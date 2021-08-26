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Препарати за програмою "Доступні ліки" можна отримати лише за електронним рецептом, - НСЗУ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Препарати за програмою

Лікарські засоби за програмою "Доступні ліки" можна отримати лише за електронним рецептом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила заступниця голови Національної служби здоров'я України Тетяна Бойко.

"Доступні ліки можна отримати лише за електронним рецептом. Нагадую, за яких умов. Пацієнт обрав лікаря, який надає первинну медичну допомогу, уклавши з ним декларацію. Пацієнт має встановлений діагноз відповідного хронічного захворювання. Це діабет другого типу, бронхіальна астма, серцево-судинні захворювання. А з першого жовтня до цієї програми додасться цукровий діабет та нецукровий діабет, розлади психіки та поведінки, епілепсія. А також пацієнт лікується амбулаторно, а не в стаціонарі", - пояснила вона.

За її словами, лікар, з яким пацієнт уклав декларацію, має право виписати електронний рецепт на "Доступні ліки" в кількості, передбаченій для тримісячного курсу лікування, з урахуванням норми відпуску препарату.

Також читайте: Електронний рецепт для рецептурних препаратів запрацює в березні 2022 року, - "слуга народу" Радуцький

Автор: Наталя Джума
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дебилы сер Препараты по программе "Доступные лекарства" можно получить только по электронному рецепту, - НСЗУ - Цензор.НЕТ 7106 зелёные Препараты по программе "Доступные лекарства" можно получить только по электронному рецепту, - НСЗУ - Цензор.НЕТ 8559
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26.08.2021 12:15 Відповісти
Все прораховано.Пенсіонери-смартфони -електронні рецепти. Буде велика економія грошей, які можна буде вкрасти.
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26.08.2021 12:33 Відповісти
А причем тут пенсы? Имея на бумажке ID рецепта, пенсионер сможет получить лекарство. Рецепт откроет провизор на своем устройстве.
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26.08.2021 12:56 Відповісти
це не для пенсіонерів, це для хворих любого віку. отримати смс можна на самий дешевий телефон..
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26.08.2021 13:02 Відповісти
ПЦ вам, пенси.(((
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26.08.2021 12:17 Відповісти
 
 