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Новини Політика України
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ВР (11723) Геращенко Ірина (1130) Крим (12753) Росія (47133) Кримська платформа (314)

Рада, по суті, була відсторонена від підготовки і самої дискусії "Кримської платформи", - Ірина Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада, по суті, була відсторонена від підготовки і самої дискусії

Представництво Франції та Німеччини на "Кримській платформі", як країн "нормандської четвірки" є дуже важливим.

Про це заявила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко в матеріалі Цензор.НЕТ "Кримська платформа: помірний успіх чи стратегічний прорив України?".

Нардепка зазначила, що саміт "Кримської плафторми" є дуже важливим.

"Звичайно, хотілося б вищого представництва від Франції, Німеччини, тих країн, які для нас є ключовими в Нормандському форматі. Але, тим не менш, дійсно важливо, що ці країни були представлені – і питання не стільки в представництві, як у наповненні Кримської платформи. Те, що є така ініціатива – ми це всіляко вітаємо. Те, що є підсумковий документ – це також добре", - підкреслила парламентарій.

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Водночас, за словами Геращенко, було 3 теми, до яких було найменше уваги в контексті "Кримської платформи".

"Перша тема – блокада українського морського пароплавства в Керченській протоці і акваторії Азовського моря... Друга тема – це права людини в окупованому Криму і тема заручників. Вона взагалі зникла з порядку денного... І третя важлива тема – те, що Росія готує чергові незаконні вибори у Держдуму на території окупованого Криму.

Оцих тем на саміті мені не вистачало. І останнє: мені здалося, що виступи української влади були більш млявими, ніж заяви наших міжнародних партнерів. Хотілося б більш жорстких і зрозумілих виступів від української влади як організатора цієї платформи", - додала нардепка.

"З огляду на те, що парламент, по суті, був вилучений з підготовки і самої дискусії Кримської платформи, важливим було те, що парламент хоча б послухав цю дискусію – адже там були наші міжнародні партнери... Питання деокупації Криму є спільним завданням всієї політичної еліти України. І на міжнародному рівні ми – тобто монобільшість і опозиція - завжди демонструємо спільну позицію. І було б важливо продемонструвати нашим міжнародним партнерам таку єдність всередині країни", - підсумувала вона.

Погляди і думки про "Кримську платформу" дипломатів і нардепів читайте тут.

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Топ коментарі
+11
Нормальный думающий человек всегда настроен критически.Зеленым этого не понять.Им побольше лести и обожания и чтоб не мешали разводить лохов.
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26.08.2021 10:51
+9
Ющенко вже розказав правду про Францію і Німеччину, а Геращенко продовжує тягнути застарілі тези про "нормандський формат". А по факту це звичайне "а баба яга проти" і намагання примазатись до кримської платформи.
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26.08.2021 10:44
+9
Мадам- здоровий глузд.
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26.08.2021 10:57
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Ющенко вже розказав правду про Францію і Німеччину, а Геращенко продовжує тягнути застарілі тези про "нормандський формат". А по факту це звичайне "а баба яга проти" і намагання примазатись до кримської платформи.
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26.08.2021 10:44 Відповісти
А хто мішав Геращенко зробити саміт "Кримська платформа"
- ще до того, як до влади прийшов Янелох?
Для цього було цілих пять років, свій Президент і своя Рада...
Тодіб ми точно побачили на тому саміті і Меркель и Макрона...
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26.08.2021 11:18 Відповісти
медведчук обиделся б

Рада, по суті, була відсторонена від підготовки і самої дискусії "Кримської платформи", - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 7466
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26.08.2021 11:21 Відповісти
Samozřejmě...
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26.08.2021 11:44 Відповісти
То він вибачився після того як її образив.
Зебня вмикає дурня наче цього не знає.
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26.08.2021 12:02 Відповісти
Зробити ЧТО чтобы ЧТО? очередной раз поговорить ни о чем???
Порох организовывал резолюции ООН и Совбеза, а это ДОКУМЕНТЫ, а не декларация крымской платформы! Куда ее пришьешь???
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27.08.2021 00:50 Відповісти
...Этих тем на саммите мне не хватало.... вечно не довольная мадам , ищущая плохое во всем хорошем , только в этом случае наверно пусть начнет предъявлять свои претензии Мустафе Джемлеву , кстати -однопатийцу по парламенту.
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26.08.2021 10:44 Відповісти
а что, реально есть "что-то хорошее" за более чем 2 года зевласти, нвроду стало легче жить, снизили тарифы, повысили пенсии, снизили цены, улучшили экологию, обеспечили всем необходимым ВСУ, всех вакцинировали, в любой больнице есть все необходимое для лечения короны, есть все необходимое для борьбы с пандемией, перемирие соблюдается, сколько освободили территории Украины от оккупантов, война движется к победному концу и тд, по списку?
"Огласите весь список, пожалуйста"©
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26.08.2021 10:58 Відповісти
Мадам негатив. Рада, по сути, была отстранена от подготовки и самой дискуссии "Крымской платформы", - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 6460
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26.08.2021 10:47 Відповісти
Мадам- здоровий глузд.
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26.08.2021 10:57 Відповісти
И что в этом фото из здравого смысла?

Рада, по суті, була відсторонена від підготовки і самої дискусії "Кримської платформи", - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 7991
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26.08.2021 11:28 Відповісти
Тільки зебіли не знають контекст цього фото.
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26.08.2021 12:04 Відповісти
Нормальный думающий человек всегда настроен критически.Зеленым этого не понять.Им побольше лести и обожания и чтоб не мешали разводить лохов.
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26.08.2021 10:51 Відповісти
Рада, по суті, була відсторонена від підготовки і самої дискусії "Кримської платформи", - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 3381
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26.08.2021 10:56 Відповісти
Редакция! Исправьте предложение - "Первая тема - блокада украинского морского пароходства в Керченском проливе и акватории" на "блокада украинского морского судоходства в Керченском проливе"
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26.08.2021 10:56 Відповісти
Она права. Саммит прошел без особого интереса как украинцев, так и граждан других стран. Очередное разгильдяйство и фиаско "зеленой" власти, несмотря на все усилия Кулебы и еще нескольких вменяемых людей...
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26.08.2021 11:01 Відповісти
Так там ничего и не было. Пустая болтовня за исключением того факта, что никто не признает Крым российским. Но никто не прекратит торговать с Россией. Все это было и так известно и без платформы. Ну Машка немного полаяла, да лошадка копытами искру высекла. И все. Очередной тупой пиар тупого криворожского клоуна .
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26.08.2021 11:06 Відповісти
И попадалово нам в кругленькую сумму )
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26.08.2021 11:17 Відповісти
Обиделась Ира - не пустили выгулять платья, себя показать... так можно выпасть из тусовки... Не выпадай из кадра, Ира!
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26.08.2021 11:15 Відповісти
Що ти несеш , про які плаття йдеться , не соромно перед жінкою !
Де ви твльки такі недорозвинуті боти беретеся ?
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26.08.2021 11:18 Відповісти
Не пустили Іру і тому вона і каже: "Рада, по сути, была отстранена от подготовки и самой дискуссии "Крымской платформы". На словах ніби за Раду абідно, а насправді за себе рідну і дорогу... Що зробиш - ДЕПУТАТ: на словах ніби за народ, а насправді за себе! P.S. Ви, Amber, таки бот/інформаційна тітушка: ховаєтесь за псевдо Amber і нападаєте на автора коментаря, який вказує своє ім'я, прізвище/ПІБ, переходячи на *********** "А хто ти такий". Це ж солідне видання, а не стіни огорожі, чи туалета на якому пишуть... ********...
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26.08.2021 12:27 Відповісти
Обошли иришку, как так , она обиделась, губы надула.
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26.08.2021 11:20 Відповісти
Сначала будут пиариться лучшие из лучших, просто надо дождаться своей очереди.
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26.08.2021 12:58 Відповісти
5 лет не хватило.....
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26.08.2021 14:30 Відповісти
 
 