На житло нардепки "Голосу" Устінової наклали арешт: Суд вимагає сплатити майже 80 тис. грн компенсації за моральну шкоду слідчому поліції Шевцову
Новини Цензор.НЕТ Політика України
На квартиру нардепки "Голосу" Олександри Устінової наклали арешт, а автомобіль оголосили в розшук, оскільки проти неї були подані позови від заступника Головного слідчого управління поліції Євген Шевцова. Причиною цього стало те, що Устінова сказала, що він не гідний носити звання офіцера.
Про це парламентарка повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"На мою квартиру наклали арешт, а машину оголосили в розшук. Такі собі будні депутата. І якщо що - це не першоквітневий жарт, а новий "привіт" від нашої нової "реформованої" поліції. Все через те, що маю сплатити майже 80 тис. грн компенсації за завдану моральну шкоду цілому заступнику Головного слідчого управління поліції! Пам'ятаєте такого собі Євгена Шевцова - який публічно на своїй сторінці у ФБ обізвав мене всіма можливими епітетами (див. скрини) від "бродячого животного" до "тупой овцы" та багатьох інших епітетів, на що я йому скромно відповіла, що така людина недостойна носити звання офіцера! Так от - після піврічного "розслідування" внутрішня безпека національної поліції сказала, що Женя "ні прі чьом"! То, виявляється, не він писав, бо хтось його ФБ хакнув, ну а потім просто взяв і повернув назад", - йдеться в повідомленні.
За словами Устінової, "образився" Шевцов через те, що вона написала скаргу, щоб перевірили його можливе незаконне збагачення.
"Так от, замість розслідувань внутрішньої безпеки наш реформований поліцейський подав 6 судових позовів проти мене, бо як це так я написала, що така поважна людина не може звання офіцера мати! Про те, що наш найкращий Печерський суд виніс таке рішення, я навіть не знала. Дізналася я про те, що маю заплатити майже 3-місячну зарплату бідному, травмованому такою фразою, заступнику керівника Головного слідчого управління Нацполу на крузаку я з "Дії", де мені прийшло повідомлення про виконавче провадження щодо мене. Прийшло воно в липні, а суд виявляється був у лютому", - пояснила нардепка.
Як повідомлялося, 2 березня 2020 року студія журналістських розслідувань BIHUS.info опублікувала розслідування, яке було присвячено нерухомості дружини Євгена Шевцова - Олени Шевцової-Дегрик. Журналісти з'ясували, що в 2016 році їй було подаровано нежитлове приміщення площею 587 кв. м за адресою: вул. Шота Руставелі, 16, м. Київ. Раніше воно належало бізнесмену Олексію Кікірешка, колишньому президенту футбольного клубу "Арсенал Київ". Але нерухомість була арештована через непогашені банківських кредитів Кікірешку. Потім хакери, зламавши комп'ютери приватних нотаріусів, зняли з нього арешт, після чого воно змінило кількох власників і опинилося у власності сім'ї Шевцових.
Будь ласка, зачекайте...
Частина друга статті 31 Закону України "Про інформацію":
"2. Суб'єкти владних повноважень як позивачі у справах про захист честі, гідності та ділової репутації вправі вимагати в судовому порядку лише спростування недостовірної інформації про себе І НЕ МАЮТЬ ПРАВА ВИМАГАТИ ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ (НЕМАЙНОВОЇ) ШКОДИ. Це не позбавляє посадових і службових осіб права на захист честі, гідності та ділової репутації в суді."
а все остальное - лишнее
Так вот - после полугодового "расследования" внутренняя безопасность национальной полиции сказала, что Женя "ни при чем"!
Это оказывается не он писал, потому что кто-то его ФБ хакнул, ну а потом просто взял и вернул назад", - говорится в сообщении."
Источник: https://censor.net/ru/n3284618
Менты "провели розлідування", що їхній пахан не винуватий, то інопланетяни писали образи жінці-депутату.
Знає покидьок, що Устінова подала би зустрічний позов і майно мента, якого точно більше, ніж в Устінової, також могло бути заарешованим.
Реформована Аваковим поліція .....
Непоганий такий собі заробіток - лежиш страждаєш, і тут тобі 80 тис. грн. А якщо страждати від 10-ьох, то 800 тис.
От те, що його сторінку у Фейсбуку начебто зламали, він не страждав, чи теж страждав?
Прямо не бравий полісмен, а професійний страждалець
а вобще это просто ментовский беспредел, как это сейчас происходит с Балашовым, с депутатом Устиновой, и многими другими о которых мы не слышали только из-за их непубличности.
А могли бы послушать справжніх спецов в 1900 году которые боялись электричества и сидеть без электричества, телефона, интернета сейчас .
- кто не рискует тот не пьет шампанского, и продолжает сидеть на пальмах
До речі, про електрику і балашова - його відео про Теслу прекрасно демонструє його рівень розвитку.)) Чувак реально ТУПИЙ ЯК ДВЕРІ!
А за те, що він про українську мову говорить, його треба виперти звідси назавжди!
а пан видимо знает все и про всех
или ты как раз из тех "справжніх економістив", "крепких хозяйственников" и т.п. шушеры?
но в Украине не принято читать программы политиков, по этому "маемо то что маемо" Л.Кравчук.
Тебе пора собственный WikiLeaks вести с такими способностями, а не тут с муд-ками общаться.
это самое главное следственное управление в упор ничего не замечает.
потому что солидные люди попросили не замечать
а тут на тебе. целая внутренняя безопасность работает.
Устинова молодец , поддерживаю.