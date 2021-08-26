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"Кримська платформа" зможе перетворитися на міжнародну організацію типу ОБСЄ, ПАРЄ і НАТО, - "слуга народу" Потураєв

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Підтримка України з боку міжнародного співтовариства в деокупації Криму залишається міцною і високою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив нардеп "Слуги народу" Микита Потураєв в матеріалі "Кримська платформа: помірний успіх чи стратегічний прорив України?".

"Треба пам’ятати, що за резолюцію, що засуджувала окупацію Криму, в ООН голосувало близько 100 держав. Тобто якщо сьогодні ми мали в Києві більше ніж 40 – це є дуже добре і свідчить про те, що насправді підтримка України в деокупації Криму залишається міцною і високою. Навіть попри тиск, який Росія чинила як на ті держави, які прислала свої делегації, так і на ті держави, які через тиск з боку Росії не змогли приєднатися", - підкреслив парламентарій.

За словами Потураєва, порядок денний було обрано абсолютно правильно.

"Як і те, що за підсумками першої частини було прийнято рішення створити три виміри Кримської платформи: це дає підстави очікувати, що Кримська платформа зможе перетворитися на міжнародну організацію. Адже саме таким чином були побудовані й інші міжнародні організацій на кшталт ОБСЄ, ПАРЄ, НАТО. Ці організації також мають три виміри", - пояснив він.

Детальніше читайте в матеріалі "Кримська платформа: помірний успіх чи стратегічний прорив України?".

Читайте також: Нам не прийнятна позиція Туреччини, озвучена на "Кримській платформі". Будемо роз'яснювати колегам, - Пєсков
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Топ коментарі
+10
скоро нічєво нє будєт: ні ООН, ні ОБСЄ, ні НАТО...
будєт одна сплошная "Кримская платформа"!
і на чолі - найвеличніший лідер нашої епохи!
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26.08.2021 09:38
+7
И Остапа понесло...
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26.08.2021 09:28
+6
Крымская платформа и преЗедента может заменить - любая платформа, даже ж/д, умнее и порядочнее зе!
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26.08.2021 09:36
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"Крымская платформа" сможет превратиться в международную организацию по типу ОБСЕ, ПАСЕ и НАТО, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 910
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26.08.2021 09:28 Відповісти
И Остапа понесло...
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26.08.2021 09:28 Відповісти
точно идиот!)).....в ютубе на пике эту платформу смотрело 712 человек......и не тысяч....а штук!
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26.08.2021 10:07 Відповісти
Нью Васюки будет
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26.08.2021 09:32 Відповісти
Як би ви карету в гарбуз не перетворили.
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26.08.2021 09:33 Відповісти
Буде КВН на новий лад.
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26.08.2021 09:34 Відповісти
Даешь межгалактическую платформу! "Крымская платформа" сможет превратиться в международную организацию по типу ОБСЕ, ПАСЕ и НАТО, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 1853
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26.08.2021 09:35 Відповісти
И без кацапов !!!

Кацапы были соорганизаторами ОБСЕ , ООН - чтобы засадить там своих КГБшников и проталкивать свои интересы.
А ТУТ без них народ собрался😀😀😀то-то скабеева скоро от жёлчи захлебнётся
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26.08.2021 09:35 Відповісти
Кримська платформа - це Будапештський меморандум 2.0.
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26.08.2021 09:36 Відповісти
После БМ все эти ОБСЕ, пасе, ООН, НАТО крымская платформа. Посидели потрындел и ничего не изменилось и в таком качестве не изменится.
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26.08.2021 09:46 Відповісти
Крымская платформа и преЗедента может заменить - любая платформа, даже ж/д, умнее и порядочнее зе!
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26.08.2021 09:36 Відповісти
идиот
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26.08.2021 09:37 Відповісти
скоро нічєво нє будєт: ні ООН, ні ОБСЄ, ні НАТО...
будєт одна сплошная "Кримская платформа"!
і на чолі - найвеличніший лідер нашої епохи!
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26.08.2021 09:38 Відповісти
Понятно!Опять будут одни ОЗАБОЧЕЕОСТИ и очень глубокие тоже!
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26.08.2021 09:42 Відповісти
Господин Потураев, а что на данный момент родила Крымская платформа? Какой результат?Потратили несколько миллионов гривен на тусовку и что?Где эта мышь, которую должна была родить гора?
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26.08.2021 09:46 Відповісти
ви вже дерева почали садити?
під особистий контроль Зе-чучело взяло?
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26.08.2021 09:51 Відповісти
"Кримська платформа" зможе перетворитися на міжнародну організацію типу ОБСЄ, ПАРЄ і НАТО, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 3101
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26.08.2021 09:57 Відповісти
Президент Украины проинформировал премьер-министра Израиля об саммите Крымской платформы и пригласил Израиль присоединиться к декларации, подписанной по его результатам. В ответ глава израильского правительства поздравил Украину с юбилеем, что в переводе с ближневосточного означает Хрен вам а не моя подпись .На что Зеленский ответил, что украинцы (!) благодарны за такое проявление солидарности со стороны Израиля и пригласил Беннета в Украину.Что в переводе на украинский означает Тихо утёрся после плевка.
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26.08.2021 10:01 Відповісти
Канабіс
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26.08.2021 10:04 Відповісти
Дурень думкою багатіє.
Как и все ЗЕбильное скоро уйдет в небытие...
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26.08.2021 10:05 Відповісти
Дурень думкою богатіє.
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26.08.2021 10:33 Відповісти
... а потом и в межгалактический шахматный турнир.
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26.08.2021 11:16 Відповісти
"Кримська платформа" зможе перетворитися на міжнародну організацію типу ОБСЄ, ПАРЄ і НАТО, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 5665
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26.08.2021 11:34 Відповісти
Потураев совсем зебилов за идиотов держит???
Порох в ООН собрал голоса 100 стран (при мощном противодействии кацапни), а вы собрали только 40 из них---и это УСПЕХ????
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27.08.2021 01:07 Відповісти
 
 