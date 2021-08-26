План окупації Криму і війни на Донбасі готувався в Кремлі. Це не було рішенням одного дня у відповідь на протести, - Ющенко
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Третій президент України Віктор Ющенко вважає, що Росія готувалася до окупації Криму та війни на Донбасі, сіючи зневагу до всього українського. Агресія проти України не була відповіддю на протести чи інші процеси в нашій країні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив відповідаючи на запитання "Української правди" з нагоди 30 років Незалежності України.
"Причина анексії Криму і війни на Донбасі знаходиться в Кремлі. Я не думаю, що це було рішенням одного дня, якоюсь відповіддю на ті процеси, які почалися в Україні. Очевидно, що такі речі вимагають підготовки і плану. І цей план реалізовувався не лише в Росії, її силових органах чи армії. Цей план втілювався і в Україні не один рік. Ця причина політична, історична, ідеологічна", - вважає Ющенко.
За словами Ющенка, в політиці треба бути далекоглядним, і розуміти, що "такі плани починаються з поширення ідей про один народ, з серіалів, масового кіна, російської попси".
"Це все інструменти, які мають зсередини відкривати ворота вторгнення на територію країни. І це росіянам успішно вдалося. В певних областях, які мають геополітичне значення найбільше для Росії, і де вони дуже добре засіяли зневагу до всього українського", – додав колишній президент.
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