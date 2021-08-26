В межах "Кримської платформи" проводитимуться зустрічі з питань енергетики та економіки, - "слуга народу" Ясько

Стосовно практичних досягнень, то першою користю "Кримської платформи" стала дуже нервова реакція Росії.

Про це повідомила нардепка "Слуги народу" Єлизавета Ясько, сказано в матеріалі Цензор.НЕТ "Кримська платформа: помірний успіх чи стратегічний прорив України?".

"Друга користь: Міжнародне співтовариство приїхало сюди - і це дуже практично. Це зовсім не те, якби вони десь собі сиділи по своїх країнах. Ні, вони приїхали сюди - і на рівні міністрів досить серйозно було представлено багато країн. Певну користь ми отримали практично в кожній галузі", - пояснила парламентарій.

За словами Ясько, на даний момент відомо, що буде створено офіс підтримки "Кримської платформи".

"Як часто відбуватимуться такі великі системні зустрічі, як саміт - поки невідомо, але загалом такі зустрічі на різних рівнях - наприклад, з енергетики, дипломатії економічних питань - будуть плануватися. Але це вже залежить від людей, які приїхали, і від нашої сторони. Не знаю, чи буде це з періодичністю раз на рік", - додала нардепка.

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