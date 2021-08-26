Ворожий БПЛА "Орлан-10" перетинав лінію розмежування на Донбасі. За добу - п'ять порушень "тиші", бойових втрат немає, - Міноборони
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За минулу добу, 25 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Так, поблизу Новолуганського російські найманці двічі обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Неподалік Травневого ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
У напрямку Катеринівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також з великокаліберних кулеметів.
Крім того, на Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
"На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Бойових втрат серед українських військових немає", - йдеться в повідомленні.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.
Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 26 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в Міноборони.
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Президент Украины подтвердил получение вооруженными силами страны противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin. Петр Порошенко объявил об этом вечером 30 апреля. По его словам, получение нового оружия "значительно укрепило" боеспособность армии и безопасность государства.
И где хоть один случай использования?
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=sCBike0oy34