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Новини Політика України
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арешт (1626) Нацполіція (13917) суд (8032) Шевцов (35) штраф (705) Устінова (110)

На житло нардепки "Голосу" Устінової наклали арешт: Суд вимагає сплатити майже 80 тис. грн компенсації за моральну шкоду слідчому поліції Шевцову

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На житло нардепки

На квартиру нардепки "Голосу" Олександри Устінової наклали арешт, а автомобіль оголосили в розшук, оскільки проти неї були подані позови від заступника Головного слідчого управління поліції Євген Шевцова. Причиною цього стало те, що Устінова сказала, що він не гідний носити звання офіцера.

Про це парламентарка повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"На мою квартиру наклали арешт, а машину оголосили в розшук. Такі собі будні депутата. І якщо що - це не першоквітневий жарт, а новий "привіт" від нашої нової "реформованої" поліції. Все через те, що маю сплатити майже 80 тис. грн компенсації за завдану моральну шкоду цілому заступнику Головного слідчого управління поліції! Пам'ятаєте такого собі Євгена Шевцова - який публічно на своїй сторінці у ФБ обізвав мене всіма можливими епітетами (див. скрини) від "бродячого животного" до "тупой овцы" та багатьох інших епітетів, на що я йому скромно відповіла, що така людина недостойна носити звання офіцера! Так от - після піврічного "розслідування" внутрішня безпека національної поліції сказала, що Женя "ні прі чьом"! То, виявляється, не він писав, бо хтось його ФБ хакнув, ну а потім просто взяв і повернув назад", - йдеться в повідомленні.

За словами Устінової, "образився" Шевцов через те, що вона написала скаргу, щоб перевірили його можливе незаконне збагачення.

Також читайте: Главу Нацполіції Клименка не цікавить, хто і чому подарував дружині слідчого Шевцова майже 600 кв. м в центрі Києва, - адвокат Найєм

"Так от, замість розслідувань внутрішньої безпеки наш реформований поліцейський подав 6 судових позовів проти мене, бо як це так я написала, що така поважна людина не може звання офіцера мати! Про те, що наш найкращий Печерський суд виніс таке рішення, я навіть не знала. Дізналася я про те, що маю заплатити майже 3-місячну зарплату бідному, травмованому такою фразою, заступнику керівника Головного слідчого управління Нацполу на крузаку я з "Дії", де мені прийшло повідомлення про виконавче провадження щодо мене. Прийшло воно в липні, а суд виявляється був у лютому", - пояснила нардепка.

Як повідомлялося, 2 березня 2020 року студія журналістських розслідувань BIHUS.info опублікувала розслідування, яке було присвячено нерухомості дружини Євгена Шевцова - Олени Шевцової-Дегрик. Журналісти з'ясували, що в 2016 році їй було подаровано нежитлове приміщення площею 587 кв. м за адресою: вул. Шота Руставелі, 16, м. Київ. Раніше воно належало бізнесмену Олексію Кікірешка, колишньому президенту футбольного клубу "Арсенал Київ". Але нерухомість була арештована через непогашені банківських кредитів Кікірешку. Потім хакери, зламавши комп'ютери приватних нотаріусів, зняли з нього арешт, після чого воно змінило кількох власників і опинилося у власності сім'ї Шевцових.

Також читайте: Слідчий поліції Шевцов, який публічно образив нардепку "Голосу" Устінову, подав на неї позов про захист честі. ДОКУМЕНТ

На житло нардепки Голосу Устінової наклали арешт: Суд вимагає сплатити майже 80 тис. грн компенсації за моральну шкоду слідчому поліції Шевцову 01
На житло нардепки Голосу Устінової наклали арешт: Суд вимагає сплатити майже 80 тис. грн компенсації за моральну шкоду слідчому поліції Шевцову 02
На житло нардепки Голосу Устінової наклали арешт: Суд вимагає сплатити майже 80 тис. грн компенсації за моральну шкоду слідчому поліції Шевцову 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+52
Почему хакеры, "взломав компютеры частных нотариусов", переписывают имущество только на высокопоставленных ментов?
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26.08.2021 11:36
+38
"Помните некоего Евгения Шевцова - публично на своей странице в ФБ обозвал меня всеми возможными эпитетами от "бродячего животного" до "тупой овцы" и многими другими эпитетами, на что я ему скромно ответила, что такой человек недостоин носить звание офицера!
Так вот - после полугодового "расследования" внутренняя безопасность национальной полиции сказала, что Женя "ни при чем"!
Это оказывается не он писал, потому что кто-то его ФБ хакнул, ну а потом просто взял и вернул назад", - говорится в сообщении."

Источник: https://censor.net/ru/n3284618

Менты "провели розлідування", що їхній пахан не винуватий, то інопланетяни писали образи жінці-депутату. На житло нардепки "Голосу" Устінової наклали арешт: Суд вимагає сплатити майже 80 тис. грн компенсації за моральну шкоду слідчому поліції Шевцову - Цензор.НЕТ 7651
Знає покидьок, що Устінова подала би зустрічний позов і майно мента, якого точно більше, ніж в Устінової, також могло бути заарешованим.
Реформована Аваковим поліція .....
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26.08.2021 11:40
+36
И что не так сказала Устинова что и требовалось доказать На жилье нардепа "Голоса" Устиновой наложили арест: Суд требует оплатить почти 80 тыс. грн компенсации за моральный вред следователю полиции Шевцову - Цензор.НЕТ 3282
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26.08.2021 11:29
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И что не так сказала Устинова что и требовалось доказать На жилье нардепа "Голоса" Устиновой наложили арест: Суд требует оплатить почти 80 тыс. грн компенсации за моральный вред следователю полиции Шевцову - Цензор.НЕТ 3282
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26.08.2021 11:29 Відповісти
Особа, яка як суд при розгляді справи про захист честі і гідності позивача-суб'єкта владних повноважень не враховує положень частини другої статті 31 Закону України "Про інформацію", завдає шкоди авторитету правосуддя та не може обіймати суддівську посаду.

Частина друга статті 31 Закону України "Про інформацію":
"2. Суб'єкти владних повноважень як позивачі у справах про захист честі, гідності та ділової репутації вправі вимагати в судовому порядку лише спростування недостовірної інформації про себе І НЕ МАЮТЬ ПРАВА ВИМАГАТИ ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ (НЕМАЙНОВОЇ) ШКОДИ. Це не позбавляє посадових і службових осіб права на захист честі, гідності та ділової репутації в суді."
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26.08.2021 13:51 Відповісти
при Авакове такого не было ! 🙁
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26.08.2021 11:29 Відповісти
в следующий раз сразу начинай с России кердык 😂

а все остальное - лишнее
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26.08.2021 12:13 Відповісти
Такі в нас слідчі, ні хрена не працюють, тільки хабарі гребуть. А ше тупі як пробки.
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26.08.2021 11:34 Відповісти
Жабогадюкінг !!!!
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26.08.2021 11:35 Відповісти
На жилье нардепа "Голоса" Устиновой наложили арест: Суд требует оплатить почти 80 тыс. грн компенсации за моральный вред следователю полиции Шевцову - Цензор.НЕТ 8320
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26.08.2021 11:36 Відповісти
Маяковского знатно раздуло...
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26.08.2021 21:05 Відповісти
Почему хакеры, "взломав компютеры частных нотариусов", переписывают имущество только на высокопоставленных ментов?
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26.08.2021 11:36 Відповісти
В этом и проявляется их безмерное и не постижимое коварство)))
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26.08.2021 18:06 Відповісти
На житло нардепки "Голосу" Устінової наклали арешт: Суд вимагає сплатити майже 80 тис. грн компенсації за моральну шкоду слідчому поліції Шевцову - Цензор.НЕТ 9249
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26.08.2021 11:37 Відповісти
На житло нардепки "Голосу" Устінової наклали арешт: Суд вимагає сплатити майже 80 тис. грн компенсації за моральну шкоду слідчому поліції Шевцову - Цензор.НЕТ 6789
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26.08.2021 11:39 Відповісти
не, ну притула еще куда ни шло, а агитация вакарчука однозначно будет под девизом "вы будете смеяться, но я опять иду в депутаты!"
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26.08.2021 16:23 Відповісти
и куда ж именно тебе еще не шло Притуло? На житло нардепки "Голосу" Устінової наклали арешт: Суд вимагає сплатити майже 80 тис. грн компенсації за моральну шкоду слідчому поліції Шевцову - Цензор.НЕТ 9063 с его рыговской семейкой и свояком Хомутынником? тестем-донецким застройщиком и тёщей, которая давит джипом женщин и детей! На житло нардепки "Голосу" Устінової наклали арешт: Суд вимагає сплатити майже 80 тис. грн компенсації за моральну шкоду слідчому поліції Шевцову - Цензор.НЕТ 7081
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26.08.2021 16:46 Відповісти
мы на "ты"? ок, максимко, извини, я как-то его генеалогию не очень изучал. вроде помоев не слышно относительно его лично, но за тещу на джипе он, конечно, должен покаяться.
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26.08.2021 16:51 Відповісти
У следователя этого полиции есть мораль и ей можно нанести вред ? Очень интересно…
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26.08.2021 11:37 Відповісти
"Помните некоего Евгения Шевцова - публично на своей странице в ФБ обозвал меня всеми возможными эпитетами от "бродячего животного" до "тупой овцы" и многими другими эпитетами, на что я ему скромно ответила, что такой человек недостоин носить звание офицера!
Так вот - после полугодового "расследования" внутренняя безопасность национальной полиции сказала, что Женя "ни при чем"!
Это оказывается не он писал, потому что кто-то его ФБ хакнул, ну а потом просто взял и вернул назад", - говорится в сообщении."

Источник: https://censor.net/ru/n3284618

Менты "провели розлідування", що їхній пахан не винуватий, то інопланетяни писали образи жінці-депутату. На житло нардепки "Голосу" Устінової наклали арешт: Суд вимагає сплатити майже 80 тис. грн компенсації за моральну шкоду слідчому поліції Шевцову - Цензор.НЕТ 7651
Знає покидьок, що Устінова подала би зустрічний позов і майно мента, якого точно більше, ніж в Устінової, також могло бути заарешованим.
Реформована Аваковим поліція .....
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26.08.2021 11:40 Відповісти
ото й добре...хай і слуги урода скуштують ментовского беспредела
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26.08.2021 11:40 Відповісти
так вона з голосу
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26.08.2021 12:00 Відповісти
Акакаяразница ?
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26.08.2021 12:29 Відповісти
Той Шевцов так бідний страждав, аж 80 тис.
Непоганий такий собі заробіток - лежиш страждаєш, і тут тобі 80 тис. грн. А якщо страждати від 10-ьох, то 800 тис.
От те, що його сторінку у Фейсбуку начебто зламали, він не страждав, чи теж страждав?
Прямо не бравий полісмен, а професійний страждалець
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26.08.2021 11:45 Відповісти
Не дно а дніще...ала будем чекати, коли почнеться. Пям'ять у нас гарна.
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26.08.2021 11:45 Відповісти
хакеры взломали ФБ аккаунт мента, хакеры взломали компьютер нотариусов чтоб продать недвижимость этому менту, зачем нам такие менты которые не могут справится с хакерами?
а вобще это просто ментовский беспредел, как это сейчас происходит с Балашовым, с депутатом Устиновой, и многими другими о которых мы не слышали только из-за их непубличности.
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26.08.2021 11:46 Відповісти
Балашов - українофобська гнида, яка будує будинок у охоронній зоні ЮНЕСКО!
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26.08.2021 12:23 Відповісти
эта українофобська гнида единственная которая предлагает реальный план по выходу оставшегося населения Украины из ж-пы в которой аборигены живут уже как 30 лет
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26.08.2021 12:39 Відповісти
Чомусь справжні економісти так не вважають...
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26.08.2021 12:41 Відповісти
На житло нардепки "Голосу" Устінової наклали арешт: Суд вимагає сплатити майже 80 тис. грн компенсації за моральну шкоду слідчому поліції Шевцову - Цензор.НЕТ 4076
А могли бы послушать справжніх спецов в 1900 году которые боялись электричества и сидеть без электричества, телефона, интернета сейчас На житло нардепки "Голосу" Устінової наклали арешт: Суд вимагає сплатити майже 80 тис. грн компенсації за моральну шкоду слідчому поліції Шевцову - Цензор.НЕТ 6013 .
- кто не рискует тот не пьет шампанского, и продолжает сидеть на пальмах
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26.08.2021 15:53 Відповісти
У пана є хоча б економічна освіта?

До речі, про електрику і балашова - його відео про Теслу прекрасно демонструє його рівень розвитку.)) Чувак реально ТУПИЙ ЯК ДВЕРІ!

А за те, що він про українську мову говорить, його треба виперти звідси назавжди!
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26.08.2021 15:57 Відповісти
«Я знаю, что ничего не знаю» Сократ,
а пан видимо знает все и про всех На житло нардепки "Голосу" Устінової наклали арешт: Суд вимагає сплатити майже 80 тис. грн компенсації за моральну шкоду слідчому поліції Шевцову - Цензор.НЕТ 1008
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26.08.2021 16:58 Відповісти
Пан має червоний диплом магістра кращого універу України...
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26.08.2021 17:06 Відповісти
смысл иметь "червоний диплом магістра кращого універу України" если нигде в мире он не котируется?, абы було?
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26.08.2021 17:12 Відповісти
У вас є такий?
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26.08.2021 23:52 Відповісти
Балашов - популіст, на кшталт зелених. Тільки на роялі не грає.
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26.08.2021 23:51 Відповісти
ну так рискни - отдай все свои деньги Балашову! На житло нардепки "Голосу" Устінової наклали арешт: Суд вимагає сплатити майже 80 тис. грн компенсації за моральну шкоду слідчому поліції Шевцову - Цензор.НЕТ 2772 он за твое здоровье шампанского выпьет! На житло нардепки "Голосу" Устінової наклали арешт: Суд вимагає сплатити майже 80 тис. грн компенсації за моральну шкоду слідчому поліції Шевцову - Цензор.НЕТ 2772 Гена кидает людей по жизни, начиная с ваучерной приватизации, и заканчивая инвесторами своих строек На житло нардепки "Голосу" Устінової наклали арешт: Суд вимагає сплатити майже 80 тис. грн компенсації за моральну шкоду слідчому поліції Шевцову - Цензор.НЕТ 3823
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26.08.2021 16:50 Відповісти
Гы, что по сути поста?
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26.08.2021 16:59 Відповісти
Чувак, навчись спочатку коми у своїх постах розставляти, а потім уже будеш корчити із себе фахівця з економіки! Бісить, коли люмпени вважають, що вони найрозумніші, а самі навіть грамотно писати не вміють!
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26.08.2021 15:22 Відповісти
кроме ком, по сути поста есть что сказать?,
или ты как раз из тех "справжніх економістив", "крепких хозяйственников" и т.п. шушеры?
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26.08.2021 15:56 Відповісти
Як мінімум, я грамотніший? Цікаво, що за утворення у тебе? На житло нардепки "Голосу" Устінової наклали арешт: Суд вимагає сплатити майже 80 тис. грн компенсації за моральну шкоду слідчому поліції Шевцову - Цензор.НЕТ 9779
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26.08.2021 16:20 Відповісти
рад за тебя На житло нардепки "Голосу" Устінової наклали арешт: Суд вимагає сплатити майже 80 тис. грн компенсації за моральну шкоду слідчому поліції Шевцову - Цензор.НЕТ 7567
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26.08.2021 16:48 Відповісти
Так яке утворення, а?)) Просто цікаво...
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26.08.2021 16:54 Відповісти
ты про какое из 3 значений слова утворення спрашиваешь?
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26.08.2021 17:05 Відповісти
Про злоякісне у твоїй голові!
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26.08.2021 17:07 Відповісти
так ты прекрасно и сам об этом знаешь зачем спрашивать? На житло нардепки "Голосу" Устінової наклали арешт: Суд вимагає сплатити майже 80 тис. грн компенсації за моральну шкоду слідчому поліції Шевцову - Цензор.НЕТ 3980
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26.08.2021 17:13 Відповісти
На кацапізм провіряю, бо ти підтримуєш людину, яка ненавидить українську мову!
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26.08.2021 17:14 Відповісти
Сколько политиков - столько реальных планов. Только придя к кормушке эти ребята про свои планы забывают. Умных много. Порядочных мало.
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26.08.2021 16:10 Відповісти
если вчитываться в эти планы то реальных там практически нет и сразу видно, что ребята рвутся к кормушке,
но в Украине не принято читать программы политиков, по этому "маемо то что маемо" Л.Кравчук.
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26.08.2021 17:08 Відповісти
никакой план он не предлагает, не кизди! он мечтает слить всю свою недвигу - и катапультировать в США к сыну и дочке! а пока транслирует кремлевские нарративы одновременно с другими кремлевскими консервами На житло нардепки "Голосу" Устінової наклали арешт: Суд вимагає сплатити майже 80 тис. грн компенсації за моральну шкоду слідчому поліції Шевцову - Цензор.НЕТ 6829
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26.08.2021 16:48 Відповісти
Да ты мысли людей читаешь!
Тебе пора собственный WikiLeaks вести с такими способностями, а не тут с муд-ками общаться. На житло нардепки "Голосу" Устінової наклали арешт: Суд вимагає сплатити майже 80 тис. грн компенсації за моральну шкоду слідчому поліції Шевцову - Цензор.НЕТ 2765
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26.08.2021 17:02 Відповісти
Выход один - пытаться доказать в ЕСПЧ, что ты не "бродячее животное" и не "тупая овца", и ни один адвокат тебе в этом не поможет.
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26.08.2021 12:05 Відповісти
А вот постраждавшим від незаконних дій поліціянтів чомусь повинна платити держава за рахунок платників податків.
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26.08.2021 12:13 Відповісти
Поскудство, которое тянется с 2014. В 2016 подарили квартиру в пол тыщ кв м с явными признаками уголовщины и тишина в мусарне при авакове
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26.08.2021 12:45 Відповісти
має бути подана апеляція, і в судовому засіданні першим питанням взагалі розглядається, чи була Устінова належним чином повідомлена про цей цивільний позов мента. Якщо ні - апеляційний рішення скасовує і направляє до першої інстанції на новий розгляд. Якщо була повідомлена - то, що називається, "поїзд пішов"
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26.08.2021 12:58 Відповісти
Ніт. Якщо вона не була повідомлена, то подається заява про перегляд Заочного рішення. Якщо ж знала про суд, то вже все.
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26.08.2021 22:23 Відповісти
ну дно же. в полиции лежат уголовные дела , не расследованные по 5 лет.
это самое главное следственное управление в упор ничего не замечает.
потому что солидные люди попросили не замечать
а тут на тебе. целая внутренняя безопасность работает.
Устинова молодец , поддерживаю.
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26.08.2021 13:14 Відповісти
Справи Автомайдана під сукном. Хто палив авто учасникам акцій? Більше 7 років пройшло...
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26.08.2021 14:03 Відповісти
Саша Устинова - адекватная и прямая, а ахвицер шевцов - типичное мелочное д.е.р.ь.м.о., чмошник))) Саша справится, не сомневаюсь - а ты, пыль лагерная, уйдешь в небытие
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26.08.2021 13:19 Відповісти
Высказывания этого Шевцова напоминают высказывания Портнова - "тупые овцы", "бродячие животные". Видно, выкормыш Портнова. При зеленой власти только таких мразей-коррупционеров и назначают.
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26.08.2021 13:35 Відповісти
Все як у кацапів.
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26.08.2021 13:47 Відповісти
Тупе мусорське соціофобне хамло. Через таких "кадрів" всіх ментів вважають покидьками.
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26.08.2021 13:48 Відповісти
Хитрожопая власть давит все украинское. Но 73% дебилов этого не видят...
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26.08.2021 13:49 Відповісти
Мусорно-судебный беспредел цветет зеленью.
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26.08.2021 13:51 Відповісти
Та невже?! Суд таки визнав депутанину Т-Ю В-ЦЕЮ???!
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26.08.2021 13:57 Відповісти
Якби було нормальне адекватне керівництво, цього ментяру давно б вже звільнили у законний спосіб. Але ми маємо корумповану систему, яка покриває своїх. Зелена влада, як і попередні, нічого з цим не робить, хоч і має парламентську монобільшість і очолює всі міністерські посади. Нікчеми. А найбільш сумно через те, що ймовірно зелених оберуть на другий термін, тож наступні 5 років після переобрання теж не буде змін.
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26.08.2021 14:23 Відповісти
типичный для Украины судебно-мусорской беспредел. но тут может быть какой-никакой резонанс, потому как задействован целый депутат ВР.
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26.08.2021 14:46 Відповісти
Я так вижу, что тест читали не внимательно. Полиция рассматривает дело о введении денег из общественной организации, которую возглавлял Устинова. В ответ на это она стала наезжать на полицию.
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26.08.2021 14:58 Відповісти
Ви теж читали неуважно - про нерухомість розповіла не Устінова, а Бігус... І так, коп не навів жодних доказів, що його акаунт в фейсбуку зламали!
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26.08.2021 16:37 Відповісти
Це напевно новий спосіб отримання хабара - через печерний суд. Майно у начальніка й без розпиляної громадської організації, пре з усіх щілин, а тут потрібно оприбуткувати терміново ще лімон готівки. Ну, хоч вистачило клепки прикрити якоюсь соткою той лімон.
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26.08.2021 15:30 Відповісти
Какой бедный мусор! В общаге прописан бедолага.
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26.08.2021 15:34 Відповісти
Нормальная страна,что сказал про полицая- и у тебя уже арестована квартирка,машина и остальное имущество.
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26.08.2021 16:13 Відповісти
Зебильная страна...
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26.08.2021 20:36 Відповісти
***** такое мог написать только януковощ на зоне и то вертухаи за такое творчество ******** бы вломили --- неужели это написал офицер --- не может такого быть . это ж наша ..элита.. чему его там в академии учили . как таких животных в училища офицерские принимают ---- настоящий мусор
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26.08.2021 17:02 Відповісти
Януковоч нервово рве собі залишки волосся навколо свого анусу : виявляється "ТАК БИЛО МОЖНА!!" А він ще й "цяцькався" з усіма тими хто казав - "зека-геть!", та присвоював йому інші цікаві епітети, замість взяти та й подати на них усіх до суду! То за подібним прецедентом - він би відсудив в українців все що в них не встигли відібрати інші його кривосісі! Зробив би усіх хто щось проти нього бовкнув своїми довічними боржниками рішенням найсправедливішого з усіх судів - "печерного суду", може тоді і в ростов не довелось би драпати, сидів би собі й далі "царював" - знову ж таки за рішенням якогось вовчого суду з окружної! Тож "зацініть" у якій цікавій країні ми з вами живемо : Революція Гідності відбулась, Небесна Сотня віддала свої життя за те, на що ПЛЮВАТИ З ВИСОКОЇ ГОРИ хотіли наші "судді" - на нашу гідність!
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26.08.2021 17:58 Відповісти
по всем признакам этот ахвицер психопат-нарцисс-быдло. ещё и мстительное.
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26.08.2021 21:09 Відповісти
Вышла из "Голода" и почалось.
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26.08.2021 21:37 Відповісти
 
 