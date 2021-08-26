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Українці, які не мають гаджетів і доступу до інтернету, зможуть отримати послуги в "Дії" в спецмісцях у ЦНАП, - Мінцифри
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Українці, які не мають гаджетів або доступу до інтернету, зможуть отримати послуги в "Дії" в спеціально обладнаних місцях у ЦНАП.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінцифри.
Зазначається, що в понад 1000 ЦНАП адміністратори не тільки надають держпослуги відвідувачам, а й вчать користуватися порталом "Дія", консультують і допомагають отримати послуги онлайн.
Такі місця є в 612 ЦНАП, 335 віддалених робочих місцях і 57 територіальних підрозділах.
На думку Мінцифри, такі новації призведуть до того, що:
- багато людей в майбутньому зможуть отримувати послуги самостійно;
- всі матимуть рівний доступ до сучасних сервісів;
- зменшиться цифровий розрив між представниками поколінь і жителями різних населених пунктів;
- збережеться час адміністраторів і не буде черг.
Топ коментарі
+11 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар26.08.2021 11:01
+8 Привет
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+6 jklpqrs
показати весь коментар26.08.2021 11:14
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Будь ласка, зачекайте...
(особенно по одиноким и немощным)
(и да...выборы - это второе что приходит на ум из-за зеленовошкиной возни последние два года)
У меня сосед уже третий день крутит башкой перед смартфоном что бы активировать дия подпись и получить ковидный сертификат...😀
Ставиш лайк, - і ти упоро... тьху! - уколотий
Вы пожилым людям специально создаёте стрессовые ситуации, чтобы они быстрее ушли из жизни, таким образом вы решаете еще и проблемы дефицита Пенсионного фонда .... Вы не "слуги народа", ви винищувачі українського народу !!!
Пример цифровизации.
Спортлайф. Ретровилль, Киев.
Непонятно с какого перепугу - изменился пол на карточке супруги с женского на мужской. Перед этим - на некоторое время ее карту переписали на карту сына.
Срок действия абонемента меняется самопроизвольно по желанию спортлайфа.
И это не все проблемы.
Все что надо знать о реальности... цифровизации.