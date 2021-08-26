Президент Польщі Дуда: Наші відносини з Україною історично складні. Проблеми в них потрібно вирішувати

Президент Польщі Дуда вважає, що складні питання в польсько-українських відносинах потрібно вирішувати так само, як колись з Німеччиною.

Про це він заявив в ефірі TVP Info, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".

"Волинський злочин, вбивства поляків і вся справа, пов'язана з Другою світовою війною та після Другої світової війни. Шкода, яку завдали нам українці, була величезною, її важко описати. Але українці також мають різні претензії до нас, тому це взаємна проблема. Ми повинні її вирішити. Так, як колись ця проблема була вирішена з Німеччиною, і ця дружба, і співпраця були можливі, незважаючи на те, що історія запам'ятовується і трактується як своєрідне нагадування, щоб це більше ніколи не повторилося. Так само ми будемо тут прагнути до цього", - сказав Дуда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський запропонував Дуді разом боротися проти "Північного потоку-2"

Він додав, що "в цьому контексті ми не маємо забувати, що живемо сьогодні, і що майбутнє попереду, - справи наших дітей, справи наших онуків".