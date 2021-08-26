Паралімпіада-2020: українська плавчиня Мерешко встановила світовий рекорд на дистанції 200 метрів
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Українська плавчиня Єлизавета Мерешко в кваліфікаційному запливі на 200 метрів на Паралімпіаді в Токіо встановила світовий рекорд.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Національний паралімпійський комітет України.
"Сьогодні Україна тільки прокидається, а ми вже маємо з ранку рекорд світу у Лізи Мерешко на попередніх запливах", - йдеться в повідомленні в Facebook.
Згідно з даними на сайті Паралімпіади, Мерешко пропливла дистанцію за 2 хвилини 56,90 секунд, на 0,52 секунди випередивши американку Елізабет Маркс.
Як повідомлялося, днем раніше Мерешко завоювала золото на дистанції 50 метрів вільним стилем.
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