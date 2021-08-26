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Українці, які не мають гаджетів і доступу до інтернету, зможуть отримати послуги в "Дії" в спецмісцях у ЦНАП, - Мінцифри

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Українці, які не мають гаджетів і доступу до інтернету, зможуть отримати послуги в

Українці, які не мають гаджетів або доступу до інтернету, зможуть отримати послуги в "Дії" в спеціально обладнаних місцях у ЦНАП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінцифри.

Зазначається, що в понад 1000 ЦНАП адміністратори не тільки надають держпослуги відвідувачам, а й вчать користуватися порталом "Дія", консультують і допомагають отримати послуги онлайн.

Такі місця є в 612 ЦНАП, 335 віддалених робочих місцях і 57 територіальних підрозділах.

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На думку Мінцифри, такі новації призведуть до того, що:

  • багато людей в майбутньому зможуть отримувати послуги самостійно;
  • всі матимуть рівний доступ до сучасних сервісів;
  • зменшиться цифровий розрив між представниками поколінь і жителями різних населених пунктів;
  • збережеться час адміністраторів і не буде черг.
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Топ коментарі
+11
киберпреступность активируется с удвоенной силой..
(особенно по одиноким и немощным)
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26.08.2021 11:01
+8
Хотел бы я посмотреть на этот цирк...как какой нить чел стоит перед камерой в цнапе и крутит годовой во все мтороны что бы сделать цифровую подпись...😀

У меня сосед уже третий день крутит башкой перед смартфоном что бы активировать дия подпись и получить ковидный сертификат...😀
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26.08.2021 11:07
+6
особенно по потенциальным выборам президента и рады. немощные - просто ничто по сравнению с потенциалом фальсификаций диджитализированных выборов.
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26.08.2021 11:14
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киберпреступность активируется с удвоенной силой..
(особенно по одиноким и немощным)
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26.08.2021 11:01 Відповісти
особенно по потенциальным выборам президента и рады. немощные - просто ничто по сравнению с потенциалом фальсификаций диджитализированных выборов.
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26.08.2021 11:14 Відповісти
просто иногда немощным и одиноким кроме своих квадратных метров больше терять нечего..
(и да...выборы - это второе что приходит на ум из-за зеленовошкиной возни последние два года)
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26.08.2021 11:20 Відповісти
Хотел бы я посмотреть на этот цирк...как какой нить чел стоит перед камерой в цнапе и крутит годовой во все мтороны что бы сделать цифровую подпись...😀

У меня сосед уже третий день крутит башкой перед смартфоном что бы активировать дия подпись и получить ковидный сертификат...😀
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26.08.2021 11:07 Відповісти
Они пусть в села съездят и посмотрят на уровень сельской диджитализации. На старушек с"бабушкофонами".
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26.08.2021 12:07 Відповісти
Так вже Шмаркля додаток розробило - "вакцина в смартфоні"
Ставиш лайк, - і ти упоро... тьху! - уколотий
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26.08.2021 11:11 Відповісти
Научат 70-80 летних людей???? Это будет очередное издевательство над стариками...😡 Они еле "бабафоны" осилили... и для них освоить смартфон - это как полететь в космос ...
Вы пожилым людям специально создаёте стрессовые ситуации, чтобы они быстрее ушли из жизни, таким образом вы решаете еще и проблемы дефицита Пенсионного фонда .... Вы не "слуги народа", ви винищувачі українського народу !!!
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26.08.2021 11:24 Відповісти
Просто Федоров и его клика выполняют заказ найвэлычнишого. Пиар и пиар, а шо там с людьми будет--"какая разница"!
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26.08.2021 11:33 Відповісти
Угу .в пенсионном при мне бабулька искала личный кабинет в который её послали - посмотрите в личном кабинете
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26.08.2021 11:40 Відповісти
Українці, які не мають гаджетів і доступу до інтернету, зможуть отримати послуги в "Дії" в спецмісцях у ЦНАП, - Мінцифри - Цензор.НЕТ 7413
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26.08.2021 11:33 Відповісти
в нем даже зарегится низзя не барыге да и вообще телефон старый нищему не зачем развлечения богатых
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26.08.2021 11:46 Відповісти
Придурки, какие услуги в спецместах в ЦНАПах ? В большинстве украинских сел нет ни одного банкомата. Пенсионеры вынуждены ехать на автобусе 50-100км чтобы обналичить пенсию с ощадбанка. Потом простоять пол-дня в пересувном отделении укрпочты и заплатить за коммуналку.
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26.08.2021 12:00 Відповісти
Этот дебилизм когда-нибудь закончится? Издеваются по полной программе. Для стариков вобще прекрасно! А чё сразу эвтаназию не предложить, чтоб не мучились. А то уже не знают как их до инфаркта довести, чтоб повыздыхали
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26.08.2021 12:26 Відповісти
Угу.
Пример цифровизации.
Спортлайф. Ретровилль, Киев.
Непонятно с какого перепугу - изменился пол на карточке супруги с женского на мужской. Перед этим - на некоторое время ее карту переписали на карту сына.
Срок действия абонемента меняется самопроизвольно по желанию спортлайфа.
И это не все проблемы.

Все что надо знать о реальности... цифровизации.
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26.08.2021 12:42 Відповісти
Що це за українці такі , що немають доступу до гаджетів та інтернету ? У мене два варіанти : "українці" циганського походжіння або наші полярники в Антарктиді .
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26.08.2021 13:22 Відповісти
уявляю які там будуть черги, щоб отримати Зе-1000. А потім знову зростання кількості хворих на COVID
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16.11.2021 09:57 Відповісти
 
 