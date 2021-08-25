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Греція з 13 вересня вводить обмеження для нещеплених від коронавірусу громадян

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Греція з 13 вересня вводить обмеження для нещеплених від коронавірусу громадян

МОЗ Греції схвалив рішення посилити антикоронавірусні вимоги в країні, щоб прискорити темпи вакцинації громадян.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє газета Еkathimerini.

"Міністр охорони здоров'я Греції Василіс Кікіліас оголосив, що з 13 вересня 2021 року до 31 березня 2022 року діятимуть заходи громадської охорони здоров'я щодо невакцинованих громадян", - говориться в повідомленні.

Так, особам без сертифіката вакцинації або довідки про перенесений COVID-19 буде заборонений вхід у кафе, бари, ресторани, клуби та інші заклади громадського харчування, а також розважальні центри. Нещеплені можуть відвідати театри, кіно, музеї, а також тренажерні зали, якщо нададуть довідку з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус або експрес-тесту, зробленого за 48 годин до заходу.

Крім того, уряд заявив, що припиняє безкоштовне тестування своїх громадян на коронавірус, щоб спонукати їх вакцинуватися і запобігти черговому сплеску кількості заражень. Нещеплені працівники туріндустрії повинні будуть здавати по два експрес-тести на тиждень за свій рахунок.

Зазначається, що вартість експрес-тестів становитиме 10 євро, здати тест в лабораторії можна приблизно за 20 євро.

"Безкоштовні тести будуть доступні тільки особам, які зробили щеплення або у яких є очевидні ознаки зараження коронавірусом. Також у всіх громадських місцях туристи і жителі країни зобов'язані носити маски", - пише видання.

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Топ коментарі
+6
Правильно. Все люди, которые считают что их тело - их дело, то есть свободные люди, должны стать изгоями в будущем цифровом концлагере.
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25.08.2021 23:37
+5
Жесть. Людство сходить з розуму. Потім про це напише наступник Оруела - як людину можна заставити жерти лайно і сказати, що це смачно. Експеримент про те, як можна взяти під контроль мільярди людей
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26.08.2021 06:54
+2
Всіх невакцинованих змусять носити жовту зірку.
Для безпеки вакцинованих, звісно.

Греція з 13 вересня вводить обмеження для нещеплених від коронавірусу громадян - Цензор.НЕТ 3113
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26.08.2021 00:43
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молодцы, правильно делают.
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25.08.2021 23:22 Відповісти
Антивакцинаторы, фас!
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25.08.2021 23:30 Відповісти
Правильно. Все люди, которые считают что их тело - их дело, то есть свободные люди, должны стать изгоями в будущем цифровом концлагере.
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25.08.2021 23:37 Відповісти
я після вакцинації модерни став роздавати інтернет 6G
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25.08.2021 23:38 Відповісти
модерною*
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25.08.2021 23:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=pQ2rmMq7LWI
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25.08.2021 23:51 Відповісти
ну ти ж дятел не зрозумів навіть, що це не шутка, а сарказм. через таких зебілів як ти не скоро цей масочний режим закінчиться
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27.08.2021 01:20 Відповісти
правильно роблять
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25.08.2021 23:37 Відповісти
Всіх невакцинованих змусять носити жовту зірку.
Для безпеки вакцинованих, звісно.

Греція з 13 вересня вводить обмеження для нещеплених від коронавірусу громадян - Цензор.НЕТ 3113
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26.08.2021 00:43 Відповісти
клиника...
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26.08.2021 01:01 Відповісти
Згоден з вами. Капець, що роблять з правами людей...
Скоро в концтабори будуть заганяти.
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26.08.2021 22:51 Відповісти
вали к Стремоусову на канал, от куда ты родом, и там неси свою чепуху. Понял меня хорошо, житель ссср?))))
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26.08.2021 22:59 Відповісти
Хаміш, парніша? Ти шо, кацап?
Тіпічний Вася, однако. Греція з 13 вересня вводить обмеження для нещеплених від коронавірусу громадян - Цензор.НЕТ 9448
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26.08.2021 23:06 Відповісти
тебя сейчас моргеллоны съедят
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27.08.2021 00:17 Відповісти
Греція з 13 вересня вводить обмеження для нещеплених від коронавірусу громадян - Цензор.НЕТ 9371
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27.08.2021 00:35 Відповісти
это у тебя шапочка конспиролога из фольги?
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27.08.2021 07:28 Відповісти
секта правакценироавных наступает. Превращает людей в стадо.
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26.08.2021 06:51 Відповісти
Жесть. Людство сходить з розуму. Потім про це напише наступник Оруела - як людину можна заставити жерти лайно і сказати, що це смачно. Експеримент про те, як можна взяти під контроль мільярди людей
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26.08.2021 06:54 Відповісти
 
 