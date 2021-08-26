Кулеба відповів Лаврову на слова про "приватизацію Дня Хрещення Русі" Україною: "Ви намагаєтеся привласнити чужу історію, чужі страви, чужу культуру"
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Глава МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до колег з Російської Федерації. Він заявив про бажання росіян приватизувати чуже.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
"Російські колеги, Україні на відміну від вас не потрібно нічого приватизувати. Ми як були на своїй землі тисячі років, так і лишаємося на ній. Це ви намагаєтеся привласнити чужу історію, чужі страви, чужу культуру. Україна була, є і буде", - заявив Кулеба.
За його словами, спроби Москви називатися центром - вони не нові, вони були і сотні років тому.
"Два Києва немає. Є один Київ і це український Київ. Це столиця української держави. Він з самого початку був столицею Древньої Русі. Це наша історія. Наше сьогодення. Наше минуле", - заявив він.
Нагадаємо, раніше президент Зеленський заснував нове свято - День Української Державності.
Глава МЗС РФ Сергій Лавров звинуватив Україну в "приватизації Дня Хрещення Русі".
Будь ласка, зачекайте...
Київська Русь це старовинна назва України. До VII - VIII століть на території ******** Руси-України жили слов'янські племена: полян, сіверян, древлян, білих хорватів, дулібів, уличів і тиверців і вони предки українців. У VIII століття н.е. виникає перша слов'янська держава, яка носить назву Київська Русь - давня назва України - Русі. Політичним, торговим і культурним центром його з 882 року до 1132 року є місто Київ. Князь київський Віщий Олег, сказав «Се буди мати градом' Руська». Тобто буде на слов'янській території ******** України -Русі. Ну і ніяк не на території дикого жахливого Залісся - Моксель з його личаковими тубільними угро фінськими племенами які тільки в 18 столітті підступно замаскувалися під нібито росіян - руських, але не слов'ян русичів, русинів ....
Київська Русь була одним з найбільш потужних держав свого часу. Розквіту воно досягло в період князювання Ярослава Мудрого. У той час існували потужні питомі слов'янські князівства на території ******** України Русі: Чернігово-Сіверське, Переяславське, Київське, Волинське, Подільське, Галицьке і Туровський князівства і ряд дрібних удільних князівств і тільки вони буквально у всіх стародавніх літописах вказувалися так і були Руссю.-
То что ордынцы захватывали нашу территорию не дает им право, потом называть себя Русью!
Но сущность Московии при этом не изменилась, ее выдают звериный оскал, желание убивать, грабить, оккупировать чужие территории.
все, точка. никаких больше русей и русичек не было.
паРаша, рассея- это выкидыш и продолжение Орды.
На чолі опричного війська був поставлений Салтанкул, а на чолі опричних полків Шейдяков (стократ) і Муртозалей Кайбуловіч (татарський царевич). Вони і формували ці полки. А хто ж був офіцерами в тих полках, так званого «russke» війська, кого нагородили? Список поміщиків, які були поміщені в «Бежецкой і Вотской пятинах» після 1564 року.
Маєтки цим людям роздані були в 1565-1566 рр .:
Новоспечених поміщиків в списку нижче--107, колишніх татарських "мурз", а тепер опричників, вищої категорії дворян! Земське дворянство було на щабель нижче. Угро-фіни в якості рабів (до 1861 р.)
«Зенеяк Алишев, Байбулат Мамышев, Дмитрий Улдесов, Кн. Петр Коурзянов, Леонтий ............
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Кн. Кулубат Черкасский, Кулеш Урманчиев, Кн. Ишим Адосулин, Ногаиш Ахтылев, Мамыш Ододуров, Курбат Уваров, Кн. Коурзян, Баши-мурза Кутлеяров.»
Дещо пізніше на новгородських землях були поміщені: Кн. Бузунак Сабанчеев і його дружина Арасалтан - 1568 р .; Кн. Роман (Ромадан) Амахашуков, Гамді Чімофов, Іслам Алей-мурза Ахметеков, Іслам Гази-мурза Біюк (Ілбіюков), Турчанинов Микола Янів, Іван Єгупов (був Челкан-мурза) - все в 1570 р
(Из книги: «Самоквасов Д.Я. Архивный материал. М., 1909. Т. 1-2.») «документы поместно-вотчинных учреждений Московского царства.» http://elib.shpl.ru/ru/nodes/14540-t-2-novootkrytye-dokumenty-pomestno-votchinnyh-uchrezhdeniy-moskovskogo-tsarstva-1909