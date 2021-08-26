УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6217 відвідувачів онлайн
Новини Спорт
3 495 5
Паралімпіада (159) рекорд (109) спорт (1384) Токіо (52)

Паралімпіада-2020: українська плавчиня Мерешко встановила світовий рекорд на дистанції 200 метрів

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Паралімпіада-2020: українська плавчиня Мерешко встановила світовий рекорд на дистанції 200 метрів

Українська плавчиня Єлизавета Мерешко в кваліфікаційному запливі на 200 метрів на Паралімпіаді в Токіо встановила світовий рекорд.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Національний паралімпійський комітет України.

"Сьогодні Україна тільки прокидається, а ми вже маємо з ранку рекорд світу у Лізи Мерешко на попередніх запливах", - йдеться в повідомленні в Facebook.

Згідно з даними на сайті Паралімпіади, Мерешко пропливла дистанцію за 2 хвилини 56,90 секунд, на 0,52 секунди випередивши американку Елізабет Маркс.

Як повідомлялося, днем раніше Мерешко завоювала золото на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Також читайте: Паралімпіада-2020: українські спортсмени уже вибороли 8 медалей

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Паралимпиада-2020: украинская пловчиха Мерешко установила мировой рекорд на дистанции 200 метров - Цензор.НЕТ 2155
показати весь коментар
26.08.2021 12:06 Відповісти
это еще золото ...побольше золота ребята ..вот так надо работать шановные народные депутаты Украины ..
показати весь коментар
26.08.2021 12:07 Відповісти
ВІТАЄМО !!!!! вітаємо!
Паралимпиада-2020: украинская пловчиха Мерешко установила мировой рекорд на дистанции 200 метров - Цензор.НЕТ 9803
показати весь коментар
26.08.2021 12:10 Відповісти
Я скептитично ставлюся до спорту. Але паралімпійці молодці.
показати весь коментар
26.08.2021 12:45 Відповісти
Не стоит вообще афишировать соревнования паралимпийцев. Ну какие еще рекорды! Какие там золотые медали! Как например, проводить соревнования ампутантов, кто быстрее - у того нет ноги, а у того руки? У одного нет ноги по колено, а у другого по тазобедренный сустав. Отдельно нужно судить спортсменов с ДЦП. Да и там непонятно, у одного может слабовыраженная хорея, а другого всего трясет. Соревнования должны быть закрытыми, для людей главным должно быть внимание, дух поощрения и похвалы. Обеспечить хорошее питание, экскурсии и т.д. Вместо медалей поощрительные призы, цветы.
Никаких чемпионов! Никаких победителей и побежденных! Главным должно быть участие в соревнованиях, а не победа...
показати весь коментар
26.08.2021 14:45 Відповісти
 
 