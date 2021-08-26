"Кримська платформа" показала, що "втоми від України", яку активно намагається розкручувати РФ - немає, - нардепка "Голосу" Бобровська

"Кримська платформа" - це інструмент м'якої сили і є засобом консолідації міжнародної підтримки і перебування питання окупованого Криму на порядку денному світової спільноти.

Про це заявила нардепка фракції "Голос", секретар комітету ВР з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Соломія Бобровська, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

"Тішить, що наші сусіди були представлені головами держав і урядів. Представники основних союзників в Європі та за океаном також були присутні. Подекуди хотілося би вищого рівня представництва від них. Зокрема, є питання до того, чому Німеччину і США представляли міністри енергетики - важко не провести паралелі з "Північним потоком". Також можна було би краще пропрацьовувати зв'язки з країнами Африки, Латинської Америки та Близького Сходу, які на саміті представлені не були", - підкреслила парламентарій.

За словами Бобровської, "Кримська платформа" - це інструмент м'якої сили.

"Вона не може змусити вивести російські війська з Криму напряму. Але вона є засобом консолідації міжнародної підтримки і утримання питання Криму на порядку денному світової спільноти. Росія, насправді, аналогічні заходи та об'єднання за участю маргінальних європейських політиків організовує вже кілька років. Тому нам треба дуже активно працювати в рамках Кримської платформи і розвивати цей напрямок", - додала нардепка.

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Парламентарка зазначила, що перший форум "Кримської платформи" був установчим.

"Україна продемонструвала, що "втоми від України", яку активно намагається розкручувати РФ, - немає. Що наші союзники - з нами. Зрештою, на Саміті так чи інакше були представлені 46 держав. Кримська платформа - це майданчик для просування українського погляду на конфлікт, для захисту українських інтересів. Це не швидкі результати. Це довга і методична робота, яка дасть свої плоди в перспективі навіть не місяців, але років", - підсумувала Бобровська.

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