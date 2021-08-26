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житло (470) квартира (229) Олімпіада (580)

Медалістці Коляденко, яка віддала свою квартиру тренеру, подарували ще одну

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Медалістці Коляденко, яка віддала свою квартиру тренеру, подарували ще одну

Тепер своє житло буде і в Ірини Коляденко, і в її тренера Володимира Яременка.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "5 канал".

Через кілька годин після публікації, в якій Ірина розповіла, що віддасть свою квартиру тренеру, їй подзвонили з міськради Ірпеня і сказали, що дарують квартиру.

"Вирішили з нашим містом, з нашими підприємцями вручити ще одну квартиру нашій Коляденко і показати приклад іншим громадам", - прокоментував мер Ірпеня Олександр Маркушин.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що бронзова медалістка Олімпіади Ірина Коляденко вирішила віддати подаровану їй облрадою квартиру своєму тренеру Володимиру Яременку.

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Топ коментарі
+31
Молодец и спортсменка и тренер и мэр. !!!!!!!
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25.08.2021 22:30
+29
Трогательно, но не знал что в Украине чиновники из налогов граждан покупают спортсменам квартиры даже за бронзовую медаль. Такого нет даже в богатых Европе и Америке.
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25.08.2021 22:31
+18
Европа и Америка богаты потому, что чиновники без спроса не берут деньги у общины. В Европе если бы чиновник потратил народные деньги даже таким образом его бы судили.
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25.08.2021 22:39
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Девка,ты молодчина,умница...но не сходи с ума...
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25.08.2021 22:29 Відповісти
В смысле,оставь себе свою мечту...
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25.08.2021 22:31 Відповісти
Молодец и спортсменка и тренер и мэр. !!!!!!!
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25.08.2021 22:30 Відповісти
а ти дебіл)) як і твоя спацмєнка разом з мєром, ви би так квартири роздавали сім'ям наших хлопців яких вбивають расєйскіє снайпєри...
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26.08.2021 00:58 Відповісти
gavniche ти а не...
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26.08.2021 01:01 Відповісти
Якщо враховувати скільки навколо Ірпеня вкрадено сотень гектарів і забудовано, то мер міг і багатоповерховий будинок подарувати. А в норм країні просто відсидіти років 10. Гарно попіарився
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26.08.2021 04:45 Відповісти
Трогательно, но не знал что в Украине чиновники из налогов граждан покупают спортсменам квартиры даже за бронзовую медаль. Такого нет даже в богатых Европе и Америке.
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25.08.2021 22:31 Відповісти
Наверное поэтому Европа и Америка богаты...😀
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25.08.2021 22:33 Відповісти
Европа и Америка богаты потому, что чиновники без спроса не берут деньги у общины. В Европе если бы чиновник потратил народные деньги даже таким образом его бы судили.
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25.08.2021 22:39 Відповісти
дык наверное депутаты горсовета проголосовали, об изменении бюджета, мер подписал, думаю так и было
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25.08.2021 22:54 Відповісти
Теперь мэра население выберет повторно повторно. Так же население, именно население не Народ, думает что когда Зеленский перерезает ленточки строительства объектов "Большой Стройки" то это он финансирует строительство и деньги налогоплательщиков потрачены не были. Пока совковый менталитет будет у украинцев, украинцы будут жить как в совке.
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25.08.2021 23:01 Відповісти
А про того, що перерізає стрічки дорожніх знаків, що думає "насєлєніє"? Скільки їх залишилось з 27%?
ПС. І ще раз: менталітет закладений природою і ніякий совок його змінити не в змозі, як і жодного злочинця тюрма не виправила...
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25.08.2021 23:19 Відповісти
пофіг як це було, але за що спортсменці давати квартиру за рахунок чужих грошей? нехай заробить і купить.
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28.08.2021 08:57 Відповісти
"Решили с нашим городом, с нашими предпринимателями вручить еще одну квартиру нашей Коляденко и показать пример другим общинам"
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25.08.2021 22:39 Відповісти
В Германии такого благородного мера уже бы судили! Даже если 1 копейка была украдена из бюджета это преступление! Вот поэтому нет в Украине дорог, больниц, детсадов, школ нормальных! Потому что государственный служащий распоряжается деньгами из налогов как своими собственными. Люди вы хоть это понимаете???
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25.08.2021 22:44 Відповісти
Ты в Германии совсем отупел? Написано же, что приближенные к мерскому телу коммерсы оплатили еще одну квартиру! Медалістці Коляденко, яка віддала свою квартиру тренеру, подарували ще одну - Цензор.НЕТ 394
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26.08.2021 01:42 Відповісти
ерез несколько часов после публикации, в которой Ирина рассказала, что отдаст свою квартиру тренеру, ей позвонили из горсовета Ирпеня и сказали, что дарят квартиру.Источник: https://censor.net/ru/n3284549
Сразу же созвали экстренное заседание?
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25.08.2021 22:45 Відповісти
В Ирпене квартиры недорогие. Он же сказал, что совместно с бизнесменами скинулись.
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26.08.2021 10:57 Відповісти
читайте внимательно- квартиру подарили предприниматели города-
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26.08.2021 20:40 Відповісти
Пускай Коляденко отдаст эту квартиру тоже, какой-то многодетной семье, тем кто нуждается и посмотрим дальше развитие, насколько хватит мэра с предпринимателями, так можно обеспечить жильем еще несколько человек.
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25.08.2021 22:32 Відповісти
Никакого городского бюджета не хватит. Тогда весь Ирпень на год может забыть о социальных проектах, зарплатах госслужащих ремонтах школ, больниц, дорог, детсадов и так далее.
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25.08.2021 22:36 Відповісти
сложно сказать, но там похоже не бюджетные деньги, а предпрениматели скинулись
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25.08.2021 22:43 Відповісти
Как-то оперативно они среагировали
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25.08.2021 22:46 Відповісти
а **** там реагировать? перекинулись парой сообщений в месенджерах - и решили. минут 15 с перекуром. Медалістці Коляденко, яка віддала свою квартиру тренеру, подарували ще одну - Цензор.НЕТ 8796
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26.08.2021 01:44 Відповісти
"Решили с нашим городом (!!!), с нашими предпринимателями вручить еще одну квартиру.",- то есть 1%, 50% или 90% бюджетных денег было украдено у города.
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25.08.2021 22:48 Відповісти
"Решили с нашим городом, с нашими предпринимателями...,,

Надо понимать прочитанное, а не сочинять небылицы. Деньги дал Бизнес....
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25.08.2021 23:21 Відповісти
ага, я б ще добавив що Ірпіню з держбюджету недавати ніяких державних субвенцій, субсидій, допомог !
Нехай тоді громада питає з обранців чому держава вирішила що Ірпіню вже досить
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25.08.2021 23:16 Відповісти
Афігєть! Ото "лайфхак"!
А прибиральниці з охматдиту таке прокатить? Чи може двірнику на печерську? О! Знаю! Охоронцю в Кончі-Заспі прокатить? А охороні дачи ЗЕ??
Най ця Коляденко віддає житло кому завгодно і отримує нове - так і буде вирішена проблема житла для малоймущих!
Вперед "уЗЕленськи" негайно, бо "смєтуни" на марші! Медалистке Коляденко, которая отдала свою квартиру тренеру, подарили еще одну - Цензор.НЕТ 689
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25.08.2021 22:45 Відповісти
- Алмазная донна, на сей раз советую вам быть поблагоразумнее! А то ведь фортуна может и ускользнуть! (с)
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25.08.2021 23:07 Відповісти
це якось
по - человечески...
Слава Україні !
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25.08.2021 23:19 Відповісти
Это не по человечески. Спортсменка итак не бедная и получает нормально денег призовых и за рекламу. Если-бы квартиру купили за счет ЧАСТНОГО меценната-я не против. Но тратить средства из местного бюджета на показуху это так по-украински и так-по дебильному
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25.08.2021 23:23 Відповісти
хорошо шо ей отдали,
так бы стырили, или вымутили , для своих...
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25.08.2021 23:25 Відповісти
хорошого там не більше того що у тебе між ногами...)))
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26.08.2021 01:04 Відповісти
уважуха и +
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25.08.2021 23:20 Відповісти
В Ирпене нет нормальной канализации и очистных сооружиний. Фекальные воды из новостроек перекачиваются нелегально в речку Ирпень ночью. Вместо того чтобы сделать новую систему очистки сточных вод,расширить дороги и перекрестки(в Ирпене и Буче в час пик-транспортный коллапс)-вместо этого деньги налогоплательщиков,местные налоги идут на покупку квартир спортсменам за НАС СЧЕТ-а почему МЕНЯ никто не спросил куда тратить народные деньги? Лучше расширьте дороги и постройте очистные сооружения!!!!
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25.08.2021 23:21 Відповісти
безграмотное чучело - ты писать не умеешь без ошибок! зачем тебе канализация? Медалістці Коляденко, яка віддала свою квартиру тренеру, подарували ще одну - Цензор.НЕТ 7656
откуда у тебя счет, да еще такой, за который можно покупать квартиру? Медалістці Коляденко, яка віддала свою квартиру тренеру, подарували ще одну - Цензор.НЕТ 8421
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26.08.2021 01:47 Відповісти
Дурень ты. Я 3 нед назад купил квартиру в новостройке в Буче(Буча и Ирпень это фактически один город)-и хорошо знаю насчет канализации. Во время строительного бума очень многие покупали квартиры в Ирпене и Буче-поскольку недалеко от Киева и существенно меньше цена+чище воздух поскольку Буча,Ирпень,Ворзель-это курортные города еще со времен СССР и в них нет промышленности а та что была-давно закрылась. Настроили несколько СОТЕН многоквартирных домов за последние 15 летнавскидку жилой фонд этих городов увеличился вдвое. За счет этих инвестиций город получил прилично денег и построил несколько отличных парков-и это хорошо. А вот с канализацией и дорожной инфраструктурой-беда. В новостройках обычно центральной канализации нет а есть индивидуальный септик из которого должны выкачиватся фекальные води переодически и вывозится на переработку. Вместо переработки их по ночам спускают в речку Ирпень-это вам скажет любой кто живет в Ирпене или Буче. Как и о том что количество автомобилей выросло раза в 3 за 20 лет а дороги как были узкие однополосные так и остались. Когда у даунов типа тебя нет аргументов-тогда дауны переходят на грамматику. Я не говорю что Ирпень это плохой город,я говорю что глупо тратить народные деньги которые в оом числе платил Я в виде налогов покупая недвижимость -глупо тратить на спортсменов тогда когда в городе есть более важные проблемы
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26.08.2021 22:20 Відповісти
Вважаю що міська влада в Ірпені продемонструвала наявність совісті і це особливо збентежило мерів від "слуг". Той факт що українські спортсмени живуть і тренуються за власні кошти загальновідомий. Але праця тренерів взагалі повністю замовчується. Олімпійська медаль у нас це колосальна праця і служіння обраній дисципліні спортсмена при мінімальному фінансуванні. І що ж ми по факту бачимо? Бідна як церковна миша українка Коляденко шляхетно віддає своєму тренеру такому ж бідному українцеві Яременко зароблену нею на Олімпіаді нагороду. Від такої шляхетності стає соромно навіть Маркушину і чиновникам міськради і вони змушені доводити громаді що в них теж є совість... І мене така ситуація тішить. Особливо "виття на болотах" тих хто нічого в своєму життя не досяг, нічого не прагнув і ким ніхто не пишається... Медалістці Коляденко, яка віддала свою квартиру тренеру, подарували ще одну - Цензор.НЕТ 6948
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25.08.2021 23:45 Відповісти
Отдам или подарю бэушную квартиру любому тренеру, что бы подарили квартиру в новострое, можно без подземного гаража .мэру пожелаю успехов в работе и долгих лет жизни Медалістці Коляденко, яка віддала свою квартиру тренеру, подарували ще одну - Цензор.НЕТ 6263
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26.08.2021 00:41 Відповісти
шутка Медалістці Коляденко, яка віддала свою квартиру тренеру, подарували ще одну - Цензор.НЕТ 6289
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26.08.2021 00:41 Відповісти
Маркушин,Коляденко-великi люди з великоi лiтери! Хай квiтне рiдна Украiна з гарними людьми! Слава Украiнi!
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26.08.2021 05:32 Відповісти
Кому ще квартири потрібні, налітай 😀
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26.08.2021 05:46 Відповісти
по моему такие "подарки" тянут на нехилый такой срок.
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26.08.2021 09:17 Відповісти
Люблю наш народ за объективность - всегда сумеет обос*ать всё, хоть положительное, хоть отрицательное.
Складывается впечатление, что главное процесс💩, а не тема
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26.08.2021 20:13 Відповісти
 
 