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Польща (5140) Дуда (617)

Президент Польщі Дуда: Наші відносини з Україною історично складні. Проблеми в них потрібно вирішувати

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Президент Польщі Дуда: Наші відносини з Україною історично складні. Проблеми в них потрібно вирішувати

Президент Польщі Дуда вважає, що складні питання в польсько-українських відносинах потрібно вирішувати так само, як колись з Німеччиною.

Про це він заявив в ефірі TVP Info, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".

"Волинський злочин, вбивства поляків і вся справа, пов'язана з Другою світовою війною та після Другої світової війни. Шкода, яку завдали нам українці, була величезною, її важко описати. Але українці також мають різні претензії до нас, тому це взаємна проблема. Ми повинні її вирішити. Так, як колись ця проблема була вирішена з Німеччиною, і ця дружба, і співпраця були можливі, незважаючи на те, що історія запам'ятовується і трактується як своєрідне нагадування, щоб це більше ніколи не повторилося. Так само ми будемо тут прагнути до цього", - сказав Дуда.

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Він додав, що "в цьому контексті ми не маємо забувати, що живемо сьогодні, і що майбутнє попереду, - справи наших дітей, справи наших онуків".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+23
Дуда, как и многие другие, не знает что Западная цивилизация основана на принципе индивидуальной, а не коллективной ответственности за преступления.
Украина поступила очень правильно с делом по Голодомору: в решении суда обвиняются не какая-то страна и не народ, а группа лиц: Сталин, Молотов, Косиор и т.д.
Если поляки хотят и дальше педалировать эту тему, пусть назовут группу лиц, виновных, по их мнению, в перечисленных Дудой событиях. А Украина перечислит АКовцев, виновных в преступлениях против украинцев. На сим можно будет поставить точку: пусть мёртвые судятся с мёртвыми, если хотят.
Отравлять жизнь нынешнего и будущих поколений событиями 80-летней давности - значит ослаблять и Украину, и Польшу.
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26.08.2021 02:21
+20
Вред, который нанесли нам украинцы, был огромным, его трудно описать

Однако не украинцы были колонизаторами, а поляки.
Украинцы, как угнетенный народ, сопротивлялись.
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26.08.2021 02:11
+12
вибачення за антипольські акції УПА - можливо
зречення самого УПА і Бандери - ніколи !
навіть хай не сподіваються !
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26.08.2021 02:24
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Ну то, якщо як з Германією - то Польща повинна влити в Україну кілька мільярдів зелених за за пару років, і менше триндіти, що відношення погані. Особливо з огляду на те, скільки українців працює на економіку Польщі. Й назад їхати дуже не хочуть.
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26.08.2021 02:06 Відповісти
Вред, который нанесли нам украинцы, был огромным, его трудно описать

Однако не украинцы были колонизаторами, а поляки.
Украинцы, как угнетенный народ, сопротивлялись.
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26.08.2021 02:11 Відповісти
ото ж бо !
скільки поляки українців замордували за час з Люблінської унії ?
про матеріальні збитки я мовчу

не брати нам поляки і навіть не друзі - не треба ілюзій
щойно почитав польські коментарі стосовно фото вчорашнього дня із польським пілотом.
скільки ж вони там бруду на українців вилили
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26.08.2021 02:22 Відповісти
вибачення за антипольські акції УПА - можливо
зречення самого УПА і Бандери - ніколи !
навіть хай не сподіваються !
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26.08.2021 02:24 Відповісти
Дуда, бідака, нічого не чув про пацифікацію.
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26.08.2021 10:28 Відповісти
Будь ляхи більш толерантними до українців та православ*я після унії,то не Польщу б московити ділили з німчурою,а поляки з нами ділили б московію.І була б рЯсея від Волги до ЄнісЄя
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26.08.2021 08:17 Відповісти
Дуда, как и многие другие, не знает что Западная цивилизация основана на принципе индивидуальной, а не коллективной ответственности за преступления.
Украина поступила очень правильно с делом по Голодомору: в решении суда обвиняются не какая-то страна и не народ, а группа лиц: Сталин, Молотов, Косиор и т.д.
Если поляки хотят и дальше педалировать эту тему, пусть назовут группу лиц, виновных, по их мнению, в перечисленных Дудой событиях. А Украина перечислит АКовцев, виновных в преступлениях против украинцев. На сим можно будет поставить точку: пусть мёртвые судятся с мёртвыми, если хотят.
Отравлять жизнь нынешнего и будущих поколений событиями 80-летней давности - значит ослаблять и Украину, и Польшу.
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26.08.2021 02:21 Відповісти
УПА воювала проти: німців, поляків, совєтів
АК воювала проти: німців, українців, совєтів

всі воювали проти всіх
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26.08.2021 02:26 Відповісти
Именно так.
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26.08.2021 02:34 Відповісти
З слів знайомої, як розказувала її мама: поляки і українці завжди ходили один до одного в гості, на свята до церкви і костелу. Тобто були спільні молитви як в церкві так і в костелі. І ось одного разу перед тими подіями, так званою "волинською різнею", стоячи в на молитві в костелі з сусідами поляками, почула з вуст ксьондза слова, що українців потрібно виганяти і вказав рукою на її маму-українку, яка стояла в костелі і вигнав з костелу під час відправи. Тобто все тоді почались з закликів ксьондзів до вигнання українців.
Спочатку було слово, ну а потім в діло пішла зброя.
Етнічна чистка здійснювалась лиш з одного боку - з польського - з метою очистити якомога більше етнічних українських теренів від Українців, оскільки польські урядові кола в Великобританії розуміли, що кордони Польщі будуть там, де живуть поляки.

Польща мріяла про відновлення в середньовічних кордонах, а ще краще щоб "од можа до можа"! Тому всі пріоритети Польщі були скеровані на окупацію теренів сусідніх народів: Українців, Білорусів, Литвинів, яких поляки вважали "неісторичними народами, що не мають права на державність". Так, з огляду поляків, Українці, Білоруси, Литвини, а ще Чехи і Словаки - не мали права ні на державність, ні на свою землю, ні на існування взагалі! Президент Польши Дуда: Наши отношения с Украиной исторически сложные. Проблемы в них нужно решать - Цензор.НЕТ 115
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26.08.2021 07:28 Відповісти
Всё понятно: команда пришла из Ватикана. Там решили в очередной раз расширить свою "зону абсолютного влияния".
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26.08.2021 12:46 Відповісти
Команда прийшла з Лондона від уряду Польші у вигнанні, бо прагнули після війни, як учасники-переможці застовбити східний кордон якомога далі, мотивуючи, що на теренах живуть лише поляки, витіснивши українців за лінію Керзона, з Холмщини, Надсяння, Любачівщини. А костел завжди був засобом вирішення проблеми. Ватікан тут не при справах. Все почалось з грабунків і побиття українських селян. Президент Польщі Дуда: Наші відносини з Україною історично складні. Проблеми в них потрібно вирішувати - Цензор.НЕТ 6681
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26.08.2021 16:39 Відповісти
Moже й так
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27.08.2021 16:06 Відповісти
Интересно, что в немецком языке есть слово "Шляхтерай" - производное от польского "шляхта" и обозначает "резня".
Вот я и всегда думаю, что ж вытворяла польская шляхта, чтобы такой след оставить.
Видать, сложные отношения в средневековье, действительно, между Польским королевством и Германскими княжествами были...
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26.08.2021 02:22 Відповісти
Уточню: основное слово, наверное, "шляхтер" - мясник.
Прямая аналогия, получается, с тюркским словом "kasap".
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26.08.2021 02:26 Відповісти
Но, возможен, другой поворот.
В немецком есть глагол "шлаген/шляген" (бить), возможно, шляхта заимствовала красивое слово из германских языков.
Короче, всё очень сложно...
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26.08.2021 02:33 Відповісти
Польща мріяла про відновлення в середньовічних кордонах, а ще краще щоб "од можа до можа"! Тому всі пріоритети Польщі були скеровані на окупацію теренів сусідніх народів: Українців, Білорусів, Литвинів, яких поляки вважали "неісторичними народами, що не мають права на державність". Так, з огляду поляків, Українці, Білоруси, Литвини, а ще Чехи і Словаки - не мали права ні на державність, ні на свою землю, ні на існування взагалі!
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26.08.2021 07:28 Відповісти
пихатість, жадібність та мстивість - три речі, які згубили і ******* Польщу
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26.08.2021 02:32 Відповісти
Польшу згубили Катька, Фрідріх та Марія Терезія.
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26.08.2021 02:38 Відповісти
угу, а еще и право вето, от любого шляхтича в сейме.
брякнул - недозволям! и похерил законы.
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26.08.2021 02:49 Відповісти
Бажали справжню Річ Посполіту - Спільну Справу зробити. Багато саме польських ініціатив наповнили світовий досвід демократії та державності.
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26.08.2021 02:56 Відповісти
то была не демократия, а беспредел, не зря Генрих III, как только освободилось место на троне Франции, сдрыснул оттуда, прихватив с собой (по рассеяности наверное) королевские регалии и казну))
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26.08.2021 03:00 Відповісти
то все наслідки, а причини вказані вище.
і Богдан пропонував полякам Триєдиний союз, і Виговський, а їм все було мало і "не позволям"
"донепозволялись" до Трьох поділів і Катині
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26.08.2021 02:56 Відповісти
как внук поляка воевавшего в Войске Польском, могу сказать.
вы блин не хорошие люди, очень любите "забывать" свои преступления против украинцев и других народов, выпячивая свои обиды, которые получили как обратку.
забыли блин объявления - собакам и украинцам вход запрещен?
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26.08.2021 02:44 Відповісти
Але наш духовний батько Тарас Шевченко заповів нам примирення з ляхами:

Отак-то, ляше, друже, брате!
Неситії ксьондзи, магнати
Нас порізнили, розвели,
А ми б і досі так жили.

Подай же руку козакові
І серце чистеє подай!
І знову іменем Христовим
Ми оновим наш тихий рай.
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26.08.2021 02:49 Відповісти
если бы поляки выполняли договора с Богданом, то возможно Речь Посполита и сейчас бы существовала, как союз Польши, Княжества Литовского и княжества Руського.
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26.08.2021 02:51 Відповісти
другий раз Триєдиний союз пропонував полякам Виговський - Гадяцкий договір
закінчилось тим самим що і з Богданом
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26.08.2021 02:58 Відповісти
ну так понятно, ведь у шляхты было два мнения, их и не правильное.
я знаю, мой дед из таких был...шляхтич итить)))
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26.08.2021 03:05 Відповісти
Адекватні поляки й сьогодні розуміють, що не бажали вони надати рівні права в Річі Посполітій українцям із-за релігійного питання. А це був шлях в тупік, в якому були усі в програші.
Тобто декларація була красива: Спільна Справа, а на справді була гра в одні ворота. Виснажену Тридцятирічною війною Польшу Московія просто добила.
А змогли би зробити релігійну терпимість - це була б конфедерація Речі Посполітой (трьох народів) з протестантською Швецією та наймогутня держава у світі.
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26.08.2021 03:15 Відповісти
не, со Швецией бы не срослось, и там и там вроде на престолах из династии Ваза сидели, тянули бы одеяло на себя.
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26.08.2021 03:32 Відповісти
Почалося...зекрыса -великий стратег,поэтому теперь его будут мордой елозить даже наши союзники -и это после парада ,платформы и заказухи на Порошенко двух суток не прошло
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26.08.2021 03:16 Відповісти
Дуда упомянул о пацификации, операции "Висла" или может о том, как национальный герой Польши Пилсудский украинцев вообще за людей не считал? Или он как кацапоид, только обвинять умеет?!
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26.08.2021 05:38 Відповісти
Поляки многовековыми преступлениями против Украины и украинцев сами довели до ситуации, результатом которой была волынская резня.
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26.08.2021 05:38 Відповісти
...у украины проблема: цензура прёт. И логики невидно - страна иа не открываеться, а редстар - газета Красная Звезда орган ВСУ России пожалуте!
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26.08.2021 05:49 Відповісти
Коли Дуда каже, що "проблєми нужно рєшать", то має на увазі, що Україна має визнати і прийняти польський погляд на українську історію і ніщо інше.
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26.08.2021 06:14 Відповісти
Це все почав підступний злодій та мерзотник Хмельницький. Саме він посварив братів Українців та Поляків і домовився про анексію України московією. Після цього нашу історію переписали багато разів.
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26.08.2021 06:22 Відповісти
Пан єстем Ярема ? 😂
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26.08.2021 11:47 Відповісти
Дуде в смоленск слетать надо, чтоб чушь не нес.
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26.08.2021 06:30 Відповісти
И чего хочет Дуда, что им еще не хватает, уже просили прощения. Если так дальше будут жевать эту тему то допрыгаются, что будут посланы далеко и надолго.
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26.08.2021 06:33 Відповісти
Польша это недоимперия, всё ещё мечтающая о Польше "от моря, до моря".
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26.08.2021 06:39 Відповісти
Не звинувачую Байдена,Меркель,і Дуду за зміну політики щодо України.Вони відстоюють інтереси власних країн і працюють на виборця.
Звинувачую дебілів,що обрали наркомана-руйнівника.
Україна ,внаслідок політики Єрмака-Зєлєнского,перетворилася на прокажену країну.Зруйновані всі союзи,налагоджені Порошенком.Зруйновані цілеспрямовано.
Добре про цю тенденцію написав Чорновіл.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1477367342627790&id=100010636159003
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26.08.2021 07:15 Відповісти
можливо,я тупий і не зрозумів ! виходтить нам впарюють що згвалтована винувата в тому що вона захищалася і заподіяла якусь шкоду насильнику ? чи може Дуда не знае історіі до Світової війни ?
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26.08.2021 07:28 Відповісти
Отличная аналогия! В самую точку!
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26.08.2021 09:35 Відповісти
Гітлер з Сталіним за три тижні поставили раком ту Польщу, але претензії у поляків чомусь до України.
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26.08.2021 07:44 Відповісти
это у вас в бошке сложные у меня нормальные
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26.08.2021 07:57 Відповісти
другими словами Украина должна заплатить Польше, как Германия ?
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26.08.2021 08:13 Відповісти
ещё и за крым москве надо откашлять ...
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26.08.2021 08:31 Відповісти
С Зелей он нарешает !
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26.08.2021 08:35 Відповісти
500 лет не решали проблемы а только накапливали!
И теперь решим за пару лет? Президент Польщі Дуда: Наші відносини з Україною історично складні. Проблеми в них потрібно вирішувати - Цензор.НЕТ 6910
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26.08.2021 09:32 Відповісти
Операция "Висла", не слышал?
Пацификация украинцев- не слышал?
Сотрудничество Армии Крайовой с немцами и большевиками против УПА- не слышал?
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26.08.2021 09:34 Відповісти
С учетом что многие районы нынешней восточной Польши это исторические и этнические земли Украины и украинцев то оно конечно да... Хотя Украина и признает международно признанные границы. Да и история мягко говоря тоже "смотря как подать" не поляки боролись все время за независимость от Украины, а украинца от Польши. Так что у кого больше претензий это еще можно поспорить. Поэтому нужно все простить и забыть и начинать жить по новым реалиям. Будем копаться в истории , так и будем коситься друг на друга. Хотя с польским гонором это сделать сложно. У них же со всеми соседями ( почти) не простые исторические отношения, это не только Украина, это и Германия, и Раша, и Литва, даже в свое время Чехословакия.. т.е. по всему периметру. Есть такая мысль " Почему поляки так не любят Россию,... потому что она смогла стать тем чем не удалось стать Польше .. Империей.." В этом выражении что то есть. ( а империи что Раши что Польши без Украины как известно нет,поэтому к Украине и есть "постоянные претензии" со стороны этих соседей, и " обиды")
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26.08.2021 10:22 Відповісти
Как обычно ляхи не говорят ни слова, о десятках тысячах убитых украинцах в Украине армией краевой, не говорят об операции Висла с десятками тысяч жертв, не говорят о пилсудском, который был дружбаном гитлера и тд. Поэтому ляхам предлагаю пойти нахер!
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26.08.2021 10:39 Відповісти
Волынское преступление, убийства поляков и все дело, связанное со Второй мировой войной и после Второй мировой войны. Вред, который нанесли нам украинцы, был огромным, его трудно описать.
Источник: https://censor.net/ru/n3284574

Как неся такое он собирается что-то решать. И это первое лицо государства, а не какой-то одиозный второстепенный депутат-националист.
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26.08.2021 11:22 Відповісти
 
 