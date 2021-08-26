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безпілотник (2075) обстріл (20960) Донбас (21733) операція Об'єднаних сил (4158)

Ворожий БПЛА "Орлан-10" перетинав лінію розмежування на Донбасі. За добу - п'ять порушень "тиші", бойових втрат немає, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Ворожий БПЛА

За минулу добу, 25 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, поблизу Новолуганського російські найманці двічі обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Неподалік Травневого ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

У напрямку Катеринівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також з великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

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"На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат серед українських військових немає", - йдеться в повідомленні.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 26 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в Міноборони.

Автор: Наталя Джума
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Як за%?ав цей дєцкий сад - "наблюдали пролет, пересекал, пролетал, обнаружили". Начальника ППО сухопутних на мило. Ну збивати нічим або задорого, а де вундервафлі на котрих вже розпиляли мільярди, усякі РЕБи і "новітня електромагнітна зброя"
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26.08.2021 08:04 Відповісти
А що може зробити "начальник ППО", коли є наказ Главкома - проста пєрєстать стрєлять?!!!
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26.08.2021 11:48 Відповісти
І що завадило дати команду на його ліквідацію? Любов фельдмаршала до фуйлових очей?
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26.08.2021 10:14 Відповісти
Пролетал- это все-равно,что зашел-посмотрел.А завтра прилетит снаряд.Наши околовоенные говоруны какбы даже красуются своей дуростью.
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26.08.2021 10:59 Відповісти
Пересек- разведал- ждите мин и обстрелов. Надо сбивать . При порохе был огонь на упреждение. По факту перемирия нет уже давно . Есть белые дорожки в ноздрях и мир в очке *****.
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26.08.2021 11:24 Відповісти
ишак, а где там наши Байрактары? был бы в Украине президент на должности, уже бы расхерячили всю эту ****...ту в хлам, как азербайджанцы.
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26.08.2021 14:08 Відповісти
Порошенко не использовал полученное от США оружие, даже мобильный госпиталь за миллионы долларов подаренный не развернул. Что ты от актера дешевого шоу хочешь?
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26.08.2021 14:47 Відповісти
ты ударился об телевизор, или он упал тебе на голову? =не использовал полученное от США оружие. какое оружие Украина получила от США? автомобили, радары, системы связи. все использовалось. где должен быть мобильный госпиталь, на передовой, 10 км, 50, 100??? до Днепра и Запора 200.
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26.08.2021 16:32 Відповісти
Вы идиотами рождаетесь или читать не умеете?
Президент Украины подтвердил получение вооруженными силами страны противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin. Петр Порошенко объявил об этом вечером 30 апреля. По его словам, получение нового оружия "значительно укрепило" боеспособность армии и безопасность государства.



И где хоть один случай использования?
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26.08.2021 18:59 Відповісти
ты, задрот тупорылый! на какой помойке тебя быдло откопали! военная техника и вооружение, разницу понимаешь, лох. у Турции ядерное оружие, которое находится на складах под контролем США. Украине дали на определенных условиях, может таких же.
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26.08.2021 20:23 Відповісти
Вот почему Украину нельзя победить
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=sCBike0oy34
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26.08.2021 14:56 Відповісти
І що, ніхто в того орлана не зміг поцілити, чи він занєсьон в нашу красную (тепер, мабуть, вже зєльоную) кнігу? Ворожий БПЛА "Орлан-10" перетинав лінію розмежування на Донбасі. За добу - п'ять порушень "тиші", бойових втрат немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 1349
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26.08.2021 19:56 Відповісти
 
 