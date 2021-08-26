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Вакцинація для військовослужбовців США стала обов'язковою, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Вакцинація для військовослужбовців США стала обов'язковою, - Пентагон

Пентагон ухвалив рішення запровадити обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу для американських військових.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Голос Америки".

За словами представника Пентагону Джона Кірбі, вакцинація стане обов'язковою для всіх чинних військовослужбовців, яких у США приблизно 1,3 мільйона.

"Ми готуємо інструкції для Збройних сил. Терміни завершення вакцинації, тобто, як швидко ми хочемо її провести - ми працюємо над цими інструкціями просто зараз", - підкреслив він.

Оголошення Пентагону пролунало після того, як Управління з контролю якості продуктів і ліків дало повноцінний дозвіл на застосування вакцини Pfizer для всіх людей старше 16 років.

Також читайте: Захист від COVID-19 після вакцин Pfizer і AstraZeneca починає слабшати вже через 3 місяці, - дослідження

Президент Байден раніше оголосив, що всі федеральні службовці мають вакцинуватися або проходити регулярне тестування.

Автор: Наталя Джума
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26.08.2021 00:21 Відповісти
Не пий боярку!
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26.08.2021 01:08 Відповісти
Все вірно - хто, хто а армія США, знає що таке пандемія, на прикладі "іспанки", все чітко, і похер на цих кончених плоскоземельщиків, тому вони давно вже забули про туберкульоз та інш.
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26.08.2021 01:07 Відповісти
Вакцинация для военнослужащих США стала обязательной, - Пентагон - Цензор.НЕТ 2995 Добре, спробую інакше: йєс, вакцинка - "добровільна". Лише "за бажанням". Вакцинация для военнослужащих США стала обязательной, - Пентагон - Цензор.НЕТ 9052
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26.08.2021 01:59 Відповісти
Нюрбергский кодекс подразумевает добровольную вакцинацию.
Любое принуждение в этой области считается международным преступлением.
Это для тех,кто не в курсе.
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26.08.2021 08:44 Відповісти
Ага! Начинаем с армии. Потом обязательно для учителей и врачей. Потом для всего населения в целом. А потом (мечта производителей сбылась) принудительная вакцинация за бешенные деньги 2-3 раза в год. Несогласных - штрыкать насильно, чтоб не отлынивали от оплаты вакцинирования
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26.08.2021 13:19 Відповісти
 
 