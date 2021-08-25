Окупанти на Донбасі обіцяють автобуси в РФ для голосування на виборах у Думу
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Терористична організація "ДНР" організовуватиме безкоштовні поїздки в Ростовську область для участі в голосуванні на виборах до Держдуми РФ.
Про це заявила керівниця однієї з організацій терористів, центру "357" Анна Гайворонська, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости Донбасса".
За її словами, донеччани з російськими паспортами можуть подати заявки на безкоштовний проїзд до ділянок голосування в Ростовській області. Такі заявки приймають 255 "інформцентрів", "громадські приймальні глави ДНР", а також центр "357".
"Ми реєструємо, записуємо дані людей, а потім їм передзвонять і скажуть, звідки і в який час буде відправлятися автобус. Проїзд буде безкоштовним", - запевняє Гайворонська.
Вона уточнила, що поїздки організовуються для людей, які з тих чи інших причин не зможуть проголосувати заочно через російський портал держпослуг.
Гайворонська додала, що виїзди плануються впродовж трьох днів, з 17 по 19 вересня, коли буде проходити голосування.
Будь ласка, зачекайте...
по принципу : приехали - проголосовали - поехали нах...сгодятся ))) не более..
чем хуже им, тем лучше нам !
езжай- выбирай, приезжай - умирай !
на Дамбассе скоро не будет украинских граждан
теперь нам нужно озаботиться видом на жительство для неграждан в ОРДЛе
нада панімать глубіну іх глубін!