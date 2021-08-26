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За члена Комісії з регулювання азартних ігор, підозрюваного в отриманні $90 тис. хабаря, внесли 5 млн грн застави, - прессекретар ВАКС

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За члена Комісії з регулювання азартних ігор, підозрюваного в отриманні $90 тис. хабаря, внесли 5 млн грн застави, - прессекретар ВАКС

За члена Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей Євгена Гетьмана, підозрюваного в отриманні хабаря, внесли понад 5 мільйонів гривень застави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прессекретар Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис заявила в коментарі "Інтерфакс-Україна".

"За члена Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей внесена застава в повному розмірі. Засоби внесені вчора фізичною особою, про що суд надав відповідну довідку", - зазначила вона.

Чемерис нагадала, що заарештованих зазвичай звільняють з-під варти відразу після того, як за місцем утримання надають довідку про внесення застави.

Читайте також: В.о. керівника Комісії із регулювання азартних ігор і лотерей, підозрюваного в одержанні хабара, відправлено під арешт, - САП

Як повідомлялося, член Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей попався на хабарі $ 90 тисяч. 22 серпня. Підозрюваний в отриманні хабаря був відправлений під арешт.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Своїх не кидають. Як і Татарова - відмажуть. То Журавель три дні помирав...
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26.08.2021 11:47
+6
В дополнение к этой радостной вести краткое содержание предыдущих нескольких дней:
Зеленский разрешил отключать население от коммунальных услуг за долги(давно пора).
Минфин сообщил, что денег на субсидии нет, но они появятся( ).
Минэнерго сообщило что денег на уголь для ТЭЦ нет(печалька)
"Укравтодор" сообщил что он уже закопал 116 млрд. в ремонты(может надо закопать в дороги автодор?)
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26.08.2021 11:48
+4
І де він такі гроші взяв? Скарби Гетьмана Полуботка?
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26.08.2021 12:05
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26.08.2021 11:46 Відповісти
І де він такі гроші взяв? Скарби Гетьмана Полуботка?
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26.08.2021 12:05 Відповісти
Своїх не кидають. Як і Татарова - відмажуть. То Журавель три дні помирав...
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26.08.2021 11:47 Відповісти
Вніс задаток фізіческое ліцо Баканов?

"Задержанный на взятке и.о. главы Комиссии по регулированию азартных игр Гетьман - доверенное лицо Баканова."

https://censor.net/ru/resonance/3284045/zaderjannyyi_na_vzyatke_io_glavy_komissii_po_regulirovaniyu_azartnyh_igr_getman_doverennoe_litso_bakanova
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26.08.2021 11:47 Відповісти
Та ні, свої кошти ніхто не дасть. Напевне це з общака. Раніше СБ в особі одного "благодійного фонду"як і податкова міліція і ін. мали для таких цілей общак куди вносили певний відсоток від всіх прибутків-хабарів
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26.08.2021 11:53 Відповісти
В дополнение к этой радостной вести краткое содержание предыдущих нескольких дней:
Зеленский разрешил отключать население от коммунальных услуг за долги(давно пора).
Минфин сообщил, что денег на субсидии нет, но они появятся( ).
Минэнерго сообщило что денег на уголь для ТЭЦ нет(печалька)
"Укравтодор" сообщил что он уже закопал 116 млрд. в ремонты(может надо закопать в дороги автодор?)
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26.08.2021 11:48 Відповісти
В країні зелений бардак.
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26.08.2021 11:57 Відповісти
Игорный бизнес купит любое судебное решение, отмажет любого преступника... Скоро будем жить по законам и понятиями горного бизнеса, курируемого расейской мафией....
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26.08.2021 12:08 Відповісти
За члена Комісії з регулювання азартних ігор, підозрюваного в отриманні $90 тис. хабаря, внесли 5 млн грн застави, - прессекретар ВАКС - Цензор.НЕТ 3754
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26.08.2021 12:19 Відповісти
Видно - "цінний кадр".... Якими не "розкидаються"!
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26.08.2021 12:22 Відповісти
внесли..., кто бы сомневался, для таких как он и других из его шайки, 5 лимонов, что для меня 5 грн..., обронил и не заметил...
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26.08.2021 12:48 Відповісти
На азартные игры, если установить правильные налоги, а это не меньше 75% как это было до их запрещения в 2008 г по инициативе Юлии Тимошенко, никакого регулирования не нужно. Но если на азарные игры устанавливается налоговоая ставка 25% как сейчас, то тогда возитесь с регуляторами, плодите взяточников, всем захочится поиметь такой джекпот за счёт государства.
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26.08.2021 13:02 Відповісти
Так швидко? Звичайно, це на заставу для генерала Марченко гроші збирала вся країна.... А на заставу для корупціонера жені самі подільники гроші мають...
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26.08.2021 13:36 Відповісти
 
 