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Новини Політика України
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"Кримська платформа" показала, що "втоми від України", яку активно намагається розкручувати РФ - немає, - нардепка "Голосу" Бобровська

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Кримська платформа" - це інструмент м'якої сили і є засобом консолідації міжнародної підтримки і перебування питання окупованого Криму на порядку денному світової спільноти.

Про це заявила нардепка фракції "Голос", секретар комітету ВР з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Соломія Бобровська, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

"Тішить, що наші сусіди були представлені головами держав і урядів. Представники основних союзників в Європі та за океаном також були присутні. Подекуди хотілося би вищого рівня представництва від них. Зокрема, є питання до того, чому Німеччину і США представляли міністри енергетики - важко не провести паралелі з "Північним потоком". Також можна було би краще пропрацьовувати зв'язки з країнами Африки, Латинської Америки та Близького Сходу, які на саміті представлені не були", - підкреслила парламентарій.

За словами Бобровської, "Кримська платформа" - це інструмент м'якої сили.

"Вона не може змусити вивести російські війська з Криму напряму. Але вона є засобом консолідації міжнародної підтримки і утримання питання Криму на порядку денному світової спільноти. Росія, насправді, аналогічні заходи та об'єднання за участю маргінальних європейських політиків організовує вже кілька років. Тому нам треба дуже активно працювати в рамках Кримської платформи і розвивати цей напрямок", - додала нардепка.

Також читайте: Рада, по суті, була відсторонена від підготовки і самої дискусії "Кримської платформи", - Ірина Геращенко

Парламентарка зазначила, що перший форум "Кримської платформи" був установчим.

"Україна продемонструвала, що "втоми від України", яку активно намагається розкручувати РФ, - немає. Що наші союзники - з нами. Зрештою, на Саміті так чи інакше були представлені 46 держав. Кримська платформа - це майданчик для просування українського погляду на конфлікт, для захисту українських інтересів. Це не швидкі результати. Це довга і методична робота, яка дасть свої плоди в перспективі навіть не місяців, але років", - підсумувала Бобровська.

Думки інших політиків і дипломатів про "Кримську платформу" читайте тут.

Автор: Анастасія Потіха
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Другого выхода из вооруженного конфликта кроме как получить военную победу, нет и быть не может, - Наев. Все остальное болтовня, прикрывающая воровства и мародерство Украины кодланом Коломойского.
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26.08.2021 11:33 Відповісти
втома від України є!
в кацапів
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26.08.2021 11:34 Відповісти
эрэфия может идти на х........А есть уже не Усталость , а ********** от нынешней властей за 7 лет...Нынешняя зе плесень вообще уже ниже плинтуса. Только вот по Воровству в Космосе!
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26.08.2021 11:37 Відповісти
ага, патрийот з кишенями в ре фе

"Кримська платформа" показала, що "втоми від України", яку активно намагається розкручувати РФ - немає, - нардепка "Голосу" Бобровська - Цензор.НЕТ 6903
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26.08.2021 11:41 Відповісти
ЗЕбарига на крові.
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26.08.2021 11:52 Відповісти
На видосиках, зашкварах и тотальном воровстве Офиса Зе.
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26.08.2021 11:57 Відповісти
 
 