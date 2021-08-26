Представництво ВООЗ залишається в Афганістані, але медичні матеріали закінчуються: уже використано 70% з "недоторканного запасу"

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що продовжує працювати в Афганістані, але її запаси медичних матеріалів закінчуються.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

ВООЗ заявляє, що чисельність її персоналу в Афганістані становить 700 осіб, які працюють у всіх 34 провінціях країни. Навіть у світлі останніх подій і наступу руху "Талібан" представництво ВООЗ не має наміру залишати країну і просить міжнародну спільноту про підтримку.

"Наразі представники намагаються домогтися дозволу на доставку в Афганістан 500 тонн медичних матеріалів: вантаж застряг у Дубаї, оскільки кабульський аеропорт не приймає комерційні рейси", - повідомив журналістам регіональний директор ВООЗ із надзвичайних ситуацій Річард Бреннан, чиї слова цитує сайт організації.

Він висловив сподівання на те, що найближчими днями ситуація зрушить з мертвої точки.

"Ми ведемо переговори з урядами трьох-чотирьох країн", - заявив представник ВООЗ, але відмовився уточнити, з якими саме.

За словами Бреннана, і після доставки допомоги в Кабул доведеться вирішувати безліч складних проблем, включно з сортуванням і розподілом матеріалів у країні.

За інформацією голови відділу менеджменту, в регіональному офісі ВООЗ Рани Хаджі, зараз багато афганських медичних установ працюють, проте запаси необхідних матеріалів закінчуються.

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"В Афганістані вже використані 70 відсотків матеріалів з "недоторканного запасу", який зазвичай створюють у будь-якій країні на випадок надзвичайних ситуацій. Тих що на складі, вистачить на тиждень, нам потрібно терміново поповнити запаси медичних матеріалів і обладнання", - попередила вона.

За даними ВООЗ, представники руху "Талібан", які опікуються питаннями охорони здоров'я, не чинять тиск на медпрацівників і закликають їх повернутися на робочі місця. Однак багато жінок серед медперсоналу не поспішають повертатися, а деякі у світлі ситуації, що виникла, вирішили звільнитися.

ВООЗ також повідомляє, що в Афганістані зростає кількість інфікованих COVID-19. Експерти побоюються, що на тлі масових переселень вірус поширюватиметься ще швидше. При цьому масштаби тестування на COVID-19 порівняно з минулим тижнем скоротилися на 80 відсотків, тому справжній стан справ оцінити складно.

Вакцини отримали лише п'ять відсотків афганців - це близько двох мільйонів людей. ВООЗ і її партнери в країні намагаються зміцнити заходи з виявлення інфікованих і вакцинації переселенців, вимушених покинути свої будинки.