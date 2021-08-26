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Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 214,7 млн, жертв - понад 4,4 млн. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 214,7 млн, жертв - понад 4,4 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 26 серпня у світі зареєстрували 718 997 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою COVID-19. Померли за добу - 11 299 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 214 771 681 випадок інфікування, з них 718 997 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померло вже 4 477 241 особа, з них 11 299 за минулу добу.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 214,7 млн, жертв - понад 4,4 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 192,1 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 214,7 млн, жертв - понад 4,4 млн 02

Україна перебуває на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас, слід зазначити, що Україна займає 70-у позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 22-гу, за летальними випадками - 47-му і 10-ту позицію відповідно.

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Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 214,7 млн, число жертв - более 4,4 млн - Цензор.НЕТ 6209
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26.08.2021 10:15 Відповісти
Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 214,7 млн, число жертв - более 4,4 млн - Цензор.НЕТ 5396
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26.08.2021 10:16 Відповісти
А предусмотрено в тысячу раз больше,отстают черти от графика.
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26.08.2021 10:19 Відповісти
Уже всем ходом болеют люди по второму разу... Не смотря на то что подтверждено переболели ковидом 3-4 месяца назад. Так что сказки о " коллективном иммунитете" можно слить в унитаз. Болеют все, и переболевшие, и вакцинированные и не переболевшие и не вакцинированные. При чем даже даже тяжесть протекания заболевания на второй раз оказывалась сильнее чем первый. А что пели по началу - болеют только старики или хронически больные, дети и здоровые переносят заболевание не заметно для себя, да к осени 2020 мир забудет что подобная болезнь существовала, что достаточно значительной массе переболеть или вакцинироваться ( один, потом стало два, уже три раза) и мир спасен... и многое другое. В общем вывод такой, никто ничего не знает, медицина она работает "на повезет или нет", наука больше занята протиранием штанов , фармацевтика зарабатывание бабла . Ну в общем дела не очень, скажем мягко.
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26.08.2021 10:44 Відповісти
Сказки Андерсена всегда были мрачные. Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 214,7 млн, жертв - понад 4,4 млн - Цензор.НЕТ 159
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26.08.2021 10:47 Відповісти
ну почему же.. Как говорится умрут миллионы, возможно десятки миллионов.. но для человеческой популяции, как вида это сущий пустяк.. Гибель одного это трагедия, гибель миллионов это статистика...
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26.08.2021 10:55 Відповісти
Поки два роки спеціалісти і журналісти всіх мастей істерично малюють жахливої майбутньої смертності ( які так ніколи і не здійснилися, мільйони людей втратили роботу і бізнесів розорилося. За даними ВООЗ лише за 2021 від алкоголю і цигарок померло більше 11 мільйонів. Алко та тютюнова індустрія, як священна корова не зачеплена карантином. Ця історія не про здоров'я людей
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01.09.2021 08:45 Відповісти
 
 