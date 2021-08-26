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Китай просить ВООЗ розслідувати можливий витік COVID-19 з військової бази у США

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Китай просить ВООЗ розслідувати можливий витік COVID-19 з військової бази у США

Постпред Китаю при відділенні ООН у Женеві Чень Сюй направив до Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) запит на перевірку в межах розслідування витоків пандемії COVID-19 роботи лабораторій США у Форт-Детрику і в системі університетів штату Північна Кароліна.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Лист, спрямований очільнику ВООЗ Тедросу Адханому Гебреєсусу, є першим офіційним запитом Китаю дипломатичними каналами на розслідування діяльності цих установ у США. До звернення на адресу глави ВООЗ додано колективний лист, підписаний більш ніж 25 млн громадянами Китаю з вимогою розслідувати дії США в Форт-Детрику.

Форт-Детрик (штат Меріленд) є центром біологічних досліджень військових США, і головний їхній учасник - Інститут медичних досліджень інфекційних захворювань армії США (USAMRIID).

Також читайте: Поширення COVID-19 стабілізувалося на дуже високому рівні, - ВООЗ

Нагадаємо, у спільному звіті ВООЗ і Китаю, опублікованому в березні за підсумками місії ВООЗ в Ухані в 2021 році, був зроблений висновок про те, що витік вірусу з лабораторії "вкрай малоймовірний". У доповіді йшлося про те, що найбільш вірогідний сценарій появи COVID-19 - перехід захворювання від кажанів до іншої тварини, яка пізніше заразила людей.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Узкоглазые ниразу не палятся
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26.08.2021 01:02
+13
Кстати, я не удивлюсь, если с потрохами купленная ВОЗ, действительно начнет расследовать эту муру
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26.08.2021 01:04
+8
Це ці кончені, які випустили зі своєї лабораторії корону, а потім купили з патрохами бюрократичне ВОЗ? Не дивно чому вони один у одного сосуть з північною кореєю.
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26.08.2021 01:27
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Узкоглазые ниразу не палятся
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26.08.2021 01:02 Відповісти
Кстати, я не удивлюсь, если с потрохами купленная ВОЗ, действительно начнет расследовать эту муру
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26.08.2021 01:04 Відповісти
А я удивлюсь.
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26.08.2021 01:22 Відповісти
Ага "сам дурак" (с)
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26.08.2021 01:07 Відповісти
Надеюсь политики в США наконец осознают свою ошибку из за которой два коммунистических монстра не только пережили Вторую мировую войну, но и получили огромное количество технологий.
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26.08.2021 01:15 Відповісти
и право вето в ООН
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26.08.2021 01:39 Відповісти
Це ці кончені, які випустили зі своєї лабораторії корону, а потім купили з патрохами бюрократичне ВОЗ? Не дивно чому вони один у одного сосуть з північною кореєю.
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26.08.2021 01:27 Відповісти
Пока караван идет, все больше северо американцев получают дозу Файзера и Модерны. В сша армию обяжут привиться. Печально. Сам Файзер пробивает себе под предлогом короновируса не иссякаемый источник доходов. Ведь уже в сша и Канаде проходит компания по вакцинации третьей дозой. Мне кажется, что после третьей дозы точка невозврата будет пройдена и люди обречены принимать тот Файзер до конца жизни, что бы выжить и защититься от любой инфекции. Имунная система будет иметь "помощника" без которого будет вообще не обойтись. Мое мнение и только.
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26.08.2021 01:34 Відповісти
что после третьей дозы точка невозврата будет пройдена и люди обречены принимать тот Файзер до конца жизни


кацап, с геры слезь ! Китай просит ВОЗ расследовать возможную утечку COVID-19 c военной базы в США - Цензор.НЕТ 3228
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26.08.2021 01:41 Відповісти
Пфайзер это даже не кока-кола, это прививка, дурик ! Китай просит ВОЗ расследовать возможную утечку COVID-19 c военной базы в США - Цензор.НЕТ 4468
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26.08.2021 01:42 Відповісти
утекло в США, а бахнуло в Поднебесной !
во дают, хамье!
Трампа на вас нет ! Китай просит ВОЗ расследовать возможную утечку COVID-19 c военной базы в США - Цензор.НЕТ 2438
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26.08.2021 01:38 Відповісти
Империя наносит ответный удар 2
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26.08.2021 05:13 Відповісти
Тупорилий тролінг в рашка стилі. Вірус з'явився біля Уханю, але перевірити треба лабу в США. 🙄
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26.08.2021 05:16 Відповісти
Китай просит ВОЗ расследовать возможную утечку COVID-19 c военной базы в США - Цензор.НЕТ 3470
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26.08.2021 05:54 Відповісти
Ухань (откуда пошел короновирус,и где есть институт вирусологии)-это конечно же очень американский город)).Что китайцы,что кацапы - одно зло
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26.08.2021 06:48 Відповісти
Таааак.....обменялись? А теперь оба и Китай, и США направьте общий запрос на проверку всех лабораторий планеты......
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26.08.2021 06:59 Відповісти
Китай стрелки переводит - не красиво как то.
В Китае меньше всего болеют на КОВИД. hВсе пруфы смотреть можно тут, Китай остановил Корону на 80 тысячах, сейчас 90к и болеют единицы!!!! Похоже Китайцы были к КОВИДУ готовы, правда видимо Ковид вылез чуть раньше чем было задумано.... worldometers.info/coronavirus/?fbclid=IwAR2Rpppox3RvSQD1nkIuFZ8RLPScFWTP7qOz1loy9P0a4hFF33dT_Bymzj0#countries
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26.08.2021 08:48 Відповісти
В сущности, факты это подтверждают: желтые начали активно строить больницы на тысячи мест за недели именно в Ухане, потом, незаметно и довольно быстро их демонтировали, а СИНОВАК уже тогда активно готовилась к массовому производству миллионов доз вакцин. Мир ещё ничего не знал о новых вакцина. Совпадение? Нет! На Китае клейма ставить негде! Подлейшая нация.
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25.10.2021 19:58 Відповісти
ооо, это очень по-русски. А потом ещё с десяток таких тем запустить, чтоб история вообще не нашла концов
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26.08.2021 08:58 Відповісти
Красножопые твари везде одинаковы,что в Китае, что в кацапии.
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26.08.2021 13:12 Відповісти
Китай просить ВООЗ розслідувати можливий витік COVID-19 з військової бази у США - Цензор.НЕТ 7886 І 25 млн. китайців знають де ця лабораторія знаходиться і чим вона займається.
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26.08.2021 14:15 Відповісти
С таким же успехом эта нация рабов могла бы по команде компартии предоставить сотни миллионов подписантов
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25.10.2021 20:00 Відповісти
 
 