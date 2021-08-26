В Україні за добу від COVID-19 померли 45 осіб, зафіксовано 1581 новий випадок зараження, 1269 осіб одужали

Станом на ранок четверга, 26 серпня, в Україні зафіксовано 1581 новий випадок захворювання на коронавірус COVID-19, одужали 1269 осіб, померли 45.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України у Facebook.

"За добу 25 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1581 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 104, медпрацівників – 38)", - йдеться в повідомленні.

Також за минулу добу госпіталізовано – 464 особи, летальних випадків – 45, одужали – 1269 осіб.

За добу протестовано: методом ПЛР - 23120 осіб, методом ІФА - 7427 осіб, експрес-тестами - 21 880 осіб.

У відомстві зазначили, що за весь час пандемії в Україні захворіли - 2 278 171 особа, одужали - 2 203 429 осіб, летальних випадків - 53 566; проведено ПЛР-тестів - 11 880 472.

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За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (264), Донецькій (161), Одеській (119), Харківській (105) та Луганській (93) областях.

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Нагадаємо, напередодні, 25 серпня повідомлялося про 727 нових випадків інфікування і 20 летальних випадків.