Футболісток збірної і дівчаток з єдиного в країні спецінтернату евакуювали з Афганістану

З Афганістану евакуювали футболісток збірної, дівчаток зі школи-інтернату, а також п'ятьох жінок з афганської команди з робототехніки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Бабель".

Усіх спортсменок жіночої збірної Афганістану з футболу евакуювали рейсом з Кабула до Австралії.

Учениць і співробітників єдиної в Афганістані школи-інтернату для дівчаток SOLA, розташованої в Кабулі, вивезли в Руанду. Співзасновниця школи Шабана Басидж-Расіх повідомила, що загалом вивезли 250 осіб.

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П'ять жінок з команди робототехніки Afghan Girls Robotic Team прибули до Мексики. До цього, 21 серпня, в Катар евакуювали дев'ять учасниць команди та їхню 25-річну вчительку.