Вакцинація для військовослужбовців США стала обов'язковою, - Пентагон

Пентагон ухвалив рішення запровадити обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу для американських військових.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Голос Америки".

За словами представника Пентагону Джона Кірбі, вакцинація стане обов'язковою для всіх чинних військовослужбовців, яких у США приблизно 1,3 мільйона.

"Ми готуємо інструкції для Збройних сил. Терміни завершення вакцинації, тобто, як швидко ми хочемо її провести - ми працюємо над цими інструкціями просто зараз", - підкреслив він.

Оголошення Пентагону пролунало після того, як Управління з контролю якості продуктів і ліків дало повноцінний дозвіл на застосування вакцини Pfizer для всіх людей старше 16 років.

Також читайте: Захист від COVID-19 після вакцин Pfizer і AstraZeneca починає слабшати вже через 3 місяці, - дослідження

Президент Байден раніше оголосив, що всі федеральні службовці мають вакцинуватися або проходити регулярне тестування.