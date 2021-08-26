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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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Санкції через окупацію Криму встановлюють "червоні лінії" для Росії, - президентка Естонії Кальюлайд

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Санкції через окупацію Криму встановлюють

На думку президентки Естонії Керсті Кальюлайд, міжнародне співтовариство в кримському питанні продемонструвало більш скоординовану позицію, ніж під час конфлікту в Грузії. Всі кроки щодо Росії мають свій ефект.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Крим.Реалії".

Президентка Естонії вважає, що запроваджені санкції допомагають позначити "червоні лінії", які не дозволять у подальшому анексувати території інших держав.

"Усі кроки, які ми робимо, однозначно допомагають – принаймні, дають зрозуміти, що вільний світ, який керується певними правилами, не вдаватиме, що все гаразд. Після війни в Грузії у мене було відчуття, що, можливо, наша поведінка створила хибне уявлення, що немає нічого поганого в тому, щоб застосовувати свою силу щодо сусідів. Цього разу, на мій погляд, міжнародна спільнота діяла злагодженіше, демонструвала скоординованішу позицію", – сказала Кальюлайд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентка Естонії про членство України в НАТО: Неясно, коли це стане можливим, потрібно спочатку дочекатися повороту історії

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
За все эти годы они научились с этими санкциями жить, а многие, я уверен - обходить их. Нужны другие рычаги давления. Например отключить от swift. Но кто же это сделает ... Все довольны тем что они обеспокоены.
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26.08.2021 08:44
+3
Ну теперь подождем конфликта в Эстонии или где-то в Прибалтике что б посмотреть на какие-то красные линии.
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26.08.2021 08:49
+3
Поварота истории ))
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26.08.2021 09:06
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Эстония правильное государство, это радует
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26.08.2021 08:42 Відповісти
За все эти годы они научились с этими санкциями жить, а многие, я уверен - обходить их. Нужны другие рычаги давления. Например отключить от swift. Но кто же это сделает ... Все довольны тем что они обеспокоены.
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26.08.2021 08:44 Відповісти
Ну теперь подождем конфликта в Эстонии или где-то в Прибалтике что б посмотреть на какие-то красные линии.
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26.08.2021 08:49 Відповісти
Поварота истории ))
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26.08.2021 09:06 Відповісти
Санкції через окупацію Криму встановлюють "червоні лінії" для Росії, - президентка Естонії Кальюлайд - Цензор.НЕТ 5863 Санкції через окупацію Криму встановлюють "червоні лінії" для Росії, - президентка Естонії Кальюлайд - Цензор.НЕТ 1188
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26.08.2021 09:10 Відповісти
Как всегда внезапного, но всегда повторяющего историю.
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26.08.2021 09:29 Відповісти
Если оттяпают пол Эстонии проведем очередную линию и выразим озабоченность. Если больше половины, то глубокую. Да русне на эти линии наcрать.
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26.08.2021 09:14 Відповісти
Кальюлайд - это тот, кто запретил эстонцам инвестировать в Украину?
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26.08.2021 09:29 Відповісти
Не "тот" а "та"
И не запретила, просто не советует после некоторых случаев обмана
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26.08.2021 10:06 Відповісти
Ще вона була юна революціонерка, в знак протесту у школі погано вчила російську мову. Хоча онуки зараз ходять до російськомовної школи, вивчають рюзкей езык.
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26.08.2021 10:42 Відповісти
https://uainfo.org/blognews/1629964353-ayder-muzhdabaev-kersti-peretelefonuy-putinu-i-zabud.html Вот все ответы на закидоны президента Эстонии Санкції через окупацію Криму встановлюють "червоні лінії" для Росії, - президентка Естонії Кальюлайд - Цензор.НЕТ 3372
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26.08.2021 11:26 Відповісти
 
 