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Кулеба відповів Лаврову на слова про "приватизацію Дня Хрещення Русі" Україною: "Ви намагаєтеся привласнити чужу історію, чужі страви, чужу культуру"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кулеба відповів Лаврову на слова про

Глава МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до колег з Російської Федерації. Він заявив про бажання росіян приватизувати чуже.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

"Російські колеги, Україні на відміну від вас не потрібно нічого приватизувати. Ми як були на своїй землі тисячі років, так і лишаємося на ній. Це ви намагаєтеся привласнити чужу історію, чужі страви, чужу культуру. Україна була, є і буде", - заявив Кулеба.

За його словами, спроби Москви називатися центром - вони не нові, вони були і сотні років тому.

"Два Києва немає. Є один Київ і це український Київ. Це столиця української держави. Він з самого початку був столицею Древньої Русі. Це наша історія. Наше сьогодення. Наше минуле", - заявив він.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заснував нове свято - День Української Державності.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров звинуватив Україну в "приватизації Дня Хрещення Русі".

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+71
Язык - болгарский;
имена - греческие;
фамилии - болгарские;
название страны - украли у украинцев;
флаг - украли у голландцев;
герб - украли монголов;
матрешку - украли у японцев;
самовар - украли у иранцев;
водку - украли у поляков;
вакцину - украли у американцев…
Русня, а у вас хоть что-то свое есть?
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26.08.2021 12:26
+34
У них только репа. Хотя не удивлюсь, если и репу украли. Кулеба ответил Лаврову на слова о "приватизации Дня Крещения Руси" Украиной: "Вы пытаетесь присвоить чужую историю, чужие блюда, чужую культуру" - Цензор.НЕТ 5721
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26.08.2021 12:29
+28
Кулеба ответил Лаврову на слова о "приватизации Дня Крещения Руси" Украиной: "Вы пытаетесь присвоить чужую историю, чужие блюда, чужую культуру" - Цензор.НЕТ 3467
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26.08.2021 12:33
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В отличие от многих малороссов россияне понимают что язык, культура и история это основа нации. А Кулеба молодец!
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26.08.2021 15:36 Відповісти
Пан Кулеба, посм Всемир Истор т3 Там этот народ называется ГОЛЯДЬ. рядом народ МАРЫ. Мары есть. а голядь русскими заделалась? Русь.руськие. а точнее росичи. роськие от реки Рось. что под Киевом. Почему вы никто Историю не читаете. Это контраргументы. подписанные самой МАААСКВОЙ. Вам видео МИ РОСИЧI
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26.08.2021 15:38 Відповісти
Кулеба історії України ще не читав зовсім.
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26.08.2021 15:42 Відповісти

Київська Русь це старовинна назва України. До VII - VIII століть на території ******** Руси-України жили слов'янські племена: полян, сіверян, древлян, білих хорватів, дулібів, уличів і тиверців і вони предки українців. У VIII століття н.е. виникає перша слов'янська держава, яка носить назву Київська Русь - давня назва України - Русі. Політичним, торговим і культурним центром його з 882 року до 1132 року є місто Київ. Князь київський Віщий Олег, сказав «Се буди мати градом' Руська». Тобто буде на слов'янській території ******** України -Русі. Ну і ніяк не на території дикого жахливого Залісся - Моксель з його личаковими тубільними угро фінськими племенами які тільки в 18 столітті підступно замаскувалися під нібито росіян - руських, але не слов'ян русичів, русинів ....
Київська Русь була одним з найбільш потужних держав свого часу. Розквіту воно досягло в період князювання Ярослава Мудрого. У той час існували потужні питомі слов'янські князівства на території ******** України Русі: Чернігово-Сіверське, Переяславське, Київське, Волинське, Подільське, Галицьке і Туровський князівства і ряд дрібних удільних князівств і тільки вони буквально у всіх стародавніх літописах вказувалися так і були Руссю.-
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26.08.2021 15:50 Відповісти
Киевская Русь придумал в кабинете Погодин для фальсификации истории московитов, якобы существовала еще где-то Русь.
То что ордынцы захватывали нашу территорию не дает им право, потом называть себя Русью!
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26.08.2021 16:41 Відповісти
Київську Русь придумали московіти, щоб мати змогу ввести поняття Московська Русь! А насправді була одна єдина Русь з центром у Києві! А Москва, місто засноване татарами, до Русі має таке ж відношення, як морська свинка до моря.
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26.08.2021 21:30 Відповісти
Царь Московии Петр 1, когда пришел на престол, поехал в Европу. В Европе в то время хорошо знали Русь со столицей в Киеве, уважали это государство, торговали с ним. Московию никто не знал или кто знал, то причисляли с Азиатским государствам с очень дурной историей и славой. Поэтому царя Петра не принимали при дворах европейских держав. Единственно где принимали Петра 1 это в кабаках. После приезда в Москву, Петр 1 в 1721 году переименовал Московию в Россию, и кацапские и немецкие историки стали на протяжении веков переписывать, искажать историю Московии, стали лепить ее к Киевской Руси. Московии нужна была европейская приписка и европейская история. Или говоря попроще, Московия украла название и историю у Киевской Руси.
Но сущность Московии при этом не изменилась, ее выдают звериный оскал, желание убивать, грабить, оккупировать чужие территории.
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26.08.2021 16:32 Відповісти
на картах того времени вы не найдете Киевскую Русь, была только Русь
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26.08.2021 16:47 Відповісти
Русь - это Киев и земли вокруг него, позже еще и Галицко-Волынское княжество.
все, точка. никаких больше русей и русичек не было.
паРаша, рассея- это выкидыш и продолжение Орды.
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26.08.2021 20:12 Відповісти
Кулеба відповів Лаврову на слова про "приватизацію Дня Хрещення Русі" Україною: "Ви намагаєтеся привласнити чужу історію, чужі страви, чужу культуру" - Цензор.НЕТ 8451
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26.08.2021 21:08 Відповісти
а чАво им не ндравица на нашей прекрасной рассее? чаво энто они?


Кулеба відповів Лаврову на слова про "приватизацію Дня Хрещення Русі" Україною: "Ви намагаєтеся привласнити чужу історію, чужі страви, чужу культуру" - Цензор.НЕТ 7721
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26.08.2021 21:35 Відповісти
Лавров, Москва, да и вся Московія, к Киеву имеют такое же отношение как морская свинка к морю. Киев старше Московии на 770 лет. Мало того, Смоленск, Новгород (на Ильмене) Псков, тоже не города Московии, старше Москвы на столетия и захваченные с помощью татарских сабель. Москва ордынский город, созданый татарскими ханами в 1272 г. через 115 лет после смерти Долгорукого. В Киеве, а затем и в Новгороде летописи писали, а в суздальських землях понятия не имели о грамоте, а Москвы и в помине не было.
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26.08.2021 21:18 Відповісти
Московія насправді це реінкарнація Золотої Орди - Аристократія (на 90% татари) при Івані Грізному. У свою особисту гвардію - для захисту особистого спадку царя Івана Грізного, особливої ​​державної териториии, цар набирав кращих синів дворянських родів Залісся і щедро їх нагороджував.
На чолі опричного війська був поставлений Салтанкул, а на чолі опричних полків Шейдяков (стократ) і Муртозалей Кайбуловіч (татарський царевич). Вони і формували ці полки. А хто ж був офіцерами в тих полках, так званого «russke» війська, кого нагородили? Список поміщиків, які були поміщені в «Бежецкой і Вотской пятинах» після 1564 року.
Маєтки цим людям роздані були в 1565-1566 рр .:
Новоспечених поміщиків в списку нижче--107, колишніх татарських "мурз", а тепер опричників, вищої категорії дворян! Земське дворянство було на щабель нижче. Угро-фіни в якості рабів (до 1861 р.)
«Зенеяк Алишев, Байбулат Мамышев, Дмитрий Улдесов, Кн. Петр Коурзянов, Леонтий ............
...............................................................................................................................................................
Кн. Кулубат Черкасский, Кулеш Урманчиев, Кн. Ишим Адосулин, Ногаиш Ахтылев, Мамыш Ододуров, Курбат Уваров, Кн. Коурзян, Баши-мурза Кутлеяров.»
Дещо пізніше на новгородських землях були поміщені: Кн. Бузунак Сабанчеев і його дружина Арасалтан - 1568 р .; Кн. Роман (Ромадан) Амахашуков, Гамді Чімофов, Іслам Алей-мурза Ахметеков, Іслам Гази-мурза Біюк (Ілбіюков), Турчанинов Микола Янів, Іван Єгупов (був Челкан-мурза) - все в 1570 р
(Из книги: «Самоквасов Д.Я. Архивный материал. М., 1909. Т. 1-2.») «документы поместно-вотчинных учреждений Московского царства.» http://elib.shpl.ru/ru/nodes/14540-t-2-novootkrytye-dokumenty-pomestno-votchinnyh-uchrezhdeniy-moskovskogo-tsarstva-1909
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26.08.2021 21:59 Відповісти
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