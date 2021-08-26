"Найбільш божевільне": Навальний розповів, що у в'язниці його змушують дивитися російське держТБ і патріотичні фільми по 8 годин на день
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Відомий опозиціонер російської влади Олексій Навальний змушений дивитися у в'язниці державне телебачення як психологічне насильство у в'язниці.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив виданню The New York Times у своєму першому інтерв'ю після ув'язнення.
"Але, мабуть, найбільш божевільне - це примус до перегляду російського державного телебачення і обраних пропагандистських фільмів понад вісім годин на день, у межах програми, яку влада називає "просвітницькою", вона замінила каторжні роботи для політв'язнів", - йдеться в інтерв'ю.
За словами Навального, читати, писати або робити що-небудь ще заборонено під час перегляду фільмів і передач. Якщо ув'язнений засинає, охоронці його будять.
"Ми дивимося фільми про Велику вітчизняну війну або про те, як одного разу, 40 років тому, наші спортсмени перемогли американців або канадців", - зазначив опозиціонер.
Він також додав, що "все організовано так, що я перебуваю під максимальним наглядом 24 години на добу".
Раніше повідомлялося, що Навальний перебуває в колонії суворого режиму в Покрові, за 100 км на схід від Москви. Його заарештували в січні після повернення в Росію з лікування в Німеччині. Він був отруєний нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Західні спецслужби з високим ступенем ймовірності оцінили, що співробітники ФСБ отруїли дисидента, проте Кремль заперечує отруєння Навального і стверджує, що його тюремний вирок не має політичного характеру.
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"... не нашего это ума дело. Им там наверху виднее. Наше дело оборону держать....."
"...русские свАих не брАсают...."
"...мы же сАветская сборная...""
Від цього в людини трапляються психічні розлади(якщо подивитись на більшість росіян і частину українців)
Неужели это ни о чем не говорит - Германия фашистская страна, как и Рашка.
Это он типа боролся с коррупцией в рашке, потом его типа отравили, и типа посадили.
А выйдет- сразу в президенты.
Навальный это законспирированный х-ло новая версия, такой же как и старый х-ло.
Лично я не раз пытался смотреть зобоящик - больше десяти минут ни разу не выдержал.
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