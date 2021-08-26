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Футболісток збірної і дівчаток з єдиного в країні спецінтернату евакуювали з Афганістану
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
З Афганістану евакуювали футболісток збірної, дівчаток зі школи-інтернату, а також п'ятьох жінок з афганської команди з робототехніки.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Бабель".
Усіх спортсменок жіночої збірної Афганістану з футболу евакуювали рейсом з Кабула до Австралії.
Учениць і співробітників єдиної в Афганістані школи-інтернату для дівчаток SOLA, розташованої в Кабулі, вивезли в Руанду. Співзасновниця школи Шабана Басидж-Расіх повідомила, що загалом вивезли 250 осіб.
П'ять жінок з команди робототехніки Afghan Girls Robotic Team прибули до Мексики. До цього, 21 серпня, в Катар евакуювали дев'ять учасниць команди та їхню 25-річну вчительку.
Топ коментарі
+9 Азамат Тайотсуббаров
показати весь коментар26.08.2021 00:13
+6 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар26.08.2021 00:31
+4 borneo ff
показати весь коментар26.08.2021 09:04
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Оказывается они на коленке склепали типа аппарата ИВЛ - пластиковый баллон с клапанами, который сдавливается при помощи примитивного кривошипшатунного механизма.
Как же они сейчас счастливы что придумали эту хрень.
- все бегут !