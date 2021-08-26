УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13618 відвідувачів онлайн
Новини Події
2 718 9
КМДА (1461) Київ (13826) прокуратура (3167) хуліганство (220) вандалізм (399)

Чоловіку, який розлив червону фарбу біля будівлі КМДА, загрожує пів року обмеження волі

Новини Цензор.НЕТ Події

Чоловіку, який розлив червону фарбу біля будівлі КМДА, загрожує пів року обмеження волі

Ему сообщили о подозрении в хулиганстве. В качестве меры пресечения прокуратура будет просить личное обязательство.

Про це повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

За її словами, чоловіку вручили підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України. Це найлегша частина статті про хуліганство, і тому як запобіжний захід прокурор проситиме для підозрюваного особисте зобов’язання.

Санкція ч. 1 цієї статті передбачає покарання: від штрафу до обмеження волі терміном на пів року.

У разі, якщо суд визнає чоловіка винним, з покаранням визначаться в ході судового слідства.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двоє підлітків підпалили в Києві прапор України. ВIДЕО

Також вона додала, що правопорушнику 34 роки, він із Запорізької області.

Що спонукало його до такого вчинку, наразі невідомо.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 24 серпня чоловік облив червоною фарбою флагшток біля будівлі КМДА.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Эксгумация трупов, уборка мест ДТП, очистка резервуаров с химикатами...
Есть много видов работ, которые навсегда отбивают желание творить такие вещи!
показати весь коментар
25.08.2021 22:50 Відповісти
та даже тупо отчищать краску "неправильных" графити на стенах...
хотя то что Вы предложили - то ваще отрезвляюще для любого идиёта
показати весь коментар
25.08.2021 22:53 Відповісти
Зеленский ОСТАНОВИСЬ!
показати весь коментар
25.08.2021 23:01 Відповісти
До речі, що там зі справою стосовно псування Офісу Президента? Яке покарання загрожує причетним?
показати весь коментар
25.08.2021 23:04 Відповісти
І що там з дрифтьорами на Софіївській площі?
показати весь коментар
26.08.2021 01:29 Відповісти
Вже другий день складається враження, що в Україні керують москалі. Зеленкою шельму помітили - СоБіУ погрожує п"ятьма роками бозбавленя волі, людина облила себе фарбою, теж в буцигарню. Якщо піде так далі, то "больше двух нє собірацца" стане буденною нормою.
показати весь коментар
25.08.2021 23:05 Відповісти
А тому, що Пороха зеленкою обілляв і якого мусора в ОПі сховали - звання Героя України!
Закон єдиний для усіх, так, "смєтуни"?
показати весь коментар
25.08.2021 23:07 Відповісти
це тільки мені здалось, що це людина-павук ))
показати весь коментар
26.08.2021 00:48 Відповісти
Облить краскою и пол года не давать мыться,только коллаборант или дегенерат мог это сделать на праздник.
показати весь коментар
26.08.2021 09:01 Відповісти
 
 