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Крим (12753) окупація (5818) Ющенко (3938) Донбас (21733)

План окупації Криму і війни на Донбасі готувався в Кремлі. Це не було рішенням одного дня у відповідь на протести, - Ющенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

План окупації Криму і війни на Донбасі готувався в Кремлі. Це не було рішенням одного дня у відповідь на протести, - Ющенко

Третій президент України Віктор Ющенко вважає, що Росія готувалася до окупації Криму та війни на Донбасі, сіючи зневагу до всього українського. Агресія проти України не була відповіддю на протести чи інші процеси в нашій країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив відповідаючи на запитання "Української правди" з нагоди 30 років Незалежності України.

"Причина анексії Криму і війни на Донбасі знаходиться в Кремлі. Я не думаю, що це було рішенням одного дня, якоюсь відповіддю на ті процеси, які почалися в Україні. Очевидно, що такі речі вимагають підготовки і плану. І цей план реалізовувався не лише в Росії, її силових органах чи армії. Цей план втілювався і в Україні не один рік. Ця причина політична, історична, ідеологічна", - вважає Ющенко.

За словами Ющенка, в політиці треба бути далекоглядним, і розуміти, що "такі плани починаються з поширення ідей про один народ, з серіалів, масового кіна, російської попси".

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"Це все інструменти, які мають зсередини відкривати ворота вторгнення на територію країни. І це росіянам успішно вдалося. В певних областях, які мають геополітичне значення найбільше для Росії, і де вони дуже добре засіяли зневагу до всього українського", – додав колишній президент.

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Топ коментарі
+22
А хіба зелень не сіє зневагу до всього українського. Пазл на диво вписується в політику *****.
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26.08.2021 10:07
+21
У нас 73% ідіотів. Тому і пояснює.
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26.08.2021 10:09
+13
Розумним людям це пояснювати не треба.
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26.08.2021 10:05
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Капитан Очевидность
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26.08.2021 10:04 Відповісти
Чукча не читатель?
Ющенко отвечал на прямой вопрос Укр.правды "- Що стало причиною анексії Криму та війни на Донбасі?"
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26.08.2021 10:10 Відповісти
"Якби я був таким розумним, як Ющ потом". Розпродував армійські арсенали, ніфіга не зробив для зміцнення армії, підіграв на виборах Зекові. А тепер в єксперди записався. Возити його в лайновозці по всій УКраїні з Кравчуком і Кучмою. І щоб лайна було по самі вуха.
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26.08.2021 10:15 Відповісти
Вот уж действительно ни отнять ни прибавить к этому тексту больше нечего. В топ.
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26.08.2021 10:26 Відповісти
КАК СВИДЕТЕЛЬ В 2001-2002 ГОДАХ бывавший в Крыму и не просто туристом а по делам был в Совете Министров АРК Крым Минюсте отдел кадров вставал на учет на конкурс должность судьи на севере Крыма любой суд так вот судьи были переведены Кучмой из Донецка и Луганска в 70-80% исчислении по кадрам.. милиция и СБУ и прокуратура от 50 до 80% по кадрам была переведена из Донецка и Луганска не знаю умышленно или нет но Кучма уже помогал (вопрос в ином по недомыслию или так совпало или согласованно и синхронно...) Путину в будущей оккупации Крыма... это было повторяю задолго до Оранжевой революции и Первого Майдана и прихода во власть Януковича... и тем более Ющенко...Такие свидетели как я их тысячи их м6ного и они ждут типа Нюрнбергского трибунала в отношении провластных лиц косвенно или прямо уничтожавших государственность Украины стоило Ющенко Заикнуться Алексию Предстоятелю РПЦ о том что пора снимать Анафему Мазепа мы потом из документов и Томоса узнали что анафема была наложена РПЦ именно не с религиозных а политических требований Петра 1 чтобы не дай Бог не состоялось ГОСУДАРСТВО УКРАИНЫ записанная в Манифестах Мазепы и парафированных Мазепой И королём Швеции Карлом 12...где впервые прописано именно--ГОСУДАРСТВО УКРАИНА.. а то что на улицах Симферополя в поездах бригад крымского формирования все ллди бубнели открыто (не понимаю почему молчало СБУ??!)понятно почему??!! и витал у всех вопрос утверждение и Когда же нас Крым заберет к себе Россия???!!! и это повторяю в 2001-2002 годах думаю уничтожение Украины ее захват начался Рашкой сразу после объявления декларации о независимости Украины в 1991 году уже тогда Бурбулис пригрозил впервые Украине атомными ракетами и что мы поднимем в Крыму бунт из матросов ЧФ если вы не оставите России военно морскую и военные базы в Крыму как РОССИЙСКИЕ уже тогда в 1991 году могла состоятся война между Россией и Украиной как независимыми государствами... вопрос войны тлел с 1991 года.... и не в связи с Майданом и выгнали Януковича ублюдка и типа Бандера и мова.. Вова Зеленский ты бы пацан Историю почитал бы Украины современную-- а не нес ахинею вложенную тебе вместо мозга Путиным в бошку...
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26.08.2021 10:46 Відповісти
два дебила это сила, добавить больше нечего
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26.08.2021 10:52 Відповісти
Розумним людям це пояснювати не треба.
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26.08.2021 10:05 Відповісти
У нас 73% ідіотів. Тому і пояснює.
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26.08.2021 10:09 Відповісти
А хіба зелень не сіє зневагу до всього українського. Пазл на диво вписується в політику *****.
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26.08.2021 10:07 Відповісти
Что-то за пять лет каденции Ющенка не наблюдалось тотальной борьбы с кацапским влиянием. Даже наоборот. А,ну да-не давали развернуться,негодяи. Ну теперь-то можно втирать всё что угодно.
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26.08.2021 10:08 Відповісти
Не говори дурниць. До Ющенка ми тут взагалі жили в малоросійській парадигмі. При Ющенко почали арештовувати рос. шпигунів, змінилося телебачення, відкрили правду про геноцид укр. народу. Ющенко виявив солідарність з Грузією, і коли рос. армія буда на підступах до Тбілісі прилетів в Грузію разом із президентами Литви, Польщі, Естонії та прем'єр-міністр Латвії.
При Ющенку Україна стала ставати українською.
Але "мудрий нарід" замість нього обрав Януковича
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26.08.2021 14:21 Відповісти
Прозрел спустя годы...
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26.08.2021 10:09 Відповісти
Капитан Очевидность
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26.08.2021 10:09 Відповісти
Цей план йому озвучило уйло під час його першого візиту до Москви... Після якого він багато чого робив за вказівками з кремля у тому числі допоміг другому Віті стати президентом.
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26.08.2021 10:09 Відповісти
Да, да, и еще раз да. Только почему он этот план прошляпил????? ..сидя возле ульев???
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26.08.2021 10:10 Відповісти
План окупації Криму і війни на Донбасі готувався в Кремлі. Це не було рішенням одного дня у відповідь на протести, - Ющенко - Цензор.НЕТ 1651
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26.08.2021 10:13 Відповісти
Ющенко, давай вспомним, что начала генерировать пропаганда при тебе. Российский флот - вон из Крыма. НАТО - ТАК, В Крыму будут корабли НАТО. Не имея ни боеспособной армии, ни мотивации, ты начал давить на врага. Итог твоего горлопанства и попытки вступать в НАТО - 14 тыс убитых украинцев, оккупация 7% территории. Будь ты проклят вместе со своим кентом УРКОЙ Януковичем, которому ты вылизывал комфортное место и сделал его президентом.
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26.08.2021 10:15 Відповісти
какая его сегодня пчела укусила ? План окупації Криму і війни на Донбасі готувався в Кремлі. Це не було рішенням одного дня у відповідь на протести, - Ющенко - Цензор.НЕТ 2272
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26.08.2021 10:19 Відповісти
Воронежская
План окупації Криму і війни на Донбасі готувався в Кремлі. Це не було рішенням одного дня у відповідь на протести, - Ющенко - Цензор.НЕТ 5098
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26.08.2021 10:25 Відповісти
а ты зачем кресло просиживал???, что б нам все это рассказывать???
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26.08.2021 10:19 Відповісти
Вылезла иуда гниломордая.
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26.08.2021 10:24 Відповісти
да ты тоже не за один день слил Украину рыгоаналам. или у тебя все проще было, чем у *****, одним днем все решил?
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26.08.2021 10:25 Відповісти
Що за ахінея? "Мудрий нарід" обрав Партію регіонів, а не Ющенко. Взагалі, у завжди "мудрого народа" цікава звичка, звинувачувати у своїх гріхах когось.
Ну, а як же іще, нарід ніколи не помиляється План окупації Криму і війни на Донбасі готувався в Кремлі. Це не було рішенням одного дня у відповідь на протести, - Ющенко - Цензор.НЕТ 2296 , ні коли за комуністів голосує, ні коли, за ригів з яником, ні коли за блазня. Він завжди вважає себе мудрим, навіть тоді коли на граблі наступає. І у мене складається таке враження, що ті граблі у нього повністю розум відбили План окупації Криму і війни на Донбасі готувався в Кремлі. Це не було рішенням одного дня у відповідь на протести, - Ющенко - Цензор.НЕТ 8163
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26.08.2021 14:29 Відповісти
Ну вот как мы 7 лет жили и не пришли к такому умозаключению? План окупації Криму і війни на Донбасі готувався в Кремлі. Це не було рішенням одного дня у відповідь на протести, - Ющенко - Цензор.НЕТ 4963 Пчёла, ну ты совсем на приколе? Твоё присутствие на посту президента никто не заметил, исчезни и сейчас!
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26.08.2021 10:34 Відповісти
Все, что он сказал правда.Обрабатывали даже баптистов, для которых примером был Турчинов. Вплоть до того, что Антихрист-это ЕС и НАТО, а Путин будет править всем миром. У меня сестра верующая, но очень умная женщина. Пришлось провести с ней небольшую беседу. Это был май 2014
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26.08.2021 11:41 Відповісти
План окупації Криму і війни на Донбасі готувався в Кремлі. Це не було рішенням одного дня у відповідь на протести, - Ющенко - Цензор.НЕТ 6563План окупації Криму і війни на Донбасі готувався в Кремлі. Це не було рішенням одного дня у відповідь на протести, - Ющенко - Цензор.НЕТ 4956....План окупації Криму і війни на Донбасі готувався в Кремлі. Це не було рішенням одного дня у відповідь на протести, - Ющенко - Цензор.НЕТ 3386
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26.08.2021 10:37 Відповісти
покидьки й досі продовжують "кусати" українського Президента, бо нічого іншого не вміють.
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26.08.2021 10:37 Відповісти
А сексотам малоросійським ( та мовою окупанта не подобаються вислови проукраїнського президента !)
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26.08.2021 10:39 Відповісти
Ющенко поднял поддержку вступления в НАТО с 14% до ~30%,которая при Януковиче вернулась опять к 15%.
Порошенко и путин подняли желание украинцев быть ПРИНЯТЫМИ в НАТО до 60%.
ЗЕрмак опустил до 40%
Все,что нужно знать о разнице между ДЕЛОМ и звездобольством.
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26.08.2021 10:42 Відповісти
Печалька в том, что тогдашний глава СБУ (Пастор) сам даже слушать ничего не хотел, пока не поменяли на более вменяемого - Наливая. Но далее сам Ющер уже не хотел даже читать доклады от Наливая. Вот так и профукали
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26.08.2021 12:24 Відповісти
"Пастор" был протеже Тимошенко. Тогда пришедшие к власти решили на должности ставить не специалистов, а функционеров своих партий. "Пастор" один из примеров. Он чистый партийный функционер со времен СССР и больше никаких профессий не имеет.
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26.08.2021 12:47 Відповісти
Да, знаю, именно так и было
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26.08.2021 14:12 Відповісти
И еще. И вот такой "специалист" в 2014 году стал и.о. президента. Ото и результат имеем.
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26.08.2021 12:51 Відповісти
ото шо они там засеяли,пора вытравить огнем и железом
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26.08.2021 12:12 Відповісти
Кремль готовился, но это не значит, что это было неотвратимо. Хутин был готов давно, но он ждал зацепку оправдания своим грязным действиям, которая оправдала бы его действия перед собственными избирателями и перед некоторыми, не совсем правильными, гражданами Украины. Очень долго ждал, но дождался. А мог и не дождаться.
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26.08.2021 13:59 Відповісти
Вітя, а то ми без тебе не знали...😕
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26.08.2021 14:27 Відповісти
Всегда легко тявкать на беушных президентов. Хотелось бы посмотреть на местных тявкалов на их месте в то время. Думаю стирального порошку бы не хватило портки отмывать.
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26.08.2021 14:42 Відповісти
"Я не думаю, что это было решением одного дня" - я просто взял ярд денег за назначение Яныка премьером - и ушел пасти пчёл! План окупації Криму і війни на Донбасі готувався в Кремлі. Це не було рішенням одного дня у відповідь на протести, - Ющенко - Цензор.НЕТ 2891
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26.08.2021 16:33 Відповісти
а зеленский распространил фейк и даже спрашивал у Порошенко почему до сих пор война... 73% дебилов ему поверили
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26.08.2021 18:11 Відповісти
План окупації Криму і війни на Донбасі готувався в Кремлі. Це не було рішенням одного дня у відповідь на протести, - Ющенко - Цензор.НЕТ 6230
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26.08.2021 20:03 Відповісти
Ющенка поддержал майдан 2005. Не за его заслуги, а надежды. Я и сам тогда выходил и кричал: "Ющенко". Но он ничего не выполнил. Надурил народ. Еще и Юльку протащил за собой в большую политику. А юлька еще и намного хуже самого Ющенка. Очень хитрая.
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26.08.2021 20:47 Відповісти
 
 