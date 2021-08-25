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Окупанти на Донбасі обіцяють автобуси в РФ для голосування на виборах у Думу

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Окупанти на Донбасі обіцяють автобуси в РФ для голосування на виборах у Думу

Терористична організація "ДНР" організовуватиме безкоштовні поїздки в Ростовську область для участі в голосуванні на виборах до Держдуми РФ.

Про це заявила керівниця однієї з організацій терористів, центру "357" Анна Гайворонська, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости Донбасса".

За її словами, донеччани з російськими паспортами можуть подати заявки на безкоштовний проїзд до ділянок голосування в Ростовській області. Такі заявки приймають 255 "інформцентрів", "громадські приймальні глави ДНР", а також центр "357".

"Ми реєструємо, записуємо дані людей, а потім їм передзвонять і скажуть, звідки і в який час буде відправлятися автобус. Проїзд буде безкоштовним", - запевняє Гайворонська.

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Вона уточнила, що поїздки організовуються для людей, які з тих чи інших причин не зможуть проголосувати заочно через російський портал держпослуг.

Гайворонська додала, що виїзди плануються впродовж трьох днів, з 17 по 19 вересня, коли буде проходити голосування.
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Топ коментарі
+5
ДоМадурились...Венесуэла осталась без программы «нефть в обмен на еду»
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25.08.2021 22:58
+2
Лугандони там потрібні як корові сідло.
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25.08.2021 22:59
+2
Там і без них намалюють 147%.
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25.08.2021 23:12
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ДоМадурились...Венесуэла осталась без программы «нефть в обмен на еду»
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25.08.2021 22:58 Відповісти
Лугандони там потрібні як корові сідло.
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25.08.2021 22:59 Відповісти
ну в данной ситуации для "каруселе" может и пригодятся...
по принципу : приехали - проголосовали - поехали нах...сгодятся ))) не более..
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25.08.2021 23:02 Відповісти
Там і без них намалюють 147%.
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25.08.2021 23:12 Відповісти
Бункерфюрер молодец. Все делает для того чтобы эти "выборы" были признаны нелегитимными (если такое слово можно применить к выборам в рабсее). Официально присоединить ссцыться, а вот голосовать то это типа "наши". Кукуха отлетела напрочь у бункерного сидельца... Один сумасшедший в 45 тоже прятался в бункере.
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25.08.2021 23:34 Відповісти
пихуй едут бетонировань рашку едросами !
чем хуже им, тем лучше нам !
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26.08.2021 02:49 Відповісти
Оккупанты на Донбассе обещают автобусы в РФ для голосования на выборах в Думу - Цензор.НЕТ 1952 фуйло абесчает автобусы в рай -
езжай- выбирай, приезжай - умирай ! Оккупанты на Донбассе обещают автобусы в РФ для голосования на выборах в Думу - Цензор.НЕТ 3338
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25.08.2021 23:03 Відповісти
Забирайте сепаров (граждан Расеи) в один конец, назад возвращать не нужно
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25.08.2021 23:03 Відповісти
Оккупанты на Донбассе обещают автобусы в РФ для голосования на выборах в Думу - Цензор.НЕТ 7823
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25.08.2021 23:04 Відповісти
Херней занимаются,имитируют выборы.Могли бы просто списки всех,кто получил паспорт собрать и наставить галочек,существенно ничего не поменялось бы.
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25.08.2021 23:11 Відповісти
Щоб дамбаси відчували себе теж кацапами.
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25.08.2021 23:14 Відповісти
"по тем или иным причинам не смогут проголосовать заочно через российский портал Госуслуг" - вот точно так же зеленая бубочка себе будет рисовать 74% в 2024-м году
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25.08.2021 23:37 Відповісти
Окупанти на Донбасі обіцяють автобуси в РФ для голосування на виборах у Думу - Цензор.НЕТ 442у них есть шанс сбежать с автобуса и смытся с оккупированных територий
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25.08.2021 23:55 Відповісти
Вот это МОМЕНТ... Мона будет возвращать территории,мирных как бэ нетути,они за поребриком будут голосовать,оркам прятаться будет не за кем.
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26.08.2021 02:07 Відповісти
Штангенциркуль со своими выборами автоматически отпадает !
на Дамбассе скоро не будет украинских граждан Окупанти на Донбасі обіцяють автобуси в РФ для голосування на виборах у Думу - Цензор.НЕТ 8332
теперь нам нужно озаботиться видом на жительство для неграждан в ОРДЛе
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26.08.2021 02:52 Відповісти
135% или 147% за *****
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26.08.2021 06:36 Відповісти
це елементи громадянської війни
нада панімать глубіну іх глубін!
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26.08.2021 09:06 Відповісти
 
 