Ворожий БПЛА "Орлан-10" перетинав лінію розмежування на Донбасі. За добу - п'ять порушень "тиші", бойових втрат немає, - Міноборони

За минулу добу, 25 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, поблизу Новолуганського російські найманці двічі обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Неподалік Травневого ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

У напрямку Катеринівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також з великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

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"На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат серед українських військових немає", - йдеться в повідомленні.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 26 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в Міноборони.