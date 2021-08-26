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Новини Політика України
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Єлизавета Ясько (79) Кримська платформа (314)

В межах "Кримської платформи" проводитимуться зустрічі з питань енергетики та економіки, - "слуга народу" Ясько

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В межах

Стосовно практичних досягнень, то першою користю "Кримської платформи" стала дуже нервова реакція Росії.

Про це повідомила нардепка "Слуги народу" Єлизавета Ясько, сказано в матеріалі Цензор.НЕТ "Кримська платформа: помірний успіх чи стратегічний прорив України?".

"Друга користь: Міжнародне співтовариство приїхало сюди - і це дуже практично. Це зовсім не те, якби вони десь собі сиділи по своїх країнах. Ні, вони приїхали сюди - і на рівні міністрів досить серйозно було представлено багато країн. Певну користь ми отримали практично в кожній галузі", - пояснила парламентарій.

За словами Ясько, на даний момент відомо, що буде створено офіс підтримки "Кримської платформи".

"Як часто відбуватимуться такі великі системні зустрічі, як саміт - поки невідомо, але загалом такі зустрічі на різних рівнях - наприклад, з енергетики, дипломатії економічних питань - будуть плануватися. Але це вже залежить від людей, які приїхали, і від нашої сторони. Не знаю, чи буде це з періодичністю раз на рік", - додала нардепка.

Думки інших політиків і дипломатів про "Кримську платформу" читайте тут.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Кримська платформа" зможе перетворитися на міжнародну організацію типу ОБСЄ, ПАРЄ і НАТО, - "слуга народу" Потураєв
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Топ коментарі
+4
замечательный тост © кино

а можно еще по вопросам урожайности рапса встретиться
и по вопросу качества косметики "мэри кей"
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26.08.2021 10:21
+3
Опять Ясько вылезла , работу в ПАСЕ она завалила . Теперь хремль проучил ей завалить крымскую платформу 😀😀😀
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26.08.2021 10:21
+2
P.S. но билеты станут дороже
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26.08.2021 10:25
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Ираиль послал Зеленского с его саммитом по известному адресу. Это означает что политика Израиля в отношении Украины остаётся прежней-пророссийской.
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26.08.2021 10:18 Відповісти
А может раша изнутри скупила Израиль ?
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26.08.2021 10:22 Відповісти
Может. Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям.
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26.08.2021 10:26 Відповісти
Украине надо отменить пенсии израильским пенсионерам. Пусть Россия платит пенсионерам уезжающим на ПМЖ в Израиль по 2000 дол в месяц.
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26.08.2021 10:36 Відповісти
"Как часто будут происходить такие большие системные встречи, как саммит - пока неизвестно, но в целом такие встречи на разных уровнях - например, по энергетике, дипломатии экономических вопросов - будут планироваться."

Так это Крымская платформа или платформа обо всем что угодно? Или сделали представление и все, концерт окончен?
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26.08.2021 10:21 Відповісти
Так квартал95 же не только концерты устраивает,они и кино снимают,и мультики рисуют..будет ещё веселее
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26.08.2021 10:24 Відповісти
P.S. но билеты станут дороже
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26.08.2021 10:25 Відповісти
Опять Ясько вылезла , работу в ПАСЕ она завалила . Теперь хремль проучил ей завалить крымскую платформу 😀😀😀
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26.08.2021 10:21 Відповісти
замечательный тост © кино

а можно еще по вопросам урожайности рапса встретиться
и по вопросу качества косметики "мэри кей"
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26.08.2021 10:21 Відповісти
Любовница саакашвили уже пришла в себя после "трагедии" как Михо её кинул?!
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26.08.2021 10:26 Відповісти
ещё одна корабельная сосна В межах "Кримської платформи" проводитимуться зустрічі з питань енергетики та економіки, - "слуга народу" Ясько - Цензор.НЕТ 1137
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26.08.2021 10:31 Відповісти
Кароче, зелень створила ще один КВН.
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26.08.2021 10:35 Відповісти
Цитируешь Скабееву? И почему я не удивлён? В межах "Кримської платформи" проводитимуться зустрічі з питань енергетики та економіки, - "слуга народу" Ясько - Цензор.НЕТ 5668
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26.08.2021 11:02 Відповісти
Компании четырех стран-участниц "Крымской платформы" - Германии, Люксембурга, Бельгии и Австрии работают в оккупированном Крыму. С кем будем обсуждать вопросы экономики?
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26.08.2021 11:18 Відповісти
 
 