити не в змозі, як і жодного злочинця тюрма не виправила...
Сразу же созвали экстренное заседание?
Надо понимать прочитанное, а не сочинять небылицы. Деньги дал Бизнес....
Нехай тоді громада питає з обранців чому держава вирішила що Ірпіню вже досить
А прибиральниці з охматдиту таке прокатить? Чи може двірнику на печерську? О! Знаю! Охоронцю в Кончі-Заспі прокатить? А охороні дачи ЗЕ??
Най ця Коляденко віддає житло кому завгодно і отримує нове - так і буде вирішена проблема житла для малоймущих!
Вперед "уЗЕленськи" негайно, бо "смєтуни" на марші!
по - человечески...
Слава Україні !
так бы стырили, или вымутили , для своих...
откуда у тебя счет, да еще такой, за который можно покупать квартиру?
Складывается впечатление, что главное процесс💩, а не тема