Новий спалах коронавірусу очікується в Україні у вересні-жовтні, - прогноз експертів у сфері охорони здоров'я

Співзасновник Українського центру охорони здоров'я (UHC) Павло Ковтонюк допускає, що сплеск епідемії можливий або вже у вересні, або трохи пізніше - в жовтні-листопаді. У МОЗ оперують схожими прогнозами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін вважає, що епідемія в країні розвивається за сценарієм 2020 року. За його оцінкою, сплеск заражень можливий приблизно в жовтні-листопаді. Хоча міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко днями заявив, що найбільше зростання випадків "ковіда" очікується в зимовий період.

"Попри те, що країна все ще залишається в "зеленій "зоні, вже є перевищення рівня захворюваності в деяких областях. МОЗ очікує пікові навантаження приблизно в жовтні. Деякі вчені прогнозують сплеск на вересень-жовтень. Дані ЄС і ВООЗ збігаються з цими термінами", - розповів виданню глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

За його словами, влада в цілому і МОЗ зокрема готуються до того, що значне погіршення ситуації піде вже у вересні-жовтні.

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