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Новини За кордоном
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Росія (47133) ТБ (278) Навальний (573)

"Найбільш божевільне": Навальний розповів, що у в'язниці його змушують дивитися російське держТБ і патріотичні фільми по 8 годин на день

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Відомий опозиціонер російської влади Олексій Навальний змушений дивитися у в'язниці державне телебачення як психологічне насильство у в'язниці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив виданню The New York Times у своєму першому інтерв'ю після ув'язнення.

"Але, мабуть, найбільш божевільне - це примус до перегляду російського державного телебачення і обраних пропагандистських фільмів понад вісім годин на день, у межах програми, яку влада називає "просвітницькою", вона замінила каторжні роботи для політв'язнів", - йдеться в інтерв'ю.

За словами Навального, читати, писати або робити що-небудь ще заборонено під час перегляду фільмів і передач. Якщо ув'язнений засинає, охоронці його будять.

"Ми дивимося фільми про Велику вітчизняну війну або про те, як одного разу, 40 років тому, наші спортсмени перемогли американців або канадців", - зазначив опозиціонер.

Він також додав, що "все організовано так, що я перебуваю під максимальним наглядом 24 години на добу".

Також читайте: Навальний хотів, щоб його затримали, - Путін

Раніше повідомлялося, що Навальний перебуває в колонії суворого режиму в Покрові, за 100 км на схід від Москви. Його заарештували в січні після повернення в Росію з лікування в Німеччині. Він був отруєний нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Західні спецслужби з високим ступенем ймовірності оцінили, що співробітники ФСБ отруїли дисидента, проте Кремль заперечує отруєння Навального і стверджує, що його тюремний вирок не має політичного характеру.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+23
Підожди, вони ще "Сватів" не "крутили".
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26.08.2021 07:26
+14
"Найбільш божевільне": Навальний розповів, що у в'язниці його змушують дивитися російське держТБ і патріотичні фільми по 8 годин на день - Цензор.НЕТ 8628
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26.08.2021 08:48
+8
Навальний давно сам на неонацистські марші ходив?
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26.08.2021 07:14
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Навальний давно сам на неонацистські марші ходив?
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26.08.2021 07:14 Відповісти
Есть промывка мозгов, а есть - деликатно выражаясь, - загрязнение.
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26.08.2021 07:19 Відповісти
Підожди, вони ще "Сватів" не "крутили".
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26.08.2021 07:26 Відповісти
Это уже пытки.
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26.08.2021 09:45 Відповісти
Це ще якщо "Папіка" добавлять.
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26.08.2021 09:55 Відповісти
А что лес валить лучше...глупость какая то... санаторий, а не зона.. как тяжко смотреть ТВ и фильмы можно смотреть и не видеть можно слушать и не слышать..
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26.08.2021 07:28 Відповісти
Більш-менш розумній освіченій людині важко дивитись те пропагандистське лайно, де в серіалах головні герої кидають репліки на кшталт:
"... не нашего это ума дело. Им там наверху виднее. Наше дело оборону держать....."
"...русские свАих не брАсают...."
"...мы же сАветская сборная...""

Від цього в людини трапляються психічні розлади(якщо подивитись на більшість росіян і частину українців)
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26.08.2021 08:06 Відповісти
А Меркель хороша: то с Навальным встречалась, то с Путиным - и всё нормуль. Никаких угрызений совести.
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26.08.2021 07:47 Відповісти
совість? ха-ха-ха! у політиків поняття "совість" нема; є поняття "доцільність". а щодо таваріща нєбутерброда, то й нехай ковтає своє імпєрскає вєлічіє.
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26.08.2021 08:12 Відповісти
меркель кремлевская ************
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26.08.2021 08:50 Відповісти
Меркель акционер газпрома и наблюдатель от Германии. Официальный.
Неужели это ни о чем не говорит - Германия фашистская страна, как и Рашка.
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26.08.2021 09:46 Відповісти
Целыми днями заключённые не работают, а смотрят телевизор ? Что-то слабо верится. Скорее всего, это в выходные дни такая опция. Или для группы "избранных". Ну а наблюдение и видеофиксация 24 часа в сутки, - это реальная необходимость : пациент известный, случись что - скандал на весь мир...
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26.08.2021 07:58 Відповісти
Якщо щось трапиться. то саме в цей момент "...был сбой в работе АбАрудАвания..." Це ж кацапєтія
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26.08.2021 08:08 Відповісти
Ну смотря, что случится ? Если Навальный получит какую-нибудь бытовую травму, то никакого сбоя в работе оборудования не будет. А неправомерно применять к нему физическое воздействие строго запрещено.
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26.08.2021 08:24 Відповісти
Бытовая проникающая рана в область груди. 33 раза. Или, вот, ещё человек сидит на скамейке и захлебывается собственной рвотой. Так захлебывается, что патологоанатом пишет в результатах вскрытия про пять переломов ребер. Бывает. Российские реалии. Там и не в тюрьмах всякая дичь творится, а что говорить про закрытые зоны.
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26.08.2021 11:24 Відповісти
а с бутылки овальному вставать не разрешают 24/7? или все же изредка разрешают?
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26.08.2021 08:14 Відповісти
Ну сто там Алексей бутербродов накушался?
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26.08.2021 08:37 Відповісти
Горите в аду кривавые чекисты. Лучше демократические пытки в Гуантанамо!
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26.08.2021 08:46 Відповісти
Ха, сравнили кацапоблогера и отборных террористов в Гуантанамо.
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26.08.2021 09:14 Відповісти
Зачем амерам ловить кого попало и везти на Кубу? Ясно что у всех кто там, рыльце в пушку.
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26.08.2021 09:24 Відповісти
Вот когда, при очередном теракте, пострадает кто то из твоих родных, тогда и расскажешь о правильных и неправильных пытках)
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26.08.2021 13:16 Відповісти
Там повно людей, яким роками не висувають звинувачень. А при Бушові з Рамсфельдом до них ще й тортури застосовували. Є навіть художній фільм "Мавританець", заснований на справжній історії вязня Гуантанамо.
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26.08.2021 09:48 Відповісти
Я даже знаю за кого вы голосовали в 19-м году, посмотрев настоящую историю Голобородька)))
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26.08.2021 13:18 Відповісти
ну і за кого я голосував у 2019-му?
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26.08.2021 14:04 Відповісти
"Найбільш божевільне": Навальний розповів, що у в'язниці його змушують дивитися російське держТБ і патріотичні фільми по 8 годин на день - Цензор.НЕТ 8628
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26.08.2021 08:48 Відповісти
Тепер зрозуміло хто був прототипом Альонушки.
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26.08.2021 09:56 Відповісти
Бог шельму метит. Я дивуюся, гібридна війна, мета " один нарот" і такий персонаж. Дійсно " один нарот"
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26.08.2021 10:48 Відповісти
Ну вот, проговорился Леха. Сидит в тюрьме и от нечего делать телик смотрит.
Это он типа боролся с коррупцией в рашке, потом его типа отравили, и типа посадили.
А выйдет- сразу в президенты.
Навальный это законспирированный х-ло новая версия, такой же как и старый х-ло.
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26.08.2021 09:21 Відповісти
Я все жду, когда он на выборы зарегистрируется. Пора бы. Подготовка к выборам идеальная. Сиделец, страдалец, дважды отравленный - идеальная оппозиция. Насчёт президента - вряд ли. Выборы в президенты нескоро.
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02.09.2021 06:29 Відповісти
І шо? Тепер кожного дня Навального переконують, що "кримнаш"? Так він і сам в цьому переконаний, а тепер буде ще переконаніше. Зомбоящик на московії то є головне джерело "знань". Руссо-Зомбо апокаліпсис. Не інакше, як москалі з ЧК-НКВД-КГБ-ФСБ передивились американський фільм Стенлі Кубрика - "Заводной апельсин" та вирішили взяти собі на озброєння цю методику зомбування.
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26.08.2021 09:37 Відповісти
Оруэлл сегодня.
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26.08.2021 10:26 Відповісти
про крым ему два раза в день
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26.08.2021 10:45 Відповісти
Он же при смерти был - а сейчас ничего, живчиком уже. Интересно, да?
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26.08.2021 10:49 Відповісти
ага, очень, не хочешь оказаться на его месте?
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26.08.2021 11:05 Відповісти
Нет, спасибо, у меня на империализм аллергия.
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28.08.2021 16:53 Відповісти
Бедняга...
Лично я не раз пытался смотреть зобоящик - больше десяти минут ни разу не выдержал.
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26.08.2021 10:51 Відповісти
против Навального пишет лахта и полезные кремлю идийоты.
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26.08.2021 20:57 Відповісти
А чё, Навальному не комфортно смотреть патриотические фильмы?

Особый душевный комфорт создаёт "Проводница" на украинской железной дороге. Два сезона на https://kinotochka.co/16751-provodnica-2-sezon-2021.html
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01.09.2021 15:39 Відповісти
Видите, даже Навальный смотрит сериалы, а лучшие среди них на https://russkieseriali.net/, без глупой рекламы.
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17.01.2022 18:11 Відповісти
 
 