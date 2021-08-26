Українці, які не мають гаджетів і доступу до інтернету, зможуть отримати послуги в "Дії" в спецмісцях у ЦНАП, - Мінцифри

Українці, які не мають гаджетів або доступу до інтернету, зможуть отримати послуги в "Дії" в спеціально обладнаних місцях у ЦНАП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінцифри.

Зазначається, що в понад 1000 ЦНАП адміністратори не тільки надають держпослуги відвідувачам, а й вчать користуватися порталом "Дія", консультують і допомагають отримати послуги онлайн.

Такі місця є в 612 ЦНАП, 335 віддалених робочих місцях і 57 територіальних підрозділах.

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На думку Мінцифри, такі новації призведуть до того, що: