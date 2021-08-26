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Російська влада знає, хто стоїть за кібератаками і де вони перебувають, - Байден

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Російська влада знає, хто стоїть за кібератаками і де вони перебувають, - Байден
Фото: CNN

Президент США Джо Байден заявив, що у влади РФ є дані про кібератаки із застосуванням вірусів-вимагачів, а також про хакерів, які стоять за ними.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру, про це він заявив під час наради з кібербезпеки.

За словами Байдена, Росія знає, хто стоїть за масштабними кібератаками, а також про їхнє місцеперебування.

"У мене був саміт з Володимиром Путіним, і я дав зрозуміти, що ми чекаємо, що вони притягнуть їх до відповіді, бо вони знають, де вони і хто вони", - сказав Байден.

Як повідомлялося раніше, російські хакери, які були причетні до масштабної кампанії кібершпигунства SolarWinds, у 2020 році зламали поштові скриньки одних з найвідоміших американських федеральних прокурорів.

У Мін'юсті США стверджують, що йдеться про 80% акаунтів електронної пошти Microsoft, якими користуються співробітники чотирьох адвокатських контор США в Нью-Йорку. За даними Мін'юсту, хакери зламали облікові записи як мінімум одного працівника у 27 офісах прокуратури.

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Зокрема, до цього переліку потрапили офіси в Лос-Анджелесі, Маямі та Вашингтоні, а у двох округах Нью-Йорка, які зазнали кібератаки, працюють одні з найвідоміших прокурорів країни, пише агентство.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Мокші вибрешуться. А підписанням закону орду не перемогти.
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26.08.2021 08:16
+5
Російська влада знає, хто стоїть за кібератаками і де вони перебувають, - Байден - Цензор.НЕТ 7118 Російська влада знає, хто стоїть за кібератаками і де вони перебувають, - Байден - Цензор.НЕТ 1137
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26.08.2021 08:29
+5
Вы можете себе представить ситуацию когда какая то группа айтишников в России зарабатывает миллионы $$$ на вымогательствах, ворует информацию с федеральных агентств и при этом не делится с ФСБ??? Это смешно.
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26.08.2021 08:33
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Зе. вчора забив цвях у кришку труни росіянський історії - підписавши закон що Україна спадкоємець Київської Русі та її історії та рахувати це все з часу заснування Київа, тому так волають на болотах тому що їх історії кінець. 360 років брехні закінчились.
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26.08.2021 07:59 Відповісти
Мокші вибрешуться. А підписанням закону орду не перемогти.
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26.08.2021 08:16 Відповісти
Таки цвяхи може забивати тільки людина котра ніколи не читала історії України.
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26.08.2021 08:34 Відповісти
Звісно , російська влада знає хто стоїть за кібератаками в США , тому що іх очолює ФСБ росіі і особисто путлер ! )
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26.08.2021 08:03 Відповісти
Х-ло даёт лично указания к этим атакам и оплачивают их. Надеюсь , Байден понимает это.
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26.08.2021 08:22 Відповісти
Російська влада знає, хто стоїть за кібератаками і де вони перебувають, - Байден - Цензор.НЕТ 7118 Російська влада знає, хто стоїть за кібератаками і де вони перебувають, - Байден - Цензор.НЕТ 1137
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26.08.2021 08:29 Відповісти
Блеать,да сама засрашка это и делает. Это есть коллективное зло. Кто-то пояснит это старому дураку?
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26.08.2021 08:29 Відповісти
этому комуняке походу только черви могильные допомогут, если конечно не кремируют.
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26.08.2021 10:14 Відповісти
Так введи живительных санкций ещё, идиот, что ты с ними панькаешься
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26.08.2021 08:30 Відповісти
Вы можете себе представить ситуацию когда какая то группа айтишников в России зарабатывает миллионы $$$ на вымогательствах, ворует информацию с федеральных агентств и при этом не делится с ФСБ??? Это смешно.
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26.08.2021 08:33 Відповісти
ага, это всё Навальный, теперь он в тюрьме, ее переживайте
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26.08.2021 08:34 Відповісти
Російська влада знає, хто стоїть за кібератаками і де вони перебувають, - Байден - Цензор.НЕТ 127
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26.08.2021 08:37 Відповісти
Нужно срочно созвать саммит и посмотреть в глаза Тупину! Это реально помогает!😁😁😁😁
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26.08.2021 08:46 Відповісти
Так може пора вже по сусалам давати, як в свій час поступив Рейган. А потім вже не добавляти "ніжками Буша".
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26.08.2021 09:13 Відповісти
Проснулся белодомовец,они не только знают,они ими командуют.
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26.08.2021 09:29 Відповісти
Опозорился в Афганистане и опять за свое. Миллионы вирусных атак по всему миру каждый день происходит.
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26.08.2021 09:34 Відповісти
"У меня был саммит с Владимиром Путиным, и я дал понять, что мы ждем, что они привлекут их к ответу, потому что они знают, где они и кто они", - сказал Байден.

Ну прям капитан Очевидность. Російська влада знає, хто стоїть за кібератаками і де вони перебувають, - Байден - Цензор.НЕТ 6859
И что же, по его мнению хулио сам себя привлекать к ответу будет? ))
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26.08.2021 10:18 Відповісти
Грёбаный пустомеля, обама-2, де-факто холуй путлера. Російська влада знає, хто стоїть за кібератаками і де вони перебувають, - Байден - Цензор.НЕТ 3336
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26.08.2021 10:56 Відповісти
 
 