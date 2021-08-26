Президент Польщі Дуда: Наші відносини з Україною історично складні. Проблеми в них потрібно вирішувати
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Польщі Дуда вважає, що складні питання в польсько-українських відносинах потрібно вирішувати так само, як колись з Німеччиною.
Про це він заявив в ефірі TVP Info, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".
"Волинський злочин, вбивства поляків і вся справа, пов'язана з Другою світовою війною та після Другої світової війни. Шкода, яку завдали нам українці, була величезною, її важко описати. Але українці також мають різні претензії до нас, тому це взаємна проблема. Ми повинні її вирішити. Так, як колись ця проблема була вирішена з Німеччиною, і ця дружба, і співпраця були можливі, незважаючи на те, що історія запам'ятовується і трактується як своєрідне нагадування, щоб це більше ніколи не повторилося. Так само ми будемо тут прагнути до цього", - сказав Дуда.
Він додав, що "в цьому контексті ми не маємо забувати, що живемо сьогодні, і що майбутнє попереду, - справи наших дітей, справи наших онуків".
Будь ласка, зачекайте...
Однако не украинцы были колонизаторами, а поляки.
Украинцы, как угнетенный народ, сопротивлялись.
скільки поляки українців замордували за час з Люблінської унії ?
про матеріальні збитки я мовчу
не брати нам поляки і навіть не друзі - не треба ілюзій
щойно почитав польські коментарі стосовно фото вчорашнього дня із польським пілотом.
скільки ж вони там бруду на українців вилили
зречення самого УПА і Бандери - ніколи !
навіть хай не сподіваються !
Украина поступила очень правильно с делом по Голодомору: в решении суда обвиняются не какая-то страна и не народ, а группа лиц: Сталин, Молотов, Косиор и т.д.
Если поляки хотят и дальше педалировать эту тему, пусть назовут группу лиц, виновных, по их мнению, в перечисленных Дудой событиях. А Украина перечислит АКовцев, виновных в преступлениях против украинцев. На сим можно будет поставить точку: пусть мёртвые судятся с мёртвыми, если хотят.
Отравлять жизнь нынешнего и будущих поколений событиями 80-летней давности - значит ослаблять и Украину, и Польшу.
АК воювала проти: німців, українців, совєтів
всі воювали проти всіх
Спочатку було слово, ну а потім в діло пішла зброя.
Етнічна чистка здійснювалась лиш з одного боку - з польського - з метою очистити якомога більше етнічних українських теренів від Українців, оскільки польські урядові кола в Великобританії розуміли, що кордони Польщі будуть там, де живуть поляки.
Польща мріяла про відновлення в середньовічних кордонах, а ще краще щоб "од можа до можа"! Тому всі пріоритети Польщі були скеровані на окупацію теренів сусідніх народів: Українців, Білорусів, Литвинів, яких поляки вважали "неісторичними народами, що не мають права на державність". Так, з огляду поляків, Українці, Білоруси, Литвини, а ще Чехи і Словаки - не мали права ні на державність, ні на свою землю, ні на існування взагалі!
Вот я и всегда думаю, что ж вытворяла польская шляхта, чтобы такой след оставить.
Видать, сложные отношения в средневековье, действительно, между Польским королевством и Германскими княжествами были...
Прямая аналогия, получается, с тюркским словом "kasap".
В немецком есть глагол "шлаген/шляген" (бить), возможно, шляхта заимствовала красивое слово из германских языков.
Короче, всё очень сложно...
брякнул - недозволям! и похерил законы.
і Богдан пропонував полякам Триєдиний союз, і Виговський, а їм все було мало і "не позволям"
"донепозволялись" до Трьох поділів і Катині
вы блин не хорошие люди, очень любите "забывать" свои преступления против украинцев и других народов, выпячивая свои обиды, которые получили как обратку.
забыли блин объявления - собакам и украинцам вход запрещен?
Отак-то, ляше, друже, брате!
Неситії ксьондзи, магнати
Нас порізнили, розвели,
А ми б і досі так жили.
Подай же руку козакові
І серце чистеє подай!
І знову іменем Христовим
Ми оновим наш тихий рай.
закінчилось тим самим що і з Богданом
я знаю, мой дед из таких был...шляхтич итить)))
Тобто декларація була красива: Спільна Справа, а на справді була гра в одні ворота. Виснажену Тридцятирічною війною Польшу Московія просто добила.
А змогли би зробити релігійну терпимість - це була б конфедерація Речі Посполітой (трьох народів) з протестантською Швецією та наймогутня держава у світі.
Звинувачую дебілів,що обрали наркомана-руйнівника.
Україна ,внаслідок політики Єрмака-Зєлєнского,перетворилася на прокажену країну.Зруйновані всі союзи,налагоджені Порошенком.Зруйновані цілеспрямовано.
Добре про цю тенденцію написав Чорновіл.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1477367342627790&id=100010636159003
И теперь решим за пару лет?
Пацификация украинцев- не слышал?
Сотрудничество Армии Крайовой с немцами и большевиками против УПА- не слышал?
Источник: https://censor.net/ru/n3284574
Как неся такое он собирается что-то решать. И это первое лицо государства, а не какой-то одиозный второстепенный депутат-националист.