Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 214,7 млн, жертв - понад 4,4 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 26 серпня у світі зареєстрували 718 997 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою COVID-19. Померли за добу - 11 299 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 214 771 681 випадок інфікування, з них 718 997 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померло вже 4 477 241 особа, з них 11 299 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 192,1 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.

Україна перебуває на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас, слід зазначити, що Україна займає 70-у позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 22-гу, за летальними випадками - 47-му і 10-ту позицію відповідно.

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