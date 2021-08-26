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Джекпот Powerball досяг позначки в $ 322 мільйони, і він може стати вашим вже цієї суботи! Реклама

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

В останній раз джекпот лотереї Powerball був виграний у червні 2021 року. За минулий відтоді час призовий фонд зріс до неймовірної позначки в $ 322 млн, або 8,4 мільярда гривень!

Powerball здавна розігрує приголомшливі призи, але всесвітню популярність лотерея здобула в початку 2016-го, коли на кону виявився воістину вражаючий джекпот, який перевищив півтора мільярда доларів. Цей приз викликав неймовірний ажіотаж по всьому світу, який тільки зростав з кожним переходом призу, поки, нарешті, 16 січня 3 гравцям не вдалося зірвати приз у $ 1,586 мільярда.

Але як таке могло статися, можливо, запитаєте ви, адже Powerball - це американська лотерея, білети на яку продаються тільки на території США ... Невже величезна кількість народу приїхали до США тільки для того, щоб купити білет? Зовсім ні. Абсолютна більшість іноземців купили свої білети онлайн, скористалися послугами таких сервісів, як TheLotter.net.

Джекпот Powerball досяг позначки в $ 322 мільйони, і він може стати вашим вже цієї суботи! 01

Найближчий тираж, в якому буде розіграно 322 мільйони доларів, відбудеться цієї суботи, 28 серпня. Ви можете придбати офіційні лотерейні білети через сертифікований сайт TheLotter.net

"Припускаю, що наші користувачі з усього світу зараз починають планувати, які будинки і автомобілі вони зможуть купити, в які подорожі вони зможуть відправитися, після того, як виграють неймовірний лотерейний приз у $ 322 мільйони", - додає представник спец-служби theLotter.net, Адріан Коореманс.

  • Джекпот Powerball досяг $ 322 млн.
  • Для вашої зручності, сервіс запустив спецсайт theLotter.net, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить всього одне поле, за мінімальною ціною в € 4,22!
  • Перебуваючи в Україні, ви можете офіційно взяти участь у тиражі!

Ось як це працює

"Як свідчать правила лотереї Powerball, вам не потрібно бути американським громадянином або резидентом, щоб брати участь в американських лотереях", - пояснює Коореманс. "Використовуючи онлайн лотерейний сервіс theLotter.net, ви можете брати участь у тиражах лотереї Powerball США з офіційними білетами".

Грати в лотерею онлайн на сайті theLotter просто:

"Після того, як ви оформите замовлення на офіційні лотерейні білети Powerball, наші місцеві агенти в США куплять їх від вашого імені", - каже Коореманс. Вам залишиться лише дочекатися результатів тиражу. Якщо вам пощастить виграти, сервіс надішле вам відповідне повідомлення.

Що відбувається, коли нерезидент США виграє в Powerball?

Якщо вам пощастить, і ви виграєте один із другорядних призів лотереї, він автоматично буде переведений на ваш баланс на сайті, як тільки лотерейний оператор переведе гроші. Щоб отримати джекпот або інший особливо великий приз, вам доведеться особисто приїхати в США, де представник сервісу theLotter зустрінеться з вами і передасть вам ваш фізичний білет.

Чи траплялося таке? Неодноразово. Хоча жодному гравцю сервісу ще не пощастило зірвати джекпот Powerball, його клієнти не раз вигравали другий приз, а також джекпоти інших американських лотерей, включно із $ 30 млн в Лото Флориди і $ 6,4 млн в Орегон-Мегабакс.

Джекпот Powerball досяг позначки в $ 322 мільйони, і він може стати вашим вже цієї суботи! 02

theLotter - це не тільки Powerball. На сайті ви знайдете більше 45 лотерей, зокрема Mega Millions, які розігрують завтра - $ 288 млн - і провідні європейські лотереї, з призами в десятки і сотні мільйонів євро. Зайдіть на сайт сервісу сьогодні і забезпечте свою участь у найбільших тиражах світу. Ми сподіваємося, що вам пощастить!

Новина публікується на правах реклами

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Налетай лохи!...у кого дела плохи...
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26.08.2021 11:25
+3
Это не секрет Полишинеля, все знают, что в лотерею всегда выигрывает только организатор.
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26.08.2021 11:42
+2
Так в РФ уже більше 10 років діє програма переселення ;русскоязичних;, ще й два гектари землі дадуть.
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26.08.2021 13:02
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https://www.youtube.com/watch?v=Ao_fusFlucg Джекпот Powerball достиг отметки в $322 миллиона, и он может стать вашим уже в эту субботу! - Цензор.НЕТ 5889
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26.08.2021 10:49 Відповісти
я навідь знаю хто виграє!,..
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26.08.2021 11:15 Відповісти
Это не секрет Полишинеля, все знают, что в лотерею всегда выигрывает только организатор.
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26.08.2021 11:42 Відповісти
скотыняка ляшко???
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26.08.2021 15:19 Відповісти
ага!...Ви знали!...
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27.08.2021 10:00 Відповісти
Налетай лохи!...у кого дела плохи...
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26.08.2021 11:25 Відповісти
Сорвать бы хоть один процент от этого джекпота, уехал бы с Украины навсегда и даже никогда бы не вспоминал об этом ужасе......
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26.08.2021 11:27 Відповісти
нарасия ждет своих саатечественикав могу оплатить переезд
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26.08.2021 12:28 Відповісти
Так в РФ уже більше 10 років діє програма переселення ;русскоязичних;, ще й два гектари землі дадуть.
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26.08.2021 13:02 Відповісти
Не тролль меня пожалуйста. Я не писал что уехал бы в Кацапстан, будь у меня миллион баксов жил бы припиваючи в той же Чехии, Польше или Болгарии на берегу моря в спокойном городке без войны, ненависти и экономических инициатиив Зе-сопли......
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26.08.2021 13:07 Відповісти
 
 