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Новий спалах коронавірусу очікується в Україні у вересні-жовтні, - прогноз експертів у сфері охорони здоров'я

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Новий спалах коронавірусу очікується в Україні у вересні-жовтні, - прогноз експертів у сфері охорони здоров'я

Співзасновник Українського центру охорони здоров'я (UHC) Павло Ковтонюк допускає, що сплеск епідемії можливий або вже у вересні, або трохи пізніше - в жовтні-листопаді. У МОЗ оперують схожими прогнозами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін вважає, що епідемія в країні розвивається за сценарієм 2020 року. За його оцінкою, сплеск заражень можливий приблизно в жовтні-листопаді. Хоча міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко днями заявив, що найбільше зростання випадків "ковіда" очікується в зимовий період.

"Попри те, що країна все ще залишається в "зеленій "зоні, вже є перевищення рівня захворюваності в деяких областях. МОЗ очікує пікові навантаження приблизно в жовтні. Деякі вчені прогнозують сплеск на вересень-жовтень. Дані ЄС і ВООЗ збігаються з цими термінами", - розповів виданню глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

За його словами, влада в цілому і МОЗ зокрема готуються до того, що значне погіршення ситуації піде вже у вересні-жовтні.

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Топ коментарі
+11
Новая вспышка коронавируса запланирована в Украине ...
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26.08.2021 09:28
+8
За те коронавірус переміг сезонні ОРВІ і грипп. Я таких слів уже півтора роки не зустрічав у ЗМІ
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26.08.2021 09:14
+7
Новая вспышка коронавируса ожидается в Украине в сентябре-октябре, - прогноз экспертов в сфере здравоохранения - Цензор.НЕТ 468
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26.08.2021 08:58
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Трусковецких єкспертов????
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26.08.2021 08:50 Відповісти
Новая вспышка коронавируса ожидается в Украине в сентябре-октябре, - прогноз экспертов в сфере здравоохранения - Цензор.НЕТ 3241 Новая вспышка коронавируса ожидается в Украине в сентябре-октябре, - прогноз экспертов в сфере здравоохранения - Цензор.НЕТ 6631
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26.08.2021 08:54 Відповісти
Нужно успеть должникам свет отключить перед новым лохдауном
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26.08.2021 08:56 Відповісти
Новая вспышка коронавируса ожидается в Украине в сентябре-октябре, - прогноз экспертов в сфере здравоохранения - Цензор.НЕТ 468
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26.08.2021 08:58 Відповісти
Данунаф, не может біть! Вот прям как обьічньій сезонньій грипп?
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26.08.2021 08:57 Відповісти
"Испанка" поначалу тоже казалась обычным сезонным гриппом.. А оказалась и необычным и не сезонным.
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26.08.2021 11:21 Відповісти
Опять эксперды
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26.08.2021 08:58 Відповісти
За те коронавірус переміг сезонні ОРВІ і грипп. Я таких слів уже півтора роки не зустрічав у ЗМІ
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26.08.2021 09:14 Відповісти
они вместе действуют
но на грипп тупо перестали обращать внимание
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26.08.2021 09:28 Відповісти
да, по сценарию годичной давности, но со сдвигом на примерно месяц раньше
поэтому карантин будет не с 15 октября, а с конца сентября
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26.08.2021 09:27 Відповісти
Как раз после того, как распространят заразу беснующиеся в Умани хасиды
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26.08.2021 09:43 Відповісти
Новая вспышка коронавируса запланирована в Украине ...
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26.08.2021 09:28 Відповісти
Жаль, что ожидают только вспышку вируса и уже никто не ждёт вспышки экономики как в было в Польше.
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26.08.2021 09:58 Відповісти
у нас вспышек экономики не бывает... у нас только затухания...
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26.08.2021 10:42 Відповісти
Так это и понятно - после стольких то шумных вечеринок и мероприятий...
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26.08.2021 10:41 Відповісти
Посмотрим что будет через две недели после МАССОВОГО празднования без элементарной
предосторожности и потери инстинкта САМОСОХРАНЕНИЯ
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26.08.2021 10:44 Відповісти
 
 