Чоловіку, який розлив червону фарбу біля будівлі КМДА, загрожує пів року обмеження волі

Ему сообщили о подозрении в хулиганстве. В качестве меры пресечения прокуратура будет просить личное обязательство.

Про це повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

За її словами, чоловіку вручили підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України. Це найлегша частина статті про хуліганство, і тому як запобіжний захід прокурор проситиме для підозрюваного особисте зобов’язання.

Санкція ч. 1 цієї статті передбачає покарання: від штрафу до обмеження волі терміном на пів року.

У разі, якщо суд визнає чоловіка винним, з покаранням визначаться в ході судового слідства.

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Також вона додала, що правопорушнику 34 роки, він із Запорізької області.

Що спонукало його до такого вчинку, наразі невідомо.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 24 серпня чоловік облив червоною фарбою флагшток біля будівлі КМДА.