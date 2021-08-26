Препарати за програмою "Доступні ліки" можна отримати лише за електронним рецептом, - НСЗУ

Лікарські засоби за програмою "Доступні ліки" можна отримати лише за електронним рецептом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила заступниця голови Національної служби здоров'я України Тетяна Бойко.

"Доступні ліки можна отримати лише за електронним рецептом. Нагадую, за яких умов. Пацієнт обрав лікаря, який надає первинну медичну допомогу, уклавши з ним декларацію. Пацієнт має встановлений діагноз відповідного хронічного захворювання. Це діабет другого типу, бронхіальна астма, серцево-судинні захворювання. А з першого жовтня до цієї програми додасться цукровий діабет та нецукровий діабет, розлади психіки та поведінки, епілепсія. А також пацієнт лікується амбулаторно, а не в стаціонарі", - пояснила вона.

За її словами, лікар, з яким пацієнт уклав декларацію, має право виписати електронний рецепт на "Доступні ліки" в кількості, передбаченій для тримісячного курсу лікування, з урахуванням норми відпуску препарату.

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